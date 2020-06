Skončí dotace zase v kapsách bohatých, jako kdysi „soláry“? Řemeslníci zmizeli, jen montujeme. A vy se divíte? Hrozí další utažení šroubů, varuje Alena Vitásková

reklama

Máme za sebou patrně nejhorší období nákazy novým koronavirem, nicméně dle mnoha prognóz ekonomů nás naopak čeká pomyslný „pád na hubu“ ve smyslu ekonomickém. Do jaké míry to podle vašeho soudu dopadne na českou společnost? Anebo se nemáme bát, a krizi překonáme „levou zadní?

Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka?

Pandemie, která zachvátila téměř celý svět, má a bude mít nedozírné dopady do ekonomik jednotlivých států. Globalizace světa, kdy neustálá honba za ekonomickým růstem, meziročním růstem jako jediným měřítkem úspěchu, se dostává do nesnází. Počet obyvatel na planetě dalece přesahuje možnosti zdrojů, které jsou k dispozici. Zdroje se vyčerpávají, zemědělství se devastuje. Modifikované potraviny ohrožují zdraví obyvatel planety. Dochází k propadu hodnot, nejen morálních, ale i ekonomických.

Východisek není mnoho. Válka? A jaká by měla být její forma? Deglobalizace? Návrat k národním hodnotám a ke vzájemné spolupráci na bázi ochrany vlastního trhu? Jak se rozhodnou „dnes ještě mocní“ tohoto světa den poté? Pandemie, nouzové stavy, vyvolané obavy občanů, to vše bylo určitou zkouškou poslušnosti obyvatelstva, jejich disciplinovanosti, co s nimi udělá strach o život.

A co to vypnutí ekonomiky a dopady tohoto zastavení státu?

Opatření, která probíhala a probíhat budou, povedou k dalšímu zadlužování jednotlivých států ve snaze „pandemickou globální ekonomickou krizi“ překonat. Česká republika se dostane, jako závislá ekonomika především na vývoji v Německu, do hlubší krize, než se dnes hovoří.

Opatření, která probíhala a probíhat budou, povedou k dalšímu zadlužování jednotlivých států ve snaze „pandemickou globální ekonomickou krizi" překonat. Česká republika se dostane, jako závislá ekonomika především na vývoji v Německu, do hlubší krize, než se dnes hovoří.

Automobilový průmysl zaznamenal nevídaný propad, auta se neprodávají. Pod různými dotacemi se ještě chvíli nějaká výroba udrží, pak bude muset být snížena. Automobilový průmysl je jazýčkem na vahách blížícího se propadu ekonomiky. Musíme si přiznat, že se naše vlast stala primitivní montovnou, která je nahraditelná roboty. Musíme si přiznat, že jsme se stali překladištěm, skladištěm. Přidaná hodnota vymizela. I to málo ze surovin např. dřevo – vyvážíme ke zpracování do zahraničí, stejně jako zemědělské živočišné chovy, například chov prasat. Je dlouhá řada toho, co produkujeme na úrovni rozvojové země a vyvážíme ke zpracování do zahraničí. Z toho také vyplývá, že dopad celosvětové krize bude mít na naše občany devastující vliv.

Stávající systém tunelování veřejných financí, ať již to jsou podpory do obnovitelných zdrojů, či různé dotační programy pro miliardáře, absurdní růst neefektivní spotřeby ve státní správě, úpadek řízení státu. Rozhazování veřejných financí, které má spíše motiv nadcházejících voleb a přízeň voličů, než dlouhodobý strategický plán pro udržitelnost našeho hospodářství a investičního rozvoje.

Globální politika světa jen postoupí o kousek dál ve svém vlivu, utáhne šrouby novodobého „nevolnictví“ s dopadem na obyvatelstvo především v Evropě. To vše nás čeká, pokud se nezačneme efektivně bránit.

Jak v této situaci pomáhají či naopak škodí naší ekonomice, firmám a zaměstnancům kroky vlády ve finanční a hospodářské oblasti?

Kroky vlády jsou chaotické. Jestli se nouzový stav vyhlašuje na základě „sdělení tajemného muže“, jehož „identitu“ nesměl ministr vnitra Hamáček prozradit, tak se musí mít všichni občané na pozoru, protože jsme v rukou amatérů.

Dobře řízený stát musí mít jednoznačně danou strukturu řízení, včetně zodpovědnosti státních institucí a osob v nich pracujících. Musí existovat provázanost činností jednotlivých státních institucí, která je vymezena v zákonném zmocnění, a ta by měla být beze zbytku naplňována. Za provázanost činnosti jednotlivých institucí a jejich personální obsazení kompetentními a kvalifikovanými pracovníky odpovídají politici – vláda České republiky. Jsou plně odpovědni občanům, že systém státní správy je funkční nejen jednotlivě, ale především jako celek. Pokud tomu tak není, tak se nacházíme na pokraji anarchie. Což jsme vlastně mohli v uplynulém období sami sledovat.

Když zjistíme, že ministr zdravotnictví nesvolal Ústřední epidemiologickou komisi v roce 2019 ani jednou, přestože se již v závěru loňského roku o epidemii hovořilo i na úrovni laické veřejnosti, a v roce 2020 poprvé zasedala 27. února 2020, když zjistíme, že ve Státních hmotných rezervách je údajně pouze 10 tis. roušek, tak to jen dokumentuje, že státní správa se hroutí a ochrana veřejného zájmu, jako je zdraví a bezpečnost občanů, není zajištěna.

Koronavirus vlastně otestoval schopnost státu reagovat na nečekané krize. Jak stát obstál?

Nedokážu si představit, do jakého chaosu bychom se dostali například v případě válečného konfliktu, vojenského napadení, teroristického útoku různého druhu, kdyby členům vlády místo státních struktur radili „tajemní muži", jak ochránit obyvatelstvo např. při probíhajícím bakteriálním útoku.

Jak pomáhají, nebo škodí kroky vlády ve finanční a hospodářské oblasti? Je pravda, že v souvislosti s probíhající infekcí se jedná o výjimečnou situaci, ale právě v takové situaci je nutné, aby vláda měla jasnou strategii, a to minimálně se střednědobým výhledem. Je nutné, aby byl plně funkční státní aparát s kompetentními zaměstnanci, nikoliv amatéry bez odpovědnosti. Vláda musí znát dopady svých rozhodnutí, jaký dominový efekt jejich nařízení vyvolá. Co nastane v širším kontextu, když padne jedno rozhodnutí na omezení, nebo dokonce zastavení nějaké činnosti, dlouhodobé omezení školní docházky nevyjímaje. Pro mě je nepochopitelné rozhodnutí o dobrovolné školní docházce, které vede jen k prohlubování chaosu a udržování strachu. Vybízíme tím část občanů, aby byli doma a dostávali přitom částečný plat.

Pak již je jen krok k tomu, aby se zavedla plošně nároková minimální mzda, a můžeme se těšit, že větší část pracujících zůstane doma a nárokovou mzdu bude dostávat. Při bídných platech, které tvoří čtvrtinu platu pracujících v Rakousku, nebo třetinové platy pracujících v Německu, se vlastně nelze ani divit, že by velká část zaměstnanců tento způsob podpor přivítala. Nelze se divit, že řemeslníci vymizeli a další do učebních oborů nenastupují.

Vláda nicméně určitým segmentům finančně pomáhala, třeba OSVČ apod. Jak toto hodnotíte?

Pomoc občanům ze strany státu je v dané chvíli nutná, protože zásah v době nouzového stavu má přímo katastrofický dopad do hospodářství, do ekonomik nejen státních, ale především do rodinných rozpočtů. Vzroste počet exekucí, přičemž jejich systém je nastaven pro exekutorskou mafii, nikoliv pro hájení práva a spravedlnosti.

Obávám se, že chaos v podporách povede k vysokým dotacím pro bohaté, a chudí se budou propadat do dluhových pastí ještě více, než tomu bylo doposud. Obávám se, že tento chaos bude zneužit k opětovnému nastavení nesmyslných dotací, ať již ze státního rozpočtu, či z evropských nesmyslných fondů. Obojí je směřováno proti zdravému konkurenčnímu prostředí. Evropské dotace z nás navíc dělají nevolníky. Jako hrůzný příklad z poslední mini krize r. 2008-2009 jsou dotace do fotovoltaických elektráren v řádech stovek miliard korun. Co nám tento experiment přinesl?

Velmi vážnou otázkou zůstává, zda jsme vůbec schopni se z opatření vlády vzpamatovat. Do jaké míry se bude jednat např. o likvidaci malých farmářů, malých výrobců potravin, kteří se nedostali se svými produkty na trh, restaurací, hotelů, rekreačních center, živnostníků, malých firem, podnikatelů. Nedostatek řemeslníků se jen prohloubí a v krátkém budoucnu prostě vůbec nebudou. Nepřiměřená pomoc v miliardách korun se soustřeďuje na ty, kteří jsou majetkově i finančně zajištěni, a opomíjení jsou potřební – živnostníci, řemeslníci, malí podnikatelé. Obava je z rozhazování veřejných financí tzv. záchranou krachujících firem miliardářů, které se stát rozhodne zachraňovat tím, že je odkoupí zpět.

