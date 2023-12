Slouha Petr Pavel. Okamura odkryl některé kroky prezidenta

Minulý týden proběhla celostátní konference SPD, na níž byl delegáty zvolen jako lídr pro volby do Evropského parlamentu ekonom Petr Mach. Souzníte s hlasy delegátů?

Ano. Petr Mach je známý, kvalitní ekonom a člen SPD, který má i praxi v Evropském parlamentu a ovládá jazyky. Skvěle se budou doplňovat s naším nynějším europoslancem SPD, doktorem Ivanem Davidem, na druhém místě a předsedkyní Trikolory Zuzkou Majerovou na místě třetím. Takže hnutí SPD sjednocuje vlastence napříč politickým spektrem a jsme jedinou vlasteneckou reálnou opozicí proti Fialově vládě a proti globalistům a neomarxistům.

Důležité je, že máme i silné spojence v Evropě. Společně s námi jsou ve vlastenecké frakci Identita a demokracie (ID) v europarlamentu francouzské Národní shromáždění Marine Le Penové, italská Liga Mattea Salviniho, holandská Strana pro svobodu Gerta Wilderse, rakouská FPÖ, německá AfD a další. Máme ambici vytvořit v europarlamentu nejsilnější frakci a bojovat proti diktátu Bruselu a blokovat například kvóty na imigranty a směrnice EU vycházející z Green Dealu. Hnutí SPD není osamocené, ale máme největší evropské partnery, kteří společně s námi prosazují náš politický program!

Hned po konferenci SPD jsem byl ve Florencii na veřejném mítinku italské Ligy Mattea Salviniho a společně bojujeme proti nelegální migraci a dalším šílenostem z Bruselu. S Matteem jsem se rád opět setkal a těším se na další spolupráci.

Jaké jsou vaše hlavní priority do eurovoleb?

Nulová tolerance nelegální imigrace a ochrana hranic, boj proti islamizaci Evropy, bezpečnost občanů, zastavení šíleného Green Dealu EU, který zdražuje ceny energií, ukončení systému emisních povolenek EU, zachování české koruny a ne euro a samozřejmě ukončení nefunkční EU a návrat ke spolupráci svobodných a suverénních států. Strany Fialovy vládní pětikoalice přijetí eura podporují a připravují. Další naše programové body jsou obrana svrchovanosti naší republiky, chceme bránit svobodu projevu a postavit se proti cenzuře a proti omezování svobody, která pochází z Bruselu.

V týdnu vyšel průzkum, který vaše hnutí přibližoval na desetiny procenta celému SPOLU. Jen to potvrzuje trendy ve veřejném mínění, třeba podle agentury STEM členům Fialovy vlády důvěřuje pouze pětina občanů, především z řad voličů stran vládní koalice, přičemž vládě častěji důvěřují stoupenci stran koalice SPOLU než příznivci Pirátů a STAN. Když použijeme oblíbené slovo Petra Fialy, co je to za „signály“?

Ještě dodejme, že podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) plně důvěřuje vládě již pouze 3 % lidí. Takže vidíme, že Fialova vláda úplně ztratila důvěru. Požadujeme konec neschopné Fialovy vlády. Řešením jsou předčasné volby. Pokud se SPD dostane do vlády, a my chceme být součástí příští vlády, tak zrušíme škodlivé nesmysly, které zavedla současná vládní pětikoalice!

Nedivím se, že lidé Fialově vládě nevěří, protože životní úroveň českých občanů se rekordně propadá a Češi kvůli Fialově vládě a Fialově drahotě stále chudnou. Po započtení inflace osm procent ve třetím čtvrtletí letošního roku se reálná mzda snížila o 0,8 procenta. Zaměstnanci si tedy mohli koupit za průměrnou mzdu méně zboží či služeb než před rokem. Reálná mzda klesla osmé čtvrtletí za sebou, tedy již to trvá dva roky, po celou dobu současné vlády, což je suverénně nejvytrvalejší a nejsoustavnější pokles reálných mezd – a tedy životní úrovně lidí – v celé novodobé historii ČR.

Další ukazatel toho, že Fialova vláda ožebračuje český národ je nejnověji například také to, že pro české rodiny s nízkým příjmem se úhrada stravného v mateřských školách mění v noční můru, která ohrožuje nejen jejich již tak křehkou finanční stabilitu, ale i vzdělávací perspektivy jejich dětí. Informovaly o tom Novinky.

Premiér před několika týdny ve Sněmovně sliboval, jak příští rok potraviny zlevní, díky Stanjurovu balíčku. Teď prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza sdělil, že potraviny budou naopak zdražovat, protože porostou ceny energií a vláda se rozhodla výrobcům potravin už s jejich cenami nepomáhat. Myslíte, že lidé ještě mohou věřit jakémukoliv slibu této vlády?

Máme bohužel nejhorší vládu za dobu samostatné ČR, která nepomáhá a ničí naše občany i firmy. Fialova vláda vůbec neřeší drahé energie, které jsou přitom hlavní příčinou zdražování. Když se zlevní energie, podaří se zlevnit většinu zboží a služeb. Hnutí SPD již mnohokrát konkrétní recept na řešení představilo. Fialova vláda to neřešit nechce.

„Ve financování zelené transformace musíme z miliard přejít na biliony“. To jsou slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové během jejího projevu na světovém klimatickém summitu COP 28 v Dubaji. Podle Leyenové se musí k tomu využít nové finanční nástroje, zmínila například zelené dluhopisy a emisní povolenky. Co na tyto stále narůstající ambice v zelené revoluci říkáte vy?

Brusel už fakt zešílel? Chce už teď špatnou situaci ještě zhoršit a již drahé energie ještě brutálně zdražit? Hnutí SPD jasně odmítá Green Deal EU a diktát Bruselu. Musíme odejít z EU, nebo nás zničí! Hnutí SPD odmítá toto klimatické šílenství, které se děje i v rámci Green Dealu EU, který podpořila Babišova vláda a podporuje ho i vláda Petra Fialy.

Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady na dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje. Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pocházejí ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu.

Připomeňme jen, že emise CO 2 Evropské unie tvoří méně než 10 procent emisí celosvětových.

Takže jste proti zelené politice?

Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale takto pojatý boj proti emisím oxidu uhličitého, jako je Green Deal EU, je nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO 2 , ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO 2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce zemědělských plodin.

Prezident Petr Pavel přivítal na Hradě Alexandra Sorose, syna miliardáře Georgea Sorose, který převzal letos po otci Nadaci Open Society Fund. Právě o ní a její podpoře Evropě měl Pavlův tým s miliardářem debatovat. Je podle vás právě toto typ hostů, se kterými se má setkávat ústavní činitel České republiky?

Prezident Petr Pavel podle mého názoru znovu potvrzuje, že je slouhou globalistických kruhů. Podpořil už zrušení práva veta pro členské státy Evropské unie či via facti navrácení majetku Lichtenštejnům, a tím pádem prolomení Benešových dekretů. Stejně vehementně Pavel prosazuje zájmy Washingtonu a Ukrajiny hlavně při válce na Ukrajině.

Návštěva Sorose přichází v době, kdy vláda v Budapešti rozjela celonárodní kampaň, kde oznamuje, že Maďaři rozhodně nebudou tancovat jak mladý Soros s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou pískají. Nadace Open Society Fund podporuje via facti globalistickou a neomarxistickou agendu genderu, multikulturalismu a podobně.

Podle výsledků zkoumání Eurobarometr 57 procent českých občanů nesouhlasí s tím, aby Ukrajina vstoupila urychleně do Evropské unie. Ještě na jaře to bylo o deset procent více. Máte také pocit, že se postoj českých občanů ke státu Ukrajina dost zásadně mění, že mnohým dochází, že idealizované kyjevské zpravodajství ČT je dost zkresleným obrazem tamní reality?

Jsem rád, že český národ sdílí náš postoj. Hnutí SPD je jako jediné proti vstupu Ukrajiny do EU i NATO. Jako jediní v Parlamentu také hlasujeme proti posílání zbraní na Ukrajinu. Chceme mír a normální život, ne válku a bídu. V případě Ukrajiny se jedná o zkorumpovaný režim a zemi, kde de facto probíhá i občanská válka. Nechceme také, aby evropské země byly zataženy do konfliktu proti Rusku. Znovu opakuji – chceme mír, ne válku. Podporujeme maďarského premiéra Viktora Orbána, aby na úrovni Evropské rady zabránil zahájení přístupových jednání s Ukrajinou.