Slovenský exministr vnitra promluvil o pozadí pádu a potupě Roberta Fica, vraždě novináře Kuciaka, policejním vyšetřování, mafii, Kiskovi a Sorosovi...

Rodiče zavražděného novináře Jána Kuciaka a matka jeho přítelkyně Martiny Kušnírové věří, že mezinárodní vyšetřovací tým dokáže smrt jejich dětí nezávisle vyšetřit. Vyšetřování slovenské policie označili za zmanipulovanou frašku. Co si o tom myslíte? Jak jako bývalý ministr vnitra hodnotíte postup policie a dalších orgánů činných v trestním řízení?

Rodinným příbuzným zavražděných lidí a jejich nedůvěře naprosto rozumím. Slovenská policie platí sníženou důvěryhodností určitou daň za to, co vyplavalo na povrch po vraždě. Mám na mysli podnikatelské propojení lidí z nejbližšího okolí premiéra Fica s italskými podnikateli, které média bežně spojují s italskou mafií. Policii na důvěře nepřidává ani zjevná skutečnost, že bývalý premiér Fico měl zřejmě informace o daňových deliktech prezidenta Andreje Kisky od státních orgánů a tyto potom používal v politickém boji proti prezidentovi.

Takto policie doplácí na politiku. Škodí i příbuzenské propojení policejního prezidenta s lidmi ve vedení známé soukromé bezpečnostní agentury, kterým se podnikatelsky daří. Pronikají informace o společném podnikání manželky vlivného příslušníka NAKA (Národná kriminálna agentúra) s osobami, které procházejí kriminálními spisy, které NAKA vedla.

Přitom sa nedá říct, že vyšetřování vraždy je zmanipulované. Jakmile by se o to někteří funkcionáři policie pokoušeli, jiní by informace o tom vynesli. Myslím, že policie vyvíjí velkou aktivitu.

Je nějaká verze vyšetřování, která se vám zdá pravděpodobná?

Verzí je určitě více, ale informace z vyšetřování nepronikají na veřejnost. Generální prokurátor přislíbil vytvoření společného mezinárodního vyšetrovacího týmu, což připouští náš trestní řád. Není však známo, čím jeho členové ze zahraničí přispějí, tedy zda to budou vyšetřovatelé vyšetřující v jiných zemích, nebo zda se bude jednat o nějaký druh technické pomoci.

Myslíte si, že by vraždu objednala 'Ndrangheta? Přece by museli tušit, že vražda vyvolá pozdvižení a stáhne na ně pozornost… Zvláště pokud by Kuciak vraha znal, tak asi těžko by pustil do bytu někoho z mafie…

Nevíme, zda italská stopa je právě ta, na kterou se policie nejvíc spoléhá. O italské stopě se nejvíc hovoří v médiích.

Jak moc je rozšířená na Slovensku korupce a do jaké hloubky je do ní zapojen SMER? Není také na vině systém eurodotací?

Korupce je obrovský problém a desetitisíce lidí v ulicích jsou důkazem toho, že lidé se dožadují spravedlnosti. Před nedávnem jsem hovořil s podnikatelem z oblasti stavebnictví o podmínkách, za jakých se získávají státní zakázky. Hovořil o dvaceti až třiceti procentech hodnoty zakázky, která se musí odevzdat za její získání. Řekl, že jeho aktivity proto poklesly o 90 procent.

Eurofondy jsou další kopa peněz, o kterou je možné ucházet se uplácením. V tomto smyslu jsou eurofondy na vině, ale nepřímo. Přímými viníky jsou přece zkorumpovaní lidé.

Co si myslíte o slovech Viktora Orbána, který řekl, že v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis George Sorose a jeho organizací, které podle něj útočí na vlády zemí, jež se migraci brání – včetně Maďarska, Česka a Slovenska. Soros podle něj chce přeměnit Evropu v kontinent migrantů… O snaze o destabilizaci hovořil i Ján Čarnogurský…

George Sorose považuji za kontroverzního, protože financuje protirodinné ideologie v mnoha zemích světa. A opravdu je též podporovatelem neomezené imigrace. Mám za zlé prezidentovi Andreji Kiskovi, že se s ním setkal. Nemyslím si však, že Soros všude působí přímočaře proti existujícím vládám a přímo on organizuje jejich svrhnutí, jak to naznačoval například sám Robert Fico před více než dvěma týdny. Tuto představu považuji za trochu primitivní. Takovýto primitivismus potom nechtěně pomáhá vytvářet opačný dojem, tedy že Sorosovo působení je úplně neškodné, což není pravda.

Protesty proti Ficovi byly opravdu spontánní. Znám mnoho lidí, kteří se jich zúčastnili a škodlivost Sorosova působení si uvědomují. Lidi pobouřila bohorovnost, s jakou vládní představitelé spravují stát. Společné podnikání blízkého spolupracovníka premiéra Fica, předsedy Bezpečnostnej rady Viliama Jasaňe s osobami z mafiánských italských rodin je přece nemyslitelné, hlavně pokud tajná služba dávala o nich informace ústavním činitelům.

S těmi osobami podnikala i Ficova poradkyně Trošková a s jedním z nich měla i intimní poměr. Na veřejnost pronikly i informace, že němečtí diplomati namítali proti přítomnosti Troškové na střetnutí Fica s kancléřkou Merkelovou, ale Fico námitky ignoroval. Když k tomu přidáme fakt, že zavražděný novinář Ján Kuciak o těchto věcech psal, je samozřejmé, že lidi to naštvalo a Fica smetli.

Katolický kněz Marián Kuffa hovořil ale ve svém kázání o tom, že někteří z těch, kteří protestují v ulicích, tančí na hrobech zavražděných a podporují genderismus a podobné věci. Fico odmítl podpořit ratifikaci Istanbulské úmluvy a odporuje kvótám na imigraci. Vidíte tam nějakou souvilost?

Mariána Kuffu znám osobně a trochu s ním i spolupracuji. Je součástí skupiny, která si dala název Slovenský dohovor za rodinu a bojuje proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, když tento dokument zavádí do našeho právního systému genderovou ideologii. Často se jako host zúčastňuji na akcích Slovenského dohovoru za rodinu, kterých se zúčastňují tisícovky věřících. Přispívám tam svou prednáškou o století neomarxismu.

Marián Kuffa neodsudzuje demonstrace proti Ficovi, říká, že „ti, kteří se chtějí vzepřít zlu, jsou na těch demonstracích správně“. Kuffa se jen dotýká jedné viditelné rozporuplné skutečnosti, o které hovořím i já. Ty desetitisíce lidí, které demonstrují proti Ficovi, tvoří celé politické spektrum. Je tam levice, pravice, křesťané, je tam vše.

Když se podíváme na skladbu řečníků, například na hlavních mítincích v Bratislavě, je tam vidět trochu posun do levicového liberálna. Největší posun uvidíme, když se podíváme na to, jaká média podporují toto spontánní vzepětí. Jsou to hlavně velmi liberální deníky. Právě ty deníky útočily nesmírně surově na Mariána Kuffu od samotného počátku jeho angažování se proti Istanbulské úmluvě. Byly to velmi neslušné útoky, které z Kuffy dělaly zástance týrání žen, ačkoli Kuffa je známý již desetiletí právě tím, že se o týrané ženy stará. No a ta stejná médiá se stavějí do role obhájců slušnosti v zápase proti Ficovi. Myslím, že Kuffa naráží na toto.

Rozumím i starostem o to, co by bylo po předčasných volbách. Fico se před měsícem postavil do úlohy hráze proti Istanbulské úmluvě. Ale proti němu je s výjimkou Sulíkovy SaS i každá opoziční strana. Kromě toho, Ficův odpor vůči Istanbulské úmluvě není absolutní. Z toho, co říká, vyplývá, že jakmile by se odstranily jisté pochybnosti, tak by proti nebyl. Zkrátka nechává si pootevřená vrátka. A vůbec, vydávat Sorose a Fica za dva názorové protipóly – to nesedí.

Proč ne?

Co podporuje Soros? Jeho tématy jsou podpora potratů, homosexualismu, genderové ideologie, legalizace prostituce, podpora imigrace. Fico je naštěstí proti imigraci, ale je tvrdým obhájcem legálnosti potratů. Prosadil ústavní ochranu manželství muže a ženy, ale jeho strana byla asi první na Slovensku, která prosazovala registrovaná partnerství. Co se genderu týká, na ministerstvu práce a sociálních věcí, které vede ministr Richter, jeden z nejbližších Ficových spolupracovníků, působí jako vedoucí odboru pro rodovou rovnost Oľga Pietruchová. Pietruchovou možno bez nadsádzky nazvat vášnivým ideovým lídrem všech protirodinných ideologií na Slovensku.

Zkrátka Fico ukazuje dvě tváře. Jednou předvede zdvořilý úklon vůči církvi, jindy se zase obklopuje lidmi jako Trošková, která je známá i svými erotickými forografiemi.

Jakou roli hraje Most-Híd? Je bližší Sorosovi, nebo Orbánovi?

Most-Híd je naprosto pragmatická strana, které je nejbližší její zájem. Nemožno ji však hodnotit jen negativně. Jejímu předsedovi Bugárovi se podařilo uskutečnit myšlenku strany, kterou budou volit Slováci i Maďaři. Společná účast ve vládě takovéto strany a Slovenskej národnej strany (SNS) je jednoznačně pozitivní fakt. V minulosti byly verbální útoky SNS proti maďarským politikům neodmyslitelnou součástí agendy SNS.

Tento jeho přístup se nelíbí Viktoru Orbánovi. Bugár s ním nemá dobré vztahy. Orbán má blíže k mimoparlamentní Strane maďarskej koalície (SMK). Co se Sorose týká, Bugárovi je zřejmě lhostejný.

Zachránil Fico svou rezignací na post premiéra svou moc, nebo on či vláda stejně padne? Jaký vývoj můžeme očekávat?

Odchodem Fica z Úřadu vlády a jeho nahrazením novým premiérem Pellegrinim a též i odstoupením ministra vnitra Kaliňáka došlo ke splnění původních požadavků jak prezidenta Andreje Kisky, tak i organizátorů demonstrací. Zněly takto: buď rekonstrukce vlády, nebo předčasné volby. Odchod lídra Smeru i druhého nejmocnějšího muže, kterým byl Kaliňák, nelze označit za kosmetické změny. Došlo tedy k rekonstrukci vlády.

Požadavky demonstrantů se sice mezitím změnily na jednoznačný požadavek předčasných voleb, ale tím se začaly lišit od postoje prezidenta, který je zvyšovat nemohl, neboť by mohl být obviněný z neserióznosti. Proto prezident novou Pellegriniho vládu jmenoval. Tím za ni i převzal zodpovědnost. Po těchto událostech účast na demonstracích poklesla, a tak se pravděpodobnější variantou jeví, že nová vláda vydrží až do řádného termínu voleb v roce 2020. Ale po šokujícím vzepětí lidí za poslední měsíc není možné s jistotou tvrdit nic.

Fico už nikdy nebude tím, čím byl. Jeho odchod z funkce premiéra byl přece potupný, ulice ho vyhnala. To se naposledy stalo komunistům před třiceti lety. Zůstává předsedou strany Smer, určitý vliv mu zůstal, ale jeho strana zřejmě nastoupila na dlouhou cestu postupného úpadku.

Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., absolvoval studium matematiky v roce 1981 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1991–1992 byl náměstkem řiditele Federální bezpečnostní informační služby. V letech 1998–2010 byl poslancem Národnej rady SR. V letecech 2002–2006 působil jako ministr vnitra. Byl dlouholetým místopředsedou Křesťanskodemokratického hnutí. Je autorem 12 vědeckých prací z matematiky a informatiky v domácích i zahraničních časopisech. Od roku 2010 působí na Paneurópskej vysokej škole, kde je proděkanem. Napsal knihu o úpadku západní civilizace, pronásledování křesťanů a selhávání křesťansko-demokratických stran v Evropě s názvem Levy prichádzajú.

autor: Lukáš Petřík