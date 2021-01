Snad ODS nevymění podporu progresivistů za pár vládních křesel. Železná lady pražské pravice o zážitcích s Hřibem, Pekarové i eurofilech

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Tři roky je první náhradnicí pražské sněmovní kandidátky ODS, a pokud by vstoupila do Sněmovny, nastalo by nepochybně v sále velké pozdvižení. Vladimíra Ludková, místostarostka Prahy 8 a předsedkyně velmi viditelné oblastní organizace strany, se nebojí říct věci přímo a jednoduše. To dokazuje i v našem rozhovoru, kde promlouvá o zkušenostech s pirátským vedením Prahy i pochybných námluvách s TOP 09. Mnohým se po dnešní půlnoci možná nepůjde lehko spát...

reklama

Anketa Může Donald Trump za útok demonstrantů na Kongres USA? Může 26% Nemůže 74% hlasovalo: 10413 lidí

Občanská demokratická strana se rozhodla jít do příštích sněmovních voleb v rámci seskupení SPOLU v koalici s lidovci a TOP 09. Je to podle vás dobrý nápad?

Oblastní sdružení, které jako předsedkyně vedu, se proti tomuto nápadu z programových důvodů vymezilo, takže z toho je odpověď nepochybně jasná – nesouhlasíme s tím.

Proslýchá se, že v Praze by společnou kandidátku měla vést Markéta Pekarová Adamová. Nemáte obavy, že její poměrně vyhraněné názory třeba na gender, Evropskou unii nebo klimatickou změnu tradiční voliče ODS spíše odradí?

Ano, obávám se, že to voliče ODS odradí. ODS by měla být pro své voliče jasně čitelná, nenaskakovat na téma genderu a jakéhosi „bojování“ proti klimatické změně, které bude v důsledku znamenat jen a pouze zchudnutí české společnosti. Klimatická změna tady byla, je a bude, a současné kšefty, které se na ni navázaly, jen dokumentují onu zoufalost. Ve skutečnosti jde o peníze a změny společenských vztahů. Stačí vzpomenout biosložky do paliva nebo solární byznys. Obojí ve svém výsledku životní prostředí hodně poškodilo, a pouze pár lidí si přišlo na podobné pořádné peníze. Věřím spíš ve vědecký pokrok a přizpůsobení se než ve snahu poručit větru a dešti tím, že budeme všichni jezdit na kole.

Mgr. Vladimíra Ludková ODS



místostarostka městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Aktuálně se jako štěpící téma, které někteří dokonce nazývají jako „kostlivce ve skříni“, objevilo přijetí eura. TOP 09 dlouhodobě deklaruje, že jej bude prosazovat, ODS jej odmítá. V programových tezích společného volebního seskupení toto téma raději není zmíněno. Je to pro vás zásadní rozpor?

Zvláště teď se ukazuje, že „eurounie“ bude dluhovou unií. Mimo jiné, není to tak dávno, co ODS vehementně prosazovala referendum o přijetí eura. Na tom by měla v každém případě trvat. Dalším tématem může být imigrace. Ano, ve společných tezích je napsáno, že budeme proti nelegální migraci. Jak se ale lidé jako Markéta Adamová postaví ke kvótám přerozdělujícím uprchlíky? Ty by už přece byly legální. Budeme s nimi souhlasit? Na to by se měli jak Pirátů, topky i KDU zeptat především novináři jako třeba vy.

Na Twitteru se k tématu eura střetli Jan Zahradil z ODS a Miroslav Kalousek. Ten ujistil, že se TOP 09 tohoto svého cíle nikdy nevzdá. Zahradil replikoval, že ve společném programu to není. Jak se k tématu stavět do budoucna, pokud byste se společně podíleli na vládě a nějaké stanovisko by bylo třeba zaujmout?

Bohužel z toho jasně vyplývá, že po volbách se celá koalice SPOLU rozejde. To už také zaznělo v médiích. Beru si z toho jediné – po volbách se TOP 09 přikloní spíše doleva a spolupráce bude velmi, velmi těžko představitelná. Očekávám, že se při hlasování o konkrétních věcech shodnou s Piráty.

Vladimíra Ludková a předvolební kampaň ODS v roce 2007:

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který se jako předseda Asociace krajů stal jedním z nejvlivnějších členů strany, se proti této spolupráci rovněž ohrazuje. Rodí se tedy v ODS nějaký „opoziční proud“ zpochybňující Fialovu vizi?

ODS je demokratická strana, takže si pořád myslím, že můžeme mít rozdílné názory. Pnutí v členské základně plyne z toho, že předvolební koalice byla uzavřena „shora“ bez potřebné diskuse s členskou základnou. Ta koalice, v počátku její tvorby, byla prezentovaná jako jasný tah na vítězství. Doufám, že po volbách nikdo nezkusí vydávat za úspěch druhé, nebo dokonce třetí místo. V tom se plně shoduji s hejtmanem Kubou. A samozřejmě nepochybuji, že všichni, kteří tuto koalici prosazují, v případě neúspěchu z toho vyvodí patřičné důsledky.

Vaše sdružení, ODS Praha 8, v poslední době začalo celkem razantně vystupovat i proti Pirátům. Připomněl bych třeba váš dnes už slavný obrázek Pirátů na moři, které zastaví policie s logem ODS. Vnímáte Piráty jako nebezpečí pro Českou republiku?

Předně bych podotkla, že to byl vtip, v poslední době se nám v politice úplně vytratil humor, všichni se berou strašně vážně. Ale zpět k tématu, vnímám je jako naprosto levicovou stranu a jejich nápady jsou mi bytostně cizí. A jsem přesvědčena, že nepřinesou nic dobrého.

Z komunální politiky v Praze máte také zkušenost koexistence s pirátským vedením primátora Hřiba. Jaká je to zkušenost?

Není dobrá, současné vedení ignoruje stanoviska městských částí, v některých věcech jsme pro magistrát jako obtížný hmyz. Takový přístup nepamatuji.

Půlnoční rozhovory: Velké problémy! Až dojdou v době pocovidové dotace a dary... Komunista Luzar otevřeně, co čeká lidi ve městech a na venkově Příští premiér? Existují jen dvě možnosti a rozhoduje se nyní. Do koronakrize promluvil sociolog Okamura po výměně názorů s redaktorkou ČT: Voliči ocenili práci SPD. Máme dvakrát více mandátů a čtvrté místo Zavést roušky, zrušit roušky... Martin Komárek se znalostí praktik Babiše osvětluje premiérův veletoč. Bylo to takto

Když už mluvíme o Praze 8 a Pirátech, v Senátu vaši městskou část zastupuje Pirát Lukáš Wagenknecht. Jaká je spolupráce městské části se senátorem z opačné části spektra?

Pana senátora vnímám jako solidního politika a člověka, který se celkem snaží pro svůj obvod něco udělat, a ještě jsem nezaregistrovala nic, co by mi bylo úplně proti srsti, co se týče Prahy 8.

Psali jsme: Senátor Wagenknecht, pirátský udavač, Klement Gotwald dneška. Ostrý komentář z Hanspaulky poté, co EU do jeho udání hodila vidle

Wagenknecht vážně onemocněl Babišem. Po posledním výstupu užalovaného senátora komentátor Holec jen kroutí hlavou

Wagenknecht přitvrzuje: Řešte toho Babiše! Prý zjistil nové skutečnosti

Jako celkem pravděpodobná povolební varianta se rýsuje „protibabišovská koalice“ vašeho spolku s Piráty + STAN, kteří také chtějí kandidovat společně. Nemáte obavy, že v takové koalici s TOP 09, lidovci, STAN a Piráty, ještě třeba pod premiérstvím Ivana Bartoše, by byla pozice ODS k prosazení jakékoliv programové priority velmi slabá?

ODS jako menší partner Pirátů ve společné vládě to bude mít hodně těžké a obávám se, že to bude znamenat marginalizaci strany. Navíc bude taková vláda velmi nestabilní. Trochu mi to připomíná vládu paní Radičové na Slovensku, která nevydržela ani polovinu volebního období. Chci věřit, že nikdo z ODS nevymění devótní podporu progresivistické vlády za pár křesel.

V Poslanecké sněmovně nedávno hlasy ANO a ODS (plus několika dalších stran) došlo ke schválení výrazných daňových úlev. Okamžitě poté se ozvala kritika i z řad vašich partnerů z TOP 09 a lidovců. Ukazuje to, jak rozdílný přístup mají partneři k rozpočtové politice. Přitom nízké daně vždy byly hlavním tématem ODS. Měla by se snažit toto téma udržet za každou cenu, nebo v zájmu koaliční spolupráce ustoupit?

Tak na konec aspoň jedna pozitivní věc. Je to jednoduché, lepší peníze v kapse občana než v nenasytné státní kase, na tom by ODS měla trvat. Reakce Pirátů a TOP 09 jasně ukázala, že oni o malý stát moc nestojí, že jim jde především o přerozdělování peněz.

Psali jsme: Babiši, je zavřená vrátnice! Chytrá karanténa: Svědectví, jak to nefunguje Ludková (ODS): Kampaň MeToo dělá ze skutečných obětí sexuálního násilí jen hysterky, které se chtějí zviditelnit Babiše volili nevzdělanci, ti, co pracují rukama, a důchodci, říká pravicová politička, která se o fous nedostala do parlamentu ODSačka vytáhla, kde plýtvají neziskovky. Natočila VIDEO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.