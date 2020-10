Socioložka Šiklová v ráži: Kritika opozice? Jako když do nemocnice dovážejí zraněné z bouračky a nějaký blb řeší, že nejsou vyklepané rohožky!

ROZHOVOR Ve středověku se to dělalo tak, že se zavřelo město, zatloukly se dveře a po třech nedělích byli ti, co přežili, prohlášeni za svaté. Věřte, že doba je zlá a pandemie je velký problém. Dohady nechte na později. To řekla ParlamentníListům.cz bývalá disidentka a socioložka Jiřina Šiklová. Přestože skoro všichni její blízcí pracují ve zdravotnictví, ještě nikdo neonemocněl Covidem-19.

Premiér Andrej Babiš odvolá ministra zdravotnictví Romana Prymulu kvůli fotografiím, které ho zachytily ve středu při odchodu z restaurace navzdory protiepidemickým opatřením. Je to v pořádku?

V této době bych tak schopného šéfa neměnila. Natož kvůli nějakým bulvárním fotkám.

Nástupcem by mohl být náměstek brněnské fakutlní nemocnice Jan Blatný...

Mluví se o několika jménech, ale zatím není nic jisté. Babiš jako premiér jedná pod tlakem - nerada se ho zastávám - toho, co se považuje jakoby za správné. Jeden útočí na druhého bez rozmyslu a Babiš na to musí reagovat. Neuměla jsem si představit, že v době, kdy se Česko nachází v tak žalostné situaci, budou lidé řešit takovéhle hovadiny.

Odvolat ministra, který se chová jako papaláš, není až taková hovadina...

Vše celkem uspokojivě vysvětlil. Připadá mi to, jako když si ve špitále plném pacientů potřebujících ošetření přijde jeden k lékařům stěžovat na sestřičku, že moc rychle otevřela okno a jeho ofouklo. Samozřejmě, že ho lékaři vyslechnou a dál už to neřeší. To je jediný správný přístup. Nyní tam dávat nového ministra je prostě ztráta času.

Jsme uprostřed druhé vlny pandemie. Jsou nouzový stav a přísná nařízení vlády namístě?

Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 22679 lidí

Opozice nicméně tyto kroky neustále kritizuje...

To se ti blbci nemou uspokojovat jiným způsobem? Doufám, že víte, co jsem tím myslela. Ať se uspokojují jinak. Jako když do nemocnice dovážejí zraněné z hromadné bouračky a nějaký blb řeší, že nejsou vyklepané rohožky. Správný šéf si pomyslí své a dál to neřeší.

Opozice chce, aby vláda po druhé vlně pandemie požádal Poslaneckou sněmovnu o důvěru.

Opravdu by se měla ukájet jiným způsobem, aby ji to víc bavilo, než házet hrách na zeď. Měla by určitou dobu počkat a pak se uvidí. Věřte, že doba je zlá a pandemie je velký problém. Vždy těm hlupcům říkám, že ve středověku se to dělalo tak, že se zavřelo město, zatloukly se dveře a po třech nedělích byli ti, co přežili, prohlášeni za svaté. Tak se to muselo řešit, jak jinak. Dohady bych nechala na později.

Jak jste vnímala demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze, která se ke konci proměnila v bitky fotbalových fanoušků s policií?

Považovala jsem to za blbost. Ale říkala jsem si, alespoň si ti lidé uvědomí, že mají opravdu svobodu ke všemu.

Onemocněl ve vašem okolí někdo Covid-19?

Ne. A to přesto, že skoro všichni pracují ve zdravotnictví. Já už jsem, pravda, v penzi.

Kdy se podle vás situace zlepší a pandemie bude slábnout?

Podle mě by se to po Vánocích mohlo začít zlepšovat. Podobné krize trvají vždy tak čtvrt až půl roku. Je dobře, že byl přes léto režim volnější. Mohli jsme si trochu vydechnout. Pandemie se zatím podle mě řešila celkem dobře.

