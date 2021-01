Špína ze sněmovny. Poslanec SPD Koten o tom, kdo chce skutečně pomoci živnostníkům. A také o servilitě k obludné EU

reklama

Před chvíli jste mi řekl, že jste musel ve sprše smýt špínu ze Sněmovny. Máte na mysli nějakou konkrétní špínu?

Víte, já jsem si představoval, že všichni politici budou mít zájem udělat maximum pro lidi, kteří je zvolili. A my tady ve Sněmovně řešíme spoustu zástupných problémů, které nejsou ani našimi problémy, ale bohužel práce pro voliče se ztenčuje. A ten čas v čase, který ve Sněmovně strávíme, trávíme nějakými usneseními kvůli okolním státům, ale neřešíme bohužel problémy, které trápí běžného občana, který má momentálně pozastavenou živnost nebo nemůže podnikat z důvodu covidových opatření. Bohužel řešíme úplně něco jiného.

Minule jste si právě stěžoval, že vláda ustupuje lobbistickým tlakům, vytvářejí se účelové koalice… Předvídal jste, že budou nastávat osobní bankroty firem i navazující nezaměstnanost právě kvůli krokům vlády. Změnilo se to od té doby k lepšímu, z vašeho pohledu?

Projednáváme různé podpory pro živnostníky a pro podnikatele, ale už nikdo neřekne, že pokud se ten živnostník dostane do problémů kvůli tomu, že nemůže podnikat a má například pět korun nedoplatek na sociálním či zdravotním pojištění či má nějaký dluh vůči státu z toho důvodu, že ho nemá z čeho platit, bohužel na podporu nedosáhne. A to je strašně špatně.

Naše poslankyně Lucka Šafránková ve spolupráci vymyslela podporu pro živnostníky, kteří musejí platit, i když nemají příjem, sociální a zdravotní pojištění. Návrh zákona řeší, aby lidé, kteří kvůli vládním opatřením zůstali bez příjmů, dostali pomoc alespoň tím, že nebudou muset platit sociální a zdravotní po dobu trvání tohoto omezení.

Rovněž jste zmínil, že se zbytečně uzavíráme a opatření jsou příliš tvrdá pro všechny. Zaměřit bychom se podle vás měli na rizikové skupiny a zbytek takzvaně nechat žít. Stále slýcháme od vládních politiků, že zvažují další a další zpřísnění a nyní platí zase nová. Co vy na to?

To jsme si vyslechli ve čtvrtek večer od ministra zdravotnictví a zbytku vlády, jak to bude vypadat nyní. Omezuje se tedy zásadně pohyb občanů v České republice, ale bohužel například otevření škol pro děti z prvního stupně je zatím v nedohlednu. Co se týká zimních sportů, kde by lidé byli na čerstvém vzduchu, byť by se potkávali venku na svahu, tak pokud by vše bylo nějakým způsobem organizováno, bylo by vše lepší než současný stav – tedy, že se do hor navalí auta, každý den pendlují mezi Prahou a severem Čech a silnice jsou přecpané.

Bohužel začne docházet ještě k dalším bankrotům, protože další věcí, která se zřejmě vládě podaří dotáhnout do konce, jsou majitelé skiareálů a sjezdovek, zasněžování, lanovek a všichni lidé, kteří vrazili neskutečné peníze, aby vytvořili sněhovou pokrývku. Bohužel investice, která může být v jednotkách až desítkách milionů, vyletí v podstatě oknem bez jakéhokoliv užitku a oni se opět dostanou do dluhových pastí. Takže já skutečně nevím, zda si vláda v tomto smyslu dělá z lidí srandu. Jestli si myslí, že vše vykompenzuje třemi nebo pěti stovkami na den u provozovatelů skiareálů na osobu, je to skutečně úsměvné.

Je to právě dlouhotrvající situace, proč lidé už nemají trpělivost? Připravila se vláda svým postupem o důvěru a spolupráci lidí v tomto smyslu? O ochotu se na tom podílet a dodržovat nařízení?

Z nařízení Evropské unie, tedy že vakcína musí být nakupována centrálně přes Evropskou unii a tak dále, se zatím vymyká Maďarsko, které si velice dobře a velmi dopředu zamluvilo vakcínu i u jiných výrobců než schvaluje Evropská unie. A my pravděpodobně budeme muset jít stejnou cestou, protože u lidí, kteří se chtějí nechat naočkovat, aby se cítili bezpečněji, stát v tomto ohledu naprosto selhává, protože není schopen zajistit odpovídající počet dávek vakcín.

A kdybychom nedbali na ideologické předsudky a poptali po vzoru Maďarska… a neříkám, že Maďarsko dělá něco protizákonného, nebo že Izrael se nechová rozumně. Podle mne si Izrael vzal vakcínu už dávno před námi a před Maďarskem, takže bych viděl jako další krok vlády, aby si poptalo více vakcín a náš Státní ústav pro kontrolu léčiv je schopen vakcíny schválit pro očkování v České republice. Maďarsko to bude dělat naprosto stejným způsobem nebo už to dělá.

Takže nyní je míč na straně vlády, aby začala urychleně konat a aby oslovila výrobce vakcín, které se ve světě používají, dokonce i ve spřátelených státech – Visegrádská čtyřka a Izrael – a mají poměrně slibné výsledky. Měli bychom dát lidem vybrat, jakou vakcínou se nechají naočkovat. Protože někomu to je jedno, ale někdo samozřejmě některému typu vakcín nevěří. Vždy je to o svobodě výběru. Ale pokud jsou nedostupné všechny vakcíny, nemůžeme bohužel očkovat ani ty, kdo si to přejí.

Co si tedy myslíte o protekcích, které s rozdělováním vakcín souvisejí a které se v České republice ukázaly? A nepochybuji o tom, že se objeví i další případy…

Já nemám rád nějaké protekční chování, nebo že by si někdo měl získávat pro sebe výhodu. Podle mého soudu je to vždy o tom, aby se vakcína smysluplně v době, kdy se dá použít, využila, protože když se nepoužije v určitém časovém okně, tak se zkazí a již se nesmí aplikovat…

Ano, ta od firmy Pfizer/BioNtech po třiceti dnech…

Ano, já to vždy vnímám ve dvou rovinách. V případě, že by se vakcína měla vyhazovat, tak dobře, ať se použije pro někoho, kdo zrovna přijde a chce ji. Ale nějaké protekční chování skutečně nemám rád, a pokud je tady spousta zájemců z řad 80 plus, tak si myslím, že vakcíny by pro ně měly být přednostní.

Dostáváme se tím zpátky k Evropské unii. Patříte mezi ty, kteří kritizují, že jsou tedy vakcíny rozdělovány přes EU. Nebo se jako jiní domníváte, že by to stejně nemělo smysl, protože by ČR objednávala tak málo, že by neměla šanci, případně že by vakcíny nesehnala za cenu, za jakou může Brusel? Navíc Evropská komise čelí kritice, že nedokázala uzavřít smlouvy včas, není připravena... a také, že se s Velkou Británií dohaduje o vakcíny…

Měli jsme tu takovou dobu, kdy vše řídil Sovětský svaz. A já se obávám, a bohužel se mi to už velmi často dokazuje těžkopádným rozhodováním, co měl bývalý východní blok, ať už to byla RVHP a podobně, tak nyní se to opakuje, ale bohužel v daleko obludnějším rozměru. Pokud Evropská komise a Evropská unie jedná o vakcínách minimálně půl roku a není schopna zorganizovat ani nákup vakcíny…

Mimochodem, díval jsem se na stránky ruského výrobce vakcíny Sputnik V, který nabízí vakcínu bez problémů pod deset dolarů za dávku pro člověka, což může vycházet přibližně na 250 korun i méně ve větším množství. Já si nemyslím, že je to nějaká přehnaná cena. Bohužel nemám přehled a Evropská unie tají, za kolik hromadně nakupuje vakcíny od výrobců, kteří mají povolení zde vakcíny prodávat. Nevím, z jakého důvodu tají, za kolik je Evropská komise nakoupila, ale samozřejmě to může vytvářet jednak podezření a jednak i možnou korupci.

Vám se tedy nelíbí, že se odkazuje na obchodní tajemství, když se jedná o zdraví obyvatel Evropské unie?

Vždy to bylo o transparentnosti. My prosazujeme transparentnost zrovna tak, jako prosazuje hmotnou a trestní odpovědnost politiků a úředníků. V případě, že se nějaký úředník, byť v Bruselu, chová netransparentně, už to zavdává podezření, že něco není v pořádku a že cena vakcín může být i několikanásobně vyšší než od konkurence. Takže já to skutečně nejsem schopen nyní posoudit, protože nemám informace a budu se pokoušet nějakým způsobem zjistit, za kolik tyto společnosti, od nichž jsou vakcíny objednány pro Evropskou unii, za kolik je běžně nabízejí.

Co je podle vás nyní zásadní?

Byl bych velmi rád, aby vláda konečně poslala děti do škol. To je věc, kterou si přeji skutečně nejvíc.

A další věc – my se pořád dovoláváme, že to či ono z té či oné země je nebezpečné. Přitom, když se podíváme na východ od nás, zvládají situaci bez větších opatření, ale vzhledem k tomu, že se tam prodávají dostupná antivirotika a dokonce i generické přípravky japonského výrobku Avigan, tak mají skutečně několik možností, jak pandemii řešit. V případě, že člověk zjistí, že je nemocen, nečeká na nic, v podstatě začne brát lék, virus se mu v těle nenamnoží a nedostane se do těžšího stavu. Vidím to jako dílčí řešení, nikoliv, že se tím vyřeší všechno.

Čili i takové dílčí řešení by omezilo strach lidí z nemoci. Já ji nijak nebagatelizuji, protože mám spoustu kamarádů a známých, kteří nemoc prodělali buď v naprosto lehkém průběhu, nebo naopak ve velmi těžkém průběhu, kdy jsou téměř měsíc hospitalizováni v nemocnici. Já to skutečně nepodceňuji.

Co by vláda měla dělat transparentně a opakovat to na každé konferenci, jsou doporučení, jako berte tyto vitaminy, chovejte se tak a chovejte se tak. Zákazem všeho si vláda důvěru obyvatel nevybuduje, ale protesty se budou dál stupňovat, protože existenční potíže se budou pouze prohlubovat.

