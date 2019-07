Spisovatel k demonstracím: Stafáž, nic povzbuzujícího. Zažil jsem 1968, samet. A známá, která bydlí na Letné, mi říkala...

ROZHOVOR „Demokracie má v současnosti řadu výkladů. Politik, který cítí, že je ohrožena jeho moc či kapsa, vyřvává, že se porušuje demokracie. Je to jeho demokracie a on si ji přeci nedá vzít. Jiný vidí v nezvolení ohrožení demokracie. Zase té svojí,“ komentuje aktuální dění spisovatel Jiří Kimla. Kdekdo se podle něj dnes demokracií zaklíná, avšak demokracie podle něj znamená především rovnost před zákonem, politická práva, právní stát a samozřejmě svobodné volby. Dav na pražské Letné pro něj neznamená vůbec nic: „Zažil jsem hned po vojně osmašedesátý, zažil jsem samet a vím, že všichni ti mizerové většinou tahali za delší konec provazu,“ říká mimo jiné Kimla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Pražská Letná zažila 250tisícový dav demonstrantů. Atmosféra houstne s předběžným auditem Evropské unie. Co pro vás znamená takový počet lidí?

Asi se na mě budou mnozí zlobit, ale pro mě to neznamená vůbec nic. Nebyl jsem tam, na ČT24 koukám velmi sporadicky, takže sto, dvě stě nebo půl milionu lidí si můžu jen tak představit. S těmi, co tam byli, nesouzním. Milion chvilek, za jehož představiteli stojí nějací hybatelé, by asi rádi střihli nějaký takový pražský majdan nebo barevnou revoluci, na jejímž konci by byl totální chaos. Nástupní parketa pro vychcánky, šejdíře a individua lačnící po moci. Moje skepse vychází částečně i z mého věku. Zažil jsem hned po vojně osmašedesátý, zažil jsem samet a vím, že všichni ti mizerové většinou tahali za delší konec provazu...

Evropská unie, respektive její vrcholní funkcionáři, mi akorát tak dokážou zkazit náladu a na jejich audity nahlížím s nedůvěrou. V dnešní době se dá objednat cokoliv pro kohokoliv. Takže ta stafáž na Letné mi neříká opravdu nic povzbuzujícího a spíš je lituji, že se nechávají ohlupovat.

Je dotační kauza premiéra Babiše problém, který skutečně poškozuje reputaci země, jak říká například Miroslav Kalousek, nebo bude Babiš schopen přesvědčit voliče, že proti němu jde Evropská unie s přispěním českých opozičních politiků?

A Miroslav Kalousek? To je takový ten srandakazatel ze starých westernů. Ale má výdrž, to se musí nechat... jo a teď jsem si vzpomněl, jak jeden známý Číňan mi do čínštiny přeložil slovo Kalousek: Tsss-Pche.

Andrej Babiš a jeho hnutí ANO má pořád přes třicet procent. A lze očekávat, že ty demonstrace mu ještě nějaké voliče přihrají. I když naši opoziční politici působící v Bruselu, v Evropské unii, se hodně snaží vlastní vládu a vlast pošpinit. Čest výjimkám.

Co říkáte na doporučení prezidenta Miloše Zemana, že má premiér demonstrace ignorovat? Na Frekvenci 1 řekl, že protesty podle něho nemají smysl, na rozdíl od těch v roce 1989. Demonstrace prý podporují neúspěšní politici a lidé, kteří v životě nic nedokázali…

Vidím to hodně podobně. Jak je právo lidí demonstrovat, tak má mít premiér právo na nějaký názor. Jestli vezme na zřetel doporučení prezidenta, či zaujme jiný postoj, je jeho věc.

16. listopadu si chce Milion chvilek vše na Letné zopakovat. Může se podle vás vlna nespokojenosti s Babišem udržet i přes prázdniny? Jak vnímáte to načasování, tedy na 30. výročí od sametové revoluce v roce 1989?

Was heisst „vlna nespokojenosti“? Je nás deset milionů. Když odmyslíme polovinu nezletilých, tak je nás pět milionů. Z toho dvě stě padesát tisíc zase až taková obrovská vlna není. Nechci to zlehčovat, ale známá, která bydlí na Letné, mi vyprávěla, jak po demonstraci byly nacpané restaurace mladými lidmi a všude kolem se válelo plno transparentů. Jako po fotbalovém zápasu... Revolucionáři jak vyšití. A datum je taková svádějící příležitost. Co na tom, že se jedná o rozdílné věci. Využít i zneužít se dá cokoliv. Datum především.

Vláda premiéra Babiše má za sebou rok působení. Premiér opakuje, že je jiným druhem politika než jeho předchůdci. Je jeho chování tak odlišné? A jak se mu podle vás daří, i ve srovnání s jeho předchůdci, vykonávat funkci ministerského předsedy?

Ještě než premiér stačil usednout na premiérskou židli, už do něj začali bušit ze všech stran. Babiš je tvrdý byznysmen, obdobně třeba jako Trump, takže už má leccos za sebou, něco umí vydržet. A je jiným premiérem než jeho předchůdci. Je tvrdý a má vize. Ačkoliv jsem ho nevolil, tak mu fandím.

Jak moc poznamenává fungování vlády trestní stíhání premiéra Babiše? Omezuje to nějak, nebo může do budoucna omezit její činnost?

Stačí srovnat předchozí vlády. Abych byl objektivní, ta Sobotkova se trochu snažila zlepšit lidem život. Ale ty předchozí? Škrty, restrikce. Takové vlády moc populární nejsou, obzvláště když pod sebe umí hrabat hodně cílevědomě. A to trestní stíhání premiéra? Jsem přesvědčen, že to byla politická objednávka. Kde je trestní stíhání politiků a jejich podivně zbohatlých oblíbenců, kteří z nás mají srandu ve svých palácích někde za hranicemi? Politika dvojího metru není dobrá politika!

Po vítězství Andreje Babiše ve volbách v roce 2017 mnozí hovořili o ohrožení demokracie. Potvrdily se podle vás tyto obavy?

Demokracie má v současnosti řadu výkladů. Politik, který cítí, že je ohrožena jeho moc či kapsa, vyřvává, že se porušuje demokracie. Je to jeho demokracie a on si ji přeci nedá vzít. Jiný vidí v nezvolení ohrožení demokracie. Zase té svojí. Jiný nedostane dotaci, zatímco někdo jiný ano. A zase je tu ohrožena demokracie. Kdekdo se jí zaklíná. Pro mě demokracie znamená rovnost před zákonem, politická práva a právní stát. A samozřejmě svobodné volby.

Vláda nedávno čelila v Poslanecké sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry. Co toto hlasování ukázalo o vládě, a co o opozici?

Každá opozice má právo žádat o hlasování k vyslovení nedůvěry vládě. I ta naše. Že nedůvěra nebude přijata, bylo jasné od samého začátku. Normální politik to vezme na vědomí... a ten český, některý, holt musí exhibovat a ukájet se před kamerami. Trapas nad trapas, vše je trapas. Místo toho plkání si měli vzít lopaty a krumpáče a jít na D1 pomoct. Tam by snad byli aspoň trochu prospěšní.

V dubnu způsobil rozruch odchod ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a jeho nahrazení Marií Benešovou. V některých kruzích kolem toho vznikl poplach, že ministryně bude ohrožovat nezávislost státního zastupitelství. Po dvou měsících a prvních návrzích ministryně – potvrzují se tyto obavy?

Zcela bezbolestně se přiznám, že neznám pracovní náplň ani pravomoci ministra spravedlnosti. A popravdě řečeno, ani po tom netoužím. Vím jen, že státní zastupitelství je nezávislý orgán a domnívám se, že žádné ministerstvo či ministr nemá gebíry do jejich činnosti přímo zasahovat. A není to tak, že některé ty kruhy mají bobky, že nová ministryně rozjede právní akce, které by zrovna je mohly setsakra ohrozit? Nikoliv ohrozit nezávislost státního zastupitelství!

autor: Zuzana Koulová