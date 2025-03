Spojujeme síly pro revoluci zdravého rozumu. Samostatně bychom byli skvělí, ale spolu dokážeme víc, říká Vondráček

Dnes jste oznámili vznik volebního bloku se stranami SPD, Trikolora a PRO. Proč se Svobodní rozhodli nejít do voleb samostatně?

Spojili jsme síly, aby ani jeden hlas voličů, kteří chtějí změnu, nepropadl. Teď je čas spustit i u nás revoluci zdravého rozumu – nižší daně, více svobody a konec zeleného šílenství.

Samostatně bychom jistě dokázali nabídnout kvalitní program i kandidáty. Ale v této situaci – v klíčových volbách, kde jde o směřování České republiky na dlouhé roky dopředu – jsme přesvědčeni, že spojenectví má větší šanci skutečně prosadit změnu. Společně s SPD, Trikolorou a hnutím PRO sdílíme zásadní hodnoty: důraz na svobodu, ekonomickou prosperitu a národní suverenitu. Dnešní doba konečně nahrává názorům, které jako Svobodní hájíme už roky. Inspirací je nám i vývoj ve světě – například vítězství zdravého rozumu v USA. Věříme, že podobnou změnu dokážeme vyvolat i u nás.

Znamená to, že Svobodní ve svém programu ustoupili, nebo se některých bodů vzdali?

Naší prioritou je prosadit maximum z programu, který jsme slíbili voličům – a to lze jen silným spojenectvím. Spolupráci jsme iniciovali už 17. listopadu loňského roku na Republikovém výboru. Od začátku bylo jasné, že cílem není jen „dostat se do Sněmovny“, ale skutečně změnit směřování země. Volby nejsou časem pro sólové akce. Pokud chceme obnovit suverénní Českou republiku, musíme jít společně a s jasným cílem.

Co podle vás budou hlavní témata letošních voleb? A jak se k nim stavíte?

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5740 lidí

Jaké konkrétní cíle si Svobodní v rámci tohoto bloku stanovili?

Naší prioritou je odmítnout Green Deal, snížit daně, obnovit svobody občanů a zajistit bezpečnost naší země. Shodujeme se na klíčových tématech: zastavit neustálé zdražování způsobené zelenou agendou, odmítnout migrační pakt, omezit vliv regulací a zákazů, které dusí podnikání a osobní svobodu. Chceme ekonomickou obnovu – méně daní, méně přerozdělování, žádné zbytečné zadlužování.

Zároveň musíme bránit svobody občanů – od svobody projevu až po právo vlastnit spalovací auto. A nesmíme zapomenout na bezpečnost a kulturní stabilitu – Evropa čelí migrační krizi, která není jen otázkou azylu, ale i hodnot.

Jak vypadal rozhodovací proces uvnitř Svobodných? Byla tato dohoda jednomyslná?

Ano, drtivá většina členské základny souhlasila s tím, že je nutné spojit síly s partnery, kteří se nebojí postavit Bruselu a destruktivní politice současné vlády. O strategii jsme debatovali na každém zasedání Republikového výboru od listopadu loňského roku. Výbor má 39 členů ze všech krajů a 9. března se proti spolupráci vyslovil jen jeden člen. Byla to široce projednaná, demokraticky přijatá a podporovaná strategie. Navíc jsme jako vedení – já jako předseda i Markéta Šichtařová jako lídryně – od členů dostali silný mandát. Otevřeně jsme říkali, jakou cestou chceme jít, a členové nám dali důvěru. To je pro mě velmi silný signál jednoty, kterou dnes potřebujeme více než kdy dřív.

Známá je vaše důslednost v obhajobě svobody jednotlivce a pravicových hodnot. Zůstanou Svobodní v rámci tohoto bloku viditelní?

Ano, jsme součástí předvolebního uskupení, ale Svobodní zůstávají silnou a nezávislou stranou, která vždy bude hájit principy osobní svobody a ekonomické prosperity. Neznamená to, že ztrácíme identitu. Naopak. Jako při mistrovství světa v hokeji, kdy hráči odloží klubové dresy a obléknou národní barvy, i my teď hrajeme za „národní tým“. Ale Svobodní dál zůstanou pevnou, zkušenou a hodnotově ukotvenou stranou. Máme za sebou 16 let práce, stovky zastupitelů, zkušené odborníky a silnou strukturu. Náš styl je férový a zásadový – a přesně to do společné kandidátky vnášíme.

Jak to bude s kandidáty Svobodných na společné kandidátce? Kolik jich bude a jak budou vybíráni?

Nasadíme ty nejlepší kandidáty, které vybíráme demokraticky v primárkách. Pořadí na společné kandidátce pak určíme tak, aby byla co nejúspěšnější. Naše kandidáty volí členové ve vnitrostranických primárkách, jak je u nás zvykem. Je to záruka kvality, transparentnosti a odbornosti. O konkrétních počtech a jménech ještě jednáme, ale už teď víme, že společná kandidátka bude velmi silná. Nabídneme voličům tým schopných a odvážných osobností, které mají šanci skutečně něco změnit.

Počítáte po volbách se společným poslaneckým klubem?

Ano, protože jedině tak budeme mít sílu prosadit program, na kterém jsme se dohodli, a nebudeme jako dnešní rozhádaná vláda. Společný klub je logický krok. Nechceme dopadnout jako současná vládní pětikoalice, která hned po volbách zapomněla na své sliby. My chceme být efektivní, jednotní a důslední. Náš vzor je Donald Trump – když něco slíbíme, splníme to. A právě společný klub nám umožní to dotáhnout.

Odpůrci vám vyčítají spolupráci se stranou SPD, která bývá označována za extremistickou. Jak na to reagujete?

Každý, kdo dnes hájí tradiční hodnoty a svobodu, je automaticky označován za extrémistu. To je taktika těch, kteří nechtějí, aby se něco změnilo. V případě SPD je tato nálepka jen zoufalý pokus oslabit sílu opozice. Kdo dnes skutečně jedná extrémně? Současná vláda, která nás extrémně zadlužila a extrémně porušuje své vlastní sliby. SPD nejsou žádní extremisté – jsou to patrioti, kteří stejně jako my chtějí svobodnou, prosperující a bezpečnou Českou republiku. Tyto nálepky slouží jen k umlčování nepohodlných hlasů. Když se někdo postaví proti Green Dealu, migraci nebo cenzuře, hned dostane nálepku. Ale pravda se umlčet nedá.

SPD se příliš neprofiluje jako pravicová strana. Jak si obhájíte tuto spolupráci jako Svobodní, kteří jsou důsledně pravicoví?

SPD hlasovala v posledních letech pravicověji než ODS – odmítla Green Deal, zvyšování daní i nadměrnou regulaci podnikání. My jako Svobodní jsme vždy stáli pevně na pravici. Pokud se ale podíváme na skutečné činy a hlasování, právě SPD byla ta, kdo stál na straně svobody a rozumu: odmítali bruselské šílenosti, bojovali proti vyšším daním, podpořili zrušení daně z nabytí nemovitosti, byli proti lockdownům a zbytečným úřadům. Oproti tomu strany, které si na „pravici“ jen hrají, zradily své voliče a vedou nás do ekonomického kolapsu.

Fotogalerie: - Vlastenecká síla

Někteří voliči si pamatují, že jste se v minulosti distancovali od Trikolory. Proč s ní spolupracujete dnes?

Okolo SPD se utvořila parta stran, které mají společné volební priority. Tehdejší omluva reagovala na prezidentské volby, ale minulost jsme si vyříkali. V prezidentské volbě jsme jako Svobodní odmítli podporu konkrétního kandidáta, zatímco Trikolora podpořila Andreje Babiše. Tehdy jsme to považovali za chybu a našim členům jsme se za to, že nás s Trikolorou někdo spojoval, omluvili. Ale dnes řešíme jiné výzvy. Jsme dospělí lidé a víme, že bez spolupráce nic neprosadíme. Sdílíme klíčové hodnoty – suverenitu, nízké daně, odpor vůči migraci a cenzuře. A v těchto bodech jsme zajedno.

Proč jste se nedomluvili například s Motoristy? Podle některých politologů by vám byli ideově blíž než třeba SPD.

Motoristé o spolupráci nestáli. Místo toho se pokusili získat na svou kandidátku pouze mne a urazit tím všechny ostatní členy Svobodných. Jenže my jsme tým a já nejsem žádný sólista, který by se otočil zády ke stovkám našich členů a zastupitelů. Nejdůležitější volební boj je teprve před námi. Bylo by nezodpovědné nepostavit do něj to nejlepší, co máme – tedy osobnosti jako Markéta Šichtařová, Mirek Havrda, Robert Vlášek a další. A my je nenecháme sedět na lavičce, tak jak si Motoristé přáli.

Kritici mimo jiné také vás někdy označují za „proruskou sílu“. Jak na toto nálepkování reagujete?

Nejsme proruští, nejsme probruselští – jsme pročeští. Chceme silnou a suverénní Českou republiku, která se nebude řídit podle diktátu cizích mocností. Tohle označení je jen hloupá nálepka. Stejně jako Donald Trump je proamerický a Milei proargentinský, i my jsme pročeští. Jsme za svobodu a odpovědnost doma, ne za diktát odkudkoli – ať už z Bruselu nebo Moskvy. Na Ukrajině jsme pomáhali hned první týden války – upřímně a bez PR. Ale nebudeme podporovat bezbřehé posílání peněz a zvyšování daní na úkor vlastních občanů.

Svobodní dlouhodobě prosazují referendum o zásadních otázkách, včetně členství v EU. Měli bychom se opravdu ptát lidí, zda v Unii zůstat?

Občané mají právo rozhodnout o své budoucnosti. Nechceme, aby o nás rozhodovali nevolení úředníci v Bruselu nebo kdokoliv mimo naše území. Referendum švýcarského typu máme v programu už 16 let. To není populismus, to je důkaz důvěry v občany. Dnešní EU není to, co nám bylo slibováno – místo prostoru pro spolupráci je z ní byrokratický kolos, který drtí naši ekonomiku. Chceme možnost volby – třeba jít cestou EFTA jako Švýcarsko. A v NATO? Dokud nás chrání, v pořádku. Ale nesmíme se nechat zatáhnout do cizích válek. Bezpečnost našich občanů má být vždy na prvním místě.

Měli bychom odstoupit od Pařížské klimatické úmluvy nebo vystoupit z WHO?

Ano. Green Deal i WHO nejsou o klimatu nebo zdraví, ale o moci a diktátu, který zdražuje život obyčejným lidem. Jsme pro ochranu přírody i zdraví, ale ne za cenu nesmyslných zákazů, uhlíkových daní nebo omezení svobody. Green Deal je hlavně byznys a ideologie. WHO je zase nástroj, který by mohl ohrožovat naši suverenitu. Donald Trump to pochopil, my bychom měli udělat totéž.

Jak chcete zajistit volný obchod po případném odchodu z EU?

Švýcarsko není v EU a funguje perfektně. Chceme obchodovat se všemi, ale rozhodovat sami o sobě a nenechat si vnutit nesmyslné regulace. Dnes posíláme do EU 100 až 150 milionů korun denně. Něco se vrátí, ale často na zbytečné projekty. Vystoupením bychom získali svobodu, méně byrokracie a víc peněz na smysluplné investice. EFTA je funkční cesta.

Existuje na světě země, která je vám ideálem?

Neexistuje ideální model, ale inspirujeme se v nejlepších systémech – nízké daně a lidové veto jako ve Švýcarsku, zodpovědné obrana a diplomacie jako v Rakousku, podpora podnikání a odmítání nelegální migrace jako v Polsku. Z každého úspěšného příkladu si bereme to nejlepší. Nechceme kopírovat, chceme vytvořit fungující model pro Českou republiku. Takový, který bude hájit naše zájmy, svobodu a prosperitu.