Společenská katastrofa. Spisovatel a bývalý novinář popsal, jak zásadně změnily EET a protikuřácký zákon život na vesnicích

ROZHOVOR „Spoustě drobných řemeslníků i umělců EET velmi zkomplikovala život,“ říká spisovatel, novinář a publicista Hynek Klimek. Pro ParlamentníListy.cz prozradil, co si myslí o „úpadku“ tradičních politických stran, a vyjádřil se i k Miloši Zemanovi, se kterým se ještě coby novinář v 90. letech párkrát osobně setkal. Řekl také, co si myslí o protikuřáckém zákoně a jak to ovlivnilo například život na vesnicích.

Jaký byl podle vás rok 2017 pro Českou republiku?

Já si politiku spíše držím od těla a nijak zvlášť se neangažuji. Ale nemyslím si, že by toto byl nejšťastnější rok.

A co se tedy podle vás tento rok nepovedlo?

Na můj vkus je společnost dost rozdělená. Některé názory se velmi vyhraňují a začínají převažovat „ultra“ názory. Já nemám rád fundamentalismus, ale nemám rád ani, když je něco „ultra“.

Co vám v současné době na politice nejvíc vadí?

Velice mně vadí, že jsou de facto omezovány nebo i rušeny zaběhlé, dlouhá léta zavedené zvyklosti. Sám jsem sice nekuřák a nikdy jsem nekouřil, ale vadí mi kupříkladu protikuřácký zákon, který zakazuje kouření třeba i ve vesnických hospodách, kde to patřilo k běžnému trendu. Doslova to ubíjí společenský život. Třeba právě na vesnicích se zrovna v hospodách lidé scházeli a tam to kouření prostě patřilo k místními folklóru. Tito lidé do hospod chodit přestali, uzavřeli se doma, kde si pijí a kouří dál, ale nepotkávají se s ostatními. Nemají prostor, kde si s nimi popovídat, a to rozhodně nevede k tomu, co je nazývané občanskou společností. Byť je to ze zdravotnického hlediska asi zákon dobrý, z hlediska společenského je to katastrofa.

Když se podíváme na parlamentní volby, někteří lidé říkají, že do vlády se dostaly extremisté… Jak to vidíte?

Já osobně si myslím, že extremismus je u nás okrajovou záležitostí. Co mne ale znepokojuje, je rostoucí vlna populismu, na kterou sázejí někteří z politiků, kteří se i dostali do parlamentu. Není to možná až tak nebezpečné jako extremismus, ale nebezpečné to je.

Co říkáte na to, že tradiční strany „upadly“?

To je podle mne nešťastné. Protože tyto tradiční strany, když je to klasická levice a klasická pravice a něco u středu, jsou čitelné. Mají své jednoznačné programy a občané mohou zřetelně vidět, kam směřují. Voliči si pak mohou vybrat. Když se některé ze stran nedaří, tak se to otočí a zase mají možnost předvést to, co umějí, ti druzí. Kdežto když jsou taková ta krajní křídla, která to převažují někam do vytracena, tak to není dobré.

Velmi výraznou postavou naší politiky je Andrej Babiš. Mnozí lidé ho podporují, mnozí nesnášejí… Jak ho vidíte vy, například i ohledně „kauzy“ kolem Čapího hnízda? A kam s ním vlastně naše země směřuje?

K Čapímu hnízdu nemám úplně vyhraněný názor. Nejsem odborník a nedokážu to posoudit. Ohledně pana Babiše si myslím, že některé věci dělá dobře, ale některým tak úplně nerozumím.

Konkrétně…

Konkrétně se mi nelíbí třeba EET, ačkoliv mě osobně se netýká. Jak se ale pohybuji v oblasti kultury, tak vím, že spoustě drobných řemeslníků a umělců to velmi zkomplikovalo život. Přestali se například zúčastňovat poutí, trhů a podobných akcí. Jsou to často lidé, kteří se nevyznají v těchto nových technologiích, EET nerozumějí, nechtějí si kvůli tomu pořizovat ty přístroje, a část jejich živnosti tak tím vlastně skončila.

Další velmi výraznou postavou české politické scény je samozřejmě Miloš Zeman. Jak vy ho vidíte?

V dobách, kdy jsem dělal novináře, jsem se s ním několikrát potkal i osobně. Bylo to na počátku 90. let, kdy byl předsedou ČSSD, která tehdy měla volební výsledek pět procent a on ji táhl výrazně nahoru ke špici naší politiky. V té době neměl vyhraněně negativní vztah k novinářům, které bohužel nyní až přespříliš hází do jednoho pytle, což si myslím, že není správné. Díky své nesporně vysoké inteligenci občas vymýšlí slovní hříčky a ty pak upřednostňuje před třeba diplomatičtějším vyjádřením. Kromě toho jeho příklon je zjevně východním směrem, což sice otevírá trhy a podnikatelské možnosti – a to je dobře, ale mělo by to být vyváženo i tím směrem západním. Domnívám se, že prezident by měl být sjednotitel. A to on podle mého názoru není.

A myslíte, že Václav Havel sjednotitel byl?

Úplně také ne.

Jak jste zmínil, dlouhá léta jste pracoval jako novinář. Jak vidíte v poslední době Českou televizi? Někteří jí vyčítají, že není hlavně v politických pořadech zcela objektivní… A co si myslíte ohledně koncesionářských poplatků, nad kterými se také už nějakou dobu diskutuje? Platit, či neplatit? Tomio Okamura mluví i o zestátnění České televize…

Za všechno se platí a všechno něco stojí, takže s koncesionářskými poplatky souhlasím. Co se týče vyváženosti, některé pořady se mi tak úplně nelíbily, udělal bych to třeba i jinak, ale nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém.

A ohledně případného zestátnění České televize?

To bych nedělal. Myslím si, že tak, jak to je, je to v pořádku.

Nejen u nás, ale například i v Německu byly jednou z hlavních událostí roku 2017 volby. Vyhrála opět Angela Merkelová, i když už ne s takovým úspěchem jako dřív. Jak si vysvětlujete, že jí Němci dali důvěru i přesto, že je jí vyčítáno, že se velmi podepsala na přílivu migrantů do Evropy?

Pokud to zvažuji tím jejich německým přístupem, tak to chápu. Já osobně bych ji nevolil. Ne proto, že se rozhodla přijímat uprchlíky, ale jakým způsobem to bylo udělané. Bylo to příliš náhlé a příliš ve velkém měřítku. Měly se nejdříve připravit zákony, pevnější mantinely, aby tam nepřišel lidově řečeno „kdekdo“.

Evropa má za sebou v roce 2017 opět několik teroristických útoků. Zvládáme to?

Je to velice složité. A jak už jsem zmínil, problém je, že v řadách těch uprchlíků přišli i ti, kteří sem šli právě s tímto cílem zaútočit anebo se zradikalizovali. Ta radikalizace je velmi špatná a mělo by se s tím rozhodně něco udělat. Ale na druhou stranu si nemyslím, že jsou všichni muslimové špatní, to je nesmysl. Toto, co někteří dělají, je extrém a myslím si, že by jim Alláh asi rozhodně nezatleskal.

Máme před sebou prezidentské volby. Kam bude podle vás směřovat náš stát, pokud zvítězí Miloš Zeman, a kam, pokud by nejvíc hlasů dostal například Jiří Drahoš?

Pokud zvítězí Miloš Zeman, bude to v podstatě stejné jako teď. Bude pokračovat ta jeho standardní politika. Nemyslím si, že by něco měnil. Pokud zvítězí Jiří Drahoš, možná tam bude trošku víc ten prozápadní efekt. Je ale těžké dopředu něco odhadovat.

autor: David Hora