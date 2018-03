Starosta Havlíčkova Brodu: Účast komunistů ve vládě nás pozvolna vrací před rok 1989

V politice se pohybujete již řadu let. Odráží se nějak v komunální politice fragmentace společnosti, která je patrná i z výsledku sněmovních voleb, kdy se o mandáty ve Sněmovně dělí celkem devět politických uskupení?

Myslím, že je rozdíl mezi komunální a celostátní politikou, u nás zastupitelé v takové míře nepreferují stranické zájmy. V Havlíčkově Brodě nevnímám takové problémy, jaké jsou na celostátní úrovni.

Jak byste celkově hodnotil spolupráci koalice? Do jaké míry se vám podařilo splnit vaše programové prohlášení?

Jsem rád, že se nám daří naplňovat úkoly, které jsme si na začátku volebního období stanovili. Sestavení naší koalice z tohoto pohledu považuji za správný krok.

Od kdy budou moci být potřební ubytováni v novém domově pro seniory? A kdo bude mít na místo v domově nárok? Přece jen počet žadatelů často převyšuje kapacitu zařízení.

Domov pro seniory, který staví v Havlíčkově Brodě Kraj Vysočina, by měl být dokončen v podzimních měsících. Město Havlíčkův Brod v současné době buduje za spolufinancování národní dotace komunitní dům pro seniory, který by měl být dostavěný do poloviny letošního roku. V tuto chvíli připravujeme kritéria, na základě kterých budou byty v komunitním domě přidělovány. V srpnu by se do domu měli nastěhovat první nájemníci.

Pokud se nemýlím, loni splatila radnice veškeré své závazky, co se týká úvěrů nebo půjček. Jak to ovlivní hospodaření města? Budete se moci nyní pustit do nějakých dosud odkládaných projektů či investic?

Jsem hrdý na to, že má město Havlíčkův Brod nulovou dluhovou službu. Ostatně byl to jeden z mých osobních cílů, kterého jsem chtěl v komunální politice dosáhnout. Budoucí investice a projekty už budou záležet na novém zastupitelstvu města, které vzejde z říjnových voleb.

Město Havlíčkův Brod bylo v minulých letech velmi úspěšné v čerpání dotací z fondů EU. Jaký je váš recept na úspěšné nejen zažádání, ale především splnění podmínek jednotlivých programů?

Úspěšnost v čerpání dotací jak z evropských, tak národních fondů přikládám splnění několika základních podmínek. Zaprvé je to kvalitní a včasná dlouhodobě projednaná příprava a dále výběr projektů, které jsou pro město skutečně potřebné. Určitě nesmím zapomenout ani na kolektiv zaměstnanců oddělení řízení projektů a všechny, kteří jim s přípravou žádostí pomáhají.

Co byste rád stihl ještě do konce volebního období?

Jde zejména o investice, které odsouhlasilo zastupitelstvo města na rok 2018. Konkrétně bych uvedl atletický ovál, první etapu revitalizace parku Budoucnost a dokončení druhé etapy úprav Smetanova náměstí.

Budete se na podzim do třetice ucházet o mandát starosty?

V případě, že mě moji spolustraníci nominují, bude mi ctí se znovu ucházet o důvěru voličů.

Hnutí ANO slíbilo urychlit jednání o vládě. Hlavní variantou zůstává koalice ANO, ČSSD s podporou komunistů. Co by to pro náš stát znamenalo?

Současný stav ve mně budí dojem, že se nekonají žádné aktivní kroky, které by vedly k sestavení plnohodnotné vlády. Účast komunistů ve vládě ať už aktivní nebo pasivní podle mého názoru pozvolna vrací naší zemi před rok 1989.

Babiš také nevyloučil, že by se chtěl znovu pokusit jednat o koalici s ODS. Pokud by hnutí netrvalo na vládním postu pro Babiše, byla by pro vás osobně spolupráce s ANO přijatelná?

Neočekávám, že by se změnilo to, co hnutí ANO v tuto chvíli prohlašuje, tedy že by si dokázalo představit vládu bez Andreje Babiše. Já si naopak nedokážu představit, i to zcela vylučuji, že by ODS mohla podporovat vládu, ve které by byl trestně stíhaný politik. Pro nás jsou zásadní podmínky, které jsme si schválili před volbami, veřejně prezentovali a jsou uvedeny ve Vyšehradské deklaraci.

I vy sám jste kandidoval do Sněmovny. Nejste paradoxně rád, že jste se tam nedostal? Zatím se totiž poslanci jen dohadují, namísto aby prosazovali svůj program. A otázka je, zda se vůbec v tomto volebním období blízká na lepší časy.

Vnímám, že naše společnost je rozdělená. Lidi je třeba spojovat, ne rozdělovat. V tom by měli jít politici příkladem, ať jsou z jakékoli strany. Přijde mi, že některým ani nejde o zájmy naší země, ale jen o zájmy osobní. Zároveň ale znám i celou řadu slušných politiků, ti však bohužel nemají dostatečný prostor.

