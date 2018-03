Starosta Kadaně: Spravedlivější systém vlády než demokracii zatím nikdo nevymyslel

Netrpím touhami po zviditelňování a už vůbec se mi nechce do nějakých stranických funkcí. Mám svých starostí a práce na radnici hromady, a to mne plně vytěžuje, říká jeden z nejpopulárnějších severočeských starostů Jiří Kulhánek (ODS). Rád by se však na podzim pokusil popáté obhájit mandát. Jaká je jeho vize Kadaně? Jak se radnice hodlá vypořádat s překážkou na cestě za zápisem Františkánského kláštera do knihy UNESCO? Vyjádřil se i k dění v celostátní politice. A nejen k tomu.

V čele města jste již šestnáctým rokem. Jak se za dobu vašeho starostování proměnila Kadaň?

Město roste do krásy, stalo se vyhledávanou turistickou destinací, dá se říci, že se za ta léta změnilo k nepoznání v pozitivním slova smyslu jak na sídlištích, tak v památkové rezervaci v historickém centru.

Můžete vyzdvihnout tři věci, na které jste nejvíce pyšný?

Mně stačí, že lidé v Kadani jsou spokojeni s odvedenou prací, že mají své město rádi a jsou na něj patřičně hrdí. To se nedá říci o každém městě v naší republice.

Podle vás je nutné mít jasno, kam směřovat město. Prozradíte nám vaši vizi Kadaně, řekněme za 10 let?

Vize máme odsouhlaseny v našich rozvojových dokumentech. Dá se to shrnout do jedné věty: Pečovat o město tak, aby se nám zde dobře žilo.

Nabízí se také otázka, zda se budete letos pokoušet popáté obhájit mandát?

Ano, pokusím se.

Patříte k podobným severočeským fenoménům jako například Jaroslav Kubera. Přesto nejste mediálně tolik známý. Pokud se nemýlím, do Poslanecké sněmovny jste kandidoval jen jednou a o post ve vedení strany jste nikdy nestál. Proč?

Protože netrpím touhami po zviditelňování a už vůbec se mi nechce do nějakých stranických funkcí, mám svých starostí a práce na radnici hromady, a to mne plně vytěžuje.

S jakými pocity sledujete aktuální dění ve vrcholové politice?

Pocity mám poměrně rozpačité. Naší zemi se daří dobře a my jsme na sebe kolikrát jako vzteklí psi. Úplně zbytečně. Jako národ, navíc malý národ, máme držet pohromadě.

Jaké vyhlídky čekají podle vás Česko v nejbližších letech?

Sibyla tedy nejsem, tak jen doufám v dobré vyhlídky, že za naší generací zůstane více dobrého než špatného, aby nás naši potomci nemuseli jednou proklínat.

Demokracii za nejlepší způsob vlády považuje více než polovina českých občanů. Na druhou stranu, pětina dotázaných věří, že za určitých okolností může být autoritativní způsob vlády lepší než demokratický. Překvapily vás výsledky nedávného průzkumu? O čem podle vás vypovídají?

Tak pokud je nad 50 % pro demokracii, tak je to pořád dobré, protože spravedlivější způsob vlády zatím nikdo nevymyslel. Autoritativní způsob se může lehce vymknout veřejné kontrole. Je platný pouze při ohrožení republiky, to určitě ano.

Angažujete se také jako člen předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jaké nejvýznamnější památky se vám podařilo zachránit či zcela obnovit?

V Kadani máme přes dvě stovky nemovitých památek. Ty, co jsou ve vlastnictví města, jsou všechny zachráněné, opravené a využité pro veřejnost. Na hradě máme například domov pro seniory, či knihovnu, v klášteře základní uměleckou školu a muzeum atd. Zvelebujeme i veřejná prostranství v památkové rezervaci pro oddych, odpočinek a potkávání lidí. Památky, které jsou v soukromém vlastnictví, či ve vlastnictví církve, podporujeme rovněž příspěvky na jejich obnovu. Téměř všechny jsou ve městě opraveny.

Sdružení uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě stávajících a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí i jejich hospodaření. Co konkrétně si pod tím představit?

Sdružení se například podílí na přípravě památkového zákona, kdy na Ministerstvo kultury zasíláme naše poznatky z praxe v jednotlivých obcích. Rovněž se snažíme při schvalování zákona o rozpočtu ČR uplatnit naše podněty pro navýšení finančních částek na obnovu památek v celé republice. Tady se nám tolik nedaří.

Většina zákonodárců zatím bohužel nechápe obnovu památek jako náš národní poklad a posílení turistického ruchu, který přináší do naší země více peněz, než které stát na památky vydává. Byl bych velice rád nejen já, ale i mí kolegové starostové historických měst, kdyby se toto uvažování v blízkém budoucnu změnilo ve prospěch památek – na rozdíl od např. nesmyslné podpory sociálních dávek na bydlení, které vysávají státní rozpočet a neplní v drtivé většině svůj účel. Škoda, že rozhovor není na tohle téma.

Františkánský klášter v Kadani se setkal na své pouti za zápisem do knihy UNESCO s první překážkou. Ministerstvo kultury se totiž rozhodlo nezapsat památku na národní indikativní seznam. Dostali jste ale možnost, abyste žádost vylepšili, čehož jste rozhodnuti využít. Co konkrétně to pro vás znamená? A kdy tak o zápis požádáte znovu?

Dostali jsme možnost žádost dopracovat do té podoby, abychom měli šanci uspět i s žádostí do UNESCO, čili aby naše žádost neležela třeba deset let na indikativním seznamu bez naděje na úspěch. Máme trochu nevýhodu v tom, že na seznamu UNESCO již některé františkánské kláštery jsou, například z Francie a z Německa. Musíme zaujmout jedinečností, pokud již podobný subjekt na seznamu UNESCO je, musíte být jedineční v něčem, co nemá ten druhý, co je světový unikát. Františkánský klášter v Kadani je nádherný, unikátní a zaslouží si dostat šanci. My se o to pokusíme. Časově to neumím přesně odhadnout. Pravděpodobně 3 až 4 roky dalších příprav.

autor: Kateřina Synková