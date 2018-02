Starosta Příbrami: Rád bych ze zastupitelstva odstranil notorické škůdce

Přesně před 70 lety se k moci v naší zemi dostali komunisté. A nejen toto období jsme vzpomenuli v rozhovoru, který pro ParlamnetníListy.cz poskytl Jindřich Vařeka (ANO). Svěřil se, proč se po v roce 1990 vrátil ze zahraničí, i to, jak dnes vnímá možnou spoluúčast komunistů na vládě. Řeč přišla také na zhodnocení naplnění předvolebních slibů i na blížící se komunální volby.

Ačkoliv jste nebyl členem KSČ, podařilo se vám za minulého režimu vystudovat VŠ a odcestovat do ciziny. Jak je to možné? Mnozí kritici totiž dnes poukazují na to, že kariérní růst či studium byly podmíněny členstvím ve straně. Jsou podle vás tyto argumenty nepravdivé?

Vystudoval jsem Vysokou školu chemicko-technologickou. Z mnoha set studentů bylo ve straně jen několik jednotlivců. Naznačovat, že my všichni nestraníci jsme přeci museli také nějak kolaborovat, považuji za velmi odvážný předpoklad. Velmi podobné je to i s mým pobytem v zahraničí, na stavbě největšího zahraničního investičního celku té doby. Tam bylo také cca tisíc pracovníků, převážně techniků, z nichž straníků bylo jen poskrovnu.

Proč jste se po revoluci vrátil zpět do Čech? Neuvažoval jste ani na chvíli zůstat v zahraničí?

Kolik je takových, kteří mají vzdělání, umí jazyky a nikdy neuvažovali o tom, že žít a pracovat by bylo možné i někde jinde. Začít podnikat v nově vznikající demokratické společnosti však pro mne bylo podnikatelsky lákavější, než začít se učit vlamovat do zavedených trhů.

Psali jsme: Babiš porušil jedno velké české tabu, píše slovenský deník. A Zeman mu pomáhá ASZ ČR: Únor 1948 a 2018 - paralela pouze náhodná? Otřesený Pavel Fischer: Prezident jede na sjezd komunistů? To je poprvé. Já spolupracoval s Pavlem Tigridem, který před nimi utíkal... Publicista Kučera známý z ČT: Co zažíváme teď, je horší než normalizace

S výjimkou roku 1918 osmičkové roky, které si letos připomínáme, dopadly dost tragicky. Plánujete při příležitosti výročí osmičkových roků nějaké akce v Příbrami?

Osmičkových akcí budou v Příbrami desítky. Od malých, až po ty největší. Jejich výčet by nebyl pro vaše čtenáře, myslím, až tak zajímavý.

Není také vyloučeno, že po 70 letech od převzetí moci KSČ v Československu se komunisté budou opět podílet na vládě. Co vy na to? Nemůžete to hnutí ANO uškodit?

Má pan premiér Babiš jinou volbu? Proč mu zavedené demokratické strany nechtějí dát šanci? Proč před prací dávají vždy přednost nekonečným diskusím? To ale nejsou otázky pro mne.

Psali jsme: Tohle ví ve Sněmovně každý... Tomio Okamura odhalil, jak je to s Babišovým jednáním o vládě Klán (KSČM): Soumrak politických náměstků? Starostové našli programové shody s ANO. Překážkou je ale stále Babiš Nebude mi diktovat fašistická strana, odmítl Pelikán spolupráci s SPD. Pak promluvil o tom, jak jsou zde diskriminováni Romové

Pokud jsme u koalice. V Příbrami vládne menšinová koalice. Do jaké míry se osvědčila? Podařilo se vám prosadit všechny vaše záměry? Nebo existuje nějaká priorita, o které už teď víte, že se vám ji, minimálně v tomto volebním období, nepodaří naplnit?

Menšinovou koalicí jsme se stali ve chvíli, kdy dva členové zradili přesně v tu chvíli, kdy se dozvěděli, že s nimi není počítáno u korýtek. Menšinová koalice se naštěstí ukázala natolik životaschopnou, že jsme všechny naše zásadní ideje mohli prosadit i bez dvou odpadlíků. Toho, co se naplnit nepodařilo, zůstalo ještě mnoho. Je tomu tak proto, že všechno naráz udělat nelze.

Jak byste aktuálně hodnotil spolupráci s opozicí? Přeci jen, po volbách byly vaše vztahy dosti vypjaté. Nyní se naopak volby zase blíží.

Opozici dělím v Příbrami na 3 skupiny. Ti první (KSČM) hlasují vždy podle svého rozumu a přesvědčení, které nemá s „vyšší“ politikou nic společného. Druhá skupina (ČSSD) je schopna také hlasovat dle rozumu a svého svědomí, ale politika u nich bohužel často vyhrává. Třetí, nejpočetnější skupina (ODS, Šance pro Příbram + renegáti) hlasují takřka vždy s úmyslem co nejvíce dané věci uškodit. (Slovíčko „takřka“ jsem použil proto, aby o mně neříkali, že jsem netolerantní.) Máme tu kupříkladu zastupitele, který není ochoten zvednout ruku ani pro předání popruhu pro neklidné pacienty z jedné městské organizace do druhé.

Po volbách jste kritizoval špatné hospodaření minulého vedení města: ,,Město nemá žádné peníze a nemá ani žádné zdroje, ze kterých by se mohlo postavit na nohy.“ Od první chvíle se snažíte osekávat výdaje a zvýšili jste některé poplatky, například daň z nemovitosti. Projevuje se to nějak pozitivně ke snížení zadluženosti města? A bude to stačit? V jaké finanční kondici aktuálně město je?

Aktuální stav na účtu, který jsme v roce 2014 převzali, činil minus 7 mil. Kč + zbytky dlouhodobějších úvěrů ve výši 30, 2 mil Kč. Ze všech těchto úvěrů zbývá ke splacení posledních 6 mil. Kč a v „kase“ města zbývalo ke konci roku 185 mil. Kč. V letošním roce budeme mohutně investovat, takže tuto naspořenou rezervu města snížíme na částku cca 100 mil. Kč s tím, že ze všech úvěrů zbydou ke splacení poslední cca 3 mil. Kč.

Psali jsme: Příbram: Nové parkoviště u nemocnice otevírá své brány Přijďte diskutovat o Jihovýchodním obchvatu Příbrami Příbram: Na námitky k jízdním řádům mají cestující čas do března Na kontě projektu „Společně pro Příbram“ máme milion korun

Nemilým zjištěním pro vás také po volbách bylo, že město reálně nemá pozemky, které by mohlo nabídnout investorům, kteří by chtěli v Příbrami podnikat. Veškeré pozemky jsou buď prodané nebo nejsou ve správě města. Současné vedení má tak dle vašich slov dostatek kontaktů pro přilákání potencionálních investorů, ale zatím není z čeho brát. Co s tím?

Situace v oblasti nezaměstnanosti se v Příbrami změnila k lepšímu radikálněji než v kterémkoli jiném středočeském městě. V letních měsících se nezaměstnanost dostala již pod 4 %, což je hranice, která v podstatě jen potvrzuje stesky podnikatelů, že pole pracovních sil je v Příbrami již téměř vyčerpáno.

Jak jste se pochlubil pro ParlamentníListy.cz, po nástupu do funkce jste nasadil velmi ostrý kurz změn v sociální sféře. Můžete být konkrétnější? A přinesla tato změna již nějaké pozitivní výsledky?

Toto je otázka spíše pro paní místostarostku Mgr. Ženíškovou, která tyto radikální změny nakoncipovala a prosadila. Výsledkem je jedno zařízení, tzv. Centrum zdravotních a sociálních služeb, sdružující několik původně roztříštěných organizací. Toto Centrum je schopno čerpat dotační prostředky, na které dříve město dosáhnout nemohlo. Krom výše uvedeného vznikl v Příbrami tzv. „Seniorpoint“, který dnes sdružuje přes 2,5 tisíce aktivních seniorů. Byl postaven „Nízkopráh“ pro lidi bez přístřeší, Komunitní dům pro seniory a proběhly další aktivity, jejichž výčet přesahuje možnosti tohoto článku.

Ing. Jindřich Vařeka BPP



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V reakci na hromadící se stížnosti na městskou hromadnou dopravu jste se nechal slyšet, že bude v budoucnu potřeba zpracovat nový generel dopravy, který bude lépe řešit stavy ve špičce, ale zároveň bude muset být přísnější v otázce udržování málo využívaných spojů. Co konkrétního jste od té doby pro řešení problému učinil?

Nový jízdní řád již vznikl, v současné době probíhá jeho zkušební ostrá fáze a po zapracování připomínek občanů by měla od května t. r. začít platit jeho definitivní podoba.

Prozradíte nám na závěr, zda budete chtít na podzim obhájit svůj mandát? A pokud ano, s jakým cílem?

V této věci jsem se doposud nerozhodl. Pokud bych se rozhodl na post starosty opět kandidovat, důvodem by bylo především napomoci odstranění notorických škůdců a vytvoření prostoru pro vznik nového zastupitelstva, ve kterém by již zasedali pouze takoví zastupitelé, kteří by se místo krasořečnění a předkamerovými exhibicemi zabývali spíše problémy města.

Psali jsme: Starosta Vařeka: Všichni jsme pracovali, jak nejlépe jsme uměli Starosta Vařeka: Končí období sporů, začíná doba aktivní spolupráce Babiš (ANO): Město Příbram přestalo prodávat majetek a má jasný plán Starosta Příbrami: Z vlády pana Řiháka se město už nikdy plně nezotaví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková