Stávka. Okamura po demonstraci odhalil plán

reklama

Jak jste spokojený s účastí?

Lidí přišlo hodně, fotky máme hezký.

Jaká je pro vás dnešní návštěva Ostravy?

Potvrzuje se, že lidé jsou nespokojení s Fialovou vládou, protože jsme zaplnili hlavní Masarykovo náměstí v Ostravě. Lidé vyjadřují velkou nespokojenost s vedením České republiky. Potvrzuje se, že lidé pociťují klesající životní úroveň, která tady je kvůli neschopné a nekompetentní vládě. Nejsou ani spokojení s masivní podporou Ukrajiny, a tím, že nás Fialova vláda táhne do války.

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6216 lidí

Vidím, že se tváříte dost vážně. Už opravdu tak přituhuje?

Vážná situace panuje více než rok. Hned po volbách jsem upozorňoval na drahé potraviny a vyzýval jsem k tomu, aby to vláda řešila, protože tenkrát už Poláci zavedli nulovou DPH na potraviny. Lidé si na to stěžují. Problém se zdražením energií začal ještě před konfliktem na Ukrajině. Fialova vláda to neřeší dlouhodobě. Rozhodně to nezasluhuje úsměvy. Bylo by potřeba, aby Fialova vláda odešla, aby se vládnutí chopili schopnější a kompetentnější.

Dnes (demonstrace se uskutečnila 29. 3. pozn. redakce) tady hovoří experti z mnoha oborů. Je to už s nějakým cílem?

Jsem rád, že přijali pozvání odborníci. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s odborníky a že byli ochotní na naší akci vystoupit. My samozřejmě v SPD dlouhodobě máme týmy odborníků, kteří nám pomáhají konzultovat zákony ve všech myslitelných oblastech. Ale jsem rád, že na našich akcích vystupují i nestraniční odborníci a doufám, že spolupráce bude pokračovat.

Z akce: Fialo, my že vyžíráme? Lidé proti vládě. Toto jsme od nich pod Okamurovým pódiem vyslechli Do paraplete proti drahotě se vláda chystá řezat další díry. Poslanec Hrnčíř a novinky ze Stanjurovy dílny Okamura rozpálil Ostravu: Vláda okradla občany. Říkáme ne bruselskému fašismu Jsme na hranici katastrofy. Varování energetika z Okamurova pódia

Předseda SPD Tomio Okamura na demonstraci v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Byla řeč také o generální stávce…

Měl jsem jednání před 14 dny s vedením odborů KOVO. Ptal jsem se jich, jestli by mohli pomoci s organizací větších protestů i ohledně generální stávky. Potřebovali bychom k tomu zmobilizovat velké závody, podniky, statisíce zaměstnanců. Diskusi jsem zahájil. Ze strany odborů bylo řečeno, že je potřeba dlouhá doba na přípravu. Toto jsem už diskutoval. Hlavně potřebujeme, aby stávka byla úspěšná, takže potřebujeme podporu dalších organizací. Odbory s tím mají zkušenosti a organizace generální stávky je příprava i na několik měsíců, musí to být dobře zorganizované. Já už jsem tuto diskusi zahájil, teď je to jen o tom, aby atmosféra ve společnosti vygradovala tak, aby mohla být úspěšná. Je důležité, aby nás podpořili další partneři. Bude to jedna velká celostátní akce, která se musí logisticky, technicky připravit. Myslím si, že atmosféra se k tomu blíží. Tento moment jsem s odboráři také diskutoval. Jsem připravený být lídrem a takovou stávku organizovat. Je ale důležité, aby se přidaly další zásadní subjekty, aby výsledkem byla demise Fialovy vlády, aby vláda padla. Musela by být masová účast občanů.

Psali jsme: „Cena? Dvakrát tolik.“ Pohlreich drsně o jídle. To nikdo neřekl Miroslav Macek: Jen prázdné gesto pro fotografy a ovčany, pane prezidente? Holata (SPD): Státní lanovka na Ještěd Kalousek: Už bylo hůř a i tehdy se lidé rozmnožovali

Jsem připravený být lídrem odporu proti Fialově vládě. Jen říkám, je důležité, aby se k nám přidali zásadní partneři. Nejdůležitější jsou odbory. Zvali jsme odbory i na tuto akci, dneska vystoupil Radim Fiala na demonstraci odborářů, zvali jsme je i do Ostravy, ale řekli, že by byli příliš spojováni s jednou politickou stranou. Já doufám, že spolupráce bude pokračovat. Co se týká generální stávky, je důležité, aby se do toho daly i velké odbory. Z jejich strany nám bylo řečeno, že v tuto chvíli ještě čekají na větší tlak ve společnosti.

Takže si myslí, že ještě není atmosféra tak vyhrocená…

Plně souhlasím s tím, že stávka musí být úspěšná. U generální stávky je jen jeden pokus. Zastavuje se výroba, podniky, aby nebyla ohrožena zdravotnická služba, hasiči atd. Generální stávka má přesné mechanismy. Rozjednal jsem to a teď jde o to, aby došlo ke správnému načasování a aby s námi do toho odbory šly. Budu o tom dál s nimi jednat.

Vy budete teď pokračovat v demonstracích v krajských městech, že?

Je potřeba pokračovat, protože musíme pojmenovávat to, co dělá vláda Petra Fialy. Je důležité, aby lidé měli informace z první ruky, aby věděli, co se tady chystá. Je to jeden z našich důležitých politických nástrojů, aby Fialova vláda začala jednat ve prospěch občanů, nebo skončila. Blíží se eurovolby a je důležité, aby Fialovy koalice začaly oslabovat.

Ministr Zbyněk Stanjura chystá konsolidační balíček. Co od toho očekávat?

Samozřejmě máme informace z první ruky. My říkáme, že je potřeba restrukturalizovat státní rozpočet, ale úplně jiným způsobem, než plánuje Fialova vláda. Na jednu stranu chce za sto miliard nakupovat nejdražší americké stíhačky F-35, místo toho, aby se levněji modernizovaly grippeny. Chce pokračovat v rozdávání víc než 30 mld. ročně korun solárním baronům, přestože občané platí nejdražší energie, a přestože jsme výrobcem a exportérem levné elektrické energie. Vyplácejí se pořád nehorázné dávky nepřizpůsobivým. Nadnárodní korporace odtud vyvádějí 300 mld. ročně nezdaněných dividend. Vyplácejí se taky peníze Ukrajincům, zatímco čeští důchodci nemají na živobytí. Tady my vidíme úspory. Ale česká vláda přichází s balíčkem, kde mluví o tom, že všechno českým občanům zdraží, sníží podporu matkám samoživitelkám, rodinám s dětmi, plošně chtějí zdražit všechno, protože chtějí zdražit sazby DPH všem. Mluví se o zvýšení daní všem pracujícím lidem. Hovoří se o zrušení stavebního spoření. Snížení slev na dopravu pro seniory a studenty. To jsou pro nás nepřijatelné věci. Vysoký představitel TOP 09 a předseda správní rady VZP Miroslav Kalousek hovoří o tom, že veškerá stomatologická péče by měla být zpoplatněná. Je to pro nás nepřijatelné. Vydávat stamiliardy do zahraničí nebo cizincům a brát peníze českým občanům, přestože už třeba žádné nemají? S tím nesouhlasíme.

Co říct závěrem?

Životní úroveň se bude zhoršovat. Je potřeba, abychom nemlčeli, abychom nespokojenost vyjadřovali nahlas. Mluvte o tom se svými spolupracovníky, přáteli, pojďte se zúčastnit demonstrací SPD, pište vládním představitelům, ať přestanou škodit občanům. A hlavně v nejbližších volbách dejte najevo, že s nimi nesouhlasíte. Vyjadřujte svou nespokojenost, aby to vláda pocítila. A prosím o podporu SPD.



Psali jsme: Dohlížel Rakušan na zásah na Václaváku? SPD bude chtít na výboru vysvětlení Okamura (SPD): Zdravé zuby nesmí být luxus jen pro bohaté Okamura (SPD): Vše se děje ve jménu šílenství Green Deal Důchodci přes palubu. Okamura šokován. Schillerová zaměstná Rychetského

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.