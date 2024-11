Straší Trumpem a neříkají, co by přišlo s Harrisovou. Šichtařová ano: Ředění obyvatelstva

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) ve svém komentáři těsně před prezidentskými volbami v USA varoval před Donaldem Trumpem. Jednak proto, že představuje velmi agresivní plán obchodního protekcionismu, rozsahu nevídaného, a také kvůli plánované deportaci části pracovní síly z USA v počtu mnoha milionů. Tím se prohloubí jak růst inflace, tak zpomalení tamní ekonomiky (oboje vyvolané cly). Obě tyto špatné zprávy se promítnou do výrazného poklesu růstu HDP ve světě. Popsal ty hrozby s Trumpem spojené bývalý viceguvernér ČNB přesně?

Ano, Niedermayer má pravdu, že Trump nabízí obchodní protekcionismus a také deportaci ilegálů, což v USA zvýší inflaci. Niedermayer ovšem už k tomuto A neřekl B. Totiž, jakkoliv má Trump své chyby, je to pořád nesrovnatelně lepší varianta než Harrisová, která je doslovně neomarxistka. Zaplaťpámbu za Trumpa. Trumpův protekcionismus zvýší inflaci, ale Harrisové tisk peněz by zvýšil inflaci ještě víc. Trump vyveze ilegály, Harrisová by je naopak pustila neřízeně do země, aby bylo obyvatelstvo víc naředěné a aby víc volilo demokraty. Varovat před Trumpem, když proti němu jedinou variantou je Harrisová, je jako varovat před natrženým deštníkem, když druhou variantou je postavit se nahý do slejváku.

Petru Pavlovi se jako bumerang vrátilo to, že před dvěma lety označil Donalda Trumpa za odpudivou bytost a řekl, že už by mu nikdy nechtěl podat ruku. Teď se hájí tím, že to bylo v době, kdy ještě nebyl prezidentem. Je to lepší obrana, než když svůj vstup do KSČ a vítání vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 zdůvodňoval mladickou nerozvážností?

Hájit se tím, že před dvěma lety ještě Petr Pavel nebyl prezidentem, tedy si mohl dělat, co chce, je asi stejně kvalitní obrana jako hájit srpnovou okupaci v osmašedesátém mladickou nerozvážností. To už by mnohem lepší bylo, kdyby byl Petr Pavel pevný charakter a trval si na tom, že podle něj je Trump odpudivý. Sice bychom s tím mohli nesouhlasit, ale alespoň by bylo zjevné, jaké názory Petr Pavel má a že je nemění podle aktuální funkce či aktuálního rozkazu. Tak například já si budu trvat na tom, že Harrisová je nebezpečná neomarxistka, i když budu v jakékoliv funkci, a i kdyby Harrisová příště volby vyhrála. Stejně tak jako nikdy neuhnu z toho, že s komunisty a s dalšími vyznavači nesvobody nebudu vyjednávat, ať už jsou zakuklení v jakémkoliv obalu. Líbit se to lidem může, nebo nemusí, ale vždy věděli a dál budou vědět, na čem u mne jsou.

Spolkový ministr financí Christian Lindner přišel s plánem na řešení neblahé hospodářské situace. Ten spočívá v citelném snížení daní a ve značném omezení rozpočtových výdajů. Navíc ve svém 18stránkovém dokumentu volá po zastavení nových regulací a po omezení přísných klimatických cílů, které vnímá jako příliš ambiciózní a pro německou ekonomiku zatěžující. Krátce nato byl předseda FDP z vlády odvolán a skončili i další dva ministři jeho strany. V předčasných volbách bude favoritem CDU, která se v opozici zbavuje dědictví Angely Merkelové a stáčí se zpět doprava. Mohla by tato politická změna v sousední zemi pomoci i Česku?

Ke Chrisitianu Lindnerovi se dá říct jen jediné: Bravo! Měl rozum, a měl charakter a odvahu postavit se ideologii. Pro celou Evropu je to potenciálně dobré, ale hodně záleží na tom, jaká bude příští německá vláda. Pokud CDU představí někoho typu Fiala, frustrace v Německu rapidně naroste. A my víme, že Němci historicky mají neblahou vlastnost být dlouho zticha a poslouchat své politické vedení, a pak se to najednou zvrtne a není to pěkné… Opravdu neumím v tuto chvíli odhadnout, kam to v Německu bude směřovat. Evropa jako celek je zatím směrem k zelenosti ještě pořád strašně umíněná a pořád ještě těm zeleným chimérám jako celek věří. Dokud tomu většina obyvatelstva v EU upřímně věří, já naopak nevěřím, že se něco zásadně zlepší. Zatím nevidím, že by se EU jako celek umoudřila; spíš vidím, že se víc polarizuje. Zatím nejsme Amerika.

Česká národní banka na svém čtvrtečním zasedání rozhodla o snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. O den později zveřejnila zhoršený odhad letošního schodku veřejných financí na 2,7 % HDP, když předchozí prognóza ze srpna očekávala schodek 2,1 % HDP. Jak byste obě informace okomentovala?

Snížení úrokových sazeb se čekalo, to není nic překvapivého. A pravděpodobně bude snižování dál pokračovat. Na hypotéky nebo na úročení vkladů to mít vliv nebude právě proto, že se to čekalo, a proto už to bylo v nastavení úrokových sazeb pro klienty započítáno. To už zajímavější je zhoršený odhad letošního schodku veřejných financí. To trochu hází vidle do sebechvály Petra Fialy, podle které „zlepšuje vláda veřejné finance“. Pendrek zlepšuje. Trajektorie je dál úděsná, což nejlépe můžeme pozorovat na rostoucí obsluze státního dluhu. Já se hlavně obávám, že příští rok to bude ještě horší, protože příští rok bude předvolební.

Hospodářská komora by si už brzy mohla začít podle zákona přivydělávat poskytováním údajů z exkluzivního seznamu telefonních čísel lidí, které by firmy mohly oslovovat svými marketingovými nabídkami. V rámci vládní novely o elektronických komunikacích přišla totiž čtveřice koaličních poslanců s pozměňovacím návrhem na vznik nového informačního systému spravovaného právě Hospodářskou komorou. Ta by mohla za ještě neupřesněný poplatek poskytovat podnikatelům a poskytovatelům marketingových nabídek telefonní čísla lidí, které by firmy mohly oslovovat svými marketingovými nabídkami. Co na tento byznys říkáte?

Je mi to v zásadě jedno potud, pokud to někdo chce kritizovat coby nějaké zásahy do GDPR. GDPR je v Evropě naprosto přebujelý institut a nikdy jsem moc nepochopila, proč se třeba máme uklikat kvůli cookies a podobně. To spíš víc mě znepokojuje to, že už zase má být vytvořen nějaký další seznam. Ono vůbec to neustálé vytváření nějakých seznamů podivně zavání sledováním, šmírováním, nedemokratičností, lustrováním… Všimněte si, že čím víc totalitní země, tím víc seznamů o více parametrech na své občany a firmy vede; čím víc svobodná země, tím víc jí stačí buď postaru obyčejný telefonní seznam, do kterého se každý může, či nemusí nechat zapsat dobrovolně, anebo „po novu“ jen dobrovolné webové stránky.

Pokud nedojde k navýšení koncesionářských poplatků, směřuje Česká televize k redukci počtu kanálů ze šesti na tři: ČT1, ČT2 a ČT24. Podle vyjádření generálního ředitele Jana Součka pro Info.cz nebude ČT24 ani schopna realizovat tolik přímých přenosů z Poslanecké sněmovny, méně peněz bude na hranou tvorbu. Měla by tato hrozba spolu s vidinou ztráty sportovního kanálu, Déčka a ČT Art vyburcovat poslance k tomu, aby do konce roku stihli zvýšení poplatků schválit?

Já bych řekla, už aby ty kanály České televize byly zredukovány. Už aby poplatky byly nejen nezvýšeny, ale rovnou zrušeny. Komerční televize si vystačí samy bez dotací. Bude fajn, až si sama bez dotací vystačí i Česká televize. Nechci platit daň v podobě poplatků pro Českou televizi, kterou jsem už pár let neviděla a o jejíž objektivitě mám vážné pochybnosti.

