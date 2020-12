Strašidelná jehla se stříkačkou za padesát milionů. Takto vláda komunikuje s občany? Je to její vina, že lidé už nevěří, uhodil Okamura

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Považuji za velké znejistění občanů, když se nenašel ani jeden epidemiolog, vakcinolog či jiný odborník, který by chtěl dělat za vlády Andreje Babiše zmocněnce pro očkování,“ shrnuje rok 2020 předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Koaliční politici uvrhli prý Čechy do dluhové spirály na hraně ekonomické propasti a hrozí, že zemi dojdou finance. Podle Okamury je navíc opětovnou chybou uzavřít malé české obchody s potravinami a nechat vydělávat jen velké korporace, které daní v zahraničí.

Jaký byl z vašeho pohledu rok 2020?

Letošní rok byl samozřejmě pro většinu lidí v České republice mimořádně finančně, zdravotně i sociálně velmi náročný. A já musím skutečně v tomto ohledu poděkovat všem českým občanům za velkou trpělivost s vládními opatřeními, protože faktem je, že současná opatření často nemají logiku, mnoho lidí přišlo o zaměstnání, o peníze, museli si půjčit a jejich situace opravdu není dobrá. Hnutí SPD na to dlouhodobě upozorňuje a předkládá návrhy konkrétní řešení, jak z toho ven.

Dá se tento rok v oné obtížnosti s koronavirovou krizí srovnat s něčím, co jsme zažili v posledních letech?

Já nejsem historik, abych to mohl přesně porovnat, nicméně podle mého názoru šlo v novodobé historii České republiky o nejtěžší rok vůbec. A řekněme si upřímně, že značnou vinu na tom nese médii a některými politiky vyvolaná panika. Dále necitlivá opatření, a to říkám s plným vědomím toho, že podle odborníků patří 17 procent naší populace mezi rizikové, ohrožené skupiny a 83 procent nepatří do ohrožené skupiny, které by měl koronavirus v životě zasáhnout.

Je třeba, aby se vláda soustředila na opatření, což bohužel také nedělá, na ochranu těch ohrožených skupin, tedy starších, lidí s chronickými chorobami a podobně. A těch 83 procent občanů, tedy většinu, nechali žít a pracovat jen při základních opatřeních. Jsme skutečně v situaci, ke které v novodobé historii v České republice nedošlo, kdy se rozpočet dostává do takové dluhové spirály, že se nacházíme zcela na hraně ekonomické propasti. A jestliže vláda bude pokračovat tímto způsobem, České republice dojdou peníze a nebude ani na zdravotnictví a sociální služby pro ohrožené skupiny a pro jiné nemocné.

Jak tedy vládní koalice zvládla letošní rok?

Znám konkrétní příklady z posledních dnů, jakým způsobem bohužel vláda provádí opatření. Například teď v zimě zakázala od neděle lyžování. Je to absolutně nelogické opatření, protože lyžařským vlekům přeci nic nebrání, aby na sedačce seděl jeden člověk, pakliže je sedačka pro čtyři, může na každém kraji sedět jeden. Nic nebrání tomu, aby lidé ve frontě na vlek měli rozestupy a navíc se i lékaři shodují, že sport a pohyb na čerstvém vzduchu naopak posiluje imunitu. Takže zákaz lyžování je typický příklad, jak opatření postrádají logiku.

Dalším příkladem je, že v uplynulých týdnech vláda nechala otevřené nadnárodní hypermarkety, které navíc platí daně v zahraničí, se stejným sortimentem jako je textil, obuv a další a zároveň nechala zavřít malé provozovny českých živnostníků a malých podnikatelů. Tím zásadně poškodila malé podnikatele a jejich zaměstnance se stejným sortimentem, přitom v malých prodejnách si mnohem lépe pohlídají počet osob, než v hypermarketu.

Aktuálně místo toho, aby se vláda zamyslela nad takovou nelogičností, ještě všemu nasadila korunu, když opět nechala otevřené hypermarkety pouze s potravinami, ale malé české provozovny nechala opět nadále zavřené. Přitom, jaký je rozdíl mezi městskou hromadnou dopravou, která je plná, a malou provozovnou, kde si lépe ohlídají počet lidí v obchodu?

Tyto příklady mi uvádíte jako příklady špatného zvládnutí celé krize vládou?

Ano, a mohl bych dát i další, ale úmyslně používám některé ze současné doby, protože si na to čtenáři velmi dobře pamatují. Tyto dva příklady z mnoha, myslím, že plně odpovídají na otázku. Postrádají logiku a přímo škodí určité části občanů.

Dá se podle vás říci, že se premiér Andrej Babiš choval jako správný krizový manažer?

Po jarních zkušenostech, kdy byl koronavirus pro všechny novou situací, a vše jsme vyhodnocovali za pochodu, premiér situaci vyhodnocuje od začátku léta chybným směrem. A jakým způsobem by to vyhodnocovalo hnutí SPD, jsem řekl v druhé odpovědi.

Andrej Babiš chybně aplikuje plošná opatření, když omezuje sto procent populace, z níž většina podle odborníků i zkušeností za celý rok nepatří mezi ohrožené skupiny, ale přesto jsou plošná opatření aplikována i nadále. Chybné vyhodnocení vidím nejen já, ale i renomovaní epidemiologové a odborníci. Důkazem je, že se odborníci odklánějí od kroků vlády – když Babiš tento týden potřeboval vybrat a jmenovat zmocněnce pro očkování, tak nenašel už mezi českými odborníky nikoho, kdo by mu na tu pozici kývl, včetně Romana Prymuly. Nikoho.

Ukázalo se, že už ani odborníci nevěří současným opatřením vlády a způsobu, jakým je Babiš provádí. Považuji za velké znejistění občanů v souvislosti s opatřeními a programem vlády na očkování, když se nenašel ani jeden epidemiolog, vakcinolog či jiný odborník, který by chtěl dělat za vlády Andreje Babiše zmocněnce pro očkování. Takže Babiš nakonec uvažoval, že určí zmocněncem sám sebe, přestože není lékař, ani epidemiolog, ani vakcinolog, ani jiný odborník na očkování. Odborná veřejnost přestala věřit opatřením vlády.

Je nějaký politik kromě těch v hnutí SPD, kterého byste naopak za rok 2020 v české vládě či opozici pochválil?

Mám mezi kolegy pochopitelně i přátele. Například ještě před vstupem do politiky jsem poznal Standu Berkovce v době, kdy jsme ještě ani jeden netušili, že budeme v politice. Je to slušný člověk, jehož si vážím.

Zaslouží si za letošek pochvalu?

Znám jeho práci. Usilovně pracuje na řešení neblahé situace v České televizi a já myslím, že tady máme i společný průsečík.

Cítíte mezi lidmi nějakou změnu? V přístupu k majetku, k financím, ve vztazích... a cítíte ji nějak u sebe?

Co se týká mě, tak musím říci, že celý rok je pro mě tak hektický právě kvůli koronaviru, že jsem se ani nad tím životem letos nestihl zamyslet. Píše mi tolik občanů, kteří mají tak velké problémy, že se v podstatě každodenně snažím řešit jejich podněty, abychom jim pomohli. Nad mým náhledem na život jsem letos neměl ani čas se ani zamyslet. Absolutní priorita, a bere mi to veškerý čas včetně víkendů, je pomoc občanům a tvorba návrhů.

Co se týká České republiky, tak mě velmi potěšily jarní měsíce, kdy se občané semknuli a šili roušky. Šlo o vzájemné vzepětí pomoci a solidarity, kdy zdravotnické pomůcky chyběly a vláda je nedokázala ani po mnoha týdnech, ale i po mnoha měsících od vypuknutí epidemie v březnu zajistit. To byl krásný moment.

Krásný moment je jarní solidarita; ale na druhou stranu slyšíme výtky, že lidé opatření nedodržují a nejsou tak k sobě ohleduplní. Jak to je? Jsou Češi spíše solidární, nebo neohleduplní?

Odmítám jakkoliv kritizovat naše občany. To, že občané ztratili důvěru ve vládní opatření, že je podlomená důvěra lidí kvůli vládním krokům, není vinou občanů. Zcela bezesporu jde o jasnou odpovědnost vlády, tedy hnutí ANO, ČSSD a KSČM, protože občané tu nejsou pro vládu, vláda je tu pro občany.

V případě závažných situací není úkolem občanů, aby si vzájemně vysvětlovali závažné kroky. Od toho je tu stát, který má dát lidem jistotu a pocit bezpečí, že se o něj lidé mohou opřít. Pakliže vláda dělá kroky, má je vysvětlit, aby důvěru lidí získala. To, že to vláda nedokáže… Vzpomeňme na inzerát na propagaci očkování – kampaň za 50 milionů korun – a v inzerátu byla tak velká jehla s injekční stříkačkou, že to mělo opačný efekt a lidi strašila.

Jak těžký bude rok 2021 pro hnutí SPD, když bude v parlamentních volbách stát nejen proti hnutí ANO Andreje Babiše, ale také proti dvěma předvolebním koalicím, kterými jsou Starostové a nezávislí s Piráty a pak spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09?

S předvolebními koalicemi, o kterých jste mluvila, my upřímně nemáme příliš programový přesah, protože obě dvě tyto koalice prosazují evropský superstát, prosazují přijetí eura, prosazují migraci a v podstatě prosazují zánik České republiky a plnou integraci do jednoho velkého evropského superstátu. Nevidíme tedy žádný zásadní programový přesah, takže koalice, o kterých hovoříme, se nás podle mého názoru příliš netýkají. Je to spíše o voličích, co chtějí, ale problémem není programový přesah.

Co se týká hnutí ANO, domnívám se, že vznik těchto dvou koalic nemůže výsledek SPD příliš ovlivnit. Bude také záležet na tom, jakým způsobem bude vláda Andreje Babiše pokračovat v současných opatřeních, protože vidíme, že značná část veřejnosti už cítí, že způsobem managementu jdou opatření úplně jiným směrem, než by měla jít. A je otázkou, jak to voliči vyhodnotí. Ale devět měsíců je ještě dlouhá doba. Hnutí SPD se bude řídit v souladu s naším heslem, že slušný člověk musí být na prvním místě a občané musejí mít více bezpečí, spravedlnosti a peněz.

Co byste vzkázal politikům do roku 2021?

Přeji kolegům hodně duševního zdraví a zdravého rozumu spolu s pokorou a úctou k občanům a k jejich ústavním právům a svobodám.

