Svobodu pro neočkované, ale ať jsou v izolaci! Co to je vůbec za lidi... Profesorka Syková se neudržela

reklama

V rozhovoru, který jsme spolu vedli v prvních dnech letošního roku, jste prohlásila, že Covid-19 se nás bude po celý rok držet zuby nehty. Také jste varovala, že pandemie i přes úspěšné očkování bude záležitostí na několik let. Soudě podle toho, že v Česku padají rekordy v počtech pozitivně testovaných, že se zase zahlcují nemocnice, jste měla přesný odhad. Čím se dá vysvětlit, že se řítíme do podobně kritického stavu jako loni, ačkoli máme téměř 60procentní proočkovanost?

Myslím, že to má několik příčin. První příčinou je katastrofálně pomalé přijímání nezbytných opatření vládou. To, co vláda teď schválila, jsou zcela nedostatečná opatření, která situaci nezachrání. Je třeba jednat v řádu hodin. Je žalostně nízká proočkovanost české populace, potřebujeme mít proočkováno až 90 procent celé populace, těch zbývajících 10 procent jsou ti, u nichž očkování ze zdravotních důvodů není možné, a zatím ještě děti do pěti let. Je nezbytně nutné, ihned a povinně, očkovat lidi starší 50 let, zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách, pracovníky ve školách a všechny ty, co poskytují jakékoliv služby, ať už je to práce v pohostinství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, masáže, rehabilitace, práce ve fitness centrech a prodávající ve všech obchodech. Je nezbytné podávat všem zájemcům starším 50 let třetí posilovací dávku, zatím se k ní nemohou dostat. Je to náročné, ale každý den zpoždění v očkování stojí lidské životy a je rizikem pro trvalé následky, jak těch, co onemocněli, tak těch, kteří nedostanou včasnou jinou lékařskou péči v přetížených nemocnicích. Jednoznačně jsem pro to, aby byla otevřena nová očkovací centra a byl stanoven datum povinného očkování pro všechny ostatní, například 1. února, jako je to v Rakousku. Je to jediná cesta, jak se vrátit do normálního života, který všichni chceme, ale ne všichni pro to chceme něco udělat. Je možné namítnout, jak přinutíme lidi, aby se nechali očkovat. Odpověď je jednoduchá, vysokými finančními pokutami.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko?

Zkritizovala jste odcházející Babišovu vládu za katastrofálně pomalé přijímání nezbytných opatření. Ale zmínila jste, že existují i jiné důvody pokračující krize. Jaké to jsou?

Druhou příčinou naší epidemiologické katastrofy je kverulantství a neukázněnost některých lidí. Bohužel, řada i vzdělaných lidí, včetně lékařů, politiků, umělců se připojuje do party, dovolím se říci sekty, odmítačů očkování, kteří šíří nepravdivé, nevědecké, ničím nepodložené a zavádějící informace o škodlivosti vakcín. Proklamují hesla o svobodě jednotlivce – o svobodě nakazit se, nechat se draze na účet nás všech léčit, beztrestně ohrožovat zdravotníky a lidi kolem sebe. Kam se poděla lidská soudnost, že nevěříme vědě a odborníkům, ale těm, kteří nemají pro svá tvrzení o škodlivosti vakcín žádné důkazy. Tomu, že lidé odmítají obrovské výhody vakcinace, já svoboda neříkám, to je demonstrace hlouposti, sobectví, touhy odlišit se něčím od ostatních a zviditelnit se.

Třetí příčinou je nedodržování základních hygienických pravidel, nenošení respirátorů, nošení starých roušek nebo ledabyle nasazených netěsnících respirátorů, organizování demonstrací s velkým množstvím účastníků, kteří jsou proti očkování. Je to aktivní působení na mladé lidi, propagace názoru, že epidemie vlastně neexistuje, že není potřeba dodržovat žádné rozestupy a omezovat se v pořádání větších setkání, že to je prostě cool.

Proč se v nemocnicích objevují ve velkých počtech i očkovaní? Nemá vakcína chránit proti těžkému průběhu, takže s výjimkou jinak vážně nemocných by takovým lidem z logiky věci mělo stačit léčení doma bez nutnosti hospitalizace?

Tak nyní jste asi podlehl i vy, pane redaktore, dezinformacím. Není pravda, že se v nemocnicích vyskytují velké počty očkovaných a už vůbec ne ve stejně těžkém stavu. V některých nemocnicích je hospitalizovaný očkovaný pacient cca jeden ze třiceti. Mnoho očkovaných možná onemocnělo, ale v podstatě si toho ani nevšimli. Očkovaní, kteří jsou v těžkém stavu, jsou jen ti starší, z nichž někteří trpí ještě jinými nemocemi. Tak když budeme počítat, že dnes máme v nemocnicích v těžkém stavu cca 6 tisíc lidí s covidem, při 90procentní proočkovanosti by to bylo cca 200 lidí. To by se zvládnout dalo. Navíc očkovaní prokazatelně nakazí menší počet lidí, protože mají menší virovou nálož a tak by v nemocnicích byly pouhé desítky nemocných s covidem. Taková situace je například v Portugalsku a ve Španělsku. Malému počtu pacientů by se zdravotníci mohli více věnovat a úmrtnost na covid by byla malá. Navíc budeme muset brzy přemýšlet o tom, co udělal dlouhodobý systémový zánět organismu způsobený covidem se zdravím těch, co onemocněli, jak jsem na to upozorňovala již několikrát. Ty je nutné dlouhodobě léčit, což bude drahé a náročné pro zdravotníky.

Psali jsme: Lékař, 44 let praxe: Toto ihned, ihned! Lockdown ne. Povinné očkování ne Žádná ochrana. Třetí dávka? Takto. Doktorka boří Babiše i Fialu ,,Očkování? Účinnost až k nule.” Profesor Beran: Tečka za covidem úplně jinak Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe

Ale účinnost očkování vyprchává docela rychle, už začíná být nezbytná třetí dávka. Takhle to půjde dál a dál?

Právě zveřejněné výsledky americké studie prokazují význam tzv. posilovací dávky. Studie ukázala, že třetí dávka po 6 i po 9 měsících od vakcinace má velký význam, protože poskytuje větší a delší ochranu. Vyvolává totiž silnější imunitní reakci než pouhé dvě dávky. Úroveň protilátek u očkovaných lidí je po třetí dávce 25x vyšší a 50x vyšší u těch očkovaných, kteří prodělali covid. Navíc se ukázalo, že imunita u neočkovaných získaná pouhým onemocněním je nižší a mnohem krátkodobější. Nic naplat, budeme se možná očkovat každý rok na podzim, stejně jako proti chřipce.

Česká lékařská komora podpořila v nejkratší možné době zavedení povinného očkování dospělých proti covidu-19. Rada vlády pro zdravotní rizika v úterý navrhla, aby se kromě vybraných profesí povinně očkovala skupina seniorů nad 60 let. Mohlo by se povinné očkování stát východiskem z koronavirové epidemie?

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 37% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 57% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 35935 lidí

Možnosti stávající vlády v demisi jsou omezeny, protože na dlouhodobějších opatřeních se jí těžko pracuje. Oceňuji, že alespoň došlo ke schválení nouzového stavu, který umožňuje vyhlásit další opatření. Zatím je ale opatření žalostně málo, určitě nebudou vyhlášená omezení stačit. Když jde o život, ať už o faktické přežití, nebo o zajištění bezpečného návratu k životu bez omezení, je třeba tomu podřídit vše. Vyzývám vládu, aby neprodleně vyhlásila lockdown pro neočkované, ihned stanovila harmonogram povinného naočkování vybraných skupin a připravila se na očkování všech ostatních včetně dětí od 5 let. Pro to musí zajistit dostatek vakcín a očkovacích center. Je nezbytně nutné vyhlásit datum povinného očkování do konkrétního data, nejlépe do 1. února 2022. Do té doby bude třeba vypracovat plán očkování a zajistit kapacity očkovacích center. Není možné povinné očkování nechat jen na praktických lékařích.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To jsou hodně zásadní kroky, jichž by se ovšem vláda v demisi už měla vyvarovat a nechat je na nový kabinet Petra Fialy, nemyslíte?

Vzhledem k onemocnění pana prezidenta a problémům, které může mít s některými ministry, nemůže vláda déle čekat, až vyřeší tuto situaci vláda nová. Momentálně je zodpovědnost na premiérovi vlády v demisi. Je zřejmé, že ani tato situace nevede k dohodě mezi starou a novou vládou. Koalice ve volbách kritizovala přistup vlády a pokračuje v tom i nadále. Nemohu se ale ubránit dojmu, že z obav z nezvládnutí covidové situace ani vládnout nechce. Nikdo totiž razantní plán budoucí vlády a to, jak bude proti stávající epidemii postupovat, ani dlouhodobou koncepci ještě jasně neslyšel. Navrhovaný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek neřekl nic konkrétního, jeho vtipné poznámky a odpovědi v České televizi jsou z hlediska řešení situace nedostačující. Víme jen, že povinné očkování ani lockdown příští vláda nechce, připouští více testů a uznávání protilátek po prodělaném onemocnění. Tak nevím, jak to chce vláda, která odmítá povinné očkování, zvládnout. Ve mně to budí strach, co bude, až se ujme svého úřadu. Druhá možnost je, že chce současnou vládu nechat v situaci bez podpory, a tím ji více zdiskreditovat, jenomže rukojmími jsou občané, kteří umírají.

Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

Státy Evropské unie dostanou 20. prosince vakcíny proti covidu pro děti od pěti do 12 let. Jejich použití bylo schváleno tento týden. Jaká jsou podle vás pro a proti očkování této věkové skupiny a které argumenty jsou silnější? Jinými slovy, jste spíše pro to děti očkovat, nebo ne?

Ve čtvrtek schválila Evropská léková agentura vakcínu pro očkování dětí od 5 let, vakcínu má schválit i EMA. Jsem pro to, aby se začaly očkovat děti od pátého roku věku, protože očkované děti neonemocní, to je to hlavní! Jde především o zdraví našich dětí a navíc budou mít bezproblémovou školní docházku, rodiče budou mít klid na práci, nebudou s dětmi v karanténě zůstávat doma, děti nenakazí prarodiče, kteří je často hlídají. Šla bych tak daleko, že neočkované děti nemohou chodit prezenčně do školy a musí se učit on-line. Jsou to totiž právě děti, které teď virus masivně přenášejí. Vidím to i tak, že dojde ke schválení vakcíny pro ještě mladší děti, které také navštěvují kolektivní zařízení. Nepovažuji to za nebezpečné, i u malých dětí se mohou vyskytnout závažné komplikace onemocnění covidem, pozitiva jednoznačně převyšují možná negativa. Děti se již očkují v USA, Izraeli, začalo i Rakousko a připravuje se Německo.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tři ze čtyř našich sousedních zemí patří zasažeností covidem momentálně k nejhorším zemím v rámci EU, ne-li na celém světě. V Rakousku jako v první z nich zavedli tvrdý lockdown, Německo zrušilo vánoční trhy a zavírá hotely, na Slovensku prezidentka Zuzana Čaputová v emotivním projevu před bratislavskou nemocnicí vyzvala občany k očkování a upozornila, že Slováci jsou nejhorší na světě v počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel. I když většina politiků a odborníků u nás není nakloněna vyhlášení lockdownu, ČLK k němu vyzývá. Pomohl by a byl by vůbec společensky únosný?

Krátkodobý lockdown by pomohl, je na něj čas přinejmenším pro neočkované. Vláda k tomu má dostatek prostředků, aby takto mohla rozhodnout. Známý slogan, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, je zcela namístě. Jak ostatně řekl i prezident České lékařské komory Kubek: „Rakousku můžeme jen závidět“. Lockdown je nouzové řešení, bez proočkování jen akutně a částečně zabrání nárůstu případů a vyčerpání kapacit nemocnic. Evropská komise jasně zveřejnila u všech evropských zemí tabulku s mírou proočkovanosti a počtem úmrtí. Je jasné, že čím vyšší je proočkovanost země, tím méně mají úmrtí a tím méně je lidí v nemocnicích. U cca 90 procent proočkovanosti jsou v nemocnicích jednotky pacientů a úmrtí na covid.

Proto je povinné očkování dobré rozhodnutí, které může zastavit nevyhnutelnou katastrofu, kolaps zdravotnictví, zavření škol a vysokou smrtnost. Je třeba rázně vystoupit proti odmítání očkování, nemá nic společného se svobodou, pokud neočkovaní chtějí chodit mezi lidi. Dalo by se souhlasit s jejich osobní svobodou, pokud ti, co se očkovat nechtějí, zůstanou v úplné izolaci, separováni od ostatních zodpovědných, tak aby je nemohli nakazit. Brání-li svoji svobodu, měli by ctít i svobodu těch druhých. Co je to za lidi, kterým nevadí, že svým přístupem záměrně ohrožují zdraví spoluobčanů nejen tím, že je nakazí, ale i tím, že budou zahlceny nemocnice, ve kterých bude chybět zdravotnická péče pro necovidové pacienty? Nevadí jim, že nakazí lékaře a sestry, kteří jsou již na pokraji svých sil?

Fotogalerie: - Burácení Milionu chvilek

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn varoval před nebezpečím varianty delta: „Skoro každý bude tuto zimu očkován, vyléčí se, nebo zemře. Taková je pravděpodobně delta,“ řekl Spahn a tvrdě kritizoval lidi odmítající očkování. Co tomu jeho tvrzení říkáte jako vědkyně a dlouholetá ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR?

Je to tak. Ale jak už jsem řekla, očkovaných umře zlomek oproti těm neočkovaným, protože mají převážně lehký průběh a někdy si onemocnění ani nevšimnou. To je přeci zázrak, mnoho dnes běžně užívaných léků takovou účinnost nemá. Tvrdá kritika odmítačů očkování je proto zcela na místě.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě na konci srpna v Japonsku každý den přibývalo zhruba 20 tisíc nakažených, jenže za dva měsíce nově ohlašované případy v zemi klesly jen na pár desítek. Vědci si to vysvětlují tak, že koronavirus v zemi během ničivé vlny tak mutoval, až začal hubit sám sebe. Virus se prý může duplikovat tak špatně, že nová varianta je méně schopná než původní, a proto buď rovnou zanikne, anebo se mezi lidmi hůře šíří. Dochází k tomu u virů jen výjimečně a nemohli by lidé, resp. vědci, takovému vývoji u koronaviru „pomoci“, a tím ho de facto vyhubit?

Virus může mutovat a může i vymizet, jeho mutace může být časem méně nebo více nebezpečná. Je zřejmé, že mutace stále vznikají, právě se řeší opatření oproti další jihoafrické mutaci viru, jejíž první výskyt už byl zřejmě zachycen i v Česku. Možná budeme muset přeočkovávat každý rok buď vakcínami, které dnes máme, nebo novými a posilujícími. Vědci pracují na různých nových možnostech, ale zcela nové přístupy je nutné studovat řadu let, tam mohou být obavy o bezpečnost nevyzkoušených postupů. Dnes si musíme pomoci již v minulosti ověřenými postupy, jako je současná technologie výroby osvědčených typů vakcín.

Psali jsme: 6 očkovaných se nakazí, 4 ne. Zpřísnění: Doktorka utnula Vojtěcha Oni nechtějí, aby to skončilo. Profesor Beran a ,,Tečka” za covidem Víte, jak covid-19 poškozuje váš mozek? Následky klidně až za 10 let. Profesorka Syková, specialistka na onemocnění tohoto orgánu, promluvila. Raději se posaďte Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.