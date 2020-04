Tady vás klidně i zavřou. Češi poslouchají. EU že nepomáhá? Je to jinak. Doktorka z „bojiště“ ve Španělsku popisuje drsnou realitu

ROZHOVOR „Myslím si, že EU nezklamala. Unie nemá kompetence ve zdravotnictví. A finančně pomáhá!“ vzkazuje přímo ze Španělska Ivana Němečková, která se jako lékařka ORL v jedné ze španělských nemocnic setkává právě s pacienty, u kterých je podezření na koronavirus. Promluvila o vadných testech z Číny i o nedostatku roušek pro zdravotníky. „Už zemřelo přes 400 zdravotníků,“ říká a dodává, že jako ochranu používají například brýle na lyžování, nebo masky na potápění se speciálním filtrem. Popsala také, jaké postihy hrozí Španělům za nedodržování opatření proti epidemii. Na pravou míru pak uvedla, jak je to prý ohledně šokující zprávy týkající se pacientů s koronavirem ve Španělsku, kterým je nad 75 let, jež se nedávno objevila v médiích.

Paní doktorko, vy pracujete nejen na své klinice estetické medicíny Aurum tady v Praze, ale i v nemocnici ve španělské Seville, kde momentálně pobýváte. Jak to tam s ohledem na koronavirus vypadá? V médiích se už delší dobu píše, že jsou nemocnice ve Španělsku přeplněné, lůžka už dávno nestačí…

Tak je to různé. Například ve čtyřmilionovém Madridu je to opravdu těžká situace, je tu mnohonásobně vyšší počet pacientů než kdekoliv jinde. I když zdravotnictví je ve Španělsku na vysoké úrovni, tak díky prudkému nárůstu infikovaných mají v nemocnicích opravdu všechno obsazené. Lidé byli první týdny všude, seděli na chodbách, dokonce leželi na lůžkách na zemi. Španělé na tuto situaci rychle zareagovali a udělali z obrovských prostor výstaviště, podobného, jako je v Brně, provizorní nemocnici, kde je asi 1 600 lůžek. Tam umísťují spíše lehčí případy nebo i pacienty s odlišnou diagnostikou. Tento týden tam zařídili i jednotky intenzivní péče s plicními ventilátory. A také oddělené jednotky, kde jsou již pacienti terminální a kam mohou v omezeném počtu i příbuzní, aby se s pacientem rozloučili. Je to smutné!

A konkrétně v Seville to vypadá jak?

Tady v Seville a i v celé Andalusii je situace přece jen lepší. V porovnání s ostatními místy ve Španělsku je počet nakažených o dost menší a ani úmrtnost zatím není tak vysoká!

Všichni přijatí pacienti v těžkém stavu, kteří potřebují ventilátor, jsou na ně napojení!

Vy sama se ve své ordinaci setkáváte s lidmi, kteří jsou nakaženi koronavirem, nebo mají podezření na nákazu?

Jako také lékařka ORL (estetickou medicínu, kterou se tu také zabývám, v tuto chvíli neprovozuji, neboť práce v nemocnici je nyní prioritní) se s lidmi, u kterých je podezření na koronavirus, setkávám. Jedním z příznaků onemocnění koronavirem je totiž i to, že přestáváte cítit a nevnímáte chuť, stejně tak kašel, problémy s dýcháním. Tito pacienti k nám tedy přicházejí. Provádějí se u nich testy a příslušná léčba v případě pozitivity na odděleních pro koronavirus vymezených.

Mluví se ale o tom, že těch testů je všude nedostatek. Jak je to ve Španělsku?

I tady je těch testů málo, jako všude ve světě. Proto pacienti s lehčím průběhem jsou sledovaní přes telefon, Skype, WhatsApp, doporučuje se jim, aby byli pokud možno odděleni od zbytku rodiny! Takže se testy dělají až lidem, kteří mají komplikace a přicházejí do nemocnice. Přitom je velmi důležité otestovat co nejvíc lidí. Vytypovat kontakty. To se ale zatím úplně nikde na světě nedělá. Není na to čas ani kapacita.

I když poslední týden je stále více testů k dispozici. Byly by i dříve, ale Čína poslala do Španělska testy, které byly bohužel vadné, musely se tedy vrátit! Kde se správně a hodně testovalo a testuje, je Jižní Korea, zřejmě to byla i Čína a hodně se testuje v Německu. Je to základ! Protože každý nakažený podle propočtů nakazí až 2,4 dalších.

V médiích se nedávno objevila šokující zpráva, a sice že v madridské nemocnici údajně pacienty s koronavirem nad 75 let lékaři vlastně už jen uspí a nechají umřít, protože plicních ventilací je nedostatek. Máte o tom nějaké informace?

Zprávy tady sleduji, jak to jde, takže o této zprávě vím. Proběhla všemi médii, ale hned druhý den bylo vše uvedené na správnou míru.

V případě, že není dostatek ventilátorů, což je již málokdy, není to věk, který určuje použití ventilátoru pro pacienty s dýchacími obtížemi, ale celková patologie. Jedná se o pacienty terminální, kteří by nebyli schopni s ventilátorem přežít.



Zajímalo by mě, jak to vypadá s nemocností u lékařů a ostatního zdravotnického personálu ve Španělsku. A jste dostatečně chráněni?

To je právě problém. Stejně jako třeba v USA. Původně dokonce vyšla informace, že se lékaři a sestry nemusejí chránit. Nakonec ale zjistili, že skoro 12 procent těch, kteří jsou postižení, jsou lékaři a zdravotnický personál. Už také zemřelo přes 400 zdravotníků. Nyní zase naopak říkají, že máme mít roušky, ochranné štíty, ochranné obleky. Jenže dostatek roušek není, stejně tak jako po celém světě. Nikdo nečekal, ačkoliv to čekat mohli, tak velkou spotřebu v krátké době! Postupně přivážejí ochranný materiál i ventilátory z Číny a rozdělují je. Ale stejně to není dostatečné. Protože rouška by měla být na jedno použití, stejně jako respirátory. Takže lidi si dělají, a to jsem viděla i v Čechách, roušky a na 3D tiskárnách ochranné štíty. Nebo se používají brýle na lyžování, masky na potápění, které kryjí celý obličej a do kterých se adaptuje speciální filtr. Lidé jsou prostě vynalézaví. Všude!

Co nechápu, jak je možné, že si státy navzájem zabírají materiál! Například objednaný ochranný materiál měl odletět z Turecka do Španělska. Neodletěl.

Nechali si ho pro sebe!

A vy sama se domníváte, že jsou roušky, i ty obyčejné, důležité? Objevily se totiž i informace, že by zase tak důležité být nemusely...

Ano, roušky důležité jsou. Záleží samozřejmě na jejich specifikaci. Některé pouze zabrání, aby nakažení nenakazili zdravé, jiné chrání i před nakažením. A to jsou ty, které mají označení FFP2.

Lidé, když nejsou nastydlí a dodržují vzdálenost, která je podle některých studií dva, podle některých tři metry, si myslí, že tak by to mělo být v pořádku a nakazit se nemohou. Jenže když se ten virus dostane v podobě mikrokapek do vzduchu, tak tam může vydržet až třicet minut. A jsou některé povrchy, na kterých to vydrží třeba i řadu hodin, nebo dokonce dní! Na skle a kovu může virus prý přežít až pět dnů. Na gumových rukavicích je to zhruba osm hodin. Tak i v obchodě muže na potraviny a na jiné zboží sáhnout člověk, který je nakažený. Je to prostě problematické.

Proto je důležitá také ochrana rukou: nosit rukavice, udržovat dostatečnou hygienu, dezinfikovat. A nesahat si na obličej, oči, pusu, což jsou místa vstupu viru do těla!

Je tady také problém, že nakažený člověk, ačkoliv je sám bez příznaků, může nemoc přenášet dál. U někoho třeba teplota nastupuje až za devět deset dnů, ale už je v té době infekční. Proto je důležité mapovat kontakty testem potvrzených nakažených lidí.

Takže mají pravdu odborníci, kteří zmiňují, že by se měly věci, které si přineseme z obchodu domů, umývat?

Určitě. Tady ve Španělsku je dokonce instruktivní tabulka, co dělat, když člověk odchází z domova, a co dělat, když přichází domů. Zní to divně, nejsme na to v dnešní době zvyklí.

Ale zjednodušeně – vzít si kabát s dlouhým rukávem, dát si roušku, vzít si alespoň dvoje rukavice, hlídat při venčení psa, aby se neotíral o zdi! Platit raději kartou. Mít svázané vlasy, snažit se jet vlastním autem. Udržovat vzdálenost ve frontách dva až tři metry.

Potom při příchodu domů na nic nesahat. Nechat boty venku, dezinfikovat podrážky, také klíče, telefon. Nejlepší dezinfekční prostředek je zředěný alkohol. Důležité je i opatrné sundávání rukavic. I na to je přesný návod. Jsou k dispozici i instruktivní videa. Oblečení sundat a hned vyprat. Nebo ho dát na balkon na sluníčko. Stejně tak třeba nákupní tašky po příchodu domů nejprve dezinfikovat, nechat dvě až tři hodiny, poté v rukavicích vyndat nákup na stůl, obaly dezinfikovat. Těm věcem se nic nestane, můžete postříkat klidně třeba i vajíčka. Tady ve Španělsku pouštějí i videa, jak si jakou dezinfekci namíchat, dát do rozprašovače…

Španělsko je mezi evropskými státy hned na druhém tragickém místě po Itálii. Počet potvrzených případů přesáhl 160 tisíc, je již více než 16 tisíc mrtvých. Jak si vysvětlit, že právě tyto dvě země postihla nákaza koronovirem nejvíc?

Myslím, a říkají to i experti, že je to tím, že je tady opravdu hodně starých lidí. Podle statistiky je hodně infikovaných lidí mezi 60 a 70 roky, ale nejvíce umírají lidé nad 75 let. Ti mají obvykle již dlouholetá chronická onemocnění a nápor viru nezvládnou.

Ale už se mluví i o tom, že je tento virus nebezpečný i pro mladé lidi...

zase je to obvykle spojené ještě s nějakou další nemocí, třeba epilepsií, leukémií, cukrovkou nebo respiračními problémy, jako jsou astma, alergie, zápal plic… nebo když trpí sníženou imunitou. Koronavirus poté, co se dostane do plic, způsobí velký otok plicních sklípků, a to zabrání výměně kyslíku a kysličníku uhličitého.

Lidé to popisují jako pocit, že se topí.

Lidé to popisují jako pocit, že se topí.

Hrozný pocit!

A co děti, je pravda, že ty ohrožené v podstatě nejsou?

Děti chrání to, že imunologická odpověď není tak velká a specifická jako u dospělého. Tím nedojde k otoku plicních sklípků a rozvoji zápalu plic.

Jestliže se děti nakazí, je průběh onemocnění podobný nastydnutí – rýma, kašel, teplota.

Vláda ČR vyhlásila už před časem nouzový stav, uzavřela hranice, teď už i pro ty, kteří jezdí za hranice pracovat. Od začátku jsou zrušeny veškeré kulturní i sportovní akce, uzavřely se také obchody kromě potravin a pár výjimek. Jak hodnotit tyto kroky české vlády?

No, tak každá vláda to asi dělá tak, jak se domnívá, že je to pro zemi nejlepší.

Někde hůř, jinde lépe. Omezení byla v Čechách podobná jako ve většině vyspělých zemích. Myslím si, že vláda má štěstí, že jsou v ČR lidé v převážné míře inteligentní a vychovaní, mají disciplínu, a když se jim něco řekne, tak to pochopí. Také je něco jiného pracovat s národem, jako jsou Češi, kteří jsou dost homogenní a je jedno, jestli je to člověk z malé vesnice nebo z velkého města, než jinde, kde je mnohem větší kulturní diverzita.

A považujete opatření v ČR za dostatečná?

Myslím, že ano. Jak už jsem řekla, když se Čechům řekne, že je potřeba zůstat doma, tak až na výjimky to vezmou. Je pravda, že v ČR nejsou ta opatření tak přísná jako tady ve Španělsku. Tady nemůžete jít ani na procházku do lesa! Děti nesmějí ven.

My doktoři na ulici jít můžeme, ale musíme mít s sebou papír, že pracujeme v nemocnici a že jdeme do nebo z práce.

A dodržují to Španělé?

Ano. Navíc všude, i na těch vesnicích, jsou hlídky. Když vidí nějaké auto, tak ho zastaví a ptají se, kam ti lidé jedou. A dávají pokuty, hodně veliké, od 600 do 30 000 eur. V některých případech vás mohou poslat až do vězení.

Ještě přísnější je to ale i jinde. Na Filipínách prý může policie a vojsko do lidí, kteří nedodrží nařízení vlády, i střílet!

Velkou kritiku vyvolal původní záměr Velké Británie o takzvané kolektivní imunitě. Co na to jako lékařka říkáte?

Koronavirus brala anglická vláda jako chřipkový virus. Británie tak původně najela na metodu, že kdo přežije, přežije, kdo nepřežije, tak už měl umřít… což je samozřejmě hrozné. Je fakt, že průběh je podobný, ale koronavirus má více smrtelných komplikací a hodně rychle se přenáší. Nakonec ale i „obyčejná“ chřipka se přenáší rychle. I na „obyčejnou“ chřipku zemře každý rok dost lidí. V případě koronaviru jsou už ale ta čísla strašně vysoká. Proto si myslím, že Velká Británie to brala ze začátku na lehkou váhu, stejně jako USA, a nakonec stejně musela přistoupit k těm opatřením, která dělají v jiných státech.

A máte nějaké informace, jak s nákazou bojují migranti, jak je to třeba v uprchlických táborech?

Jiné informace, než co se objeví ze zprávách, nemám. Tady ve Španělsku uprchlické tábory ani moc nejsou, pobřeží jsou hlídaná a emigranti se posílají zpět! Těm, kterým se podaří vstoupit na španělské pobřeží, jsou prováděny testy a posílají se většinou zpět.

Nejen v ČR se objevuje názor, že EU v souvislosti s bojem proti koronaviru selhala. Vnímají to tak i lidé ve Španělsku?

Já myslím, že EU v tomto neselhala. EU nemá kompetence ve zdravotnictví. Mohou pomoci ekonomicky, ale nemohou lidem nakázat, jak se kde chovat a jaká opatření týkající se ochrany zdraví má určitý stát zaujmout!

A finančně pomáhá! Co vím, nyní uvolnila bilion eur na pomoc státům EU.

Jedním z opatření jsou i uzavřené hranice. Epidemiolog Roman Prymula před časem zmínil, že nevylučuje, že by mohly být zavřené třeba až na dva roky, pak přece jen svůj výrok poněkud mírnil. Co vy na to říkáte?

Já si myslím, že ten vývoj nebude tak dlouhý. Že to doběhne do nějakého kulminantního bodu a půjde to dolů. Karantény ve všech zemích přinesou z hlediska epidemie pozitivní výsledky. Už nyní je to vidět na poklesu infikovaných pacientů i na statistice úmrtí v jednotlivých státech.

Myslím si, že to bude otázka měsíců, nemyslím si, že let.

A jak to jako lékařka vidíte s léky na koronavirus?

Francouzi vydali prohlášení prostřednictvím tiskové mluvčí vlády již před dvěma týdny, že dále testují možnost kombinace antibiotika azitromycinu (u nás Sumamet) s hydroxychlorochinem (což je lék, který se podává jako prevence proti onemocnění malárií, u nás Plaquenil), která napomáhá snížit až o 70 % poškození plic, což je komplikace, která způsobuje úmrtí při onemocnění koronavirem.

Jakmile tato zpráva vyšla, tak se k tomu žádná vláda moc nevyjadřovala, ale česká lékařská komora lékařům oznámila, že lék Plaquenil se nemůže prodávat, že se to bude stahovat pro nemocné koronavirem.

Že by někdo někde oficiálně potvrdil nebo alespoň oznámil, že se budou pacienti s jeho pomocí léčit, to sice ne, ale najednou ten lék ze světa v podstatě zmizel. Následující týdny se objevily názvy dalších možných léků, jako jsou Remdesivir, Lopinavir, Tocilizumab a další. Samozřejmě každý lék, který se začne používat na něco jiného, než k čemu byl původně určený, musí být protestovaný. Musejí být zjištěny vedlejší účinky na určitou nemoc, interakce.

Léky mohou mít i těžké následky, když se špatně medikují.

Tady ve Španělsku jsou již ve všech nemocnicích protokoly, stejně tak určitě i v Čechách a dalších zemích, který lék a v které fázi onemocnění používat. A výsledky léčby jsou již vidět, mnoho lidí je již uzdraveno, klesají čísla úmrtí!

Vědecké studie se urychlují, vyvíjejí se vakcíny (prý v městě Pittsburgh vakcínu již vyvinuli a nyní čekají na schválení). Ale podle mého názoru by se měly urychlit administrativní postupy! Umírá moc lidí na světě a hlavně ti, kteří celý život dost tvrdě pracovali a nyní by se měli radovat se svými blízkými!



