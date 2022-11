Teď mávají ukrajinskými vlajkami, dříve na Ukrajince plivali jako na pololidi z východu! O kom je řeč? Aktivista na ně ukázal

„Nic se neopakuje! Vše dále trvá, nikdy to neskončilo, jen to vymizelo z médií a nahradilo se to tématy koronaviru či války na Ukrajině. Ale ten problém nikdy nezmizel a jen postupně sílí s občasnými výkyvy v množství proudících ilegálních imigrantů,“ komentuje poslední události Lukáš Lhoťan, aktivista, odborník na islám a bývalý muslim. Postup Ministerstva vnitra proti migraci považuje za divadlo pro veřejnost, sám totiž žije na hranicích se Slovenskem a chodí po horách.

Migrace do Evropy zaznamenává ještě větší čísla, než v migrační krizi v roce 2015. O příčinách se různě diskutuje, kde je vidíte vy? A kde stále přetrvává chyba nebo v čem se Evropa či země mimo ni nepoučily, že se vše opakuje?

Je to jednoduché, u nás v Evropě je pořád líp než v zemích, odkud imigranti přicházejí. Je zde relativní bezpečí, štědrý sociální systém, ještě obstojná zdravotní péče, lidé zde mají stále co jíst a prakticky i ten bezdomovec u nás se má líp jak lidé v mnoha zemích Afriky, muslimského světa či Asie. Takže je to pro ně opravdu stále lákadlo dostat se k nám. Také ve své podstatě tím, že vedení Evropské unie a mnoho členských států podporuje migraci, podporují i nelegální migraci a silná lobby neziskovek a nadnárodní mafie vydělávajících na ilegální migraci – ale mnohdy i té legální migraci – tady podporují politiku tolerance k masové migraci a ilegálním migrantům.

Ale nic se neopakuje! Vše dále trvá, nikdy to neskončilo, jen to vymizelo z médií a nahradilo se to tématy koronaviru či války na Ukrajině. Ale ten problém nikdy nezmizel a jen postupně sílí s občasnými výkyvy v množství proudících ilegálních imigrantů.

Česká republika se stala tranzitní zemí pro migranty, kteří míří do Německa, případně dále do Evropy. Slovensko odmítá některé zadržené přijmout a Česko bylo nuceno začít hlídat státní hranice. Před vlnou z českého směru varuje už i Německo. Jak si vede česká vláda a Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem v tomto ohledu?

Blbě, je to jen komedie pro média a veřejnost. Žiji u hranice se Slovenskem a chodím po horách, takže vím, že hlídané jsou jen běžné silnice a občas chodí hlídky po lese, ale pro zkušeného znalce této oblasti není problém převádět přes hranici bez pozornosti úřadu ilegální imigranty v menších skupinkách – doba koronavirových restrikcí lidi opět naučila chodit ilegálně přes hranice. Tradice ilegálních přechodů hranic je zde velmi stará, tady se pašovalo vždy a i dnes dokáže zkušený člověk přes hranici lesními cestami projet s terénním autem bez pozornosti. Zároveň česká policie a ani armáda nemají dost lidí na to, aby celou hranici dlouhodobě utěsnili...

Vít Rakušan se také nechal slyšet, že migranti Českou republikou pouze projíždějí, nehrozí tedy zemi větší nebezpečí. Má pravdu?

A zločinci či teroristé tedy klidně mohou případně k nám, protože jen budou projíždět? A co když si u nás vybudují jen zázemí pro své aktivity v jiných zemích? To bude také pro ministra Rakušana OK, protože jen projíždějí? A pokud z ničeho nic Německo zavře své hranice a bude se snažit kontrolovat pohyb ilegálů a vracet nám zadržené, tak to také bude pro Rakušana OK? Pokud ministr Rakušan opravdu řekl, že je vše OK, protože jen projíždějí, tak řekl totální blbost a ukázal svou neznalost rizik. V dnešním globálním světě jsou i zločinci a teroristé, kteří jen projíždějí, hrozbou.

Čeští policisté zadržené nelegální migranty prolustrují, nasnímají otisky prstů, vystaví třicetidenní vízum na opuštění země a migranty propustí, případně je dopraví na vlak do Německa, aby měli jistotu, že odjedou. Je takový postup správný?

Není. Ilegálové pak mají třicet dní na to, aby případně páchali trestnou činnost na našem území, pokud třeba budou chtít sehnat peníze pro svou další cestu a podobně. A pokud jsou ti ilegálové bez dokladů, tak kam je vyhostí? To je pak nechají i po třiceti dnech běhat po území republiky jen tak? Je to sice vše podle zákona, ale ten zákon je postaven blbě a napomáhá nejen případnému zločinnému chování ilegálů, ale hlavně zajišťuje pro ilegály vědomí toho, že se jim vlastně nic nestane, když je chytnou na našem území. Prostě je potřeba tuto proceduru změnit a zavést taková opatření, aby to ilegální migranty odradilo od pokusu jít na naše území.

Kontroly na hranicích byly opakovaně prodlouženy, jak dlouho mohou ještě trvat? A ovlivní to nějak Schengen jako takový?

Trvání je otázka. Spíše si myslím, že budou rušeny a obnovovány v určitých cyklech, dle toho, jak moc bude v mediích psáno o tomto problému a budou ve vlnách narůstat počty ilegálních imigrantů. Schengen to určitě ovlivňuje, ale ne tak moc, jak se píše. Schengen není jen pohyb, ale i možnost přesídlení občanů, a ta se zatím neomezuje.

Česká republika byla jednou ze zemí Evropské unie, která odmítla kvóty na uprchlíky. Nyní však žádá o příspěvky a solidaritu země Evropské unie sama. Dají se tyto situace srovnávat?

Nedají, protože Česká republika dnes potřebuje peníze a solidaritu pouze kvůli masové migraci uprchlíků z Ukrajiny, které si ovšem částečně i pozvala česká vláda sama svými prohlášeními a opatřeními. Tato masová migrace je spíše dočasná a je naděje na návrat Ukrajinců zpět do své země. Ale předtím to přerozdělení ilegálních imigrantů bylo spíše trvalým přesídlením.

Ale tak nebo tak je víc než jasné, že je jen otázkou času, kdy bude tato dnešní situace použita vedením Evropské unie k nátlaku na českou společnost, aby se podřídila trvalému přerozdělování ilegálních imigrantů, hlavně z Itálie a Řecka.

Zatímco mezi Českem a Slovenskem stále probíhá diskuse ohledně kontrol na hranicích kvůli migrantům, Itálie pod vedením nové premiérky Giorgie Meloniové odmítá přijmout migranty z lodí, nedávno vybrala děti bez doprovodu dospělých a ty, kdo potřebovali lékařskou pomoc. Podobný přístup uplatňoval i bývalý premiér Mateo Salvini. Meloniová tvrdí, že migranty si mají převzít země, pod jejichž vlajkou lodě plují. Co vy na to?

Tak je to sice pravda, ale pořád nikdo neřeší skutečný problém. Pokud nebudete ochotní střílet při obraně hranic a pobřeží Evropy a riskovat tak zabití ilegálních imigrantů, jen problém omezujete, ale neřešíte. Jestli se vylodí v Itálii nebo Německu, je vlastně jedno, protože do Evropy už prostě proniknou. Řekněme si to otevřeně: Pokud nebude evropská společnost ochotná akceptovat užití násilí při obraně hranic a nebude ochotna přijmout přísné metody pro vytlačení ilegálních imigrantů z území Evropy, tak se jedná jen o divadla pro veřejnost a problém to nejen neřeší, ale on dále pokračuje. Žijeme v novodobé době stěhování národů a historie nám ukazuje, že společnosti, jenž se nedokázaly příchozím masám migrantům ubránit, byly poraženy, dobyty a zanikly.

Kromě migrace z Blízkého východu řeší Česko i migraci ukrajinskou, jak jste zmínil – a to kvůli válce s Ruskem. Jak vláda zvládá jejich příliv a začleňování do české společnosti?

Technicky se to na počátku zvládlo, ale jinak je to katastrofa. Dočasný pobyt prchajících ukrajinských starých lidí, žen a dětí na našem území je OK, ale začleňování do naší společnosti je špatně. Ti lidé, hlavně děti, se budou přizpůsobovat životu v České republice a přitom by se pak měly vrátit zpět na Ukrajinu. Takže po dvou, třech letech života v České republice je pak české úřady vyženou zpět na Ukrajinu? A tam budou vystaveni zase jiné společnosti? Nebo vláda Petra Fialy využila situace a rozhodla se přesídlit část ukrajinského národa do Čech? Vznikne nám Česko-ukrajinská republika? Jinak si nedokážu vysvětlit, že se mají ukrajinští uprchlíci začleňovat a adaptovat na naši společnost, to se dělá u těch, jejichž návrat zpět domů se nečeká.

Ozývají se hlasy, že stát se chová lépe k Ukrajincům než k Čechům – sociálními dávkami, množstvím byrokracie, a tak dále… Souhlasíte s nimi, či nikoliv a proč?

Souhlasím s tím, že vláda Fialy nejprve tvrdila Čechům, že se musí škrtat, omezovat výdaje a podobně, protože pro Čechy není dost peněz a pak najednou má desítky miliard, podle délky války možná klidně až stovky miliard korun na podporu nejen ukrajinských imigrantů do Česka, ale i na financování provozu ukrajinského státu. A většina těch peněz je formou darů a nebude nikdy vrácena. Přesto se stále Čechům říká, že pro ně peníze nejsou a musí se omezovat a šetřit. Co si z toho má člověk vzít? Přitom například spoustu imigrantů z Ukrajiny u nás netvoří uprchlíci z válečné zóny, ale třeba vyčůraní lidé z oblasti u slovenské hranice, kteří se dověděli, že česká vláda rozdává jen tak peníze každému, kdo ukáže ukrajinský pas.

Nesouhlasím s tím, že se česká vláda chová líp k Ukrajincům než k Čechům, protože je to jen dočasné chování pod vlivem mediální hysterie. Jsem přesvědčen, že vůbec nejde o lidi, ani Ukrajince a ani o Čechy, vláda a stát se k lidem staví poslední roky v duchu fašistického hesla, že vše pro stát. Lidé jsou jen služebníci státu, kdy musí jen držet hubu a krok, platit daně a podobně. Vždyť to tady vyřvává trvale například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, že stát se nemá o lidi starat, nemá jim pomáhat, lidé mají jen platit státu a držet hubu. To je prostě fašismus, co tady Markéta Pekarová Adamová prosazuje.

A tak až to z médií vyšumí, tak se bude stát chovat k Ukrajincům minimálně stejně sprostě, jak se chová k Čechům. Možná i hůře, vždyť mnozí z těch, co dnes vyřvávají sláva Ukrajině a mávají její vlajkou, ještě nedávno Ukrajinci opovrhovali a plivali na ně jako na ty pololidi z východu. A dnes jsou to největší ukrajinofilové, ale jak válka skončí, tak zase začnou na Ukrajince plivat, protože jejich motivaci není lidskost k Ukrajincům, ale nenávist k Rusům.

Jak by se tedy podle vás měla česká vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů ideálně postavit jak k migraci mimoevropské, tak evropské?

Tahle vláda má štěstí, že vládne v dnešní době a vládne slabošské české společnosti, protože před sto lety by už nastal státní převrat a byli by postaveni ke zdi pučisty. Ale dnes se již žádný Franco či Mussolini neobjeví, takže oni mohou v klidu pokračovat ve své eurohujerské politice. Ideální by bylo, aby tyhle strany opustily svůj program eurohujerismu a pravicového socialismu, ale to oni samozřejmě neudělají, a tak nás dál vedou do společenského úpadku, vyostření sporu a rostoucímu napětí uvnitř společnosti. Asi to jako první nevybuchne v naší společnosti, ale budeme ve vleku krize na Západě.

Bohužel politika současné vlády Petra Fialy se nedá nazvat jinak než protektorátní, kdy zájmy západních vlád jsou nadřazované zájmům českých obyvatel. Ideál by byla změna politiky a myšlení v těchto stranách a nastolení politiky praktikované v Polsku a Maďarsku: Česká republika na prvním místě. Bohužel, to se nestane a politika české vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů bude nadále kolaborantská se Západem a Bruselem, kdy budou dál provádět politiku na úkor českých obyvatel a ve prospěch vedení Evropské unie v Bruselu a Německa, vždyť proto si je tady vedení Evropské unie a Německa již desítky let pečlivě pěstuje.

