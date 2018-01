Ten Drahoš je ještě větší loutka, než jsem čekal. Želé, kašpárek, baví mě, rozjel se Tomio Okamura. Pak vyprávěl o pirátské propagandě a o tom, jak se k němu chovají média

Anketa Kolik procent šance má Miloš Zeman, že bude podruhé zvolen prezidentem? 90 a více % 92% 70-90% 3% 50-70% 2% Pod 50% 3% hlasovalo: 6414 lidí

Jak jste prožil vánoční svátky a o čem nejvíc přemýšlíte na přelomu roku?

Ponejvíc pracovně, dokončovali jsme úpravy našich prioritních zákonů, které jsme ještě před svátky vložili do parlamentního systému a následně pro jejich podporu musíme najít partnery ve Sněmovně, ale také je musíme kvalitně zdůvodnit veřejnosti. Jde o naše návrhy zákonů o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, kde jako první krok navrhujeme začít starosty a hejtmany, a zákon o zákazu šíření nenávistné a nadřazenecké ideologie, kde máme samozřejmě na mysli islám.

Chystal jsem s právníky přes svátky také zákony o přímé hmotné odpovědnosti politiků a o zákazu islámských brutálních halal porážek zvířat, které jsou v ČR na rozdíl od mnoha západních zemí povoleny. Největší problém je totiž v mýtech, které o našich návrzích panují, což souvisí s tím, jak novináři neustále účelově lžou a záměrně překrucují fakta. My například nežádáme zákazy jakýchkoli náboženství, ale chceme, aby byl funkční stávající paragraf trestního zákona, který již nyní trestá propagaci nenávistných hnutí. My však navíc žádáme, aby byla trestná také propagace ideologií, například islámské, tedy těch, které hlásají potlačování lidských práv a likvidaci demokracie. A Štědrý den jsem prožil napůl s rodinou, a to nejprve s mladším bratrem a synem, a poté napůl pracovně u čaje u kamaráda.



Rok 2017 byl označován za supervolební. Co vám vyjde, když srovnáte své představy a očekávání na začátku roku se současnou realitou? A i když jsou volební výsledky jasné, kdo je podle vás řekněme „politický vítěz“ roku 2017 a kdo to prohrál na celé čáře?



Nevím, v čem byl uplynulý rok supervolební, v roce 2018 máme hned troje volby – do Senátu, do komunálu a prezidentské volby.

A politický vítěz? Záleží na úhlu pohledu, podle výsledků ANO, ale vítězové minulosti mívali přes třicet procent, a když měl Paroubek nad dvacet procent, tak složil předsednictví. Když to vezmeme z hlediska marketingu, tak Piráti, protože z ničeho upletli bič, bez programu, bez osobností, bez jakékoli vize získali 22 mandátů jen díky masivní propagandě v médiích.

Nikde ve světě Piráti nepřežili jediné volební období a u nás tomu bude stejně, ale je fakt, že jejich mandáty chybí relevantním stranám s programem. Dnes roztříštěnost Sněmovny skutečně komplikuje ustavení vlády. A jednoznačným poraženým je Sobotka, jeho loutkovodiči i jeho nohsledi.

Kdybyste měl bilancovat osobně, co vám se nejvíc povedlo, na co jste pyšný a co se vám nepodařilo a raději byste na to zapomněl? Co byl pro vás nejdůležitější moment?

Nelze říct, co se povedlo a co nepovedlo, protože to ukáže až čas. Mohli jsme mít lepší výsledek ve volbách, ale letitá ignorace médií a následně masivní antikampaň prostě udělala své.

Já jsem mohl být přívětivější na média, ale po pravdě, myslíte, že by na oplátku byla média ke mně pravdivější a slušnější? Mnohokrát jsem to zkusil a výsledek byla vždy jen překroucená fakta, a to dokonce i v osobních rozhovorech, které novináři zásadně nedávají k autorizaci a přepisují a upravují podle svého. To je něco, co by ještě před deseti lety neprošlo ani v bulváru, a dnes to je standard.



Na Facebooku jste už komentoval vánoční poselství prezidenta republiky, které se podle vás neslo v optimistickém duchu a v duchu priorit SPD. Zeman hovořil také o tom, že jsme před 15 lety měli 80 tisíc státních úředníků, dnes jich máme 150 tisíc, „protože se nám množí podle Parkinsonových zákonů“ a navrhl: „Kdyby se nám část z nich podařilo uvolnit, protože tito lidé si jen často vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce.“ Prezident předeslal, že by měl možná „bizarní námět.“ Je podle vás takový nápad bizarní?

Ne, státní správa mnohde přeplácí a mnohde jsou lidé zbytečně. Tady nemám na mysli prosté úředníky, kteří dřou za pár korun. Ale je dobré vědět, že mnohde berou úředníci víc jak poslanci a mnozí státem placení hodnostáři berou mnohem víc jak ministři i prezident. Jen se o tom nemluví.

Posledních deset let rostou náklady na výběr daní, snižuje se efektivita státní správy a jen EET znamenalo stovky možná tisíce úředníků navíc. Ona přezaměstnanost ve státní správě v sobě nese také politické vydírání a politickou korupci. Podívejte se, jak je státní správa zaplevelená lidovci nebo sociálními demokraty, kteří tu mají své trafiky a trafiky pro své příbuzné a známé. Navíc to pro ně znamená závislost na partaji – lákali jsme například jednu naši sympatizantku a dobrou ředitelku veřejné instituce, aby za nás kandidovala. Ona odmítla, protože by ji sociální demokraté za to hned vyhodili. To je horší jak za komunismu. S tím je třeba udělat konec.

Co se týká vnitropolitické scény, prezident hovořil o zemětřesení v uplynulém roce. Domnívá se ale, že budeme mít vládu s důvěrou a jednoznačně odmítl předčasné volby. Jak pokračují jednání?

Nejsme u všech jednání, takže toto mohu těžko komentovat, a u čeho jsme, jsou především interní jednání, která slouží hlavně k úvaze. Za nás platí jednoznačná premisa daná tím, co nám uložila celostátní konference. Můžeme podpořit jen tu vládu, která nám pomůže prosadit naše programové priority. Ulehčené to je tím, že díky našemu volebnímu výsledku se dostaly některé ostatní parlamentní strany pod určitý tlak a postupně jsou ochotné o prosazování našeho programu uvažovat. To je fajn.

Psali jsme: Ivan Vyskočil pro PL: Pokud vyhraje Zeman, v což doufám, „pražská kavárna“ bude řvát jak postřelené prase a Kalousek bude zabalený v tibetské vlajce demonstrovat. A Svěrák a Holubová... Drahoš co? Neznám! Získali jsme výzkum, na který prezidentští kandidáti jen tak nezapomenou Demagog.cz nastoupil na prezidenta Zemana. Že BIS nemá informace o ovlivnění voleb ze zahraničí ještě neznamená, že k němu nedochází Pavel Šporcl: Prezident by měl být vzorem pro mladé, mít vizi, kam náš národ vést, a stmelovat společnost



Prezident ve vánočním poselství konkrétně řekl: „Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby, což mi Ústava v některých situacích umožňuje. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám, protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili.“ Při těchto slovech sevřel pravou ruku v pěst a zvedl ji na úroveň obličeje. Toto gesto vyvolalo řadu reakcí a slyšeli jsme různé výklady. Někteří tvrdí, že podtrhnul, jak silné je jeho přesvědčení, další se domnívají, že zaťatá pěst se k vánočnímu poselství prostě nehodí. Gesta si všimnul i kandidát na prezidenta Jiří Drahoš: „Vlastně jediná inovace v projevu Miloše Zemana je hrozba pěstí; nový prvek vánočního poselství,“ poznamenal Drahoš v tiskové zprávě. Jak jste si tohle vyložil vy?

Nijak, ani jsem si toho nevšiml, ale holt vše se dnes nese v duchu antikampaně proti prezidentu Zemanovi, takže cokoli udělá, musí se použít proti němu, to je přece logické. Víc v tom nehledejme. Mám s takovými manipulativními antikampaněmi proti mně a SPD také dlouhodobé zkušenosti. To je bohužel dnešní společenská realita. My v SPD bychom naopak rádi atmosféru ve společnosti zlepšovali, aby se nám všem tady v naší republice žilo hezky a v pohodě.



Jak vnímáte kampaň prezidentských kandidátů? Prezident Miloš Zeman bývá kritizován za to, že si kampaň vede z „mediálního bezpečí“ a odmítá účast v debatách kandidátů, Jiří Drahoš se teď z některých diskusí také omluvil, protože je prý zaneprázdněn jinde. Když sledujete kampaň všech kandidátů, dopustil se podle vás některý z nich nějakého výrazného přešlapu?



Mediální bezpečí? To existuje? A v případě pana prezidenta? Děláte si legraci? Každá debata se přece vede proti Zemanovi.

Přešlap nevím, ale pobavil mě pan Drahoš, který je ještě větší loutka, než jsem čekal. Nosí brýle bez dioptrií, aby vypadal důstojně, což je samozřejmě rada od marketéra. Myšlenky mu píše tým, což je fajn, ale ten tým je tak neschopný, že opisuje od Horáčka. To je opravdu groteska, a pokud tohohle kašpárka někdo zvolí, tak je to opravdu jen na truc Zemanovi, ne proto, že by si někdo myslel, že tohle želé patří na Hrad. Ale pravda, pro Hrad a naši republiku by to byla neskutečná ostuda.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě před Vánocemi v rozhovoru v ČT kardinál Dominik Duka připomínal: „Stará vatikánská škola říká, že pokud se mluví a jedná, vše je ještě zachráněno. Jakmile se do sebe pustíme, je konec.“ Zmínil i to, že naše společnost by potřebovala nejen uklidnit, ale i ukázat směr. Je podle vás míra toho, jak se do sebe pouštíme, ještě přijatelná, nebo bychom měli brzdit? A jak je to s tím ukazováním směru?

Anketa Bude Andrej Babiš dobrý premiér? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 13059 lidí



Ať už dostane důvěru jakákoli vláda, co by tato země v roce 2018 potřebovala? Co je teď pro nás nejdůležitější?

Demokracie. To je to, oč tu běží, když prosadíme široký zákon o referendu, tak potom v případě potřeby si lidé vydobydou cokoli dalšího, co budou považovat za potřebné. To nejzásadnější ale je, aby občané v této zemi mohli skutečně politickou moc kontrolovat a případně korigovat. Tahle země je nás všech a přirozené právo vládnout mají občané, NE elity, kterým moc občan jen propůjčuje. Na to naši mocní páni strašně rádi zapomínají.



Co byste popřál našim čtenářům, vašim příznivcům i odpůrcům do nového roku a jaké je vaše osobní přání?

Milí čtenáři, vážené dámy a pánové, važme si našich rodin a přátel. Važme si naší země, naší republiky. Važme si našich tradic a hodnot. Myslete, prosím, nejen na rodinu, ale na vše, co k ní patří – tradice, hodnoty, vlast. A dejme si jako jeden z cílů odhodlání rodinu, vlast a evropské i naše národní hodnoty chránit, aby jednou i naše děti mohly podobné poselství k novému roku svobodně předat zase svým dětem. Přeji Vám všem krásný nový rok, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobré nálady.



Psali jsme: Okamura: Nadcházející rok bude takový, jaký si ho uděláme my Tomio Okamura zaútočil na Babiše hrozivým VIDEEM: Bezpečnost v ČR se opět zhoršila, hrozí teroristické útoky! Daniel Herman ocenil velkou pravdu prezidenta Zemana: Politiky lze vyměnit. Tak bychom prý mohli v lednu vyměnit prezidenta Už to lítá. Okamura posílá do sněmovny zákony, které plní jeho volební sliby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá