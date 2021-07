Těžká osobní otázka... Moje hrubá chyba. Kalousek napřímo. Piráti, Šlachta, novináři

Volat v ranních hodinách novinářům a snažit se jim vysvětlit, co napsali špatně, byla chyba a jen z toho měli srandu, sdělil ParlamentnímListům.cz někdejší ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. ,,Piráti jsou mimořádně přecitlivělí a za dezinformaci berou třeba i připomenutí, že v roce 2017 měli zdanění bytů ve svém programu, což měli," říká na druhou stranu. Vysvětluje též svůj postoj ke kardinálu Dominiku Dukovi, jakkoliv je to pro něj „těžká osobní otázka“. Sděluje, kdo ze současných politiků se vystavuje možnému trestnímu stíhání a varuje před „představou spravedlnosti“, kterou dle něj mají Robert Šlachta či Jakub Michálek. Co udělá Miroslav Kalousek, když bude po volbách dál vládnout Babiš? Kdy se naposledy bál? A bojí se něčeho teď?

Jak se vám žije bez Sněmovny?

Fajn. Opravdu se mi nestýská. Práce, kterou dělám, mě baví a samozřejmě z veřejné diskuse jsem neodešel. Mám stálou spolupráci se třemi redakcemi, jsem aktivní na sítích a to, co se teď děje ve Sněmovně, po tom se mi nestýská.

Hokejista, když se stane trenérem, má někdy chuť tam ,,vlítnout“ a udělat na ledě pořádek. Nemáte někdy podobnou chuť?

Víte, politika je tvrdý a poctivý řemeslo. A je to řemeslo, musíte ho umět. To, co se teď děje ve Sněmovně, to má k tomu řemeslu hodně daleko. Tím se nechci dotknout spousty dobrých a poctivých politiků, kteří tam jistě jsou. Ale ta atmosféra, samozřejmě posílená tím, že je necelých 100 dní do voleb, vlastně neumožňuje to řemeslo dělat.

A když jsme u toho řemesla, tak vy máte zkušenosti s administrativou; jak funguje to, když úředník udělá návrh, ministr to přinese na vládu, ta to projedná. Jak vnímáte to, co paní ministryně Dostálová udělala s odpočty v dotacích lidem zasaženým tornádem na Moravě?

Paní ministryně Dostálová lže, o tom nemůže být pochyb.

Ale kde se podle vás stala chyba v tomto konkrétním administrativním procesu?

Nestala se nikde chyba. Úředníci dostali tohle zadání. Já prostě nepochybuji o tom, že dostali zadání to zpracovat tak, aby se odečetly dary i pojistná plnění. Protože dostali takovéhle zadání, tak to zpracovali. Víte, já samozřejmě říkám, že odpovědná je celá vláda, protože všichni ti ministři pro to hlasovali, ale ještě si umím představit, že ministr kultury to nečte tak podrobně. Ale ten ministr, který ten materiál předkládá, tak ten ho musí umět a ten ho taky zadal. Já si vůbec neumím představit, že by to napadlo úředníka. Ten úředník prostě dostal tohle zadání, tak to tak zpracoval. Já jsem předkládal stovky materiálů na vládu a vždycky to bylo tak, že jsem dal zadání a pak jsem kontroloval, aby to zadání bylo splněné, ne naopak. Neúkoluje vás úředník, vy úkolujete úředníky.

To znamená, že když se dneska paní ministryně Dostálová vymlouvá na úředníky, tak prostě trapně lže. Tu trapnou lež znásobila, když řekla, že to tam asi zůstalo ještě od povodní. Nezůstalo. O povodních, a pamatuji si troje, nebyly nikdy dary odečítány od státní pomoci.

Vy jste se vždy vyslovoval proti kriminalizaci politiky, bojoval jste proti tomu. Za tu dobu, co jste v opozici, od roku 2013, vidíte něco, na rovinu řečeno, co na ten kriminál je, co se stalo za tu dobu?

Tak zcela jistě teď riskují kriminální konflikt s trestním zákoníkem jak pan ministr Havlíček, tak paní ministryně Dostálová za to, že nevymáhají od Agrofertu neoprávněně vyplacené dotace. A zejména třeba těch 100 milionů za Penam. Většina těch případů je sice naprosto jasná, ale mohou se vymlouvat, že nejsou formálně uzavřeny. Některé jsou ale formálně uzavřené, má je dokonce už i evropský prokurátor; a takový klasický příklad, který je formálně uzavřený, je 100 milionů na toastový chléb Penam. Tam je to definitivní.

Nemusíme nic vracet, protože jsme nikdy o proplacení nepožádali, ale těch 100 milionů zaplatí český daňový poplatník. Je povinností příslušných orgánů, v tomto případě Ministerstva průmyslu a obchodu a pravděpodobně i Ministerstva pro místní rozvoj, neoprávněně vyplacené dotace vymáhat zpět. Pokud to nedělají, tak riskují, že jejich počínání bude označeno za zanedbávání povinností řádného hospodáře, tedy porušování povinností při správě cizího majetku, což je paragraf s docela vysokými trestními sazbami.

Bavíme se o úřednících, nebo o hlavách ústředních orgánů státní správy?

Bavíme se o tom, kdo udělal to rozhodnutí. Naprosto běžně za takovéto situace se to začíná okamžitě vymáhat. Pokud se to neděje, tak někdo musel rozhodnout, že zatím se vymáhat nebude. Netuším, kdo to rozhodnutí udělal; politickou odpovědnost v každém případě nese ministr. A někdo si to rozhodnutí vzal na triko. Tam já jsem přesvědčen, že kdo si to rozhodnutí vzal na triko, tak opravdu riskuje. Samozřejmě o vině a trestu může rozhodnout jen nezávislý soud, ale já bych si to na triko nevzal, protože bych se obával, že mě za to zavřou a měli by pravdu, kdyby to udělali.

Za příští premiérskou stranu se ve většině průzkumů označují Piráti, oni sestavili jakousi budoucí vládu; vidíte v té budoucí vládě záruku dobré administrativy?

Já jsem četl 43 jmen. 43 ministrů. Na to jsem reagoval řečnickou otázkou: Není to trochu málo? Takže je tam 43 jmen, z nichž někdo má ty předpoklady větší, někdo menší, já nechci hodnotit ani kádrovat. Koneckonců, jak ta vláda bude vypadat, uvidíme po volbách. Domnívám se, že někteří z nich si to představují velmi naivně, ale to je celkem pochopitelné. Ta realita je brzy uvede do obrazu.

Dezinformace? Piráti jsou přecitlivělí

Vy jste měl ve zvyku mezi 7.00-7.30 volat, když se vám nelíbilo něco, co o vás kdo napsal. A seřval jste dotyčného po telefonu, taky jsme to spolu párkrát zažili. Piráti spoléhají na to, že fact-checkingové agentury, neziskové organizace a spřátelená média to za ně zařídí. Co je chlapštější?

No, měl jsem to ve zvyku. Byla to hrubá chyba.

Byla to chyba?

Měl jsem to ve zvyku, byla to chyba, protože samozřejmě už to patřilo k folklóru, novináři se na to těšili, měli z toho srandu, takže to bylo kontraproduktivní. Je to jedna ze zkušeností, které jsem udělal v tom smyslu, že jsem to dělat neměl. Ale dělal jsem to, přiznávám, bylo by směšný, kdybych to nepřiznal, každý si to zažil. Ráno jsem si přečetl noviny a pak těm, o nichž jsem byl přesvědčen, že nenapsali pravdu, jsem volal, abych jim to vysvětlil; oni měli ze mě legraci. To opravdu nebylo dobré.

Takže když Ivan Bartoš říká, že se o Pirátech šíří dezinformace…

Každý občas o někom napíše nějakou dezinformaci. Ale já si myslím, že Piráti jsou mimořádně přecitlivělí a že za dezinformaci berou třeba i připomenutí, že v roce 2017 měli zdanění bytů ve svém programu, což měli.

Takže oni za dezinformaci označují i připomenutí nepříjemných skutečností. Připomenutí nepříjemných skutečností není dezinformace. Přesto, když to připomenete, ať už kdokoliv v médiích, nebo kdekoliv na sítích, tak jejich reakce a reakce jejich fanoušků hraničí s hysterii a je mimořádně přecitlivělá. Což dost dobře nechápu, protože když to vezmu sám na sebe, tak Piráti ve volební kampani v roce 2017 o mně šířili špinavé pomluvy. Prokazatelně.

A to neříkám proto, že bych jim to chtěl dneska vyčítat, ale prostě to dělali. A vzhledem k tomu, že to dělali, mě překvapuje ta přecitlivělost, když jim někdo cokoliv připomene.

Šlachta a Michálek? Z nich jdou obavy

Viděl jste jejich volební plakát na internetu, jak tam Jakub Michálek chytá do lasa takzvaného korupčníka?

Víte, to je něco, z čeho já mám obavu. Zvlášť, když to dělá někdo, kdo chce být ministr spravedlnosti. Myslím si, že tohle má pan Michálek společné s panem Šlachtou a s řadou jiných lidí.

Lidé v justici a v orgánech činných v trestním řízení jsou od toho, aby hájili právo a zákon. A někteří z nich místo toho, aby hájili právo a zákon, hájí svoji vlastní představu spravedlnosti. Buď hájíte právo a zákon, nebo hájíte svoji vlastní představu spravedlnosti. Zdůrazňuju ten rozdíl: Buď hájíte právo a zákon, nebo hájíte svou vlastní představu spravedlnosti.

To můžete dělat z čistého srdce, ale pak tam nemáte co dělat. Lidé v justici a v orgánech činných v trestním řízení musí hájit právo a zákon dokonce i tehdy, když se jim to právo a zákon úplně nelíbí. Jakmile začnou hájit svoji vlastní představu spravedlnosti, tak škodí.

Když si přečtete knihu Roberta Šlachty ,,30 let pod přísahou“, a já jsem si ji přečetl ze studijních důvodů, tak on se tam na řadě míst obviňuje z obcházení zákona, z porušování pravomoci veřejného činitele, a je na to hrdý. A on byl přesvědčen, že koná správně. On prosazoval svoji představu spravedlnosti.

Teď myslíte ty odposlechy, kde se odposlechne všechno, a pak se uvidí?

Cokoliv. Včetně toho, jak současný první místopředseda hnutí Přísaha namířil pistoli na vrátného, že jestli zvedne ten telefon, tak ho zastřelí. Prostě já jsem na to třeštil oči a říkal jsem, kde je nějaký státní zástupce, aby okamžitě konal? Přece žádný policista nemůže na nikoho namířit pistoli a říct: Jakmile zvednete ten telefon, tak vás zastřelím. To odpovídá vaší představě o spravedlnosti, vaší velmi kovbojské představě o spravedlnosti, ale neodpovídá to zákonům České republiky.

A jestliže je vám svěřena veřejná pravomoc, ať už policisty, státního zástupce, nebo nedej bože dokonce ministra spravedlnosti, tak vy nesmíte prosazovat svoji představu o spravedlnosti. Vy musíte prosazovat platné zákony a platné právo. A tady já si myslím, že tyhle typy lidí to mohou dělat z tisíce ušlechtilých pohnutek, ale jsou to typy lidí, kteří prosazují svoje představy o právu, nikoliv právo. A mezi tím je obrovský rozdíl, a ti, kteří prosazují svoje představy, přestože jsou vybaveni veřejnou pravomocí, jsou docela nebezpeční. To si myslím, že pan Michálek a pan Šlachta mají společné.

Rozumím, ale pan Šlachta má na mítincích plno.

Tak samozřejmě, to není nic nového. I Lubomír Volný, známý to orangutan, má své voliče. V českém elektorátu najdete osm až deset procent lidí, kteří vždycky rádi uslyší na výkřik ,,Všechny zavřeme“. Podvědomě cítí, že by byli nejradši, aby jim bylo dáno za pravdu, že za ten jejich ne úplně povedený život může někdo jiný, který za to patří zavřít. A tady těch osm až deset procent takových lidí je. Šikovný marketér na jejich emoce umí zahrát, to není nic nového. První to zkusil Miloš Zeman v roce 1998 s akcí Čisté ruce, sice, pravda, že v rámci této akce jediný, kdo byl zavřený, byl jeho vlastní ministr financí, ale Miloš Zeman na to podle všech analýz, které jsem kdy viděl, dostal při volbách o osm procent navíc, než by dostal normálně. Protože vykřikl ,,všechny zavřeme“.

Pak něco podobného křičely Věci veřejné. Piráti se deset let potáceli kolem 2 procent; v okamžiku, kdy si namalovali svůj autobus a vykřikli „Pusťte nás na ně, všechny zavřeme“, tak dostali 10 procent. Prostě tady je konstantně 8-10 procent elektorátu, který chce slyšet od politika jednoduché řešení se závěrem ,,Všechny zavřeme“. Navíc, když to dneska říká plukovník Šlachta, tak to vypadá i velmi věrohodně.

Je to samozřejmě od samého začátku nebezpečný nonsens, protože politik není od toho. A to je přesně to, co dělá teď Michálek s lasem. Co dělá Šlachta, nebo co dělaly předtím Věci veřejné, to, co dělal i Babiš. To dělají všichni stejně. Že se snaží svým voličům říct, že ten politik dožene a zavře ty zločince. Ale od toho ten politik není. Politik je od toho, aby pečoval o kvalitu institucí. I těch represivních. Ale ne od toho, aby těm institucím říkal, kdo je ten zločinec, kterého zavře. A už vůbec si to nemůže namalovat na autobus. A politik, který tohle udělá, tak nerespektuje právo. A to, co Piráti dělali v kampani v roce 2017 a to, co teď částečně opakují těmi billboardy, tak to koneckonců dějiny znají. Znají to pod termíny revoluční spravedlnost nebo třídní spravedlnost. To lidstvo zažilo a vždycky to skončilo strašlivým bezprávím. Je to velmi nebezpečné, je potřeba před tím varovat a je potřeba to odmítnout.

Myslíte, když se zeptám přímo, že kdyby tady ta představa justice a výkonu justice a politiky související s justicí se prosadila, že ta potopa jednou dojde i k vám?

No, já se nebojím už 30 let, 32 let. Stydím se za okamžiky před rokem 1989, kdy jsem se někdy bál. A když jsme 21. listopadu 1989 na kopírce, kterou jsme ve fabrice měli k dispozici, tiskli študákům letáky, tak jsem si říkal, a dodneška na to vzpomínám, že už se nikdy nechci bát. Takže od té doby se už opravdu nebojím. Pochopitelně, že v rámci revoluční nebo třídní spravedlnosti můžete vykonstruovat proti komukoliv cokoliv. Stačí se podívat do Běloruska nebo do Ruska.

Když jsme u těch Pirátů, tak oni mají rádi neustálé exponování ideologií transsexuálů, homosexuálů a podobných menšin. Média to mají ráda a skoro se zdá, že několik desítek procent agendy veškerých médií se věnuje tomuto. Není vám to trochu líto, není to divné?

Já nejsem schopen to odsuzovat. Můj šálek čaje to není; na druhou stranu to, co třeba provedl pan prezident, kdy těm lidem upřel lidství, to je zločin. Možná, že tahle problematika je někdy mediálně přeexponovaná, je jí dáváno více důrazu, než si v rámci žebříčku společenských priorit zaslouží, to je možné. Ale prostě každý z nich je pro mě na prvním místě člověk. A jestli mu někdo upře lidství pro jeho menšinovou orientaci, tak ten, kdo mu upírá to lidství, je zločinec. Ne ten člověk.

Duku mám rád, ale nerozumím mu

Rozumím, ale kdybyste vy mohl na jeden den být šéfredaktorem českých novin, veškerých, a mohl byste upozornit na agendu, která je pro tuto zemi z hlediska voleb důležitá, co by na těch prvních stranách bylo, kdyby to bylo čistě vaše, na jeden den, v tuto chvíli?

Teď, v tuto chvíli? Teď, v tuto chvíli by to bylo varování před tím, že ztratíme právní stát, což je taková floskule, kterou každý rád používá a málokdo jí rozumí. Tak já to přeložím do češtiny. Je to elementární důvěra lidí v to, že ať už ve správním, nebo v soudním řízení, se píská všem zhruba ,,rovina“. Že se nesmí stát, že papalášům projde všechno, a že na malé se bude zaklekávat.

Co se týče tohoto pocitu, tak jsme nikdy nebyli v horší situaci. Demokracie nemůže existovat bez důvěry lidí v demokratické instituce. Když lidi ztratí důvěru v demokratické instituce, tak je ohrožena svoboda každého z nich. Protože jsem nikdy tuhle možnost neměl a ani ji mít nebudu, tak jsem nepřemýšlel, jak bych to na ty první stránky dal, ale kdybyste mi tuhle možnost nabídl, tak bych začal přemýšlet, jak tuhle úvahu, kterou jsem vám teď řekl, dát na ty první strany.

Kdyby se stalo, protože ty průzkumy veřejného mínění jsou různé, byť vy jste se třeba tomu STEMu vysmál, že Babiš bude vládnout, a že SPOLU a Piráti/STAN budou mít 99 a méně mandátů, co byste udělal?

Budou-li mít Piráti/STAN a SPOLU 99 a méně mandátů, tak zcela jistě bude vládnout Andrej Babiš. Ono není vzhledem k panu prezidentovi vyloučeno, že bude ještě dlouho vládnout Andrej Babiš, i když Piráti/STAN se SPOLU budou mít více než 100 mandátů. Co bych udělal? No bojoval bych dál, jako bojuju doteď. Člověk se po šedesátce už nepředělá.

A jste spokojen s tím, jak zatím vypadá kampaň SPOLU? Byly takové případy, kdy se Petr Fiala a Markéta Pekarová Adamová houpali někde na provaze a fotili se se zvířaty. Marketéři to hodnotí, že je to divné, slabé, tak jak jste s tím spokojený vy?

Na žádném lidském výtvoru nenajdete něco, kde byste mohl říct, že by to nemohlo být ještě o něco lepší. Na druhou stranu, když to porovnáte s jinými kampaněmi – s kovbojem Michálkem s lasem nad hlavou – tak si myslím, že ta kampaň je ještě velmi kultivovaná a dokáže lidi oslovit.

Poslední otázka: Letos či příští rok by měl končit kardinál Duka. Jak jste vy jako věřící katolík spokojen s tím, jak vykonával úřad arcibiskupa a primase?

Víte, tohle je pro mě těžká osobní otázka. Otce Dominika znám desítky let a vždycky jsem si ho vážil pro jeho statečný život. Problém jsem začal mít zhruba od roku 2015, kdy začal zaujímat někdy až okamurovské pozice v rámci migrační krize a přistupoval ke gestům, které jsem nebyl schopen pochopit.

Rozumím tomu, pokud arcibiskup a primas český jede sloužit mši svatou do Lán pro prezidenta republiky. V okamžiku, kdy arcibiskup a primas český jede sloužit mši svatou do Osvětiman jednomu vekslákovi a vlekaři, tak to už nejsem schopen hájit ani mezi svými přáteli.

A současně mám otce Dominika rád. Pokud jste si někoho vážil a měl ho rád desítky let, nemůžete ho přestat mít rád jen proto, že jste mu přestal rozumět.

