Ti lidé byli špióni. Tak je třeba postupovat vůči všem špiónům, nejen Rusům, sdělil PL pirátský expert Mikuláš Peksa

ROZHOVOR „Je to správný krok, protože jak jsme se dozvěděli z prohlášení našich vlastních úřadů, ti lidé byli špioni. Mně spíše připadá podivné, že se to neřešilo dřív. Tak je potřeba postupovat proti každému špionovi, nejenom ruskému,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec a místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa k vyhoštění tří Rusů. Nabádá též ke změně našich vztahů s Tureckem. „Vzhledem ke skutečnosti, že tam dochází k masivní cenzuře internetu, zatýkání opozice, perzekuci národnostních menšin. Myslím, že bychom to měli řešit radikálněji. Turecko by nemělo být vůbec chápáno jako kandidátská země Evropské unie a evropská diplomacie k tomu měla tímto způsobem přistupovat hned,“ domnívá se.

Česko se přidalo k řadě zemí, které vyhostily ruské diplomaty, ČT konkrétně tři. Je to správný krok?

Je to správný krok, protože jak jsme se dozvěděli z prohlášení našich vlastních úřadů, ti lidé byli špioni. Provozovali proti nám špionáž. Mně spíše připadá podivné, že se to neřešilo dřív. Tak je potřeba postupovat proti každému špionovi, nejenom ruskému.

Co si myslíte o tom, že Miloš Zeman pověřil BIS, aby zjistila, zda se u nás nervově paralytický plyn novičok někdy nevyvíjel či neskladoval? O němž Rusové tvrdí, že možná pocházel od nás...

Mně to obvinění připadá od začátku přitažené za vlasy. Takže je to samozřejmě špatný krok, protože tím pan prezident jakoby jménem nás všech přiznává, že by to bylo možné. A to si myslím, že by prezident země neměl dělat. Vrhá to špatné světlo na nás všechny.

Jak se vůbec díváte na zahraniční politiku Miloše Zemana? Prosazuje dobré vztahy s Čínou a s Ruskem, fandil v amerických volbách Donaldu Trumpovi. Číňané ho ale evidentně neinformovali, že zatkli jeho čínského poradce, Rusové nás obvinili, že novičok by mohl pocházet od nás, Trump Zemanovi dodnes neblahopřál ke zvolení a třetí nejvyšší činitel USA Paul Ryan, který je teď v Česku, se s českým prezidentem nesetká...

K tomu mohu říci tolik, že za zahraniční politiku je zodpovědná vláda, nikoliv prezident. To jsou prostě názory a snahy občana Zemana, který se zahraniční politikou České republiky nemá co do činění.

Vy jste se prezidenta ptal na tu cestu jeho spolupracovníků, kteří po čínském poradci pátrali, jak jste byl spokojen s odpovědí?

Mám za to, že kancelář Hradu má stále ještě nějaký čas mi odpovědět, zatím jsem žádnou odpověď nedostal. Až ji dostanu, tak se k ní budu moci vyjadřovat. Pro tuhle chvíli prostě řeším situaci, že pan prezident pátrá po někom, kdo je obviněn z podplácení prezidenta Čadu, což mi přijde podivné. Nevím proč by to měl prezident České republiky řešit.

Turecko vniklo do Sýrie a dobylo město Afrín. Tady žijí syrští Kurdové, které Západ podporoval v boji proti Islámskému státu. Teď Západ mlčí. Co k tomu říci?

Jako Piráti jsme připravili výzvu pro Evropskou radu. Požádali jsme premiéra Babiše, aby ji Evropské radě přetlumočil. Aby se konečně s tím Tureckem začalo něco dělat. Vlastně nevím, jakým způsobem se on k tomu postavil. Jestli jim to přetlumočil. To budu ještě zjišťovat.

Co v té výzvě je? Měli bychom přehodnotit naše vztahy s Tureckem?

Velmi správně. Měli bychom s Tureckem přehodnotit vztahy. Vzhledem ke skutečnosti, že tam dochází k masivní cenzuře internetu, zatýkání opozice, perzekuci národnostních menšin. Tenhle útok na národnostní menšinu v sousední zemi je taková třešnička na dortu. Myslím, že bychom to měli řešit radikálněji. Turecko by nemělo být vůbec chápáno jako kandidátská země Evropské unie a myslím, že evropská diplomacie k tomu měla tímto způsobem přistupovat hned.

autor: Oldřich Szaban