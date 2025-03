Ticho v ČT, ticho všude, nikdo se neptá. Profesor Jiří Beran 5 let po covidu

Je to pět let od začátku plošné státní reakce na covid. Je už načase bilancovat? Co při další pandemii udělat jinak?

Určitě je čas bilancovat a podívat se na to, jaká opatření by se měla zavádět v budoucí pandemii a jaká asi ne anebo v jakém časovém sousledu. Pro mě jako pro člověka, který se celoživotně zabývá epidemiologií, bylo naprosto nepochopitelné uchopení základního cíle epidemie/pandemie. Vždy, když se objeví epidemie, se musím ptát, čím nás jako populaci může postihnout nejvíce to dané onemocnění, a musíme se tomu snažit zabránit vytvořením cílených protiepidemických opatření.

Pro mě základním cílem bylo, aby neumírali lidé, a proto jsem chtěl, aby se okamžitě analyzovali zemřelí a důvody jejich úmrtí. Zjistilo se, že to jsou buď senioři, a zvláště v domovech důchodců, nebo to jsou lidé s postižením imunity či chronickými onemocněními apod. Mladý zdravý člověk onemocnění covid-19 přečkal bez větších následků.

Pro lidi, kteří tuto epidemii řídili, nebyla hlavním cílem eliminace úmrtí, ale eliminace přenosu viru v celé populaci, kterou dokladovali denními statistikami pozitivity v testu. Nakonec senioři čekali na test i několik dní a neměli přednost před mladou populací. Je to stejné, jako bychom u epidemie závažného onemocnění – dětské přenosné obrny – testovali stolici celé populace a jen lidé s negativním testem by mohli chodit do divadla a nesledovali jsme, že je postižena jen dětská populace a dospělá vůbec ne. Obrny by nám nevadily, hlavně bychom všichni nosili vzorky stolice na testování, abychom mohli jít do restaurace na oběd, a hráli si tak na to, že naše dítě obrnu nedostane.

Která část populace utrpěla pandemií nejvíce?

Myslím si, že to byly všechny osoby, které kvůli třem základním komplikacím, jako bylo potlačení imunity virem SARS-CoV-2 (primární virová imunosuprese) v oblasti bílých krvinek, které zajištují ochranu před množením viru. Druhou komplikací byla změna koagulace krve a třetí pak druhotná bakteriální infekce, kterou byl během prvních dvou let zápal plic a později spíše zánět vedlejších nosních dutin. Proto osoby s oslabeným imunitním systémem buď léčbou, nebo cukrovkou či obezitou ale také věkem byly ohroženy nejvíce. Ukázalo se, že i institucionalizace osob (především domovy důchodců) hrála velkou roli v progresi onemocnění. Ačkoliv takových osob je v populaci kolem 100 000, každý den přispívali jednou třetinou ke všem úmrtím.

Která část populace utrpěla nejvíce kvůli covidovým opatřením ze strany státu?

Určitě to byla populace dětí, dospívajících a mladých dospělých ve všech stupních našeho edukačního systému, který byl po velmi dlouhou dobu uzavřen. Žáci i studenti ztratili i to minimum skutečných sociálních kontaktů, které pak po lockdownech ani neobnovili. V období uzavření škol plně převážily jen sociální kontakty virtuálního světa. To vedlo u nás k epidemii deprese v dětské a juniorní populaci, ztrátě jasně strukturovaného dne s přirozeným pohybem a se sportováním. Fyzická zdatnost v dětské populaci během pandemie klesla velmi významně. Nyní vidíme tuto skupinu obyvatel bez potřebné psychologické péče a s prohlubujícími se problémy a tváříme se, že to není anebo že příčiny jsou jinde.

Platí stále, že zdravotnictví je ve skluzu s preventivními kontrolami, které se za covidu odkládaly?

Neznám přesná čísla, ale mám dojem, že skluz se určitě dohání a v některých oborech se dohnal. Je i velký rozdíl mezi regiony, a to v závislosti na dostupnost zdravotní péče. U svého praktického lékaře jsem např. nezaznamenal žádný skluz.

Jsme ve fázi, kdy jsou nám již dobře známy nežádoucí účinky covidových mRna vakcín?

Určitě jsou velmi dobře zmapované tzv. dotazované nežádoucí účinky, a to místní i celkové, jako je zarudnutí, bolest ve svalu, únava nebo bolest hlavy. Ale ty NÚ, které jsou hlášeny spontánně, tedy bez cíleného dotazu, dobře zmapovány nejsou. Není možné brát jako předobraz NÚ klasickou vakcínu a její možné NÚ, protože mRNA vakcinace je v podstatě terapie. Lipidové částice se mohou objevit kdekoliv v těle a jsou zaznamenány případy, kdy jsou objeveny v lidském organismu i za mnoho měsíců po očkování. Kvůli mechanismu působení je pak jakákoliv buňka, do které vstoupí lipidová částice s mRNA a spustí svůj proces, označena ke zničení imunitním systémem. A tak poškození jakékoliv tkáně pak teoreticky může být způsobeno touto „vakcínou“. Do dnešního dne není ani mně, ani mnoha dalším odborníkům z oboru jasné, co je možné považovat za nežádoucí účinek mRNA vakcíny. Je to infarkt myokardu, mozková mrtvice, karcinom pankreatu, rozvoj melanomu, nádorová onemocnění bílé krevní řady nebo poruchy menstruačního cyklu? Pokud to nevědí odborníci, nemohou to vědět ani lékaři prvního kontaktu, kteří hlásí nežádoucí účinky regulačním autoritám. Proto o těchto nedotazovaných NÚ nevíme nic.

Český stát od roku 2021 vyhodil prošlé vakcíny proti covidu za 7,5 miliardy korun. Je to skoro polovina z objednaného množství a další se budou vyhazovat v budoucnu. Česko objednalo celkem asi 40 milionů dávek. Měla by za to být vyvozena odpovědnost těch, kteří vakcíny objednali?

Nemůžeme asi vyvozovat odpovědnost individuálních osob za kontrakt na vakcíny, když se podepisoval v době, kdy o vakcínách byly jen samé dobré zprávy a všichni bojovali za to, aby vakcíny byly co nejdříve v jednotlivých státech. Takže vyjednávání si vedli výrobci z takové superiorní pozice a státům nezbylo nic jiného než kývnout ze submisivní pozice na jakýkoliv kontrakt. To, co ale cítím jako problém, je Evropská komise, která vidí, jak dopadla vyjednávání s výrobci vakcín, jak se vakcíny zbytečně vyrábějí a zbytečně likvidují. Ukazuje se, že ani proti výrobcům vakcín nemají nic, čím by je mohli a chtěli zahnat do kouta a přinutit je změnit smlouvy na reálné odběry vakcín. Když EU Komise neumí toto, jak chce prosím zastavit migraci nebo válku? Ta bezzubost je strašná a jasně ukazuje, že společná obrana proti nesmyslnostem a plýtvání prostě nejde v EU vytvořit.

Pokud by došlo k plošnému porovnání zdravotního stavu očkovaných a neočkovaných, které jste navrhoval v úvaze pro server Lidovky.cz, co bychom podle vás zjistili?

Zde je úlohou státu, a především Ministerstva zdravotnictví a jeho institucí, kterou je u nás Ústav zdravotnických informací a statistiky, aby porovnáním očkovaných a neočkovaných osob s výše uvedenými zdravotními problémy, jako jsou např. infarkt myokardu, mozková mrtvice, karcinom pankreatu, rozvoj melanomu, nádorová onemocnění bílé krevní řady nebo poruchy menstruačního cyklu, nás jako společnost ujistili v tom, že se nic mimořádného neděje. Řada osob argumentuje tím, že se nic nezjistí, protože nevíme, zda problém byl způsoben očkováním nebo proděláním nemoci. Ale databáze UZIS umožňuje vyhledat určitě stejné skupiny osob, které prodělaly onemocnění a byly nebo nebyly očkovány. To, že se objevují hlasy, které říkají, že by se taková analýza měla provést a občany ujistit o bezpečnosti vakcíny, je správné a takové osoby není třeba nazývat dezinformátory nebo antivaxery. To, že se nic nekoná, vede k rozladění v populaci a ke snižování kredibility těch zavedených očkování, která si to ani nezaslouží.

Jak se má celkově dořešit stav, kdy se na základě mediálního tlaku a určité poptávky vytvořila nikým nevolená skupina, která skrze politiku, média atd. kontrolovala veřejnost?

S tím se nic neudělá, protože skupina expertů, kteří prosazovali jeden názor a tento názor byl uplatňován, se posunula ještě výše a řada z nich je dnes šéfy různých významných institucí. Je prostě škoda, že veřejnoprávní média nenajdou ani trošku odvahy, aby v jednom rozhovoru dala prostor pro protežované odborníky a stejné otázky pak následně položila těm neprotežovaným. Že nejde pozvat zároveň obě skupiny expertů, mi bylo vysvětleno na mé osobě. Při jednom rozhovoru jsem se totiž dozvěděl, že se mnou nemůže jít nikdo z uznávaných odborníků do diskuse, protože by tím legitimizoval moje dezinformace. Pořád ale doufám, že média veřejné služby takové srovnání provedou. Jen diskuse nás může posunout někam dále. Diskuse je totiž kořením vědy!

Platí podle vás, že období covidu nebylo spravedlivě popsáno a vyhodnoceno včetně vyvození odpovědnosti za případná pochybení?

Tak především období covidu nebylo u nás vůbec popsáno ani vyhodnoceno a nebyla vyvozena odpovědnost za pochybení, protože se o tématu mlčí. Do médií jsou v současnosti zváni ti samí lidé, kteří epidemii řídili. A co nám řeknou – určitě, že vše bylo správně. Je to naprosto stejné, jako byste se zeptal řemeslníka (a zkuste si to), jestli vám práci na vašem topném systému udělal dobře. Asi nenajdete žádného, který by vám řekl, že to udělal špatně. Stát by měl nechat vypracovat stejnou zprávu, jako byla vypracována v USA – Zpráva Kongresu Spojených států ke koronavirové epidemii. Myslím si, že je jejich zpráva pro nás velmi důležitá, a nejen Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, a i další by zde našla celou řadu informací, jež by nám odpověděly na mnoho otázek a možná nás posunuly v pandemické připravenosti někam kupředu. U nás žádná diskuse ani seriózní analýza ohledně koronavirové epidemie neproběhly, protože se tématem nikdo nechce zabývat. Ti, kteří v epidemii dělali chyby, si je nechtějí přiznat, a ti, co měli pravdu a navrhovali realistická opatření, nemají žádný prostor ve stávajících médiích. A hlavně už to nikdo nechce ani číst a připomínat si tu strašnou dobu!