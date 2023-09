To bude zklamání! Šéf MF Dnes Plesl k zákulisí Pavla i Fialy

Andrej Babiš a Miloš Zeman byli pro určitou skupinu bohatých lidí příčinou všeho zlého, proto musel jejich místo zaujmout někdo jiný, nabízí pohled do politického zákulisí šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Těmto lidem se to povedlo, ve Strakovce sedí Petr Fiala, na Hradě mají Petra Pavla. Jenže je čeká strašné zklamání z obou „superhrdinů“. Plesl už vidí proč.

Nejhorší růst HDP v EU, vysoká inflace a varování, že Česko vyčerpalo důvody ekonomického růstu. Mezitím Fiala veřejně sní o tom, že Česko bude „křižovatkou Evropy“ v technologickém slova smyslu. Co to podle Vás znamená?

Fiala neměl v projevu co říct, tak použil optimistické fráze? Těžko říct, co má předseda vlády České republiky na mysli, když říká cokoli. Někdy se bohužel zdá, že mluví jen proto, aby mluvil. Možná měl na mysli tchajwanské čipy, které se budou vyrábět v Německu a po českých silnicích budou putovat do levnějších výroben elektroniky na osvobozené Ukrajině. Opravdu nevím. Jen vím, že pro to, aby česká ekonomika byla něčím významná, zatím vláda Petra Fialy nic nedělá. O tom ostatně svědčí čím dál častější kritika z řad zbylých pravicově orientovaných politiků koalice SPOLU, kteří dnes už – jako například Miroslav Kalousek – stojí proti vládě v regulérní opozici.

Marek Benda řekl, že program SPOLU je na 8 let a věří, že bude vládnout dál. Premiér Fiala rovnou tvrdí, že věří, že se podpora do příštích parlamentních voleb vrátí a oni vyhrají. Myslí to vážně? A mimochodem, co když někdo, třeba směrem od Hradu, připraví novou partaj, která bude kopírovat program vlády, ale bude to halasně „zcela nové, svěží, s novými lidmi“?

S hradními stranami je to vždy složité. Nemám jediný důvod si myslet, že kdyby parta kolem prezidenta iniciovala vznik nové strany, zaznamená takový spolek nějaký fenomenální úspěch. Prezident je v totálním souladu se směřováním současné vládní koalice, takže ani není důvod nic nového zakládat. A to, že Marek Benda v něco věří, to není žádné překvapení. Pan poslanec pochází z bohabojné katolické rodiny, takže je to zcela v pořádku.

Ekonom Lukáš Kovanda má pocit, že vláda rezignovala na snahu zestátnit ČEZ. Že už to vlastně není potřeba, protože ceny energií klesají a mezinárodní arbitráže s americkými fondy, držiteli akcií, nechceme. Čili, extrémní ceny elektřiny už nehrozí, takže jedeme dál, nic měnit nebudeme?

Žádná strategie v této věci neexistuje. Vláda vysílá signály vždy jen dle okamžitých situací na trhu. Teď žije Fialův tým v domnění, že už je všechno v pohodě. Až ceny vyskočí, zase nastane panika.

Suneme se ke konci výroby elektřiny z uhlí, nové elektrárny, ať už jakékoliv, nikdo nestaví a na rozdíl od Polska se nehádáme s Bruselem o odklad. Už i na Seznam zprávách píše Zuzana Kubátová, že to je průšvih.To to nikomu nevadí? Doufá vláda, že se stane zázrak?

Prezident Pavel si prosadil na Ústavní soud advokátku, která byla činná v Deníku N. Ten založili jeho sponzoři. Pavlovi sponzoři také financovali např. Evropské hodnoty, které Pavla ještě jako generála podporovaly a jejichž šéf nakonec založil Pavlův podpůrný spolek. K čemu celá tato síť podnikatelů a lobbistů směřuje? Co je dle Vás Pavlovým úkolem na Hradě?

Domnívám se, že jde především o politický naivismus. Určitá skupina lidí s dostatkem peněz si zřejmě opravdu myslela, že Miloš Zeman a Andrej Babiš jsou příčinou všeho zlého v této zemi a nemají být ve svých úřadech, že tam má sedět někdo jiný. Někdo, kdo se jim víc líbí. Nakonec se jim to povedlo: mají ve Strakovce Petra Fialu a na Hradě Petra Pavla. Ti se jim líbí moc. O to větší bude to strašné zklamání z obou superhrdinů. Vidíme to už na upadající popularitě premiéra a po akcích „ústavní soud“ a „penzijní minireforma“ to začíná dopadat i na prezidenta.

Když už jsme nakousli Ukrajinu: Podpora přijímání uprchlíků klesá, stejně tak podpora zbrojních dodávek. Můžou za to „dezinformace“ a „proruské weby“ a „vyvolávání nenávisti“, jak přesvědčuje lidi Rakušan? Kam jsme se s tou diskusí o Ukrajině vlastně dostali?

Žádná svobodná diskuse o Ukrajině neexistuje. Je tu jen jeden povolený – jak se teď moderně říká – narativ. Kdokoli si dovolí říct něco jiného, je okamžitě zaštěkán do boudy. Nebo snad někdo veřejně řeší plán B, to znamená, co budeme dělat, pokud Ukrajina nevyhraje tak, jak tvrdí prezident Zelenský?

Na opoziční frontě vládne Babiš, který se tak nějak omezuje na jízlivá krátká videa kritizující vládu. A tvrdí, že je smířen s tím, že vláda dovládne do roku 2025. Máte pocit, že to Babiš má tak nějak „na salámu“ a každodenní komunikaci nechává na Havlíčkovi a Schillerové?

Babiš teď může být v klidu. Všechnu práci za něj odvádí Petr Fiala a jeho ministerský tým.

Radim Fiala se za SPD přihlásil do vlády s Babišem. Bude tam Babiš Okamuru chtít, pokud bude sestavovat vládu?

Oni se xkrát v soukromí pohádali, naposledy před 2. kolem prezidentských voleb. Jejich vztahy jistě nejsou harmonické, ale v tuto chvíli nelze v žádném případě odhadovat, co se bude dít po příštích parlamentních volbách. Ty jsou tak daleko, že se může stát opravdu cokoli. Zbytek opozičního pole je roztříštěný.



ČSSD, KSČM, Rajchlovo PRO, Šlachtova Přísaha, Svobodní, Macinkovi Motoristé. Poučí se aspoň někdo z voleb 2021? Vládní koalice model „spoj se a podlez 5%“ evidentně použije, tak dostane někdo rozum i zde?

Myslím, že hlavní problém drobotiny je lídr. Není žádná nová a zároveň silná osobnost, která by se stala lídrem nové levice. O levicové voliče se teď dělí hnutí ANO s SPD - a progresivistickou levici ovládli Piráti. Na pravici žádnou silnou poptávku po nové straně také nevidím. Možná až po příštích parlamentních volbách.

Dovolte ještě otázku, která se týká holdingu MAFRA, vydavatel Vaší MF DNES, společnosti Kaprain Karla Pražáka. Co se teď bude měnit?

V tuto chvíli vím jen to, co víte i vy.

