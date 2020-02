To je přece šílené! Mediální expert Mikeš o poměrech v ČT. Tvrdě. Platy, rozpočet, kývači... A je toho víc

ROZHOVOR „Je přece šílené, že nevíme, za co se vlastně v České televizi platí, kolik dostávají umělci, kolik dostávají moderátoři,“ říká mediální expert Jiří Mikeš. V rozhovoru zdůrazňuje, že akcionáři jsou obyčejní poplatníci koncesionářských poplatků, a ze svého pohledu popisuje, jak by měl probíhat výběr do křesel televizní rady. Podle Mikeše tam patří i ekonomové a odborníci na reklamu. Odmítá také kritiku moderátora Českého rozhlasu Luboše Xavera Veselého, který prý nevede rozhovory nenávistně a dokáže navázat vztah s tím, s kým interview dělá.

Na šest míst v Radě České televize je 90 přihlášek. O čem vypovídá velký zájem?

Na šest míst v Radě České televize je 90 přihlášek. O čem vypovídá velký zájem?

Já bych viděl dva zájmy. Jednak těch vyčůránků, kteří do rady chtějí, protože chtějí měsíčně dvacet tisíc, aniž by se museli příliš namáhat. A pak těch, kteří chtějí televizi změnit nebo bránit – pražská kavárna. Takže jde o směsku různých lidí. Domnívám se, že postupovat takhle je naprostá hloupost. Rada České televize musí být kontrolní orgán a kontrolovat korunou. To znamená, že musí hájit zájmy nás, kdo platíme koncesionářský poplatek, jestli se neplýtvá. Změnu náplně televize bych nechal na odbornících, které televize má. Kromě některých mají hodně slušných a schopných lidí a vysílací schéma ať si dělají sami.

Ale členové rady by tam měli mluvit za nás a kontrolovat televizi korunou. Je přece šílené, že nevíme, za co se vlastně v televizi platí, kolik dostávají umělci, kolik dostávají moderátoři. Výběr do rady by měl být jiný – za prvé by měli přizvat ekonomy, někoho, kdo je důvěryhodný. A za druhé zástupce občanských společností a profesionálů včetně Asociace komunikačních agentur a podobně – tedy lidi, kteří rozumějí tomu, co je a co není reklama. Když se dívám na některé sponzorské spoty, žasnu, jak je možné, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neví, co je sponzoring. Proto je o členství takový zájem a svědčí o tom, že televize je v nějakém prapodivném stavu.

Zmínil jste, že by v radě měli být zastoupení ekonomové. Jedním z ekonomů, kdo se do rady hlásí, je ekonomka Hana Lipovská, kterou nominovala Česká biskupská konference. Stala se terčem kritiky pro vyjádření pro ParlamentníListy.cz, že nechápe smysl existence veřejnoprávních médií. Někteří jí vyčítají také angažmá v Institutu Václava Klause. Co vy na to?

Trochu ujela s vyjádřením o veřejnoprávních médiích. Veřejnoprávní média mají existovat, ale v jiné podobě, vezměme například BBC, ale tu už také mění. Možná to Lipovské trochu ujelo, ale jinak s ní souhlasím. Čtu její texty a rozhovory, je to chytrá mladá dáma, a jestli ji jmenuje Česká biskupská konference v čele s kardinálem Dominikem Dukou – a on je velice rozumný a chytrý člověk –, pak se divím, že to vyvolalo takovou nevoli. Tak se holka trochu ukecla, ale jinak má skvělé názory.

Je v Radě České televize podle vás nutné zastoupení těch, kdo jsou vůči České televizi více kritičtí?

Pochopitelně. Jestliže jsou kritičtí v pozitivním směru, tak si takových lidí musím vážit, protože mě usměrňují a říkají mi, kam dál. Jde o lidi, kteří mají vize a chtějí je někam posunout. Když tam budou jen přikyvovači za to, že je Dvořák (Petr, ředitel České televize, pozn. red.) vezme někam na výlet, dá jim opulentní večeři a bude je měsíčně platit, takoví lidé nejsou zapotřebí. Nebo zda tam má být Šarapatka a jemu podobní, pak to opravdu není veřejnoprávní médium, ale médium, které bylo podivným způsobem zprivatizováno, aniž akcionářům řekli, co se stalo. Akcionáři jsme my, obyčejní poplatníci, a tihle pánové se chovají, jako by jim televize měla patřit, což je naprostá hovadina.

Psali jsme: Fuj. Fuj. Miloš Zeman odpálkoval Xavera. Vyrovnal se s Hřebejkem a jinými a popsal svůj pohřeb

V reakci na nominaci Lipovské napsalo 19 senátorů otevřený dopis, kde členy ČBK vyzývá, aby se distancovali od názorů ekonomky Hany Lipovské na zrušení České televize a stáhli její kandidaturu do rady této instituce…

V reakci na nominaci Lipovské napsalo 19 senátorů otevřený dopis, kde členy ČBK vyzývá, aby se distancovali od názorů ekonomky Hany Lipovské na zrušení České televize a stáhli její kandidaturu do rady této instituce…

Senátor Marek Hilšer a dalších osmnáct senátorů jsou opravdu padlí na hlavu. Ať se zeptají na názor lidí, kteří by měli rozhodovat. Devatenáct senátorů, a najednou tam bude stát tisíc lidí a budou se ptát, za koho mluvíte? Mluvíte jedině za sebe. Hilšer, to je senátní ostuda první kategorie.

Už jste na to narazil. Nesouhlasíte tedy s názorem Lipovské, že nechápe smysl veřejnoprávních médií. Řekl jste, že veřejnoprávní média by existovat měla, ale v jiné podobě. V čem tedy vidíte smysl veřejnoprávních médií a v jaké podobě by měla fungovat?

Veřejnoprávní televize by měla především lidi vychovávat, ale pozitivním směrem. Měla by dělat dokumentární pořady, měla by zvát odborníky, skutečné odborníky z oborů, které zajímají diváky. Profesory, primáře, spisovatele, vědce… uzavřít dohody s BBC a podobnými veřejnoprávními televizemi o výměně programu, pak by ale ty programy musely za něco stát. Aby dělali něco jiného než komerční televize. Česká televize obrací svůj zájem na produkci, kterou dělají právě komerční televize. Když se dívám na jejich seriály, detektivky a tak dále, říkám si, jestli by neuměli dělat jiné pořady, jiné filmy, ale to je jen můj názor. Každopádně by neměli kopírovat komerční televize.

Xaver Veselý byl jedním ze tří recipientů anticeny Kyselý citron od Českého filmového a televizního svazu FITES. Ten mu ji udělil za údajně podbízivý styl moderování a za to, že projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Celá věc byla vysílána v přímém přenosu na České televizi. Je takové „ocenění“ namístě? Může být důvodem Veselého dlouhodobě kritický postoj k hospodaření České televize?

Jestliže nějaký moderátor dokáže navázat s tím, s kým dělá interview, vztah bez nenávisti a ptá se na věci z jeho života, tak to zajímá obyčejné posluchače. Xaver to dělá velice dobře a já bych mu tohle vůbec nevyčítal. Je to daleko lepší než nějaká Fridrichová, která je nenávistná i vůči prezidentovi. Musí existovat nějaká zdvořilost, slušnost a vychování. Xaver byl slušně vychovaný. Umí se vžít do role toho, s kým si povídá. Jeho rozhovory posluchačům přinášejí daleko více než rozhovory s moderátory, kteří do toho protivníka buší, buší, buší, aby dokázali, že jsou chytřejší a objektivnější a tak dále. To je pokleslost žurnalistiky.

Luboš Xaver Veselý má dělat rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Nory Fridrichové, kterou jste zmínil, bude jen úslužným „držákem na mikrofon“. Vy s tím tedy nesouhlasíte?

To je pitomost. Pokud mohu usuzovat z toho, co jsem slyšel, tak je jedním z moderátorů rozhovorů. Jestliže se má prezident vrátit na Český rozhlas, tak zaplať pánbůh za to, kdysi ho ometli a sestříhávali. Konečně dostali rozum a nabízejí, co už se mělo udělat dávno. Jestliže to dělal Jaromír Soukup na TV Barrandov, nešlo o nejlepší médium, kde by měl prezident vystupovat. Jestli mu nabídli rozhovory v Českém rozhlase, myslím, že nebudou každý týden, a že si s ním bude povídat nejen Xaver, ale různí lidé, odborníci na ekonomiku, na zahraniční vztahy, takže to bude moc zajímavé.

Prezident si bude muset zase vzít své poradce, aby byl dobře připravený, takže zaplať pánbůh za to, jestli se to stane. Útok na Xavera, to je jen záminka, aby Český rozhlas rozhovory s prezidentem nedělal. Pražská kavárna prezidenta prostě nenávidí, proto je kolem takový humbuk.



Psali jsme: „To jsem chc*l smíchy!" Donutil jako politik, Witowská a Wollner po jeho boku. Temné spiknutí. Pobavení diváci

