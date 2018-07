To nedopadne dobře. ČSSD se již nedostane do Parlamentu. Hamáček i Poche působí odpudivě. Může dojít k rozštěpení socdem i KSČM. Předčasné volby příští rok. Jaroslav Bašta hovoří

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 5512 lidí

ČSSD vstupuje do vlády ANO s podporou komunistů. Ve straně byla poměrně velká část proti. Nebude to konec ČSSD jako parlamentní strany? Stačí připomenout, jak dopadla ČSSD v minulé vládě, kdy byla s Babišem…

Pro ČSSD tento podíl na vládě představuje opravdu značné riziko. Pro vedení socdem, její poslance a lidi na ně navázané naopak poslední příležitost udržet se ve vrcholové politice. Na rozdíl od řadových členů, kteří se ve svém hlasování vyjádřili k možné účasti ve vládě velmi skepticky, profesionální politici sledovali jen svůj prospěch.

Jak to budou vnímat tradiční voliči sociální demokracie, zjistíme již za několik měsíců v komunálních volbách. S ohledem na to, že během Sobotkovy éry se ČSSD řídila příkladem britské Labour Party a opustila svou dosavadní voličskou základnu výměnou za možnou podporu málo početných vysokoškolsky vzdělaných městských liberálů (a přizpůsobila jim své programové priority), bylo i těch sedm procent získaných v parlamentních volbách překvapivě mnoho. Obávám se, že přechodu do mimoparlamentní opozice se proto nevyhne.

Co říkáte tomu, že ČSSD trvá na tom, že ministrem zahraničí bude Miroslav Poche, který minimálně verbálně podpořil kvóty na přerozdělování imigrantů? Nepoškodí ji to silně u voličů? Je to něco, co může před veřejností obhájit?

Kdybych hledal někoho, kdo personifikuje všechny problematické projevy současného upadajícího postavení české sociální demokracie, musel bych poukázat na Miroslava Pocheho. Patří k představitelům mladé generace technologů moci, kteří politiku provozují jako svérázný typ podnikatelské činnosti. Někteří pro tyto účely založili vlastní politické strany, jiní naopak využívají ty zavedené partaje konfekčního střihu, jak je nazývá Jaroslav Foldyna.

Princip je v obou případech stejný – řadoví členové hlasují podle pokynů, protože jsou určitým lidem zavázáni. Miroslav Poche zanechal v tomto ohledu nesmazatelnou stopu v pražské komunální politice, pak v Evropském parlamentu a teď by se rád pokusil využít možností, které pro jeho styl politiky poskytne Ministerstvo zahraničí. Přes pochopitelný odpor prezidenta Miloše Zemana jej na tento post protlačují lidé, kteří si o státu, politice, voličích a členech vlastní politické strany myslí to co pan Poche. To nemůže dopadnout dobře.

Zajímavý je v této oblasti, tedy pokud jde o imigraci a islám, i nový předseda ČSSD Jan Hamáček. „Odsuzuji islamofobii, stejně jako odsuzuji jakoukoli jinou formu extremismu či rasismu. Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti,“ prohlásil Jan Hamáček podle serveru Aktuálně.cz. Další jeho proislámský výrok přidal Deník. „Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.“ Hospodářské noviny informovaly o tom, že Hamáček překvapil, když řekl, že islám je pro lidstvo důležitý. „Úkolem evropských politiků je zdůrazňovat, že se boj vede proti teroristům, ne proti islámu,“ řekl předseda sociální demokracie. Jak toto působí na voliče?

Na většinového českého voliče zcela jednoznačně odpudivě. Na vysokoškolsky vzdělané velkoměstské liberály pozitivně. Z hlediska praktické politiky to ovšem má několik problematických míst. Jde o sice vlivnou, ale početně malou skupinu zaručující jen něco málo než pětiprocentní podporu ve volbách. A o jejich přízeň se již léta ucházejí jiné politické strany. Podobná prohlášení na druhou stranu představují v rámci tradičního politického secondhandu při obsazování lukrativních postů v EU vstupenku do Bruselu...

Podobně jako ČSSD ve volbách pohořela i KSČM a též se nachází v hluboké krizi. Podařilo se Vojtěchu Filipovi vyjednat solidní podmínky pro stranu? Neprodali se moc lacino? Strana například nemůže vyvolat hlasování o nedůvěře…

Jde o další z názorných příkladů, jak se v Čechách historie opakuje. Po dvaceti letech KSČM s hnutím ANO podepsala podobnou opoziční smlouvu jako v roce 1998 Václav Klaus s Milošem Zemanem. Její rozdílné podmínky jsou dány mizerným volebním výsledkem komunistů.

V sedmi prioritách KSČM, které vedení prezentuje jako úspěch, není vůbec nic o vztahu k NATO, Rusku, Číně a vojenským misím…

Pro začátek se KSČM musí spokojit pouze s tím, že po téměř třiceti letech byla prolomena její izolace a objevil se náznak toho, že by v budoucnu mohla mít i koaliční potenciál. Ovšem stejně jako u ČSSD existuje rozpor mezi názory členské základny a vedení.

Myslíte si, že po komunálních volbách dojde ke změně v KSČM či ČSSD, nebo to obě strany dojedou podobně jako ODS za Nečase s tím, že pak možná skončí v mimoparlamentní opozici?

Špatný výsledek v komunálních volbách asi vedení obou stran ještě ustojí. Nepřímá účast KSČM ve vládě ovšem způsobí, že (podobně jako ČSSD) přestane sbírat protestní hlasy a přijde o část svých skalních voličů. Její výsledek pak asi bude na hraně vstupu do Poslanecké sněmovny.

Jaká témata a jaké věci by měly tyto strany prosazovat, aby získaly zpět voliče? Mají ještě šanci na záchranu?

Nevyloučil bych rozštěpení obou subjektů a vznik nové levicové strany.

Jak hodnotíte dosavadní Babišovo vládnutí? Poškodila ho podpora Marákešské deklerace podporující legální migraci z Afriky do Evropy či nominace Taťány Malé, nebo mu to voliči odpustí?

Zatím Andrej Babiš jen překonal Topolánkův rekord v délce sestavování vlády, což mu podle mého názoru dost ublížilo. Na druhé straně neobjektivní kritika ze strany většiny médií a takzvaného Demokratického bloku mu automaticky zvedá voličskou podporu. Nakonec to ukazují i výsledky výzkumů veřejného mínění.

Lze odhadnout, zda vláda vydrží celé funkční období?

To si opravdu netroufnu odhadnout, jenom intuitivně se přikláním k možnosti předčasných voleb na jaře příštího roku.

autor: Lukáš Petřík