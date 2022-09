To nejhorší, co zbylo po Fialově projevu. Holec do hodně bolavého

reklama

Premiér Petr Fiala „mimořádně“ promluvil v televizi necelý týden před volbami k národu, za což ho kritizuje nejen opozice. Zneužil nejvyšší politickou funkci?

O tom není pochyb, tohle přece není normální. I přední politologové říkají, že to může ovlivnit volby už jen tím, že to pár dnů před nimi obsadí média. Kdybych chtěl šířit „konspirační narativ“, jak dnes říkáme téměř všemu kromě „vládního narativu“, tak řeknu, že Babiš dostal dva týdny před volbami soud, zatímco Fiala jen týden před nimi televizní projev. I to je asi ta změna, jakou nám před volbami slibovala antibabišovská fronta! Po projevu navíc už všichni taky víme, že s tím, co nám v něm premiér řekl nebo vlastně jako obvykle spíš neřekl, jak bývá jeho zvykem, fakt mohl počkat až po volbách. Anebo si celý projev mohl klidně úplně odpustit, protože vzhledem k bláznivým cenám energií doma fakt zhasínáme i bez jeho milých rad. A už brzy možná někteří z nás ani nerozsvítí, až přijde nový ceník.

Je tu ale mnohem horší věc, která nešťastný projev bohužel určitě přežije. Premiérův tým domluvil Fialův mimořádný předvolební projev s veřejnoprávní Českou televizí, komerční televize ho totiž „jen“ vysílaly, protože kvůli sledovanosti musejí. ČT svou mimořádnou ochotou a vstřícností jen stvrdila to, že je prostě vládní televizí a Fialova vláda její vládou. Proto si teď vzájemně pomáhají. Každý samozřejmě vidí markantní rozdíl mezi přístupem ČT k vládním a opozičním politikům, ti druzí si na Kavčí hory chodí hlavně pro objektivní „popravu“. S Fialovým předvolebním projevem ale padla další hranice. A ne náhodou. Už od nástupu do funkce se jeho vláda snaží změnit zákon o Radě ČT, tak aby ji ovládli její vlastní, názorově „nezávadní“ radní a nedocházelo k nějaké názorové „herezi“. A dělá to dokonce tak zapáleně, že jí původní návrhy na totální rozprášení a následné převolení rady shodili jako protiústavní i vlastní právníci. I na ně to byla moc velká změna! No a ČT za to prostě jde vládě naproti tím, že je stále více vládní televizí. Nakonec nic není zadarmo, zatím dokonce ani vládní svetry proti Putinovi. To je pro mě asi hlavní poselství Fialova projevu, které tu s námi na rozdíl od něj zůstane.

Když už jsme u premiéra: premiérská ODS se podle posledního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS propadla na třetí místo za SPD, volilo by ji jen 14,2 procenta lidí. Co to znamená?

Dejme si to do širšího kontextu. Vládě už delší dobu věří sotva čtvrtina lidí a padá i premiérská ODS, zatímco proti Fialovu kabinetu demonstruje stále více lidí, protože mimořádně zaspal v řešení energetické krize, což navíc maskuje unikátním mixem arogance a hlouposti. Většina lidí taky žádá odvolání ministra vnitra a šéfa vládního STAN Víta Rakušana, jenže toho Fiala drží, protože mu nejvíc ze všeho jde o udržení vlastní vlády. Rakušanovi by možná prošlo, i kdyby dal Hlubučka propuštěného z vazby na kauci zpátky na volební kandidátku s tím, že mu „Slepičák“ prostě napsal čestné prohlášení a poslal mu ho SMS. Vláda navíc ztrácí podporu i svých někdejších podporovatelů, což bývá bod zlomu. Nejen vlivný novinář Miroslav Motejlek už nějakou dobu píše, že Fialova vláda Česku spíš škodí. Naposledy napsal, že Česko by jako čistý exportér elekřiny, kterou lacině vyrobí doma, mělo být totálním ekonomickým vítězem současné situace. Místo toho se ale radši s Fialovou vládou zruinujeme. Jen u toho budeme v ruce společně držet Fialův deštník proti drahotě, což pro změnu říkám já.

Krátce po nástupu Fialovy vlády vylétla premiérská ODS nad dvacet procent, poslední dobou ale zažívá nejprudší pád. A právě Fiala se logicky stává hlavní tváří nejen neschopnosti, ale i obdivuhodně zatvrzelé neochoty jeho vlády řešit energetickou a socioekonomickou krizi. Byl to totiž právě premiér, kdo ještě nedávno vyřvával nejen to, že zastropování cen energií je řešením extremistů a populistů, čímž myslel opozici. Načež ho záhy sám vítězoslavně oznámil národu. „Národní hrdina“ rané fáze ruské invaze na Ukrajinu teď baví internet jako směšná figura, které se nedají věřit ani vlastní „signály“. Z národního hrdiny klaunem, to celé za pouhých osm měsíců, tak teď vypadá Fialův vládní účet. Zhruba to vysvětluje i oněch 14,2 procenta pro jeho ODS.

I česká vláda sice po několikaměsíčním odmítání zastropovala ceny energií pro lidi, firmám ale zatím nabídla jen kompenzace za třicet miliard korun. Podle těch velkých je to málo.

Neochota Fialovy vlády pomoci průmyslu, když jsme přitom nejprůmyslovější zemí EU, připomíná její neochotu pomoci lidem. Těm nakonec pomohla, jen pozdě a spíš málo. A to samé nejspíš čeká i firmy, z nichž některé už kvůli drahým energiím krachují. Situaci celkem trefně a bohužel i děsivě popsal bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal, podle nějž sledujeme kvůli nečinnosti vlády smrt českého průmyslu v přímém přenosu. I on varuje, že podcenění energetické krize může zničit naši ekonomiku i veřejné finance a spoustu lidí prostě zbavit běžných životních jistot. Nečinnost vlády navíc zaplatíme všichni, protože většina elektřiny na příští rok už je prodaná. A co hůř: zhoršující se situaci náš „slušný“ premiér stále víc řeší méně slušným lhaním. Naposledy například řekl, že se energetická krize nedala předpokládat. Jenže to není pravda. Experti před ní varují už od loňska. To jen naše vláda v čele s ODS chtěla situaci řešit na základě ideologických pouček, které si její členové přečetli na Wikipedii. To v lepším případě.



