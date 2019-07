To nemá obdoby! Zdeněk Škromach účtuje se Štěchem, Chovancem a dalšími křiklouny z ČSSD. A zásadně radí, jak vyřešit Šmardu

ČSSD teď řeší, zda zůstat ve vládě. Jaké argumenty jsou pro to, v ní setrvat?

Základní argument je: Když se pro něco rozhodnete, tak to máte dotáhnout do konce. V době, kdy se rozhodovalo o vstupu do vlády – a rozhodla o tom celá členská základna poměrně jasnou většinou – tak nebylo dobré řešení. Bylo jen méně špatné a více špatné. V situaci, kdy se ČSSD rozhodla pro vládní účast – tak aby využila potenciál tohoto vládního angažmá, musí dotáhnout do konce programové věci, které jsou momentálně na půl cesty a odchodem z vlády by skončily. Tím pádem by to bylo vnímáno jako neúspěch.

Určité spory o personálním obsazení jsou věc vedení strany a strategie, jak se rozhodne. Jiná věc by byla, pokud by strana nemohla plnit své cíle, které jsou v programovém prohlášení. Ale to se neděje. Celá věc se zbytečně zdramatizovala. Bohužel k tomu přispěli významní představitelé sociální demokracie, kteří se nesmířili se vstupem do vlády. Překvapuje mě, že jsou to lidé, kteří ještě nedávno křičeli po jednotě strany. Ve chvíli, kdy to není podle jejich představy, tak jednota jde najednou bokem. Mydlí Janu Hamáčkovi a vedení strany schody takovým způsobem, že to nemá obdoby. Obzvlášť v situaci, kdy taková šance se pro stranu s jejími volebními výsledky a preferencemi už nebude opakovat.

Ano. To narážíte na stížnost předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který uvedl, že se těžko prodávají úspěchy ČSSD, když máte za sebou skupinu, která klepe žebříkem, dokud z něj nespadnete... A jmenoval přitom pana Chovance a Štěcha...

Je to řečeno celkem oprávněně. Právě tito lidé byli v minulosti nejhlásnějšími troubami toho, že strana má být jednotná. V dobách Slávka Sobotky.

Ano, každý má právo na svůj názor. Ale ve chvíli, kdy se strana nějak rozhodne, tak musí táhnout tím směrem. A když se mi to nelíbí, tak budu raději mlčet a budu mluvit až potom, když ten problém nastane. V této chvíli tato vystoupení oslabují úspěšné naplňování, které vládní účast má přinést. Nikdo nemůže očekávat, že výsledky ve vztahu ke vnímání veřejnosti se dostaví během týdne či čtrnácti dnů.

Je tu totiž stále zátěž volební porážky v roce 2017. Po relativně úspěšném fungování vlády sociální demokracie a prohospodaření v několika posledních měsících naprosto nepochopitelnými kroky, které udělal tehdejší předseda vlády a předseda strany Bohuslav Sobotka.

Připomenu, že tehdy půl roku před volbami premiér Sobotka odvolal z vlády ministra financí a vicepremiéra Babiše, se kterým byl předtím tři a půl roku ve vládě....

V tu chvíli bylo jednoznačné, že prodat úspěšnou vládu znamenalo chodit ruku v ruce s Babišem a říkat, jak je vláda úspěšná. Ale vyvolat konflikt tak, že sociální demokracie klesla v podpoře téměř na úplné dno a voliči jí utekli v podstatě z větší části k ANO, část k SPD a část nešla volit...

Je důležité také říci, že velká část voličů sociální demokracie byla zároveň voliči prezidenta Miloše Zemana. Je tu potenciál 2,8 milionu lidí, kteří volí Miloše Zemana. Z velké části to byli v minulosti voliči sociální demokracie. Je třeba si tedy říci, že pokud mluvíme o voličích sociální demokracie, tak zda myslíme tři procenta, která nám zůstala po evropských volbách, nebo zda mluvíme o těch třiceti procentech, co jsme ztratili za posledních deset let.

Myslíte, že voličům ČSSD je jasný důvod, proč chce strana odvolat ministra kultury Staňka?

Tam byla otázka, zda pan Staněk byl nejvhodnější figura pro funkci ministra kultury. Bylo to rozhodnutí vedení strany, neznám podrobnosti. Osobně bych si dokázal představit zkušené harcovníky, kteří nějakou ministerskou zkušeností prošli. Třeba Slávek Jandák, který má navíc znalosti z oblasti kultury.

Samozřejmě strategie může být taková, že ve vládě mají být členové vedení strany, což bylo i v minulosti a není to nic proti ničemu. Ministr nemusí být až takový odborník, na to má lidi na ministerstvu. Musí ale být schopen politicky prosadit programové věci, které ministerstvo chce. Včetně rozpočtových záležitostí. K tomu je třeba politická síla v rámci vlády i strany, kterou tam prezentuje.

A co pan Šmarda, kandidát na ministra kultury, ten se vám zamlouvá jak? Zas ho tak do detailů neznám. Vím, že je to úspěšný starosta. Pokud se vedení strany rozhodlo, že chce ministerstvo obsadit Šmardou, tak pokud je soulad mezi panem Staňkem a předsedou Hamáčkem, proč by pan Šmarda na toto ministerstvo nemohl nastoupit už teď jako náměstek. Aby bylo jasné, že to sociální demokracie myslí vážně. Sám jsem to zažil, když jsem byl několik měsíců ministrem zdravotnictví. Tenkrát pan prezident Klaus nechtěl jmenovat ministrem Davida Ratha. Já jsem tedy byl ministrem zdravotnictví a David Rath náměstkem a de facto vlastně už ten resort řídil a přebíral. Viděl bych logické v této chvíli, aby pan Šmarda nastoupil do funkce náměstka a začal se připravovat na funkci ministra, což by byl jasný signál o tom, že je tu soulad mezi ministrem Staňkem a vedením strany. Věci by se tak mohly posunovat dál. Myslím, že v konečné fázi i pan prezident tyto věci zváží a řekne – když to chcete, tak to tady máte a ukažte, co umíte. Nicméně, pokud by prezident Zeman pana Šmardu nejmenoval a ČSSD by ve vládě zůstala, to by se vám nyní asi těžko vysvětlovalo? Anketa Šíří prezident Zeman ,,ruské lži", jak tvrdí analytik Jakub Kalenský z americké Atlantic Council? Šíří 6% Nešíří 94% hlasovalo: 9628 lidí Bohužel. Za dané situace, do které se sociální demokracie dostala handrkováním funkcionářů. Jak znám Miloše Zemana, některé souvislosti je vždy dobré v takovéto věci předjednat předem. Problém byl v tom, že postoj vedení byl – necháme ministra do voleb a po nich rozhodneme. Pak znovu dohadování, jestli to má být, nebo nemá. Pan prezident vyjádřil nějakým způsobem svůj názor na pozici ministra. Tady musím říci, že odvolání lidí, kteří jsou podezřelí z korupce a nějakým způsobem se obohacovali na úkor úřadu, to je jedna věc. Druhá věc je, že ministr může být odvolán či odstoupit bez jakéhokoliv důvodu. Politické, manažerské rozhodnutí nemusím vysvětlovat. Je to prostě změna, mám lepší variantu a tu je třeba prosadit. Mám pocit, že celé to handrkování je zbytečné. I tím, že v sociální demokracii se přední funkcionáři dohadují přes média místo toho, aby si sedli, domluvili se a pak drželi jednu lajnu. Což v minulosti bývalo v takovýchto situacích dobrým zvykem. Obzvláště pokud jde o vládu. Na začátku jsem se ptal na přínosy účasti ve vládě pro ČSSD. Co kdyby však vládu opustila? Rozpustila by se v protibabišovské opozici? Od doby, kdy jsme vstupovali do vlády, se na informacích o panu premiéru Babišovi nic moc nezměnilo. Ve svazcích je veden třicet let, a že je problém s Čapím hnízdem a některé další, to je také déle známá věc. Navíc volič vnímá to ANO v podstatě sociálně demokraticky. Sociální demokracie se nevyhraní útoky na Babiše a na Zemana... jak si to může dovolit Fiala s Kalouskem. Takzvaný demokratický blok je pravicový blok, se kterým sociální demokracie nemůže spolupracovat. Myslím si, že sociální demokracie se musí vymezit vůči ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN. To všechno je pravice, která nemá s programem sociální demokracie nic společného. Sociální demokracie vždy stavěla na programu. A tímto jasným programovým střetem s Fialou, Kalouskem a dalšími může začít přebírat voliče ANO a částečně i SPD. Teď nemluvím o stranách, ale o voličích, kteří nám utekli k jiným stranám. V opozici se ta strana spíše ztratí. Jak by se vyhraňovala vůči vládě, která je bývalým voličstvem ČSSD vnímána jako sociálně demokratická... Otázka je, co by potom následovalo. Mohly by pak být předčasné volby, tím, že se rozpustí Sněmovna. Do dvou měsíců by pak musely být vypsány volby. To je také jedna z cest, která by rychle řešila situaci. Ale pro sociální demokracii by to mohlo být v konečné fázi smrtelné. Pokud si zahrajete na věštce, jak to nakonec podle vás dopadne? Myslím kolem ministra kultury, protože tipovat, co bude na podzim, to bych asi chtěl příliš...

Na podzim bude spor o rozpočet. A tady chápu, že za určitých okolností se sociální demokracie může vyhranit a může to být spor, který by mohl vést k volbám společně s krajskými a senátními příští rok na podzim. To může být i strategie ANO, aby využili potenciál, který momentálně ještě mají.

Pokud jde o spor kolem výměny ministra kultury, tak sociální demokracie dala jasně najevo, že na ní trvá. Další adept na ministra by podle mého – jak už jsem uvedl – měl nastoupit na ministerstvo jako náměstek před těmi konečnými jednáními. Aby bylo jasné směrem k premiérovi i k prezidentovi, že to myslí sociální demokracie vážně.

Poté, co pan prezident vyjádřil své pochybnosti, tak věřím, že k výměně ministra dojde a vláda bude pokračovat v práci, kterou má rozpracovanou. Věřím, že sociální demokracie na tom získá. Hlavně by ale měli zmlknout kritikové, kteří neustále vytvářejí jedovatou atmosféru a kompromitují sociální demokracii. Kdyby došlo na jejich slova, tak by sociální demokracie skončila. Oni vlastně nemají žádnou představu, co by bylo. Myslí si, že jak budou ANO a SPD ztrácet, tak že budou voliči automaticky přecházet k ČSSD. To ale vůbec není za této situace pravda.