Tohle nepamatuju. Holec a rvačky na akcích Babiše: Co se neřeklo

KONTEXT PETRA HOLCE Zažil násilí na akcích Jiřího Paroubka, nicméně to, co se strhlo kolem mítinků Andreje Babiše, nepamatuje. To přiznal komentátor Petr Holec ParlamentnímListům.cz. Upozornil na to, že kradení reproduktoru odsoudil i Pavel Novotný. Na billboardech s Babišem a Putinem mu chybí Nečas s Topolánkem. Holec též uvedl, že z prostředí průmyslu slyšel dvě slova: Předčasné volby.

Jako bývalý dlouholetý politický reportér týdeníku Reflex jste se osobně účastnil a často psal o mítincích politických stran. Jak proto hodnotíte poslední kauzu z Babišova letního turné, kdy policisté „zaklekli“ patnáctiletého chlapce, který u pódia ukradl reproduktor a utíkal s ním pryč, načež se odmítl legitimovat policistům v civilu?

Zažil jsem mítinky všech možných partají včetně vajíček na expremiéra ČSSD Jiřího Paroubka i různých šarvátek mezi voliči a odpůrci dané strany. Tohle ale fakt nepamatuju, „Antibabišovský“ tábor zaštiťující se demokracií to skutečně dotáhl do stylu provokatérů státní moci za totality. A stejný je i styl, s jakým to otočila provládní média, která hlavní vinu hází na Babiše.

Přitom je to přesně naopak, jak ostatně na twitteru přiznal i hubatý starosta ODS Pavel Novotný. I podle něj museli policisté zakročit, protože zmíněný kluk prostě ukradl cizí věc a utíkal s ní pryč. A když ho policisté chtěli legitimovat, tak navíc utíkal znovu. Představte si, že ukradnete auto, chcete s ním ujet a policie vás prostě nechá. Ať GIBS prošetří adekvátnost zákroku policistů, to je v pořádku.

Hlavně ať se ale policie podobně jako šéf BIS Koudelka nenechá vtáhnout do nebezpečné „antibabišovské“ politické hry, kterou kvůli stále větší nepopularitě kabinetu Petra Fialy rozehrály vládní strany. Protože pak bychom policii prostě museli přestat věřit.

Je to vůbec ironie. Vládní strany i jejich média obviňují Babiše z šíření nenávisti – přitom nenávist na jeho turné chodí cíleně šířit právě jejich voliči.

Nejhorší ale je, že média v čele s Českou televizí udělají hrdiny z dotyčného pubertálního kluka i jeho dospělé matky, která ho na mítinku zneužila, když ho tam klidně nechala krást a provokovat. To ona je za to přece v první řadě odpovědná, ne? A zvlášť, když se cynicky ráda chlubí tím, že kluk je autista. Ale možná, že je její syn politicky předčasně uvědomělý autista a původně nepřišel na mítink jen provokovat a krást, ale poslechnout si pokojně Babiše a prostudovat si program ANO, kdyby ho to náhodou oslovilo...

Ve stejnou dobu vládní koalice SPOLU rozjela masivní reklamní kampaň proti Babišovi, kterého dala na billboardy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. I ta je přehnaně konfrontační. Myslíte, že šíření nenávisti proti Babišovi zabere?

Kampaň SPOLU s Babišem a Putinem beru jako přiznání vládní neschopnosti, kterou opakovaně potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Když se blíží volby, a vám padají volební preference a nevěří vám stále více lidí, hoďte do toho prostě „antibabiše“. Kdyby ta kampaň byla aspoň chytrá, když už ve SPOLU rádi dělají z voličů ANO pitomce. Jenže ona je tak primitivní, že musí každého trochu chytřejšího člověka urazit. Navíc připomíná totalitní propagandu.

Skoro jako by ve SPOLU vykradli tu současnou ruskou, možná proto tam dali Putina. Navíc si lidi pořád pamatují, jak se právě expremiér ODS Topolánek v zimě 2009 chvástal, jak si dobře rozumí s Putinem, protože prý má topolánkovský humor. Anebo jak si miliardové dohody s Putinem v energetice v roce 2013 v médiích hrdě chválil Petr Nečas, další expremiér ODS. Tihle dva vlastně patří na billboardy k Putinovi víc než Babiš. Ale možná, že se na nich objeví až těsně před volbami v rámci horké fáze kampaně.

Šíření primitivní nenávisti ve SPOLU nejspíš utvrdí antibabišovské jádro „ultras“. Ti to žerou, nikoho nového na to ale neuloví. To ostatně dobře vědí i v ODS, kde jsou z té kampaně někteří zoufalí. Jenže právě nové voliče ve SPOLU potřebují, protože v posledních sněmovních volbách společně ODS, TOP 09 a lidovci sotva porazili jediné ANO. A to navíc po Babišových osmi letech ve vládě a po roce a půl covidu, kdy by ho SPOLU mělo automaticky přejet i bez jediného billboardu.

Ve SPOLU se ale pořád chovají, jako by byli v opozici, a ne ve vládě. Takže místo aby vládli a řešili současnou energetickou a socioekonomickou krizi, tak lidem místo adekvátní pomoci znovu hodí „antibabiše“. Teď ale vládne Fiala a problémy lidí proto jdou za jeho vládou. Někdo by mu měl konečně vyslat jasný signál, jak by premiér jistě řekl, aby to pochopil! Zatím se totiž jeho vláda chová jako matka toho kluka z Babišova mítinku. Ten pod jejím dohledem ukradne Babišovi reproduktor – a ona za to pak nadává Babišovi.

Nespokojenost s Fialovou vládou a hlavně s ministrem průmyslu a obchodu za STAN Jozefem Síkelou už dokonce je taková, že někteří zástupci průmyslu v zákulisí mluví o výměně vlády nebo o předčasných volbách.

Ano, a i to vysvětluje to načasování „antibabišovské“ kampaně. Ze Síkely jsou všichni zoufalí, protože je úplně mimo a s nikým moc nekomunikuje. A když už promluví, tak nás v televizi s vážnou tváří ujistí tím, že když nebudeme mít plyn, tak Německo vypne vlastní průmysl a že plyn nám pošle.

Zástupce různých průmyslových oborů děsí neochota Fialovy vlády pomoci našemu průmyslu, zatímco tomu svému výrazně pomáhá většina vlád zemí EU, čímž ten český ničí. I proto od nich uslyšíte i slova o předčasných volbách. Ironie je, že jich většina Fialovu vládu podporovala.

I Síkela už se ale očividně lekl vlastní směšnosti a na ministerstvu zmizely jeho slavné instruktážní štítky o šetření energiemi. Bohužel tam zůstalo zbytečné celodenní svícení. Možná si u Síkely prostě řekli, že zatímco šetřením energiemi prý porazíme Putina, jejich plýtváním porazíme Ukrajinu.

