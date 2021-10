Tomio Okamura přináší zásadní poselství pro volby. Andreji Babiši, vzkaz pro vás

Po často špinavé kampani plné dezinformací jsou na tahu voliči. Tomio Okamura v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz shrnuje, o co jeho hnutí usiluje. Jádrem problému podle něj je, že záměrně dlouhodobě nepracuje velká skupina lidí, která se nechává živit systémem a parazituje na něm, a že se nám globalisté a neomarxisté snaží ukrást naši zemi. Jak to chce řešit SPD, se dočtete v odpovědích jejího předsedy.

Na úvod horká aktualita. Hnutí SPD se podařilo ve Sněmovně svolat schůzi ke zmrazení platů politiků, a to se nakonec povedlo.

Mám z toho radost, že se nám to konečně podařilo a zamrazili jsme platy politiků až do roku 2026. O stejném návrhu SPD se ve Sněmovně hlasovalo před dvěma roky a tehdy žádná z ostatních parlamentních stran náš návrh nepodpořila. Naopak tehdy hlasy všech poslanců kromě SPD prošel návrh hnutí ANO a Pirátů na navýšení platů politiků o přibližně 10 %. Pro SPD platí, že konzistentně prosazujeme zamrazení platů politiků, které jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se nadále navyšovaly. Je nepřijatelné, aby si politici určovali platy sami.

Sněmovní volby jsou již tento pátek. Jaký vzkaz byste chtěl vyslat voličům?

Cílem SPD je v maximální možné míře prosazovat náš vlastenecký program pro slušné občany. Přijďte prosím k volbám. Bude se rozhodovat o tom, zda tu budou vládnout šílení sluníčkářští neomarxisté, kteří zničí našíši ekonomiku bláznivou a nereálnou ekopolitikou Evropské unie, zničí naši zemi masovou imigrací, islamizací a multikulturalismem a zničí naši společnost a rodiny genderismem, nebo tu bude vláda, která toto nedopustí a která se bude snažit hájit národní zájmy, ekonomickou stabilitu a nedopustí neomarxistická zvěrstva.

Všichni máme také možnost vidět špinavou volební kampaň plnou lží a dezinformací. Lídrem jsou v tomto Seznam Zprávy, které se rozhodly otevřeně podporovat Piráty a koalici SPOLU, takže lžou a pomlouvají SPD, jak jen to jde, protože vidí, že vlastenecké SPD stoupá podpora od občanů. V Seznam Zprávách nejsou novináři, ale političtí aktivisté, kteří se přímo zapojili do volební kampaně na podporu probruselských a proimigračních stran. Odpověď SPD bude jasná a demokratická – přijďte v co největším množství k volbám a podpořte SPD. Máme odvahu říkat pravdu a držíme slovo! Nepoklekneme. Hnutí SPD je ve skutečnosti jedinou reálnou alternativou vůči globalismu a neomarxismu, neboť hnutí ANO, Piráti a STAN a SPOLU globalismus či neomarxismus v té či oné podobě podporují, o ČSSD ani nemluvě. Všechny kandidující subjekty slibují, upravují a přesouvají, přičemž žádný z nich nechce řešit jádro problému.

Jaké jádro problému?

Tím je fakt, že u nás záměrně dlouhodobě nepracuje velká skupina lidí, která se nechává živit systémem a parazituje na něm, a že se nám globalisté a neomarxisté snaží ukrást naši zemi. Takzvaní nepřizpůsobiví jsou plně závislí na štědrých sociálních dávkách a nic je nenutí začít pracovat. My všichni jim pak ze svých daní tuto pohodlnou jízdu životem financujeme.

A co víc, ještě si stěžují, a Piráti je dokonce podporují, protože dlouhodobě obstruují ve Sněmovně, aby nemohla být schválena novela zákona z pera SPD, která by vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým zásadním způsobem omezila. Dokud konečně nenaženeme ty dvě stovky tisíc nepřizpůsobivých do práce, bude mít náš stát neustále problém s penězi a může přesouvat, upravovat a tak dále, jak chce, ale nic nevyřeší. Hnutí SPD toto, ale i jiná řešení nabízí ve svém volebním programu.

Můžete připomenout voličům hlavní body vašeho programu? Celý má samozřejmě mnoho stran...

Vážení občané, pokud chcete referendum včetně referenda o vystoupení z EU, zachování české koruny, NE euru, vyrovnané státní rozpočty, kvalitní české potraviny za přiměřené ceny, podporu rodin a slušných lidí, slušné důchody pro slušné lidi, právo na sebeobranu, odmítnutí zeleného šílenství EU, levnou energii a energetickou soběstačnost, podporu českých živnostníků a českých firem, protikorupční zákony s jasným řešením, nulovou toleranci nelegální migrace a islamizace, zestátnění exekutorů a konec exekučních mafií, konec financování politických neziskovek, zrušení pandemického zákona, ochranu svobody slova, odmítání povinné covid vakcinace a uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti, tak přijďte k volbám a dejte svůj hlas hnutí SPD. Pro nás je Česká republika a slušný a pracující občan na prvním místě! Nenechme si ukrást naši zemi!

Mluvil jste o tom, že hnutí SPD je jedinou alternativou vůči globalismu a neomarxismu, který podle vás prosazují všechny ostatní mainstreamové strany. Andrej Babiš se ale v poslední době jasně vymezil proti imigraci a mluví o ochraně suverenity, Ivan Bartoš zase mluví o tom, že nechce muslimskou Evropu…

Tito politici se zalekli svých dřívějších slov, protože vidí, že občané tyto věci nechtějí. Premiér Babiš mluví o obraně suverenity, přitom v Bruselu vše odkývá. Odsouhlasil jménem vlády hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM šílený zelený úděl EU (Green Deal), který extrémně zdražuje a ještě zdraží energie a zničí peněženky našich občanů a naši ekonomiku.

Ostatně zdražování energií kvůli zelenému údělu již naši občané pociťují na svých peněženkách. Andrej Babiš také vyjádřil podporu Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která podporuje migraci do ČR, nominoval Věru Jourovou z ANO na post eurokomisařky, která jasně podporuje potlačování suverenity národních států a prosazuje omezování svobody slova, europoslanci ANO hlasovali pro podporu migrace do Evropy, Babišova vláda podpořila globální pakt o uprchlících. A před měsícem pan premiér přijal do ČR 169 muslimských imigrantů z Afghánistánu. Premiér Babiš mluvil o tom, že je pro přijetí eura ve vhodnou dobu. Babiš podporoval neomarxistický squat Klinika. Poklonkoval Bruselu i Washingtonu. A teď bude lidem namlouvat, že hájí národní zájmy? Vidí, že na to voliči slyší, tak si snaží navléct vlastenecký kabát a hrát si na českého Orbána. Jak ale vyplývá z výše uvedených konkrétních příkladů, jsou to jen slova, reálné činy chybějí...

Pokud jde o Piráty a STAN, Ivan Bartoš jasně řekl, že by mu nevadila muslimská Evropa a že migrace je přirozený jev. Vít Rakušan ze STAN chtěl vítat jako starosta Kolína syrské imigranty. Tato koalice podporuje přijetí eura. Piráti prosazují konec práva veta v EU, čímž bychom přišli o zbytky suverenity. PirSTAN podporují manželství homosexuálů.

Lídr SPOLU Petr Fiala jasně řekl, že ODS podporuje Evropskou unii a že je to prounijní strana. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura také řekl, že je pro přijetí eura ve vhodnou dobu. Markéta Pekarová Adamová zase řekla, že bychom měli solidárně přijímat „uprchlíky“ a „sirotky“. TOP 09 i KDU-ČSL podporují přijetí eura. Korunu všemu nasadil předseda lidovců Marian Jurečka, který před dvěma týdny řekl, že výměnou za místa ve vládě už nebudou lidovci trvat na tom, že je manželství svazkem muže a ženy. Takže vidíme, že všechny tyto strany podporují více či méně totéž a jsou více či méně globalistické a neomarxistické.

Cena plynu v EU teď pokořila další metu a zdražil až na 100 eur za megawatthodinu, pětinásobek průměrné předpandemické ceny…

Energie zdražují kvůli zvrácené a šílené zelené politice Bruselu. Plán má název zelený úděl EU (Green Deal). V tom důsledku se ale zdraží úplně vše. Teď například i beton a cement, ale promítá se to do ceny potravin a výrobků. Zelený úděl EU odsouhlasil premiér Babiš jménem vlády hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM. Mnozí politici, místo aby přiznali omyl zelené politiky EU, tvrdí, že v tom máme vidět příležitost – to říká třeba předseda ODS Petr Fiala.

Tento názor je zcela mylný, protože zdražují i ostatní energie, což je důsledkem zvrácené energetické politiky EU. Česká republika přijala na základě souhlasu Babišovy vlády takzvaný zelený úděl EU (Green Deal), který je podstatou tohoto problému. Zelený úděl slepě a servilně podporují i strany demobloku, tedy SPOLU a Piráti-STAN. Není jiné cesty, jak zabránit chudobě a nedostatku energie, než odmítnout diktát EU. Musíme prosadit právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU a prosadit energetickou soběstačnost. Energožebračenky nabízené vládou lidem jako kompenzace nejsou řešením.

V Evropě se v posledních letech daří politikům, kteří to chtějí změnit. Třeba Marine Le Penové, která má velkou šanci stát se francouzskou prezidentkou, anebo známému bojovníkovi proti islámu Geertu Wildersovi. Je podle vás náhoda, že jde o politiky, kteří sympatizují s SPD, nebo jí dokonce vyjádřili podporu?

Mám z toho radost a jsem rád, že v rámci Evropy jsme spojenci hlavních vlasteneckých parlamentních stran a tvoříme společnou alianci proti diktátu Bruselu, proti neomarxismu a islamizaci. Moje dlouholetá kamarádka Marine ve videoposelství řekla, že hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) je dnes v České republice jedinou stranou hájící národní zájem a je jedinou skutečnou vlasteneckou stranou v České republice. To stejné řekl o SPD i Geert.

Exprezident Václav Klaus tento týden v televizi de facto podpořil ve volbách volbu SPD. Ze slov Václava Klause vyplývá, že nemá smysl volit Trikolóru, protože se podle něj ani zdaleka nepřibližuje k hranici volitelnosti. Tak lze jeho slova chápat. Co tomu říkáte?

Vyjádření exprezidenta Klause je jistě signálem i k původním voličům ODS, která již po spojení s TOP 09 neprosazuje konzervativní hodnoty a z ODS se stala probruselská strana.

Do předvolebního času zasáhla i zvláštní „fotbalová“ aféra, kdy byly české děti britskými médii obviněny z rasismu, a věc se řešila dokonce na diplomatické úrovni. Co na to říkáte?

Vrchol šílenství a neomarxistické západní arogance! Odmítáme urážení českých dětí kvůli falešnému obvinění z rasismu. Nepoklekneme před sluníčkářskou tyranií ve fotbale ani jinde. Každý pokřik na fotbale nesmí být přece spojován s barvou pleti. Je jasné, že domácí publikum fandí domácím, a nikoliv hostům. Tak tomu vždy bylo, je a bude bez ohledu na barvu pleti. Příště zakážou sluníčkáři fandění, aby to někoho náhodou neuráželo… Urážení našich dětí v on-line prostoru i v médiích je zoufalé a směšné a nemá nic společného s fotbalem. Celé to je důsledkem propagace rasistického hnutí Black Lives Matter a podobných aktivit západními médii, ale i našimi sluníčkáři. Nepoklekneme a budeme hájit zájmy slušných českých občanů a České republiky! Nenechme si ukrást naši zemi!

