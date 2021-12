Toto může vést k rozpadu EU! Václav Cílek na člověku z Vysočiny ukázal, co politici a novináři z vyšších tříd nevidí

SVĚT KRIZE A NADĚJE Filozof a geolog Václav Cílek v bilančním rozhovoru hovoří o důsledcích pandemie covidu, kritizuje EU za Zelený úděl a vyjadřuje se rovněž k Rusku a Číně, která se podle něj kvůli stárnoucí populaci brzy vyčerpá. Do nového roku přeje hodně síly v boji s covidem, a hlavně s jeho důsledky, a upozorňuje, že svět po odeznění pandemie bude úplně jiný, než ten, na který jsme byli zvyklí.

Rok 2021 jsme začínali s totálně zavřenou zemí a ani dnes nemůžeme říct, že by se ta situace nějak fundamentálně změnila k lepšímu. Souhlasíte?

Já se přiznám, že jsem příliš neřešil relevanci a smysluplnost vládních nařízení a restrikcí – nejenom u nás, ale ani v Evropě. Když ale budeme hovořit o samotném covidu a epidemii, tak zjistíme, že žádné matematicky předpověditelné vzorce prostě nesouhlasí a míjí se s realitou. Jak třeba racionálně zdůvodnit, že lidé se dnes stýkají mnohem víc než před rokem, přesto počet nakažených klesá. Samozřejmě je do toho nutno započítat i faktor očkování a další vlivy, ale zatím je to všechno tak trochu jako nepovedená předpověď počasí. Tady vidíme, jak ta příroda je nepředvídatelná a nevypočitatelná. Takže pro mě je covid jako choroba skutečným tajemstvím. A to ještě větším, než na počátku.

Co si naše společnost odnesla z té doby – to jest z roku 2021 v souvislosti právě s covidem?

Já pozoruji dva typy reakcí. Tou první jsou deprese, obavy a strach, které v souvislosti se zdražováním ještě sílí. Lepší je to určitě v tom druhém případě, kdy se lidé zamýšlí sami nad sebou a řeknou si, že voda, plyn nebo elektřina prostě nejsou věci, na které máme automaticky nárok.

Takže ten covid nám názorně ukázal, že ty dosavadní jistoty a samozřejmosti už samozřejmostmi nejsou a nebudou. Často ti lidé, kteří prodělali covid, ztratili chuť nebo čich, a když se z toho dostali, tak zjistili, že jim třeba nechutná pivo, ale víno nebo kořalka. To znamená, že se poměrně zásadně změnily chutě a vůně, což jsou dost staré archaismy naší mysli, které budou mít vliv i na ty současné hodnoty.

Byla slibována Tečka za covidem, místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. Proč nenastala ona tečka, a nastane v roce 2022?

Víte, to jsou naprosto iracionální procesy, které nelze předvídat ani umravňovat zákony. Podívejte se třeba na španělskou chřipku, která se zničehonic objevila během první světové války, zabila 50 milionů lidí a zase potichu zmizela. A já tajně doufám a věřím, že v případě covidu se stane něco podobného.

Politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš. Ten v současnosti odchází do opozice. Například psycholog Ivan Douda říká, že po určité době je změna vždycky dobrá. Máte podobný názor?

Já osobně jsem byl s výsledky voleb spokojený – a to kvůli tendenci k širokému konsensu. Zatím také vidíme, že ve vládě nesedí žádní egomaniaci, a že se snaží vzájemně domluvit. Působí a bude tu působit stín Andreje Babiše, což je velký strašák pro současnou vládu, protože hnutí ANO je stále tou nejsilnější stranou, takže kdyby nový kabinet začal sekat fatální chyby, Babiš by ho jistě rád sestavil sám a znovu - třeba v rámci předčasných voleb. Ale to je samozřejmě jenom teorie.

Směrem k roku 2022 se občané bojí zdražení cen energií a poukazují na „zelené“ snahy EU. Co vy říkáte na nesmírně diskutabilní projekt zvaný Green Deal (Zelený úděl)?

Já vím, že klimatická změna tu je a něco se proti tomu dělat musí. Nicméně to, co dělá Evropská unie, je podle mě velmi chaotické a zbytečně ukvapené. A domnívám se, že je to velmi důležitý faktor, který může v konečném důsledku vést i k rozpadu EU, protože třeba naši lidé prostě nebudou ochotni a schopni plnit všechny ty restrikce a přísné limity, protože s tím samozřejmě souvisí i očekávané zdražení energie. Vidíme, že ta zelená ideologie vítězí nad zdravým rozumem, a to je špatně.

Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je ale taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná a udržitelná? Stručně a jasně – máme na to?

Já vám odpovím jinak. Většina politiků a novinářů pochází ze středních nebo vyšších středních tříd, takže oni netuší nic o životě 70 procent obyvatel, které tahle hra může zahnat ještě více k chudobě a bídě.

Zatímco Evropa se „plácá“ v covidu, Čína se dál rozvíjí. Jak se máme chovat k Číně? Jako k zemi, odkud vzešel covid, nebo jako k expandujícímu státu? Můžeme se s ní měřit, pokud jde o zápal k práci a pracovitost? Jistě jsme si objednali mnoho vánočních dárků z Číny. Je to v pořádku? Měla by Evropa, potažmo Česká republika více vyrábět a „pracovat rukama“, nebo bychom se měli ubírat jiným směrem?

Já bych řekl, že ta naše neochota manuálně pracovat se často mění až v nenávist k té Číně, protože Číňané jsou naopak velmi zruční a činní. To ale nic nemění na tom, že z Číny máme mít obavy jako z velkého a mocného státu. Ale podle zákona populační dynamiky je nanejvýš pravděpodobné, že během 20-30 let skončí Čína jako Japonsko, je na té samé trajektorii. To znamená, že zde bude dominovat stárnoucí populace, takže ta země se zkrátka z demografických důvodů za nějaký čas vyčerpá.

Například Japonci to vyřešili tak, že všechno vsadili na robotizaci a to jim zatím vychází, protože jsou v tom patrně nejlepší na světě. Uvidíme, jakou únikovou cestu si zvolí Čína.

Když hovoříme o Číně, zeptám se i na další diskutovanou velmoc – Rusko. Jak postupovat vůči zemi, která drží „spoušť“ na kohoutku s ropou a plynem, ale zároveň drží také Krym a operuje na hranicích Ukrajiny.

Víte, já osobně mám pocit, že Evropa si z Rusů dělá vcelku zbytečně nepřátele – a tím posunuje Rusko čím dál více k Číně, kam má v budoucnu proudit zejména ruský plyn. Přitom je zapotřebí si uvědomit, že ta závislost Evropy a Ruska je oboustranná. Pro Rusko je Evropa největším a dobře platícím zákazníkem, zatímco pro Evropu je Rusko solidním a spolehlivým exportérem, na kterého se může už několik desetiletí plně spolehnout. Takže ani jedna ze stran nemá zájem na tom cokoliv měnit.

A pokud jde o ty politické záležitosti, tak musíme vzít na vědomí, že Rusko se jako velmoc obklopilo svými vazaly, to znamená zeměmi, které má pod kontrolou a kde má zásadní vliv. A pokud se v těchto zemích (viz. Ukrajina) začne něco protiruského dít, tak to zkrátka Moskva vnímá jako ohrožení země.

Jaké je vaše přání do nového roku 2022? Co od něj můžeme očekávat?

Já se obávám, že ten příští rok bude ještě obtížnější než tento – a to především z hlediska vadnoucí, klesající ekonomiky.

Proto považuji za důležité, aby si lidé pokud možno srovnali své životní hodnoty a připravili se na to, že svět po covidu bude jiný než ten, který jsme tu měli předtím. Přesto lze určitě žít šťastný život, ale už trochu jiný, než před začátkem koronavirové pandemie.





Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

