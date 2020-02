Toto vám vezmou zelení magoři! Docent Ševčík drtivě. „Nedochůdče“ Greta ať nečte, ale vás taky nepotěší

ZÁCHRANA PLANETY, ČI ZELENÉ PEKLO? Jak zhodnotit vlnu boje za ekologii a proti globálnímu oteplování? To, co se v posledních letech děje, je podle ekonoma a proděkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslava Ševčíka bojem proti zdravému rozumu. „V konečném důsledku to odnesou spotřebitelé zemí Evropské unie,“ míní Ševčík, podle kterého se regulacemi k pokroku dojít nedá. Pochválil premiéra Babiše, který se v poslední době některým návrhům z EU vzepřel, například, pokud se jedná o jadernou energii, či český průmysl. Babiš by prý ale mohl ještě přitvrdit. „Již teď je zřejmé, že jen velmi těžko budeme držet své pozice v tradičním automobilovém průmyslu,“ mluví Ševčík o konkrétních dopadech a poukazuje na nové záměry šéfky EK Ursuly von der Leyenové. Připomíná také důsledky ekokampaní z minulosti, například dopady povinného přimíchávání biosložky do fosilních paliv, nebo kůrovcovou kalamitu, v souvislosti se kterou mluví o „zelených magorech“. Na přetřes přišla i osoba Grety Thunbergové a mladí zelení aktivisté.

Vydělá podle vás Evropa v dlouhodobém horizontu na snahách o ekologizaci svého průmyslu, nebo se přikláníte spíše ke kritickým hlasům, které hovoří o opouštění pozic na světových trzích?

Jsem velký zastánce ekologie. Mám rád čisté životní prostředí a snažím se podporovat soukromé iniciativy zvyšující kvalitu životního prostředí. Jsem pro třídění odpadu, sám tak činím. Ale to, co se děje v posledních letech v souvislosti s tzv. ekologizací a v souvislosti svatého boje proti globálnímu oteplování považuji za boj proti zdravému selskému rozumu. Zelení fanatici napříč Evropou ovládají politické mechanismy a ve svém křížovém tažení za ekologizaci se začali přičiňovat o nastartování procesů, které povedou ve svém důsledku již ve střednědobém časovém horizontu ke ztrátě konkurenceschopnosti zemí Evropské unie v rámci světové globální ekonomiky. V konečném důsledku to odnesou spotřebitelé zemí Evropské unie, kteří budou muset platit vyšší náklady spojené s naprosto neefektivními a scestnými procesy, které bude nutno realizovat při plnění dogmatických cílů ekohysteriků, třeba v oblasti elektromobility. Fanatici elektromobility se možná probudí, až Německem projedou dva až tři blackouty.

Častým argumentem zastánců ekologičtějšího průmyslu je, že pokrok a regulace dají vzniknout zcela novým pracovním pozicím. Ale je garantováno, že v rámci evropského společného pracovního trhu vzniknou právě u nás?

To, že pokrok dává vzniknout novým pracovním pozicím, může být ve střednědobém horizontu pravdivé. Ale nemůže to být pokrok vznikající na bázi přijímání nesmyslných regulací. Regulacemi pokrok nevytvoříme! Navíc samotné regulace nepřináší nová pracovní místa v produktivních oblastech, ale naopak generují místa nových a nových byrokratů. Ve svém důsledku jsou tito byrokraté placeni opět z peněz daňových poplatníků, a to převážně těch, kteří vytváří plnohodnotnou produkci. Některá nová pracovní místa mohou skutečně vzniknout, ale množství jiných, produktivnějších, zanikne. To musíme mít na paměti. Tato cena je příliš vysoká, mnozí si obdobné situace pamatují ještě z dob budování socialismu.



„Nenecháme si od Evropy vnucovat věci, které by měly ohrožovat naše hospodářství. Určitě se nenecháme strhnout k fanatickým zeleným opatřením, která by ohrožovala náš průmysl. To se radši budeme soudit a budeme se v nejhorším dohadovat o sankcích,“ uvedl na téma evropské snahy o absolutní ekologii premiér Andrej Babiš. Je to vhodná strategie?

Premiér Babiš má dlouholeté zkušenosti v boji s byrokratickou hydrou. Možná by mohl být ještě tvrdší. Obávám se, že fanatické, nikým nevolené politiky typu současné šéfky Evropské komise soudružky Leyenové a dalších zelených ideologů je nemožné přesvědčit o devastujících účincích spoušti, kterou postupně vyvolávají. Již teď je zřejmé, že jen velmi těžko budeme držet své pozice v tradičním automobilovém průmyslu. Současná německá zelená ideologie velmi silně připomíná nebezpečné ideologie vzniklé na tomto území ve 20. a 30. letech minulého století. A nenechme se ukolébat, že žijeme v mírové době. Hráz zeleným fanatikům a obchodníkům s tzv. ekologickým nebezpečím je nutné postavit na pevných základech.

Již nyní je zřejmé, že mnohá rádoby ekologická opatření z posledních dekád napáchala nedozírné škody. Připomínám vnucené přimíchání biosložek do paliv, kdy tato výroba přispěla k ničení deštných pralesů, nesmyslné přepravě nezbytných surovin neekologickou cestou přes oceány. Dále lze připomenout výrobu energie z tzv. obnovitelných zdrojů, kdy se, zaplať pánbůh, nepodařilo masově zakládat bioplynky, které by ničily vypěstovanou zeleň. Připomeňme si kůrovcovou kalamitu, která byla odstartována přivazováním fanatiků z různých ekoteroristických spolků na Šumavě, kdy pak jihozápadní proudění přeneslo nákazu na lesy na Českomoravské vrchovině, Jeseníky, Beskydy a další oblasti v České republice. Myslím si, že již dost bylo těchto zelených magorů.

Změny se týkají mnoha průmyslových odvětví. „Už teď je každá čtvrtá tuna oceli ‚špinavá‘, dováží se ze zemí, kde environmentální předpisy vůbec nerespektují. A my tu budeme postupně utlumovat výrobu čistěji vyráběné oceli. Jak to uděláme? Kdo tu bude pracovat? Kdo odvede daně a pojistné do státního rozpočtu, když tu nebude práce?“ ptá se Josef Středula. Skutečně to může dopadnout takto černě, tedy že vlastní průmysl utlumíme, abychom později byli nuceni dovážet „špinavé“ suroviny z Asie či odjinud?

Škoda, že si tohle neuvědomil Josef Středula dříve a že nevystupuje aktivně proti arogantním ekoteroristům. Škoda, že si to neuvědomují více i naši občané, že zpřísněním norem v Evropské unii se vůbec neřeší problematika životního prostředí v globálním pojetí. Země Evropské unie jsou nejmenším znečišťovatelem životního prostředí. Politikové v České republice by v žádném případě neměli podléhat fantasmagoristickým koncepcím přicházejícím sem z Evropské unie, ale neměli by ani podléhat mocenskému nátlaku německých a francouzských politiků.

Ekonom Vladimír Pikora se obává, že nás Evropská unie donutí myslet ekologicky, ať už se nám to bude líbit, nebo ne. Jen nás to prý navíc přijde pořádně draho. Se zachováním jaderné energie se částka blíží 700 miliardám. A bez? Pikora mluví až o dvou bilionech. Je na místě se něčeho takového při „zezelenání průmyslu“ obávat?

Zatím nebyl nalezen ekologičtější způsob výroby elektrické energie než z jádra a vodních elektráren. Ty tzv. obnovitelné zdroje s sebou přináší zatím nikým řádně nevyčíslitelné ekologické náklady spojené jednak s výrobou, ale i likvidací technologií, které mají svou určitou životnost, ať už se jedná o sluneční panely či větrné elektrárny. Je až směšné, že si ekoteroristé nevšímají obrovských škod např. na populacích ptactva, které hubí lopatky větrných elektráren, nevadí jim, že samotné tyto technologie s sebou přináší přinejmenším zásahy do proudění vzduchu, jeho oteplování, a zároveň vysoušení a erozi půdy. Když se to sečte všechno dohromady, tak se ukáže, že se vlastně ani o ekologický způsob výroby elektrické energie nejedná. Dokud nevznikne a nebude vyzkoušena nějaká nová technologie k výrobě energie (třeba vodíková), neměli bychom podléhat ekoteroru z Evropské komise.

Bude podle vás se stupňující se snahou o ekologii v Evropské unii vznikat demokratický deficit?

Tak předně, demokratický deficit v EU nemůže vznikat, ten už dávno existuje. Bude se pouze prohlubovat. A není to se snahou o ekologii, ale o ekoterorismus. Měli bychom se vrátit k počátku. Snažit se třídit odpad a každý občan by měl začít sám u sebe ve snaze o zlepšování životního prostředí. Jestli v budoucnu má skutečně docházet k dalšímu byť nepatrnému oteplování klimatu, nechce lidi, ať vymyslí co nejlepší způsob, jak se adaptovat a jak ochránit ty nejchudší. Nevyhazujme peníze z oken a nebojujme s větrnými mlýny proti něčemu, co nemůžeme změnit. Výkyvy teplot, a to ještě podstatně silnější, na naší planetě existují již miliony let. A jenom hlupáci a nevzdělanci, bohužel jsou mezi nimi i někteří vědci, se připojují k mediálnímu humbuku a hysterickým výlevům.

A regulace? Jsme teprve na začátku a čekají nás hromady dalších zákazů? Nebo jde o zbytečný alarmismus?

O alarmismus jde, ale opět musím použít slovo eko-klimatický alarmismus. Ano, jsme v období, kdy si všeho schopní lidé dělají ze svatého boje za životní prostředí velký business. Přitom jim ale nejde o životní prostředí, ale o dosažení na co největší podíl z přerozdělovacích procesů veřejných prostředků.

V roce 2019 se na výsluní dostala ekoaktivistka Greta Thunbergová a s ní hnutí Fridays for Future. Zájem médií pak vyvolaly často i velmi radikální akce hnutí Extinction Rebellion, jehož členové se zviditelnili i v České republice, když v říjnu 2019 blokovali provoz na pražské magistrále a někteří se k vozovce dokonce přilepili. Je ekologický aktivismus do jisté budoucností politiky? Jak se k němu stavíte?

Tito všeho schopní přerozdělovači jsou ochotni zneužívat psychicky nemocnou mladou dívku bez vzdělání. Je tragikomické, až tragické, že dostává prostor na všemožných mezinárodních panelech, kde dříve vystupovali spíše zasloužilí nositelé Nobelových cen, než takové nedochůdče. Ke zneužívání nedochází pouze u ekoteroristky Grety Thunbergové, ale i u různých pomatenců z Fridays for Future, exhibicionistů z Extinction Rebellion. Většina jejich reprezentantů se již předvedla tím, že mají hlavy prázdné, brojí proti údajným klimatickým změnám, ale nedovedou vysvětlit jak to, že řádově před tisíci lety byla část Grónska zelená a ne pod ledem jako nyní, kdy dochází k tzv. globálnímu oteplování. Nedovedou vysvětlit, čím to je, že v současnosti je na Antarktidě více ledu, než tomu bylo před třiceti až čtyřiceti lety. Nedovedou vysvětlit, proč před mnoha tisíci lety bylo na Antarktidě tepleji, než je nyní, i když v té době nemohla o jakémsi vlivu člověka na klima být ani řeč. Bohužel, všechna tato fakta zamlčují i mnozí rádoby vědci, kteří očekávají, že se svezou na módní vlně tzv. klimatické změny a získají granty a další finanční prostředky na svatý boj proti novému nepříteli lidstva.

Aktivisté hnutí Extinction Rebellion mnohdy přímo počítají s tím, že budou během protestních akcí zadrženi policií. Jak se postavit k faktu, že záměrně porušují zákony, například omezováním ostatních obyvatel měst, aby tak přitáhli pozornost k otázkám, na kterých jim záleží?

Tento zelený internacionalismus a novodobé zelené falangy v mnohém připomínají komunistickou internacionálu. K tomu se často přidávají média, u nás i ty veřejnoprávní, často za peníze daňových poplatníků a koncesionářů organizují a propagují vymývání mozků, a nesmyslné akce Extinction Rebellion. A vůbec jim nedochází, že prosazování cílů zelených ekoteroristů budou spíše naplňovat ne to, co mají v názvu své organizace, ale procesy vedoucí k vyhynutí. Milí aktivisté, desítky let nás již poučily o tom, že neplatí kolektivistické a komunistické rčení „poručíme větru dešti“. A proto protestujte v sobotu tím, že po sobě uklidíte bordel, který mnohdy zanecháváte, v pátky zamiřte zpátky do normálních škol, ne do těch zelenými monstry ovládnutých. A možná bude lepší učit se a přemýšlet.

