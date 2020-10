Trestat většinu, co dodržuje opatření? Generál Šándor ví, co musí nastat

ROZHOVOR „Pokračování salámové metody, která podle mého soudu je špatná, prodlužuje stav nejistoty a strádání, aniž by bylo zřejmé, co bude dál. Vláda dělá jen operativu, žádné plány, jak řídit tento stát, nemá,“ říká k novým opatřením bývalý šéf vojenské rozvědky generál Andor Šándor. „Postrádám tady tu trpělivou, vysvětlovací práci, získávání lidí. Ti, co to flagrantně kopou do řitě a kašlou na to, mají být potrestáni,“ domnívá se.

Nejen Česko se potýká s pandemií koronaviru. A má problémy. Velké. Kdo z toho vychází nejlépe, jsou asijské země, a to nejen ty s autoritativním režimem, jako je Čína či Vietnam, ale i Jižní Korea, Tchaj-wan. O čem to svědčí? Není to předzvěst budoucího vývoje, že životaschopnější jsou právě tam?

Je pravda, že země s autoritativním režimem jako Čína a Vietnam jsou na tom lépe, ale to je pravda tak z půlky. Jižní Korea je sice demokracie, ale lidé tam poslouchají a šlapou jako v Číně. V Jižní Koreji když řeknete nechoďte do restaurace – ale necháme je otevřené – tak Jihokorejci do nich nebudou chodit. Když řeknou necestujte dva roky do Evropy, tak tam nepojedou. Oni jim to nezakazují, ale lidé tam jsou velmi ukáznění. To je velký rozdíl mezi Evropou, Spojenými státy a těmito národy.

Do jaké míry je to výsledek výchovy a také uvědomění si toho, že svoboda musí jít ruku v ruce se zodpovědností, je diskutovatelné. Je evidentní, že u nás pořekadlo o svobodě ruku v ruce jdoucí se zodpovědností velmi kulhá. Není se čemu divit. Třicet let nikdo nikoho k ničemu nevede. Těžko můžeme dneska očekávat, že Čech mající pocit, že před 30 lety nabyl svobody, se jí dnes bude jakkoliv vzdávat. Je to samozřejmě pomatené, ale bohužel to tak je.

Asie si prošla SARS i MERS. Poučili se, a tudíž tu věc nepodcenili. Hlavně v Jižní Koreji je neuvěřitelně vyvinutý systém registrace lidí. Vše je digitalizováno. Odbírají vzorky, vyhodnocují je. Systém tam úplně jinak funguje. Zatímco my pořád mluvíme o chytré karanténě a trasování, nikdo z toho není ani chytré ani vytrasované, tak v Jižní Koreji to prostě funguje. Podstatné je, že v Číně má občan větší sílu komunistické autority, ale je ukázněný a pracovitý. Avšak i Jihokorejec je ukázněný a respektuje to, co mu orgány státní moci říkají. Pokud ve Spojených státech je prvním člověkem ten, kdo zpochybňuje koronavirus a jeho vážnost, sám prezident, nelze se pak divit, že mají asi 250 tisíc mrtvých.

Zdá se, že virus je brutálně na vzestupu všude. Je možná i otázka, kdy nás dohoní Slovensko a Rakousko. Byť systém plošného testování, co na Slovensku zkouší, se možná ukáže jako jedna z variant jak to řešit. Logisticky, finančně i jinak je to velmi náročné. Asiaté jsou jinak ukáznění, funguje tam systém, evidence, trasování, chytré karantény, velký počet odběrů a je tam kázeň. To je jedna z rozhodujících věcí. U nás kdyby lidé byli více ukáznění, tak bychom se nemuseli dostávat do situace, kdy se to všechno nezadržitelně blíží k další formě tužšího lockdownu.

Jak mluvíte o té asijské mentalitě, jsem si připomněl, že i Vietnamci žijící u nás ani v létě neodložili roušky, i když nebyly v té době povinné...

Vietnamci z večerek jsou velmi pracovití lidé, od kterých bychom se měli té kázně trochu učit. To, co říkáte, je ukázka toho, že jsou ukáznění.

Navíc asijské země jsou na tom dobře technologicky, myslím že mnohem lépe než Česká republika...

Stoprocentně. Zatímco my se dohadujeme, kdo bude tvůrcem 5G sítí a máme tady řadu lidí blouznících nesmysly o tom, jak nám tím kdo bude vymývat hlavu, tak oni je mají zavedeny. Jestliže dnešní kabely 5G sítí umožňují desetinásobně větší přenos informací než 4G sítě, tak je to velký technologický pokrok, na kterém, pokud je státní správa dobře postavená, může dosahovat úspěchu. My se mátoříme a vyprávíme, jak jsme úspěšní. Stejně všichni vědí, že moc úspěšní nejsme. Podívejme se jen na debatu o eRoušce. Má ji milion dvě stě tisíc lidí, bylo by potřeba, aby ji mělo minimálně čtyři miliony obyvatel, ale lidi nepřijmeme k tomu, aby si ji nainstalovali. Tam je to zásadní rozdíl.

Hodně se mluví o geopolitickém souboji USA a Číny s tím, že Číňané Američany dohánějí. Neurychlila pandemie tento vývoj. Spojené státy nyní vypadají trochu jako zhroucený stát, a pokud bude výsledek prezidentských voleb těsný, tak kdo ví, co se tam může ještě odehrát?

Úterý 3. listopadu bude událost, kterou je potřeba bedlivě sledovat. Jde o to, kdo získá 270 volitelů. To bude ten, kdo bude potom 20. ledna inaugurován v Bílém domě jako další prezident. Většinový systém, kdy vítěz bere vše, je zřejmý. Dneska jsou odhady velmi těžko predikovatelné. Těsný výsledek, kdy ho jedna ze stran neuzná, může vést k něčemu, co se může blížit občanské válce. Vidíme to už delší dobu. Začalo to Black Lives Matter a nevím, kde všude to skončí. Je to ukázka toho, jak americká společnost je rozdělená. Jak spolu menšiny nežijí, ale žijí vedle sebe.

Je pravda, že Čína dosáhla velkých úspěchů kamkoliv se podíváme. Kromě toho, že si zajišťuje zdroje nerostného bohatství a zemědělskou půdu v Africe, přístup k ropě apod., tak velmi silně expanduje. Je vidět, že čínským komunistům se velmi dobře daří vybudovat kapitalismus, který má řadu možností předstihnout Spojené státy. Je třeba říci, že přes kritiku Donalda Trumpa se mu přece jen podařila změna v některých obchodních dohodách s Čínou a zachoval sankce vůči nim. Podařilo se napravit dohodu s Mexikem a Kanadou. Jeho všechny kroky nelze šmahem odmítnout. On ten tah má celkem dobrý.

Obávám se, že jak je to nastaveno, tak jestli někde může vzniknout velký konflikt, bude to mezi Čínou a Spojenými státy, a mezi Čínou a některými státy v Jihočínském moři, neboť kam se podíváte na sousedy Číny, tak s kdekým má Čína nevyřešené problémy dlouhodobě. Bude z hlediska bezpečnosti zajímavé sledovat vývoj v této části světa. Ale to, že 21. století bude o soupeření mezi Spojenými státy a Čínou kdo povede svět, je evidentní.

Když se podíváme k nám, tak tady se hodně nadává vládě, která dělá chyby. Ale mnoho z těch kritiků samo pak nedodržuje epidemiologická opatření. A čím víc takových bude, tím vše bude trvat delší dobu a ekonomické i zdravotní dopady budou horší. Navíc řada lidí naskakuje na různé neuvěřitelné teorie. Například když k nám přijede na pomoc 28 amerických doktorů, tak někdo z toho dělá div ne americkou okupaci. Nebo že za pandemii může Bill Gates. Také vás to překvapuje? Jako by spoustu lidí opustil zdravý rozum?

Obávám se, že některé ani zdravý rozum neopustil. Ani ho asi neměli, protože některé intelektuální výlevy skutečně nemá cenu komentovat a někdy je lze označit číslem diagnózy. Vládu nemůžu kritizovat z hlediska obsahu, nejsem epidemiolog. Vždycky jsem měl problém s její komunikací. Myslel jsem si, že s novým a zase odcházejícím ministrem zdravotnictví Prymulou se to zlepší v tom, že bude zřejmé, co bude když ne, co bude když ano, s nějakým časovým rozvrhem. Po debatě paní ministryně financí Schillerové na Primě v neděli jsem si s hrůzou uvědomil, že vláda nemá vůbec žádný plán na zvládání krize a řeší vlastně jenom operativu. Je to mikromanažování problémů, které se tu vyskytují, a to je velmi špatně.

Každý plán slouží proto, aby se nějak upravoval. Jak říkal Eisenhower – plány jsou k ničemu, ale jejich tvorba slouží k tomu, že lidi o věcech přemýšlí a nastartuje je to ve směru k tomu, aby plán dobře dopadl. Každý se nějakým způsobem změní. Ale když plánujete, začnete o věcech přemýšlet v širších souvislostech. To mi přijde, že tu velmi absentuje.

Jestliže od 2. září činím nějaká restriktivní opatření, které se přitvrzují, aniž by ty předchozí opatření měly možnost ukázat, jestli byly dobré nebo špatné, tak to mi přijde, že to neřeší lidé, kteří tomu rozumí. Čtu poměrně velké množství informací a snažím se z toho být nějakým způsobem chytrý. Je ale vidět, že je tu určitá skupina lidí a nejsou to lidé, kteří by chtěli zářit v reflektorech, ale z jejich předpovědí se ukazuje, že mají pravdu. Že opatření, které vidíme touto salámovou metodou, nejsou dobrá, že celý problém jenom zdržují a prodlužují. Škody se prodlužují a zvětšují a stejně nakonec dojdeme k nějakému lockdownu, k nějakému velkému uzavření, aby se odvrátilo zhroucení zdravotnictví.

Otázkou je, zda se celá věc neměla řešit už před měsícem a dneska jsme mohli být jako Izrael, že vidíme někde to světlo na konci tunelu. Je potřeba při těch všech opatřeních mít důvěru. Když něco říkáte, tak vám lidé musí důvěřovat. Postrádám tady tu trpělivou vysvětlovací práci, získávání lidí. Ti, co to flagrantně kopou do řitě a kašlou na to, mají být potrestáni. To jinak nejde. Ale není možné, aby to dopadalo tak, že ti, co na to kašlou, si prosazovali své fantasmagorie, ale většina, co to dodržuje, aby byla trestána. Pak je třeba říci, aby ve srozumitelnosti toho, co nám kdokoliv sděluje, aby se nepoukazovalo na nějaké trhy na Náplavce, protože když se podíváte do každého Kauflandu nebo Lidlu, tak tam jsou lidé zrovna takhle. Já to neobhajuji, jsem také pro nějaké rozumné sebeomezení. Ale proč vadí Náplavka a nevadí Kaufland? Ukazuje se, že se nelze vymezovat k nějakým restriktivním opatřením a poukazovat, kde se co dělá špatně. Je potřeba to lidem vysvětlovat. Vláda, která má velmi pošramocenou pověst, to má samozřejmě těžké.

Je vidět, že jsme nejen zaspali problém šíření toho viru, ale té podpory lidí. Na jaře jsem napsal: „Vláda ve svých opatřeních vychází z platné krizové a bezpečnostní legislativy. Bude ji moc prosazovat jen tak dlouho, dokud bude mít podporu lidí.“ A ta podpora lidí je značně otřesena. Nevím, kdo a jak bude schopen tuto věc obrátit, protože v tomto trendu, který vidíme, směřujeme do velkého problému. Lidi by si měli uvědomit, že dneska to nelze udělat jinak, než to omezit dál a dál. Otázka je, jaká cena za to bude zaplacena. A co potom všechno bude, až koronavirus bude potlačen. Obávám se, kolik bude dalších ztrát na lidských životech, osudech. To, co děláme s dětmi, představte si sedmáky, osmáky, půl roku byli mimo, teď jsou znovu na distanční výuce. Co z nich bude? Nebude možno odhadnout, co toto bude zavdávat za problémy na těch, kteří mají přijít po nás.

Tu kritiku chápu, ale na druhou stranu mi to přijde i jinde podobné. Počty případů stoupají například i na Slovensku či v Rakousku, takže to tam má zpoždění o dva tři týdny. Ten Izrael, kde má vláda také problémy s důvěrou, to zase měl o něco dříve než my. Vlastně mají s pandemií problém až na nepatrné výjimky skoro všechny vlády, jen ta kulminace nastává v trochu jiném období...

Je třeba říci, že to, že ministr Havlíček skoro nespí, že pan Prymula řekl, že jsou v práci od šesti ráno do deseti večer, je všechno hezké. Ale měřítkem úspěchu není snaha, ale výsledek. Snaha je jenom nezbytným předpokladem k dosažení úspěchu. Ať se ti hoši jdou občas vyspat. Když se díváte na ministry, kteří jsou unavení, vůbec manažeři, kteří jsou totálně unavení, nemohou z podstaty přijímat dobrá rozhodnutí. Nejsme ve válce, nelétají tady rakety, nepadají tady bomby. Je třeba rozumný přístup, zvolnit, vydávat rozhodnutí s rozvahou, aby se nemusela po hodině upřesňovat. Pokud vidíte před sebou totálně unaveného premiéra nebo ministra, tak to ve vás nemůže vyvolat pocit, že jste v dobrých rukou. To je logické.

Chybu udělal i Roman Prymula. Je to však odborník, epidemiolog, ve vládě působil výrazným dojmem. Zdálo by se, že je to velice vhodný člověk, aby v této době byl ministrem zdravotnictví. Není škoda ho ztrácet?

To je bohužel politika. A ta je o symbolech. Normálně kdybychom to vzali, tak nad tím můžeme mávnout rukou. Ale symbolika je jasná. Jestliže ostatní mají mít zavřené restaurace a jestliže se někdo hájí, že je restaurace uzavřená, a že šli do uzavřeného prostoru, no tak můžou všichni chlastat v hospodách po uzavírací době a je to v pohodě. To jsou argumenty, že člověk nevěří vlastním uším. Takže je to veliký symbolický problém. Nemůžete od někoho chtít, aby pil vodu a dávat si dobré víno.

Myslím, že Roman Prymula je odborník, který tím, že po mém soudu se správně chce na té práci podílet dál, může odčinit tento symbolický prohřešek, který se mu bohužel povedl. Z hlediska politické symboliky ale v té funkci už být nemůže. To si uvědomil i prezident. Na druhou stranu je dobře, že se k tomu Prymula postavil tak, že chce zůstat v tom týmu. Nedělal bych z toho vědu na půl roku, prostě přijde tento týden nový ministr a život půjde dál.

Jak přežít pandemii? Už jste poradil vládě, vrcholným manažerům... Co poradíte nám ostatním jak přežít tuto dobu?

Za prvé – nenechat se strašit. Vím, že se to lehce řekne. Pokud někdo nemá silnou povahu, má tendenci se nechat vyděsit, je náchylný se hroutit, ať poslouchá zprávy maximálně deset minut denně. Když poslouchají odborníky, tak takové, jako je vedoucí lékař Balík, primářka Roháčová z Bulovky. To jsou pro mě lékaři, kteří s covidem bojují dlouhou dobu, mají i jiné zkušenosti. Dle mého to jsou ti správní odborníci, kteří tuto chorobu dávají do rozumných dimenzí.

Tím, jak Hamáček straší mrazáky mrtvol nebo dokonce předseda Lékařské komory Kubek, který se stává takovou tváří za dodržování restriktivních opatření, zase přihazuje mrtvoly. Já nevím, jestli je to k něčemu dobré. Dnes všichni rozumní a normální nepotřebují strašit. Potřebují spíše, aby se s nimi mluvilo a měli nějakou naději. Vždyť to jsou přece strašné signály. Vezměte si staré lidi. Potřebují nějakou naději. A ne pořád strašení. Většinou lidé to dodržují. A ti, co ne, je to evidentně jedno.

No právě. Pan Hamáček a Kubek reagují na lidi, co to nedodržují, ale to jsou takoví ignoranti, že je to stejně marné...

Přesně tak. Myslím, že každý člověk, který je rozumný a přemýšlí, může zvážit jakou aktivitu a kde udělá. Je pravdou, že dnes v komunitním přenose můžete být nakažen kdekoliv. To je prostě fakt. V bezpečí jste jen doma nebo omezíte sociální kontakty. To by si měl každý ordinovat sám pro sebe. Jsem zastánce toho, že člověk je odpovědný za svůj život. Není za něj odpovědná vláda, ani prezident, ani samospráva. Tím, jak se chová, vyjádří odpovědnost ke svému životu. Navíc tady je konotace, že můžete nakazit i jiné.

Celková atmosféra ve společnosti není už vůbec dobrá. Nevidím tu žádnou edukaci. S těmi lidmi se musí mluvit, nemůžete na to rezignovat. Říci neposlouchají, tak je všechny zavřeme. Co budou dělat, když se lidi proti tomu postaví? Takhle to nejde. Naši politici by se měli seznámit s teorií vládnutí státu. Je to i o dovednosti a přemýšlení a uvědomění si toho, že bez podpory lidí můžou být opatření opřená o jakékoliv zákony, ale nemusí se to setkat s úspěchem.

Trošku se mi nelíbí, co děláme z chřipky. Lidé, co dostali covid, říkají, že to není chřipečka. Otázka je, zda někdy předtím chřipku měli. Nebo měli jen virózu. Mně doktor vždycky říkal – pane generále, chřipka není nachlazení. Chřipka je vážná nemoc. Nechtěl bych, aby v kontextu s covidem jsme si vytvořili pojem chřipečka, a že chřipka není žádný problém. Ať se podívají ti, co takto obrací, jaké statistiky má chřipka. Nejsou vůbec příjemné. A umírá na ni hodně lidí.

Vláda opět v pondělí přitvrdila dle očekávání restriktivní opatření, která zahrnují i zákaz nočního vycházení. Co si o nich myslíte?

Nemají v sobě příliš logičnosti, zavírá se či omezuje to, co není velkým zdrojem nákazy, zatímco pracoviště, která jsou největším zdrojem nákazy, uzavřena nejsou. Pouze se vyzývá k home office. Jsou výrazem sporu mezi těmi, kteří by chtěli totální uzávěru, ale nemají ve vládě většinu, a těmi, kteří ji nechtějí. Je to pokračování salámové metody, která podle mého soudu je špatná, prodlužuje stav nejistoty a strádání, aniž by bylo zřejmé, co bude dál. Vláda dělá jen operativu, žádné plány, jak řídit tento stát, nemá. Stále jen planě hovoří o řešení dalšího velkého zdroje nákazy, a tím jsou domovy důchodců.

Musím přiznat, že Slováci zvládli otestovat 4 okresy mnohem rychleji a efektivněji, než my diskutovat o nejvíce ohrožené skupině. Za maximálně škodlivé považuji to, že stále není dosaženo jednotné komunikační strategie vlády, jejíž někteří ministři exibují svoje názory na sociálních sítích a neuvědomují si, že jenom matou lidi a přispívají k nejistotě. Jde o to, že Prymula řekne, že se žáci základních škol v omezeném počtu mohou vrátit 3. 11., vláda to má rozhodnout v pátek, Plaga chce, aby se rozhodlo dnes, a Hamáček tvrdí, že školy se další týdny neotevřou. Pánové by si měli uvědomit, že nejednají se svými dětmi, že rodiče statisíců žáků základních škol (ale i my všichni) nejsme „pokusnými králíky“ jejich experimentů. To je jednou z příčin, proč lidi vládě nevěří. Setrvávat v této poměrně nevhodné a sebevražedné trajektorii se nám nevyhnutelně těžce nevyplatí.

