Trump může vyřešit válku za jeden den, ale pozor. Za tuto cenu! Polský politický analytik promluvil

Má konflikt na Ukrajině vůbec nějaké obecně přijatelné řešení?

V současnosti se podle mě o žádném řešení neuvažuje. Přemýšlíme všichni o tom, co by bylo nejvhodnější, aby se Ukrajina po válce opět postavila na nohy. Ale dobrá zpráva pro nás v současnosti je, že má Joe Biden dobrý vztah k Evropské unii, což je velmi nápomocné. Celý západ se snaží Ukrajině pomoci. To je současná perspektiva, ale co bude dál nevíme. Jaký bude názor po volbách do Evropského parlamentu příští rok nevíme, ale hlavně nevíme, jaký dopadnou volby v USA. To je otázka. Máme rok od toho, kdy se možná budou dít velké politické změny. Objevují se velmi silné negativní hlasy proti Ukrajině a s nimi jdou ruku v ruce mnohé dezinformace.

Možná vstupuji do oblasti science-fiction. Nicméně, co když vyhraje příští americké prezidentské volby opět Donald Trump? Ten prohlásil něco ve smyslu, že válku na Ukrajině vyřeší lusknutím prstu…

Mohl by to udělat. A to je problém, protože když řekne, že může tento problém vyřešit za jeden den, myslím si, že tím myslí, že bude kompletně ignorovat hlas Ukrajiny. Bude spolupracovat s Ruskem a totálně se vykašle na ukrajinskou suverenitu. Jde o možnost, kterou bychom neměli ignorovat. Už jsme to tady měli. Jakési mocenské souznění mezi ním a Putinem jsme zažili v roce 2018 na summitu v Helsinkách.

Ano, jak říkáte, jeho opětovné vítězství v prezidentských volbách může být politickým science-ficiton. Nicméně k tomu, co říká nyní, musíme být obezřetní. Musíme byt na stráži. Protože se to opravdu může stát. Bojím se toho.

Polsko v současné době nakupuje na dluh mnoho zbraní. Možná se stane nejsilnější armádou v Evropě. Je toho třeba?

Polsko nakupuje zbraně nejen z USA, ale i od Jižní Koree. Ne každá smlouva je na stole, ale perspektiva, že Jižní Korea bude druhým největším dodavatelem, je velmi reálná. Hrozba je jasná. A to nejen ze strany Ruska, které bojuje na Ukrajině, ale i ze strany ruských vojsk v Bělorusku a Běloruska samotného. Všechny ty nákupy jsou tedy pochopitelné. A jde o proces, který je dlouhé roky v běhu. A chápu, že se Polsko snaží vybudovat nejsilnější armádu Evropy. Kupujeme letadla, ale nejvíc vydáváme za nákupy pro pozemní vojsko. Dělá to pětasedmdesát procent všech nákupů.

Chceme z Polska vytvořit jeden z nejsilnějších pilířů NATO v Evropě. Ostatně, je to velice dobře. Mám z toho dobrý pocit, že to děláme. A další země by to měly dělat také. Měly by financovat obranu co nejvíce. Vždyť na tom, že budeme dávat víc než dvě procenta HDP na obranu jsme se dohodli už před lety. Bude to trvat víc než desetiletí, ale věřím, že se tak stane. Bohužel se tak děje z důvodu, že Rusko napadlo Ukrajinu v plném rozsahu. Proto si snad všichni uvědomujeme, že potřebujeme větší obrannou sílu. To ostatně platí o celé Evropě. Důležité je, že si uvědomujeme, jak důležitá je kolektivní i národní obrana.

Česko kupuje 24 amerických letounů F-35 a bude je mít za více než deset let. Nemyslíte si, že by mnohem prozíravějším řešením byla domluvená vzájemná obrana vzdušného prostoru třeba Visegrádské čtyřky (V4), protože bráněné území Česka je pro takové stroje vlastně dost malé, a s ním spojené hromadné nákupy?

Při větší nákupech můžete samozřejmě vyjednat lepší cenu. Nicméně k tak velkým obchodům, jako je nákup letounů, přináležejí také offsetové smlouvy, které podporují průmysl odběratele. V tomto ohledu by byl nákup letadel ze strany jakéhosi sdružení států velmi komplikovaný. Jednotlivé státy by se hádaly o velikost offsetů pro své podniky a bylo by to dost těžké. Ostatně zde už máme společné letecké mise NATO, ale to všechno začíná politickým vedením. Uvidíme, jak se V4 bude vyvíjet do budoucnosti. Nyní v ní nevidím žádnou větší dynamiku.

Nicméně jsem rád, že se Česko či Rumunsko rozhodly nakoupit F-35. Vidím v tom posilování obranných schopností na východních hranicích NATO a to je samozřejmě dobře.

Prezident Volodymyr Zelenský svým projevem na půdě OSN ohledně embarga na ukrajinské obilí naštval hodně Poláků. Maďarsko se k Ukrajině otáčí zády a nyní po volbách začíná i Slovensko. Jak moc je taková situace alarmující?

Až tak bych se těchto politických hnutí neobával. Ano, na Slovensku nejspíš uvidíme určité otáčení tamní politiky, ale nejsem si jistý, že Slovensko bude tím opravdovým problémem. Vždyť ta země vojensky už velmi Ukrajině pomohla. A to je také případ Polska. U nás se vojenské zásoby, kterými bychom mohli Ukrajince v boji proti útočníkovi podpořit, už vyčerpávají. Proto bude v budoucnosti vojenská pomoc Ukrajině ze strany Polska mnohem více pozměněna nejspíš ve zbrojní kontrakty. Musíme začít vyrábět nové vybavení.

Nicméně společnost je nastavená k pomoci Ukrajině. Ostatně uvidíme, jak se k tomu postaví další evropské země. Podle mě podpora Ukrajině bude stále vysoká. Politici se přeci musí zodpovídat ze svých kroků před svými voliči.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.