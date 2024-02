Trump, vítězství pro Ukrajinu i Evropu. Drulák odhalil zákulisí

Pokud by se Donald Trump znovu stal americkým prezidentem a ukončil válku na Ukrajině, byla by to podle profesora Petra Druláka výhra i pro Evropu. I to, že by se USA nejspíš z Evropy stáhly a nechaly ji vlastnímu osudu, podle experta na mezinárodní vztahy může být užitečné.

Týdny se mluví o úvahách sebrat Maďarsku v EU hlasovací právo. Teď unikly dokumenty s plánem na totální zastavení financí a oslabování ekonomické situace přes mezinárodní trhy. Důvod je jediný. Dosavadní maďarské veto pro další pomoc Ukrajině. Co to celé znamená?

Pokud by tento únik s odkazem na své zdroje nepřinesly Financial Times, myslel bych si, že jde o kremelskou propagandu mající poškodit Evropskou unii. Vůbec by mě nenapadlo, že jeden z největších orgánů EU ve svém koncepčním materiálu dokáže pracovat s něčím takovým. To bylo plánování ekonomického útoku na členský stát. Přijde mi to opravdu těžko pochopitelné, protože to znamená, že se Brusel v této chvíli pro členské státy, které se plně nepodřizují jeho vůli, stává původcem bezprecedentního ekonomického ataku.

Mluvíme v současné době v Evropě o vlastní ekonomické, vojenské a další bezpečnosti ve vztahu k zemím na východ od nás, ale já musím v reakci na uniklé informace konstatovat, že pro stát jako Maďarsko a možná i jiné středoevropské státy, může být nakonec Brusel větší hrozbou než Kreml. To považuji za naprosto zdrcující.

Je tedy podle vás postup Bruselu vůči svým některým členům kontraproduktivní? Naženou je do „náruče“ někoho jiného?

V každém případě to kontraproduktivní je. Rozhodně to nezvýší prestiž EU v těch státech ani ji to vnitřně neupevní. V této chvíli řada států začíná mít dobré důvody se Evropské unie bát jako hrozby. Několikrát se již v minulosti ukázalo, že může být pro vlastní členské státy určitou hrozbou, ale spíše se jednalo o nepřímé věci. Chtěli po nás například kroky, které v konečném důsledku znamenaly ohrožení. Například nelegální migrace nebo některá ekonomická opatření jako zelená tranzice. V daném případě jsou zvažované kroky vůči Maďarsku skutečnou přímou hrozbou tomu státu. Ta opatření byla explicitně připravována s cílem Maďarsko poškodit. Je to cílený plán poškodit stát, který se odmítá podřídit tomu, co bruselská oligarchie představuje, což je velmi nebezpečné. Dokonce i jazyk, který dnešní „Bruselané“ užívají, je odstrašující a připomíná nám nehezké období historie.

Není to přehnané tvrzení?

Vždyť oni Maďarsku vyčítají, že nevykazuje dostatečnou „loajální spolupráci“. To sousloví známe ze 40. let minulého století. Možná si to ti lidé ani neuvědomují, že používají velmi podobný jazyk jako jejich dědové a pradědové, co okupovali část Evropy. Brusel vystupuje jako někdo, kdo v ruce drží velký klacek, kterým leckomu dokáže rozbít hlavu.

Pokud by ten uniklý plán byl realizován, co by to pro Maďarsko znamenalo? A co by to mezi Maďary mohlo vyvolat?

Může jít o vyvolání efektu, kdy si Maďaři řeknou, proč vlastně jsou v EU, když se k nim takto chová. Otázkou též je, co by to vyvolalo v dalších členských státech. Kupříkladu Slovensko určitě zpozorní, protože si uvědomí, že mohou být další na řadě. Takových států je víc. Předpokládám, že v našem případě dojde za necelé dva roky ke změně vlády rozumnějším směrem a obětí podobných praktik může být i nová česká vláda. Ten bruselský záměr výrazně poškozuje myšlenku evropské spolupráce, kterou představuje dnešní Brusel. Jak jsem už řekl, původně by mě napadlo, že jde o dezinformaci přicházející od nepřátel evropské integrace. Evropská rada by se od toho měla zásadním způsobem distancovat. Brusel má podle mého soudu co vysvětlovat, protože tohle si žádná bruselská instituce nesmí dovolit. A pokud si to dovolí, je to vyhlášení války.

V případě Polska jsme viděli, že po změně vlády prakticky ještě téhož dne bylo z Bruselu oznámeno, že dojde k uvolnění dosud zadržovaných evropských peněz.

Vyděračské praktiky Bruselu jsme za posledních pár let velmi dobře viděli a rozhodně je namístě to nazývat právě vyděračskými praktikami. Považuji za nehorázné porušení všech smluv, když se spojují evropské fondy s tím, jakým způsobem se vláda daného členského státu chová nebo nechová. Ty peníze, které státy dostávají, to není žádná odměna za dobré chování.

Evropské fondy jsou výsledkem kompromisu vyplývajícího z toho, že ekonomicky slabší státy otevřely své ekonomiky a daly je k dispozici západním dravcům. Jde o v jistém smyslu kompenzace za otevření příležitosti jiným silnějším státům působit v našich ekonomikách a za to dostáváme z EU peníze na rozvoj. Podle mého názoru je to pro nás nevýhodné, ale když už se to takto domluvilo, máme na ty peníze nárok a je zcela nepřijatelné, aby Brusel vyplácení fondů podmiňoval čímkoli jiným. EU si na tuto hru zvykla a podle mého soudu je načase, aby střední Evropa v Bruselu začala vystupovat mnohem asertivněji.

Středoevropské státy se ale na takovém postupu těžko domluví. Polsko a Česko prostřednictvím svých vlád nyní mluví opačným hlasem než Slovensko a Maďarsko.

Pochopitelně je to těžké v situaci, kdy jde o jeden osamocený stát. Když už jsou ale dva, dnes právě vámi uvedené Slovensko a Maďarsko a doufejme, že se to do budoucna rozroste, je nutné začít Brusel blokovat. Blokovat klidně všechno. Ukázat jim, že tohle si nemohou dovolit. V okamžiku, kdy se najdou dva tři premiéři a začnou Brusel blokovat, dokážou mu tenhle nepřijatelný vyděračský postup rozbít.

Prezident Pavel míní, že by se Evropa měla chystat na Trumpovo vítězství, který se pak podle něho domluví s Putinem na ukončení války v podobě, jaká bude nevýhodná jak pro Ukrajince, tak pro EU. Jak se k tomu stavíte?

Je určitě racionální říct, že by se Evropa měla začít připravovat na Trumpovo vítězství. Dá se to očekávat, byť se obávám, že může dojít k jistým útokům na americkou demokracii s cílem Trumpovi ve vítězství zabránit. Pakliže bude vše probíhat podle americké ústavy, má velkou šanci, že se prezidentem opět stane.

Pokud by Donald Trump vyhrál, stal se prezidentem Spojených států a splnil to, co se očekává, a ukončil válku na Ukrajině, byla by to výhra pro Ukrajinu i pro Evropu. Jednoznačně. Ukrajinci by si ušetřili další desítky nebo i stovky tisíc životů. Dnes už začíná být zřejmé, že mladí Ukrajinci bojovat nechtějí. Je to vidět i na jejich násilné mobilizaci, ke které tam dochází. Ti mladí Ukrajinci si uvědomují, že vstupovat do mlýnku na maso nemá smysl. Ukončení války by pro tyto lidi bylo dobrou zprávou. Stejně tak pro zničenou ukrajinskou zemi, protože by to konečně otevřelo šanci na určitou obnovu. Samozřejmě by to byla dobrá zpráva i pro nás, protože bychom přestali být nuceni podporovat tuto ztracenou věc. Souhlasím tedy s prezidentem Pavlem, že je dobré se na Trumpovo vítězství začít připravovat, ale já to vidím jako příležitost, nikoli hrozbu.

Další příležitost spatřuji v tom, že Trump by měl nechuť k výraznému americkému angažmá v Evropě. Vojensky i bezpečnostně. Přesně tohle Evropa potřebuje. Čím dříve Američané opustí Evropu, tím lépe. Evropa se musí umět o sebe postarat sama. V tu chvíli by se evropské elity mohly začít jinak chovat ke státům ze střední Evropy, které potřebují. Uvědomily by si, že můžeme být ze strategických důvodů užiteční.

Pokud jde o samotného prezidenta republiky, na jeho Hradě je dost „živo“. Po mnoha personálních otřesech a otaznících nad působením poradce Petra Koláře to nakonec odnesla kancléřka Vohralíková. Co to o prezidentovi svědčí?

Nemám samozřejmě zcela přesné informace, co se na Hradě odehrává, ale pozoruji to v médiích. První, co mohu říci, že jde o neuvěřitelnou neprofesionalitu. Srovnejme to s tím, jak Kancelář prezidenta republiky fungovala za Pavlových předchůdců. Občas se tam pohybovaly různé i podivné postavy, vedly mezi sebou boje, což k tomu asi svým způsobem patří a dělo se to za každého prezidenta. Aby se ale tímto způsobem neustále vyvražďovali a vše se neustále měnilo, to je něco nevídaného. Během jediného roku probíhal na Hradě permanentní personální chaos. Chlubili se, jak má prezident superprofesionální tým, že jde o lidi s obrovskými zkušenostmi apod. Realita ukazuje na přesný opak. Vidíme tam neschopnost základního řízení. V případě KPR nemluvíme o stovkách, ale spíše jen několika desítkách lidí, kteří se musejí nějak dohodnout, a oni to nedovedou.

Pro ty, kteří si prezidenta Pavla na Hradě nepřáli, je to dobrá zpráva. Ukazuje to, jak tyto liberálně-progresivistické elity nejsou schopny ani táhnout za jeden provaz. Z ideového hlediska neznamená změna kancléře vůbec nic. Potvrzuje to, co je od počátku zřejmé, že generál Pavel je nositelem jiných zájmů, než jsou zájmy české. Celá jeho polistopadová kariéra je spojena s tím, že slouží americkým zájmům, a architekt jeho vítězství Petr Kolář je americký lobbista. Nyní k tomu všemu na Hrad přichází člověk, který očividně a explicitně také hájil americké zájmy. Jde o potvrzení tendence, kterou vidíme od začátku. Nový kancléř je bývalý manažer významných nadnárodních podniků, takže musel prokázat manažerské kvality. Jenže přichází ze soukromé sféry do státní správy a na politicky exponované místo. Lidé, kteří takto přecházejí, se většinou setkávají s obrovskými problémy, které nedovedou řešit. Vůbec se nedá říct, že bude pan Vašina kvalitním kancléřem. Ideologicky připraven je vzhledem k tomu, že doteď řídil zdejší pobočku amerického Aspen Institutu. O tom pochyb není, ale další schopnosti prokáže až čas.

