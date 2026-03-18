„Ještě ani nevědí, za co budou demonstrovat.“ Vidlák nakopl chvilkaře

18.03.2026 16:16 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

VIDLÁKŮV TÝDEN Daniel Sterzik je zvědav, kolik se v sobotu na Letné na Minářově akci sejde lidí. Podle něho totiž teď na akci vyrazí pouze skalní příznivci. O kterých nemá valné mínění. „Normální člověk se připravuje na ekonomickou krizi a drahý benzín. Blbec se jde ohánět hodnotami, přičemž ještě ani neví, za co vlastně bude demonstrovat,“ soudí.

Foto: Archiv PL
Popisek: Daniel Sterzik zvaný Vidlák

Sledujeme různé české analytiky, kteří na otázku „Jak to bude s cenami paliv a potravin?“ odpovídají, že pokud válka v Zálivu skončí rychle, nic moc se dít nebude. No jo, ale co když rychle neskončí?

Ano, nebude-li pršet, nezmoknem, že? Jak řekl náš Velký oranžový otec ve Washnigtonu, Hormuzský průliv je volný! Akorát v něm plavou miny a lítají rakety. Pláž Omaha jsme obsadili... akorát Němci ještě trochu střílejí.  

Nejsem samozřejmě bezpečnostní analytik ani světový diplomat, ale troufám si tvrdit, že Hormuzský průliv je hlavní, největší a nejdůležitější íránská zbraň. Peršané nemohou porazit Spojené státy svou armádou. Nemohou je porazit svými raketami. Ale mohou je porazit vysokými cenami ropy a rozvrácením ropných monarchií v Perském zálivu. Nedivte se, že to dělají. Obzvlášť, když jim Američané i Izraelci metodicky zabíjejí jejich představitele. Pokud bude odblokován Hormuz, Íránci prohráli. Pokud zůstane zablokován, vyhráli. Tak jednoduché to je. 

Asi si pojďme ukázat – možná to bude nudné, ale musíme – dopady skokového zdražení plynu a pohonných hmot. Ať máme jasno.

To není jen o pohonných hmotách.  Z ropy a plynu se také dělají průmyslová hnojiva a jejich výroba je nejlevnější tam, kde se plyn těží. Takže kromě toho, že ve světové ekonomice najednou chybí dvacet procent ropy, chybí tam také podobné procento hnojiv a dalších chemických materiálů. Chybí síra a budete se divit, chybějí i prachobyčejné saze, bez kterých neuděláte pneumatiky. 

Před čtyřmi roky se Západ pokusil dostat z trhu ruskou ropu, aby Putina potrestali za to, že si dal Moskvu moc blízko k hranicím NATO, ale nepovedlo se to, jen jsme se střelili do vlastní nohy. Teď je to ještě horší, protože jde o větší objem dodávek a mnohem užší hrdlo, kterým procházely. 

Já čekám další třicetiprocentní inflaci, jak za Fialy. Jen tentokrát bude trochu víc rozprostřená a přijde nenápadněji, protože Spojené státy udělají všechno pro to, aby nebylo vidět, do jakého průseru šláply. Ještě měsíc se všichni budou tvářit, že je vše v pořádku, pak začnou nadávat zemědělci, pak začnou zase krachovat služby, protože si je nikdo nebude moci dovolit, pak najednou zjistíte, že blbá Kofila stojí čtyřicet korun a pak... pak se začne demonstrovat. Klasika. 

V atmosféře toho všeho nám Milion chvilek pro demokracii jde „zachraňovat demokracii“ před Babišem, Natálkou Vachatovou, Jindřichem Rajchlem, Filipem Turkem a těmi, kdo chtějí něco dělat s ČT. Jak to celé v tomto kontextu vypadá?

Já jsem strašně zvědavý, kolik lidí jim na tu Letnou přijde, protože za současné situace tam mohou přijít jen opravdoví kovaní libtardi, čili liberální retardi. To abychom věděli, kolik sanatorií pro duševně choré budeme muset postavit, až skončí tahle soft třetí světová válka. Normální člověk se připravuje na ekonomickou krizi a drahý benzín. Blbec se jde ohánět hodnotami, přičemž ještě ani neví, za co vlastně bude demonstrovat.

Ta „dělostřelecká příprava“ v médiích je zajímavá. Zkuste srovnat tuto „Letnou“ s první demonstrací proti Fialově vládě, která se konala na Václaváku v roce 2022? Vy jste pamětník!

Já myslím, že mediální síla je stále menší a jejich schopnost přesvědčovat masy je stále horší. Koneckonců, kolik znáte médií, které se opravdu uživí svou čteností?  Všechny ty Mladé fronty, Novinky a Práva se už dávno živí tím, že prodávají zájmovým skupinám svou důvěryhodnost. To je ta poslední hodnota, kterou ještě mají, ale zacházejí s ní stejně, jako zachází Monsanto s půdou. Drancují tu důvěryhodnost rychleji, než se obnovuje.  Proto je každá taková kampaň pro Milion chvilek stále dražší a stále méně účinná. 

Uvidíme, jak jim to v sobotu dopadne, ale buďte si jistý, že na Andrejovy preference to nebude mít vliv. 

Že se někdo bojí vysokých cen, to jistě. Ale jak vnímáte ty „strachy“ potenciálních účastníků „Letné“?

Oni už teď spíš nevědí, čí jsou. Tenkrát, před rokem 2020 byli pevnou součástí jednolitého západního narativu.  Měli svého strejdu Bidena, měli evropské instituce, liberalismus panoval pevnou rukou. Teď už je to horší. Už jsou rozděleni ve vztahu k USA, jsou rozděleni ve vztahu k Izraeli, Palestině i Íránu, jejich vlastní modly jim za zády stále více kolaborují s Ruskem, protože nelze jinak, Petr Pavel si nepřeje, aby se za něj stavěli, protože mu to prohraje volby a Václavka Moravec jim z České televize utekl sám, aniž by ho mohli hájit. Wolner mňoukal, Nora Fridrichová novinářsky klesla tak hluboko, že musí dělat rozhovory s Oganesjanem... Nemají to dnes lehké, libtardi... 

Pokud jde o „slavný“ zákon o neziskovkách, vy ho jistě podporujete. Co ale říkáte na námitku, že „i Putin začínal takhle“?

Ano, všichni začínali takhle, pokud si chtěli zachovat nějakou suverenitu a vrátit vládu věcí svých do vlastních rukou. Víte, tohle je normální zákon politické akce a reakce. Kdyby neziskovky tolik neřvaly a chvilkaři nebyli jak pominutí, dostali by zákon, který jim ukládá se zaregistrovat a dokládat svoje zahraniční příjmy. Ale čím víc to vyhrotí a čím víc vychýlí kyvadlo jedním směrem, tím víc se pak zhoupne na druhou stranu. Čím víc budou řvát o „ruském zákoně“, tím spíš se ho nakonec dočkají, protože jejich soupeři dojdou k názoru,  že po dobrém se s nimi jednat nedá. 

Blahopřejeme vám k vašim proběhlým 45. narozeninám. Když tak přemýšlíte nad tím, co jste v posledních letech prožil – stála ta veřejná aktivita za to?

Ještě jsem neřekl poslední slovo... (smích) Víte, dělal jsem to proto, abych co nejvíce odvrátil to, co nás čeká a nemine. Aby se náš evropský Titanic pokud možno nepotopil, a pokud se potopí, abychom měli dobré záchranné čluny. Nedělal jsem veřejnou aktivitu, aby za to stála, ale protože jsem to považoval za nutné. A tak nějak se obávám, že v příštích letech se mnohokrát ukáže, že jsem měl pravdu... ale moc brzo. Každopádně, pozice já i hnutí STAČILO! udržíme a náš čas přijde, protože stávající řešení nás dovedla k hořícímu Perskému zálivu, prohrané válce na Ukrajině, energetické krizi, deindustrializaci a podobným radostem. Poptávka po jiném řešení, ta jen a jedině poroste.  

