Udání! Co našli policisté ve fitku Hanky Kynychové? Trenérka pro PL vše popsala. A odhalila také, jak jí vláda decimuje podnikání. V milionech

ROZHOVOR Ztráty jsou znatelné a to velmi. Přišli jsme na tržbách o téměř čtyři miliony korun. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz populární cvičitelka aerobiku Hanka Kynychová, kterou v úterý v jejím fitku kontrolovala policie. Někdo totiž nahlásil, že údajně pořádá tajné kurzy aerobiku.

Nedávno do vašeho fitka na pražském Pankráci přišla na udání policie. Jak ta kontrola probíhala?

Probíhala zrovna moje pravidelná online lekce a zhruba kolem tři čtvrtě na sedm jsem dostala informaci, že jsou před fitkem policisté, kteří přijeli na základě udání zkontrolovat, co se u mě ve fitku děje. Někdo na Policii ČR zavolal, že se ve fitku svítí a hraje hlasitá hudba, takže měli policisté povinnost přijet situaci zkontrolovat. Když dorazili, byla jsem ve fitku opravdu pouze jen já a moje kolegyně, která se stará o online přenos, aby vše šlapalo tak, jak má. Zjistili tedy, že se nic neděje, že vše, co ve fitku probíhá, je legální, a odjeli.

Jak to "zacvičilo" s vaší psychikou?

Když jsem dostala informaci o tom, že do objektu fitka vstoupili policisté, tak se mi udělalo špatně, byla jsem chvíli zmatená a nevěděla, jestli mám online lekci ukončit nebo pokračovat. Nakonec jsem se za pár vteřin vzpamatovala a lekci zvládla až do konce. S mojí psychikou to zamávalo asi víc, než situace vyžadovala, protože policisté konali svoji práci a situaci zvládli tak, že mě nechali dokončit moji práci. Velmi si toho vážím a děkuji za tento přístup.

Má psychika se zhoršila až po několika hodinách, kdy mi došlo, že mi někdo vědomě a cíleně chce ublížit a ještě ho to těší. Předpokládám, že ten dotyčný, kdo policii zavolal, měl z toho uspokojivý pocit. Myslím si, že je to úchylka současné doby, která holt zatím nemá diagnózu. Maximálně ji můžu nazvat udavačstvím.

Už víte, kdo vás mohl kvůli hluku během on-line cvičení udat?

Co si myslíte o vládních nařízeních, kvůli nimž jsou zavřeny i fitka a posilovny?

Vládní nařízení jsou koordinovaná velmi ledabyle a bez delšího času na vstřebání myšlenky, kterou chtějí zavést a tím pádem se děje to, co se děje. Spousta zařízení - nejenom fitek, ale i restaurací a obchodů - je zavřená, a přesto čísla nakažených neklesají. Osobně si myslím, že tato čísla nejsou relevantní.

Já jako sportovec hájím potřeby nás sportovců a vím, co ta omezení sportu s naším tělem a psychikou dělají, a proto se snažím prosazovat cvičení alespoň tímto online způsobem. Chci být k dispozici pro všechny, kteří sport milují a nemohou bez něj být. Stejně tak restauratéři rádi vaří svým příznivcům, kteří milují gastronomii, a fungují prostřednictvím výdejových okének či rozvozů. A myslím si, že i Zdeněk Pohlreich, který se postaral o to, aby národ začal kvalitně jíst v restauracích, by se mnou souhlasil. Každý uznáváme jiný životní styl, každý máme své příznivce a pro ně se snažíme v této těžké době dělat maximum. Zajímalo by mě, jaký životní styl vede vláda, jestli tedy vůbec nějaký životní styl ministři v čele s premiérem vedou.

Je v pořádku, že kluby pro profesionální sportovce mají výjimku?

Závidím této výjimce. Samozřejmě správné rozhodnutí to není, je to diskriminace. I já se cítím být profesionálním trenérem. Mám pod sebou řadu lidí a amatérských sportovců, kteří potřebují pravidelný pohyb a trénink úplně stejně jako profesionální sportovci. Nepochopila jsem, proč mezi námi udělali ten rozdíl.

Jak jste na tom ve Fitku Hanky Kynychové za ten skoro celý "koronarok" finančně?

Ztráty jsou znatelné a to velmi. Přišli jsme na tržbách o téměř čtyři miliony korun. Když už dostaneme nějakou dotaci v podobě Covid - Nájemné, tak ji okamžitě přeposíláme dál na úhradu nájmu. Nic nám z ní nezůstane. A abychom tuto dotaci vůbec dostali, nesmíme nikde nic dlužit. To znamená, že musíme mít uhrazenou druhou polovinu nájemného, kterou nám městská část ani částečně neodpustila, všechny odvody a daně. A kde na to vše máme vydělat? Jediným mým příjmem jsou tak online lekce a e-shop. Další velkou ztrátou, která je k nezaplacení, je fyzická kondice nás všech, která velmi trpí.

V tuzemském parlamentu vždy existovala celkem silná sportovní lobby. Proč nyní spí?

Tomu já bohužel příliš nerozumím, takže neumím odpovědět jinak než tak, že z mého pohledu se sport komunikoval vždy jen v podobě billboardů a spotů, ale neměla jsem nikdy pocit, že by někdo konal. A teď nevidíme ani ty spoty a billboardy. Sportoviště jsou zavřená. Sport je na okraji společnosti. Nikdo nás neřeší. Z médií známe jen fotbal či hokej, jejichž kluby mají velkou finanční podporu.

Jak nás a naše děti může roční "válení se za pecí" poškodit?

Velmi! Protože nejenom, že všichni viditelně přibíráme na váze a naše fyzická kondice jde dolů. Není pochyb, že si ukládáme vnitřní tuk, takže vysoký cholesterol a kardiovaskulární problémy na sebe nenechají dlouho čekat. A hlavně zde hraje velkou roli psychika. Je nám upírán pravidelný přísun endorfinů - hormonů štěstí a radosti - a to nejen ze sportu, ale i z jiných zážitků, prožitků nebo třeba jen z dobrého jídla v oblíbené restauraci.

Ve zdravém těle zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu! Tužme se! Tak zní sokolské motto. Co děláte pro to, aby si jej zákonodárci opět připomněli?

Nedělám proto v současné době nic, protože nic dělat nemůžu. Snažím se konat pouze po vlastní ose a prospívat svým cvičenkám prostřednictvím online lekcí. Zákonodárce nic z toho nezajímá a nedělají vůbec nic proto, aby naplnili alespoň jedno slovo z tohoto motta. Zákonodárcům teď jde hlavně o to, aby nás ochraňovali, ale nikdo nevíme před čím. Když mi přece bude zle, tak si doma lehnu, vyležím se a nemusíme kvůli tomu zavírat celou společnost. Zdravotní stav je samozřejmě důležitý, ale je třeba ochránit zejména rizikové skupiny - nemocné a seniory, což se neděje. Navíc je v ohrožení i moudrost národa a vzdělání našich dětí. A to by si měli naši zákonodárci uvědomit. Připadá mi to, jako by nikdo ve vládě neměl děti školou povinné a reálně neviděl, co se s našimi dětmi a celou společností děje.

