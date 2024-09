Úder Foltýnovi za „největší svobodu slova v historii“: Černé na bílém. Co se děje v ČR

Podle premiéra Petra Fialy stojí za rekordními zisky AfD ve volbách v Sasku a Durynsku především nezvládnutá ilegální migrace v Evropě. Řekl, že před tímto v minulosti varoval a byl označován za xenofoba. Mohou nám Němci závidět, že nemají tak prozíravého kancléře jako my předsedu vlády?

Ono jde tak jako vždycky o jeden z několika faktorů a ano, zřejmě jeden z významných. Ale svou roli určitě hraje i takzvaný Green Deal, nebo bezprecedentní okrádání vlastních obyvatel ve prospěch polobohů ze zkorumpované Ukrajiny. Co se soudruha politického eunucha s přehazovačkou a brýlemi à la Harry Potter týká, pak si nepamatuji, že by se kdy proti řízené migrační invazi jakkoliv vážněji ohradil, nedej bože pak podnikl jakékoliv kroky k jejímu omezení. Ba naopak. Jinak o žádnou nezvládnutou ilegální migraci zcela jasně nešlo, jak se nám orwellovsky snaží Fialenko nalhat. Šlo naopak o dobře zvládnutou řízenou migrační invazi. Co se týká „závisti“, tak Němci nám můžou závidět protektorátního předsedu vlády asi tak, jak my jim můžeme závidět protektorátního kancléře. Nicméně Němci jsou sice protektorátem, ale alespoň mají pod sebou ještě samozvané elity, reálně však vazaly a rektální alpinisty z Čech, Moravy a Slezska.

Na středečním jednání předsednictva tripartity přislíbil ministr financí Zbyněk Stanjura odborům, že objem prostředků na platy ve veřejném sektoru by se od 1. ledna 2025 mohl zvýšit o osm procent. Zaslouží si strážce státní kasy pochvalu, že tenhle krok načasoval na začátek volebního roku?

Od svých spolustraníků zcela určitě. Klasické populistické gesto soudobých socialistů. Kdyby něco takového toho času udělal někdo z Babišovy vlády, už by protičeská ČT a další pofidérní média hlavního proudu jistě na daný krok poukazovala a nenechala by na nich nit suchou. Nevím, zda se tak stalo i v tomto případě, ale docela o tom pochybuju, neboť mainstreamová média jsou pouze propagandistickými hlásnými troubami režimu, přičemž nyní jsou navíc prakticky ve stoprocentním souladu se současnou vládní garniturou.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Vše nasvědčuje tomu, že český zástupce v Evropské komisi získá místo komisaře pro energetiku. O Josefu Síkelovi, na něhož toto křeslo čeká, se v energetické branži povídá, že docela rozumí obchodu, méně rozumí průmyslu a jestli něčemu opravdu nerozumí, tak je to energetika. Pokud je na tomto šprochu pravdy trochu, bude jeho usazení v Bruselu až takové terno, jak si pětikoaliční vláda slibuje?

Je to vskutku jedno. Do vrcholných politických a nyní už i byznysových, uměleckých a dalších funkcí jsou dosazovány osoby, které jsou buď vydíratelné, zkorumpovatelné nebo napůl debilní. Případně v jakémkoliv poměru těchto tří nekvalit. Tedy eurosoudruh Síkela stejně jako jakýkoliv jiný eurosoudruh tam padne jak p**el na hrnec.

Psali jsme: Paragán Pavel? Pane Koláři, pojistěte si ho, dalšího nenajdete. Vyoral byl zlý Rakušan v regionech už nebaví. Vyoral zná důvod poklesu „slávy“ Už se nezastírá, kdo je na Hradě pánem. Vyoral se opřel do Koláře „Krysa cítí, že se loď potápí.“ Vyoral odhadl, proč Rakušan vypustil video

Na debatě pořádané v rámci podcastu serveru Echo24.cz prohlásil vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn na adresu dvou diskutujících, šéfredaktora Echo 24 Dalibora Balšínka a herního vývojáře a představitele Společnosti pro obranu svobody projevu Daniela Vávry, že to, co od nich standardně čte nebo slyší, je normální lhaní o tom, že tady hrozí nějaké strašné omezování občanských práv. „Přitom je to přesně naopak, nikdy v historii jsme ještě neměli takovou svobodu slova a díky za to, nikdo na ni určitě nebude sahat“. Souhlasíte s první polovinou jeho vyjádření a není vám divné, že v té druhé se zaručuje za něco, za co se nikdo, ať v uniformě, nebo bez ní nemůže zaručit?

Otakar Foltýn je bohužel typickým příkladem toho nejhoršího lampasáka a papaláše, který se vůbec mohl dostat k funkci a k moci. Za svá slova o sviních, zombících a homosexuálech a o vykopávání příkopů pro nepodvolené měl být už dávno minimálně u lopaty. Nevím, jakými měřítky došel soudruh cenzor k tomu, že nikdy v historii nebyla taková svoboda slova. Samotného by mě to zajímalo. Jinak, že je potahována po úřadech paní, která na sociálních sítích sdílela kritiku současné strany a vlády… Že jsou lidé postihováni a souzeni za negativní postoj k ukrajinským polobohům či mlokům z blízkého východu a Afriky? Že jsou na internetu mazány komentáře, tak jako učinila CNN Prima News třeba v případě mých více než dvou stovek politických komentářů. Že jsou mazány diskuzní příspěvky pod články, nebo na popud Kartousových elfů a podobných bonzáků příspěvky na sociálních sítích? To si trochu s onou historicky nejlepší svobodou slova trochu protiřečí, ne? Jinak to, že se zrovna zelený mozek a jeho junta za cokoliv zaručuje, znamená asi tolik, co nejedna předpověď počasí.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za dva týdny nás čekají senátní volby, chybět v nich nebudou ani neúspěšní prezidentští kandidáti z roku 2018 Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Zatímco první jmenovaný si to loni nezopakoval, další dva u voličů oproti prvnímu pokusu propadli o 150, resp. 300 tisíc hlasů. Čím vás za těch šest let v Senátu zaujali a předpokládáte, že svou prací nadchli tak, že budou do senátorských lavic díky přízni ve svých obvodech usedat i dalších šest let?

Senát je dle mého v našich podmínkách naprosto zbytečná instituce zbytečně požírající peníze daňových poplatníků a živící v drtivé většině pologramoty všeho druhu. Dokladem toho budiž, že jde často doslova a do písmene o odpadiště neúspěšných politiků, kteří v něm parazitují na našich peněženkách. Navíc jak je vidět u řady našich senátorů, s věkem moudrost nepřichází, ale prohlubuje se to, co v člověku bylo… Typickým příkladem je titulovaný hlupáček Drahoš, který zřejmě svým setrváním v teplém křesle potěší svou ženu, neb například jeho protikandidátka prakticky mediálně zešílela a darovala mu funkci. A další dva mají díky svému jménu, bohužel, ne už tak díky činům, taky velkou šanci, že si budou nadále své hýždě hřát a dotovaně žrát za naše.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zatímco dramatický pokles zájmu o tištěné deníky je dlouhodobým jevem, překvapivý propad postihl i velké zpravodajské servery. Podle odborného webu Mediaguru poklesl v letošním prvním pololetí počet uživatelů u Seznam Zpráv o 6,3 %, u iDNES.cz o 8,1 %, u Aktuálně.cz o 12,4 % a u iRozhlas o 24,9 %. Čím to, že čtenáři od těchto tradičních médií utíkají?

Zaprvé si myslím, že lidé obecně utíkají od čtení a sledování jakýchkoliv zpráv. Neb mají už onoho strašení – a takovou větší roznětkou toho všeho byl samozřejmě nedávný koronafašismus – už plné zuby. Řadě lidí pak samozřejmě vadí také očividná jednostrannost a tendenčnost, nezřídka až propaganda, kterými jsou veškerá mainstreamová media proslulá a jimiž si v zásadě ničím nezadají s médii protektorátními či předpřevratovými.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na začátku školního roku se mluví především o anonymních hrozbách výbušninou pro školy po celé zemi. Úplně z jiného soudku je informace o změně hygienické vyhlášky. Tou končí povinnost mít na školách oddělené toalety pro dívky a pro chlapce. Vyhlášku už před prázdninami připravilo ministerstvo zdravotnictví. Válkův resort argumentuje mj. „posilováním inkluzivního prostředí a rovných příležitostí pro všechny žáky bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu“. Co si o tom myslíte?

Že jde zcela evidentně o ideologickou agendu ve prospěch rozkladu tradiční společnosti skrze indoktrinaci těch v tomto ohledu nejzranitelnějších – tedy dětí. Pevně doufám, že všichni soudobí farizejové, kteří ony diverzní agendy genderismu, klimatismu, multikulturalismu, ukro či koronafašismu a dalších prosazují, prosazovali nebo budou prosazovat – ať už v dobré víře či nikoliv – se časem za odměnu pořádně ohřejí v pekle.