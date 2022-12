Ukrajinci do českých zbrojovek? Pozor! Expremiér vystoupil s varováním

„Smutné představení,“ hodnotí to, co se odehrává v Evropském parlamentu, expremiéra Jiří Paroubek. V rozhovoru se vyjádřil k návrhu Zelenského na mírový summit i k tomu, co ukázal nedávný průzkum ohledně pohledu Čechů na vládní pomoc Ukrajině. Přečtěte si také, jaké varování pronesl v souvislosti se zbrojovkami. Nevynechal ani Danuši Nerudovou a její slova o „mladé a pohledné“ a Karla Diviše, který se nakonec může také ucházet o prezidentské křeslo. Prozradil také, zda a za jakých podmínek by uvažoval o návratu do ČSSD.

reklama

Začněme otázkou, která otřásla Evropským parlamentem. Co říkáte na razii, která se tam odehrála?

Je to smutné představení. Musím říct, že je to až překvapivé, kam věci zašly. Mluví se o nějakých pytlech plných peněz a teď je jenom otázka, odkud ty peníze pochází a za co byly vyplaceny. Takže poslankyně Evropského parlamentu je vlastně zřejmě největším korupčníkem, kterého jsme poznali na úrovní EU. Protože se mluví o milionech eur. Takže je otázka, co je tedy pravda.

Domníváte se, že to i EU celkově, pohled na ni, poškodí?

Zcela nepochybně. Pokud jako místopředsedkyně Evropského parlamentu manipulovala některé věci ve prospěch kohosi, nějakých zatím anonymních zájmových skupin, no tak je potřeba ty věci odkrýt. A hovořit o nich otevřeně, aby se nikdy nemohly opakovat.

Pojďme se podívat i na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se prý během telefonického rozhovoru s americkým prezidentem Joem Bidenem vyslovil pro svolání globálního mírového summitu. Co na to říkáte? Překvapilo vás to?

Tak teď jde jenom o to, aby to nebylo propagandistické divadlo. Já samozřejmě myšlenku na ukončení vojenských operací podporuji od samého začátku. Ty neměly být nikdy zahájeny. A myslím si, že dneska se ukazuje, jak to myslelo Německo a Francie s dodržováním minských dohod, které defacto byly uzavřeny jen na oblafnutí Ruska, jak to vypadá a jak se vyjádřila kancléřka Merkelová. Nikdo je nedodržoval. A stejně tak NATO, ústy generálního tajemníka, potvrzovalo svůj zájem o účast Ukrajiny v této organizaci. Tak samozřejmě, že se Rusové cítili být ve své bezpečnosti ohroženi.

Psali jsme: Tady jde o křeslo prezidenta... Komárek nepotěší příznivce generála Pavla. Jde o jeho minulost Méně za energie, nestojíte fronty na benzínkách... Fiala bilancuje rok své vlády Rusové pokračují v teroru.Tlak je třeba ještě zvýšit, sdělil Zelenskyj EU Ukrajina pod palbou: 98 ruských řízených střel. A toto zaznělo ze CIA...

Zelenskyj také před časem představil deset kritických kroků, jejichž realizace umožní ukončit válku. Patří mezi ně například výměna zajatců podle vzorce "všichni za všechny", prodloužení dohody o vývozu obilí a zemědělských produktů z ukrajinských přístavů na neurčito nebo "radiační bezpečnost" v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně. Jsou tyto kroky podle Vás reálné? I pro Rusko?

Tyto kroky určitě ano. Ale nemyslím si, že by Rusko ustoupilo ze svých představ o neutralizaci Ukrajiny, o tom, že by Ukrajina neměla být součástí NATO. To si myslím, že je podstatné. Tyto tři kroky z těch deseti, to myslím, že žádný problém pro nikoho není, ani pro Rusko. Ale teď jde o to, aby Zelenskyj realisticky posuzoval současnou pozici Ukrajiny. V tuto chvíli je 12 milionů obyvatel Ukrajiny bez elektrické energie, bez tepla, bez vody. Oficiálně. Může to být klidně 20 milionů lidí. Takže jestli to třeba za tři neděle bude celá Ukrajina, tak je potřeba ty věci rychle řešit. K tomu nikdy nemělo dojít a Zelenskyj měl realisticky chápat vojenské a zejména hospodářské možnosti Ukrajiny.

Fotogalerie: - Velitelské shromáždění

Myslíte si, že by se to nakonec mohlo zvrtnout tak, že by se třeba lidé, kteří tam teď takto živoří, mohli obrátit i proti vlastní vládě?

Lidé nejsou ovce. Ti se dají určitě nějakým směrem do pohybu. Část z nich půjde směrem na západ. Ty kapacity u nás, co se týče absorbce dalších uprchlíků, jsou prakticky vyčerpány. Jsou zde další evropské země, mnohem větší, které v relaci počtu svých obyvatel nepřijaly tolik uprchlíků z Ukrajiny – Německo, Francie, i další země. Ale musíme všichni počítat s tím, že se ti lidé dají do pohybu.

Podle nedávného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění prý více než polovina Čechů nesouhlasí s vládní pomocí Ukrajině. Nejvíc jim vadí poskytování vojenského vybavení. Překvapuje vás to? A měla by vláda na toto nějak reagovat?

Myslím, že vláda není schopna na to reagovat. Ty různé průzkumy jsou takové trošku podivné, protože se vyhýbají základním otázkám – jak Češi vlastně vidí válku na Ukrajině? Ale toto, co vyplynulo z toho průzkumu, je důležitá informace. Lidé prostě nechtějí, aby se tam posílaly zbraně. Nechtějí to v poměrně velké většině. A to si ještě řekněme otevřeně, že se řada lidí bojí i anonymně vyjádřit svůj názor. Bojí se své vlastní odvahy. Takže ten názor Čechů na ukrajinskou válku je mnohem kritičtější, než vyplývá z tohoto průzkumu. Ale i tak by to mělo být varování. Protože dynamika toho, jak se lidé na tu věc dívají, se v neprospěch vlády velice zvyšuje. Tam jsou nárůsty opravdu velké proti tomu poslednímu měření. Takže za dva, za tři měsíce, to bude ještě horší, pokud jde o pozici vlády.

Psali jsme: Ukrajinci před Čechy. Byty, policie nechce zasahovat. „Řítíme se do problémů.“ Dohra průzkumu „Mír? Vzdát se Rusku?!“ Matěj Stropnický vyzdvihl Babišova slova. Podívejte se, jak dopadl Putinův trik proti Západu? Erik Best naznačil Za dodávky Rusku k soudu: V USA začal proces

V médiích se objevila zpráva, že ČR přijme tisíce expertů z Ukrajiny, kteří tady budou pracovat ve zbrojovkách. Je to dobrý plán?

Pokud čtu ty věci dobře, tak zbrojovky jedou na plné pecky. Takže jim chybí pracovníci, chybí jim lidé v odborných pozicích – technici, inženýři. Z tohoto hlediska se to dá pochopit. Jiná věc je, jestli se přece jenom ty zbrojovky nestanou legitimním cílem pro Rusko. To je jisté nebezpečí. Já se někdy v letech 2007 – 2008 v čele sociální demokracie snažil dosáhnout toho, aby zde nebyla americká vojenská základna. Protože jsem věděl, že se okamžitě staneme cílem, kdy na nás zamíří rakety. A že to vyvolá velké napětí ve střední Evropě. Tomu jsem se chtěl vyhnout a tehdy se to povedlo. Bohužel, po necelých patnácti letech je to tady znovu.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na svém blogu na webu vasevec.cz píšete o tom, že Česká republika, jak jste ve svých článcích předvídal, padá do recese. Kdo na tom podle Vás nese největší vinu a jak z toho ven?

Tady hrají roli i ty objektivní podmínky. To hospodářství se ještě plně nevzpamatovalo z jedné krize a přešlo hned do druhé, kterou vytvořila válka na Ukrajině. V důsledku té války se tady objevila vysoká inflace, protože došlo k růstu cen komodit, ať už se jedná o ropu, zemní plyn, čili energetické komodity, ale také průmyslové kovy nebo zemědělské produkty. To kompletně zasáhlo ekonomiku a samozřejmě životní úroveň lidí. Různé studie říkají, že ta klesne v tomto roce zhruba o deset procent. Já bych si dovolil odhadnout, že to bude spíš nějakých dvanáct až patnáct procent. Bohužel to bude ještě nerovnoměrně rozděleno v rámci celé společnosti. Ti chudší zchudnou rychleji. A také určitá část střední vrstvy se propadne se svou životní úrovní mnohem více, nežli těch řekněme zvláštně propočtených deset procent. Ale i než ten můj odhad nějakých dvanáct až patnáct procent.

Psali jsme: „7 200 Kč důchod. Radši dá psovi než sobě.“ Otřáslo Českem. Prý to není možné Od revoluce tolik lidí nechudlo. A vláda? Ondřej Veselý na ni hodný nebyl Kdo je lempl, ať to přizná, sekl Kalousek. A opět „pras*ta v žitě“ Silná káva. „Babičky se mi rozplakaly v ordinaci, nemají na složenky!“ Psychiatr vzkazuje Fialovi...

Mimochodem, co říci třeba na to, že například na Slovensku se podle informací, které se objevily v tisku, elektřina zdražovat nebude a plyn jen o 15 procent? Jak to lidem u nás vysvětlit?

Vláda se nestará. My tady čelíme opravdu nevídané drahotě a ta akcelerace cen některých druhů potravin je prostě neuvěřitelná, třeba u cukru.

Na závěr odbočíme. Podle webu PrahaIN se některé buňky ČSSD domnívají, že straně chybí osobnosti. Místní organizace ČSSD Praha 10 se prý usnesla, že by se měli oslovit bývalí významní představitelé strany. Konkrétně padlo i Vaše jméno. Víte o tom něco? Oslovil vás někdo, a pokud by se tak stalo, uvažoval byste o návratu do ČSSD?

Já jsem samozřejmě s těmi lidmi mluvil. Jsem připraven se s nimi ještě setkat na nějaké širší platformě. Jsem samozřejmě ochoten pomoci, jak už deklaruji asi 6 let, protože jsem pochopil, kam se ta strana řítí, kam se dořítila…. A to ještě nemusí být konec. Takže, jak říkám, jsem ochoten pomoci. Ale samozřejmě za určitých podmínek. To, co jsem zažil, když jsem dělal některé věci, vyhýbám se slovu spolupráce, s Janem Hamáčkem… Celou řadu věcí jsem pro něj, nebo pro sociální demokracii, zpracoval. A bohužel z těch věcí se neuplatnilo nic. Takže nechci působit v žádné poradenské funkci. Myslím si, že pokud bych měl někde působit, tak jenom v nějaké řídící funkci. A to se domnívám, že není přijatelné pro současné vedení sociální demokracie. Nechci prostě dělat věci, které by byly zbytečné. Připravovat věci a pak se dívat na to, jak jsou devastovány, nebo nejsou použity? To je zbytečná snaha. Takže samozřejmě, pokud budou mít zájem, jsem ochotný pomoci. Ale za svých podmínek.

Fotogalerie: - Náklad pro Ukrajinu

Na závěr se ještě pojďme jen lehce podívat na blížící se prezidentské volby, konkrétně na kandidátku Danuši Nerudovou. Její slova pro CNN Prima NEWS vyvolala velký „ohlas“. Mimo jiné řekla. „Nikdy v historii prezidentských voleb dosud nebyla silná ženská kandidátka. Proto tomu ani teď nikdo nevěřil. Jsem žena, navíc mladá, k tomu i pohledná. To je největší handicap, který mám.“ Co na to říkáte?

Myslím, že by měla vyměnit svůj marketingový tým. Mluvit o tom, že je pohledná žena, lidově řečeno - hezká ženská… No je. Tak to je prima. Já to nevidím jako nevýhodu. Možná u nějakých zapšklých maskulinních typů to nevýhoda může být.

Ale já bych dával přednost tomu, aby hovořila spíš o programových věcech. O tom se jí hovořit nechce. Ona sice mluví moc hezky, jak je proti chudobě. Ale zas na druhou stranu podporuje vládu, která se na vytváření té chudoby podílí. Nemá zkušenosti, nemá prostě znalost státního aparátu, jeho chodu.

Takže tohle, co řekla, je pro mě jen takové amatérské, milé amatérské, sdělení veřejnosti. Myslím, že většina chlapů, když se na ni podívá, tak pochopila, že je to hezká ženská. Ve své věkové kategorii, dodávám. Určitě to není žádná wamp dvacetiletá, ale prostě ve své věkové kategorii je to opravdu velmi hezká dáma. A kdyby dělala něco jiného, než se snažit fušovat do politiky, tak bych řekl, že je docela příjemná.

Jinak mě ještě potěšilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že alespoň pan Karel Diviš byl, řekněme, vzat na milost. Protože to rozhodnutí ministerstva vnitra bylo hloupé. Připomeňme jen poněkud výstředně připravenou metodu práce ministerstva vnitra, která z 62 tisíc souhlasných podpisů s kandidaturou K. Diviše si vybrala pro kontrolu vzorek osmi a půl tisíce podpisů a na základě jejich revize sdělila, že do 50 tisíc nutných podpisů nutných ke kandidatuře chybí Karlu Divišovi 116 podpisů.

Teď bych vůbec nevylučoval, že pan Diviš podá žalobu na ministerstvo vnitra, protože mu defacto znemožnilo kandidovat. Připravilo ho o 14 dní jeho kandidatury. Protože samozřejmě, pokud se chce té volby účastnit, tak mu těch 14 dní chybí. Musel se věnovat jiným věcem, své sebeobraně například. Takže to bylo nefér.

A domníváte se, že i přes to „zdržení“ má pan Diviš šanci?

Záleží tak trošku teď na něm. Zase na druhé straně tato publicita… Jak to říkal Frank Sinatra – mluvte si o mně dobře nebo špatně, ale hlavně nezkomolte moje jméno. Tak teď už řada lidí bude vědět, že existuje Karel Diviš. A když mu dá někdo příležitost v médiích, tak zjistí, že je to velmi rozumný člověk s velmi rozumným politickým programem.

Psali jsme: Tady jde o křeslo prezidenta... Komárek nepotěší příznivce generála Pavla. Jde o jeho minulost Drtivá rána Nerudové. Bývalý rektor Zima pronesl zásadní věc ke kauze turbodiplomy Tři stovky otázek, agresivní dítě a kádrování manželky. Jak to bylo s Babišem ve škole, než zasáhla střižna „Turbodiplomy“ Nerudové, minulost Babiše a Pavla... Černé na bílém. Kdo má teď největší šance na Hrad?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama