Umělec: Nejsme národ blbců, i když to mí kolegové tvrdí. Čtu Korán... A je to hrůza! Moravec je namistrovaný vševěd

ROZHOVOR „Paní Merkelová, bývalá vysoká svazácká funkcionářka, ta tady bude moralizovat?“ ptá se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz muzikálový zpěvák, bývalý Dracula v muzikálu Karla Svobody a mistr světa ve hře na pilu Petr Dopita. Řekl, co si myslí o objektivitě České televize, zavzpomínal na dobu před rokem 1989 a vyjádřil se i k Evropské unii. „Připadá mi to jako ‚Evropský svaz‘. Jako byl Sovětský svaz a RVHP, tak najednou ‚Evropský svaz‘ tady diktuje věci, do kterých by neměl vůbec co mluvit,“ říká Petr Dopita.

Vy na svém Facebooku často sdílíte různé příspěvky týkající se migrantů, islámu. Jak vidíte vývoj uprchlické krize, co si o celém tom problému myslíte?

Pro mne je to hrůza. Vítači říkají, že je panika ohledně muslimských imigrantů, a přitom tady žádné nemáme. Tak ale přece zaplať pánbůh, že jich tady zatím moc nemáme. Protože až tady budou, tak bude pozdě. Vždyť se podívejte, co se děje ve Francii, v Německu, ve Švédsku... To chtějí něco dělat teprve, až ten průšvih tady bude? To se přece musí řešit už dopředu. Paní Merkelová, bývalá vysoká svazácká funkcionářka, ta tady bude moralizovat? Říkat, že nechceme pomáhat? Přece už v polovině minulého století, když byla v Řecku občanská válka, tak sem k nám emigrovalo na 12 000 Řeků. Aklimatizovali se tady krásně. I já jsem měl několik spolužáků z Řecka. A bylo to naprosto v klidu. Udržují si tady své národní zvyky a nikomu nevadí. V Brně je veliká řecká komunita a je to v pohodě. A hlavně tam není žádná agrese. Ani z naší strany tam rozhodně není nějaká nenávist nebo netolerance. A kolik je tady Ukrajinců. Několik jich bydlí tady vedle mne, pracují, nikomu neškodí a jsou v klidu. Kolik lidí sem z Ukrajiny už uteklo. Nebo co tady je Vietnamců a nejsou žádné problémy.

A jak ale tedy vidíte možnost začlenění těch migrantů, kteří do Evropy přicházejí nyní z muslimských zemí?

Já jsem se o to zajímal a na internetu jsem si našel Korán. Občas si ho pročítám. A je to docela hrůza, co se jim hustí do hlavy. To je absolutní netolerance. Kdyby se to mělo brát doslova, tak je to opravdu špatné. A to jejich právo šaría, mnohoženství, sňatky s malými dívkami, halal porážky... Všude, kde se zabydlují, tak je prosazují.

Velkou diskusi ohledně migrantů vyvolávají takzvané kvóty…

To je úplná hrůza. Jaké kvóty? A proč?

V poslední době se mluví o tom, zda by bylo dobré mít referendum ohledně setrvání nebo odchodu z EU. Co si o tom myslíte?

My jsme vstupovali do Evropské unie referendem. Já nesouhlasím s tím, jak říká Okamura, aby referendum bylo na všechno. Jsou určité odborné věci, u kterých je zbytečné, aby se normální člověk angažoval a vyjadřoval, když do toho nevidí. Ale politické a všeobecné záležitosti, to ano. Nejsme národ blbců. I když to někteří, dokonce i mí kolegové, tvrdí. To mi připadá dost hrozné.

Takže vy byste referendum ohledně EU schválil?

Nejsem pro vystoupení z Unie. Ale když jsme rozhodovali v referendu o vstupu, tak proč bychom nemohli rozhodovat o eventuálním výstupu. I když já bych pro výstup opravdu nebyl. Já jsem se do Evropské unie těšil. Štve mě akorát to, jak ta EU funguje. Připadá mi to jako „Evropský svaz“. Jako byl Sovětský svaz, tak najednou „Evropský svaz“ tady diktuje věci, do kterých nemá vůbec co mluvit. Proč? Vždyť jsou věci, o kterých si snad národ může rozhodovat sám. Evropa je veliká. Úplně jiné tradice jsou například ve Švédsku, v Řecku, ve Slovinsku nebo v Německu. Navíc ta krize toho stěhování národů je vyvolaná tím, co se dělo v historii. A my, ani Poláci, ani Maďaři, Bulhaři nebo Slováci jsme nikdy neměli nikde žádnou kolonii, kde bychom někoho vykořisťovali. Tak proč bychom se teď na tomto měli podílet?

Kancléřka Angela Merkelová ve videovzkazu účastníkům neformálního summitu EU připomněla, že některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podpořily svůj hospodářký rozvoj. Přitom nechtějí uprchlíky. A přišla i další a ostřejší výzva. EU budou kvůli Brexitu chybět peníze, a kancléřka tak přichází s návrhem, jak nedostatek financí řešit. Ve svém vystoupení v Bundestagu Merkelová avizovala, že by mělo být nové přerozdělování finančních příspěvků jednotlivým státům Evropské unie podmíněno splněním určitých závazků. Konkrétně jmenovala přijetí uprchlíků, kterému se zejména Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika stále brání. Co si o tom myslíte? Je dobře, že podmiňuje přerozdělování finančních příspěvků tímto? Má v tomto směru pravdu?

Nemá. Já myslím, že vstupem do EU jsme samozřejmě hodně získali, ale také jsme hodně ztratili. Díky tomu zkrachovala spousta firem, které existovaly do té doby velice dobře. Podívejme se třeba na textilní průmysl. Můj strýc dělal v OP Prostějov. A ukazoval mi, že i za totáče tam šili obleky, kde bylo napsáno made in England. Fungovalo to a šili krásné věci. A dnes ta fabrika už neexistuje. V Brně textilní průmysl – Vlněna, Mosilana… Prožil jsem v Brně spoustu let, vím, jak to tam fungovalo a jak to nakonec zkrachovalo. Jak dopadl strojírenský průmysl? Já jsem původně Olomoučák a můj táta dělal vedoucího závodní jídelny v Moravských železárnách. To byla obrovská fabrika, která něco znamenala. Všechno krachlo, a to i druhé železárny Petra Bezruče, které tam byly. Všechno to tam chátrá, nikdo se o to nestará.

Myslíte, že se právě na tom podepsal vstup do Evropské unie?

No určitě svým způsobem taky. Tady byla podle mne veliká chyba, že se tehdy udělalo, myslím, dvouleté období bez placení daně, aby sem nalákali investory. Oni tady dva roky makali, neplatili daně, odváděli si jen zisky. Po dvou letech to nechali zkrachovat a odešli jinam. Samozřejmě toho jen využili. To je přece hospodářství postavené na hlavu.

Máme za sebou volbu prezidenta. Jak vy hodnotíte výsledek? Co říkáte na to, že nakonec Miloš Zeman obhájil post hlavy státu na další volební období?

Já jsem se na tu volbu snažil dívat realisticky, bez nějakých emocí. Mně pan Zeman byl sympatický před těmi třiceti lety. Dnes sice někteří říkají, že je bývalý člen KSČ. Ano, on vstoupil do KSČ někdy v roce 1968, kdy to vypadalo, že to půjde jiným směrem. A vzápětí, když se to zase po okupaci otočilo, tak protože on s tím nesouhlasil, tak ho vyhodili. Takže to bych mu neměl za zlé. V té době tam s takovými ideály vstupovala spousta lidí. Takže ze začátku mi byl opravdu sympatický. Ještě v době, kdy chodil do Semaforu, líbily se mi jeho bonmoty, líbilo se mi, že mluvil spatra, byl vtipný, pálilo mu to. Ale postupem času se mi přestal líbit. A můžu říct, že mi nebyl moc sympatický. Jeho bonmoty už někdy překračují určité meze slušnosti. Takže nelíbí se mi to, ale je to jenom člověk. A vlastně je v určitém smyslu pořád takový, jaký býval, jenom je v jiné funkci. A stále to málokomu pálí jako jemu. A myslím si, že ve své funkci nic moc špatně neudělal. Já jsem ho v prvním kole nevolil. I když jsem strašně přemýšlel, koho budu volit. Ale v tom druhém kole, tam mi nezbylo nic jiného, než ho volit. Sice ne s nějakým velkým nadšením, ale neviděl jsem jinou možnost. Ta druhá možnost mi připadala nereálná.

Když jsme u prezidenta Zemana, on v pořadu Týden s prezidentem opět kritizoval Českou televizi. Jak vy vidíte toto veřejnoprávní médium? Mají pravdu ti, kteří ho označují za neobjektivní a přejí si změnu vedení, nebo ti, kteří všechno toto i případné zestátnění, které navrhuje třeba Tomio Okamura,označují za ohrožení demokracie?

Já bych Českou televizi nezestátňoval. Myslím si, že by měla být veřejnoprávní. Měli bychom na ni přispívat, ale ona by se podle toho měla chovat. A to si myslím, že se tak úplně neděje. Když si náhodou, ale opravdu jenom náhodou, protože mne už dost znechutil, pustím otázky Václava Moravce, tak to na mne působí jako rudý hadr na býka. Jen když vidím způsob jeho vystupování. On není schopný oslovit toho hosta normálním slušným způsobem. On je oslovuje jako kantor žáky ve třídě. A to je strašné. Z toho jsem měl vždycky husí kůži. Namistrovaný vševěd. To mně velice vadí. A pravda je, že ty politické názory mi v České televizi připadají skutečně jednostranné. Že ta objektivita tam není. Ale není to podle mne na to udělat z ní státní televizi. Protože to by pak byla možná ještě v daleko větším vlivu politiků.

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak. Byl zastřelený i se svou partnerkou. Co to vypovídá o dnešní společnosti, možná o vyhrocené situaci mezi médii, politiky…

Já si myslím, že to nevypovídá tady o tomhle asi nic. Alespoň podle toho, co jsem se dočetl, tak ty prameny jsou tam možná z nějaké italské mafie. Ještě to samozřejmě není vyšetřené, ale nitky tam údajně vedou..

Ale v souvislosti s tímto případem se mluvilo hodně i o slovenském premiérovi.

Ano, o Ficovi, což mne hodně překvapilo. Nevím pořádně, co si o tom mám všem myslet. Ale je absurdní, jak někteří vykřikují o Zemanovi a jeho bonmotech v tomto směru. On si s novináři v minulosti hodně vytrpěl, takže má na ně svůj názor. Ale jak někteří mluví o tom, že je to následek toho, to je přece pitomost. Že navádí k atentátům? Co to je za kravinu?

Rýsuje se pravděpodobná varianta vlády: kabinet ANO, ČSSD s podporou komunistů. I s ohledem na to, že jsme minulý měsíc měli kulaté výročí „Vítězného února“, co říci k tomu, že se u nás počítá s tím, že by se nějakým způsobem na vládě podíleli i komunisté?

Co jsem se dočetl, tak oni nestojí o to být ve vládě. Babišovi jde o to, aby získal alespoň toleranci. Já jsem si s komunisty užil za minulého režimu dost. Podepsal jsem Několik vět a petici za propuštění Václava Havla, a když moje jméno hlásili na Svobodné Evropě, tak bylo kolem mé osoby trošku „veselo“. Ale zase na druhé straně bylo úžasné, jak jsem zjistil, kolik lidí poslouchá Svobodnou Evropu. Třeba sousedé v Brně tehdy přišli, že by to chtěli také podepsat. Ptali se, jak jsem k tomu přišel. Já jsem to měl z Divadla na provázku. S komunisty jsem si užil opravdu dost. Třeba když jsem se vrátil v roce 1986 z několikaletého angažmá v Polsku a založil jsem v Brně folkový satirický kabaret „BRŇAFKA“. Začal jsem psát satiru a tenkrát každý scénář museli schvalovat na KV KSČ. Pamatuji si, jak mi tenkrát celý scénář seškrtali, pětkrát jsem to musel přepisovat! Za celý rok jsem kvůli tomu vydělal jen 300 korun na záskoku s estrádou. Pak mi jeden kolega poradil, jak to mám udělat. Tenkrát byl nějaký sjezd ÚV KSČ a v Rudém právu vyšlo velké usnesení a bylo v něm mimo jiné, že se satiře dává zelená a že se nemá vyhýbat ani politické satiře. Tak jsem si to vystřihl a nosil jsem to pořád v kapse. A když to bylo potřeba, tak jsem to vytáhl jako argument.

Aby byli komunisté znovu ve vládě, to bych v žádném případě nechtěl. Ale jestliže jim lidi dovolili existovat po roce 1989, no tak proč by si nemohli říct své názory na to, co se děje. O tom prostě rozhodují lidi. Aspoň víme, co si myslí.

autor: David Hora