Úspěšný podnikatel a poslanec od Babiše: Halíka považuji za morální autoritu, ale jeho hodnocení Zemana je dost tvrdé. A Mitrofanov...

ROZHOVOR „Myslím si, že když se stane u nás prezidentem schopný a inteligentní člověk s velkým rozhledem, je pro něj spíše výhodou, že nemá žádné osobní politické vazby z minulosti,“ konstatuje Pavel Juříček, majitel prosperující firmy Brano Group a.s. s 2500 zaměstnanci, který je zároveň viceprezidentem Svazu podnikatelů v automobilovém průmyslu. „U nás v republice máme řadu velmi schopných lidí, kteří zatím nepůsobí v politice. Kdybychom měli dávat pořád přednost jen těm starým harcovníkům, kteří tu působí v politice 25 i více let, tak se budeme točit dokola a nikam dál se neposuneme,“ dodává ještě úspěšný podnikatel, který se stal v parlamentních volbách poslancem za hnutí ANO.

Už o víkendu nás čeká první kolo prezidentských voleb. Zaujala vás více kampaň některého z prezidentských kandidátů? Koho jmenovitě? A který z devítky uchazečů o Hrad má zatím Vaše největší sympatie a proč?

Přiznám se, že kampaně prezidentských kandidátů moc nesleduji, jsem opravdu hodně vytížený, a tak je nemohu konkrétně srovnávat. Nicméně svůj hlas v prvním kole dám Vratislavu Kulhánkovi, kterého osobně znám a vážím si ho. To je opravdu velmi úspěšný manažer, který uspěl na vrcholových postech, jak ve světoznámé firmě Bosch, tak ve Škodovce, kterou vytáhl k ekonomickým úspěchům.

Volba ve druhém kole bude ale zřejmě pro mne hodně obtížná, jelikož je možné, že se Vratislav Kulhánek do ni nedostane. Úspěšní podnikatelé totiž nebývají mnohdy u nás mezi veřejností oblíbeni. Podle agentur by se měli do finále dostat Miloš Zeman s Jiřím Drahošem, a to budu mít pak problém. Jiří Drahoš je velmi slušný a čestný člověk, Miloš Zeman je zas zkušený politik, kterého jen hendikepuje jeho zdravotní stav. Zatím opravdu nevím, kterému z těch dvou kandidátů dám nakonec přednost.

I když jste už jmenoval svého favorita, který z kandidátů podle vás postoupí do 2. kola prezidentských voleb a proč? A koho tipujete za absolutního vítěze?

Dávám víceméně za pravdu agenturám, že se zřejmě nakonec utkají Miloš Zeman s profesorem Drahošem. Kdo z nich zvítězí, si však netroufnu tipovat. Oba dva mají svá velká pozitiva a je otázkou, kdo více zapůsobil na veřejnost.

Který z prezidentských kandidátů je podle Vás nejvhodnější proto, aby se podílel na udržení vzestupného ekonomického vývoje v ČR, ale i na to, aby také váhou své osobnosti podpořil rozvoj sociálně slabších krajů u nás?

Náš ekonomický vývoj by určitě tlačil dopředu Vratislav Kulhánek, který je i perfektně jazykově vybavený a má fůru zkušeností z byznysu, a to i z jednání na vysokých mezinárodních úrovních. Něco podobného se dá také říct o Jiřím Drahošovi.

Miloš Zeman by se mohl více zasloužit o rozvoj těch sociálně slabších regionů. To je spíše jeho parketa.

Některé známější osobnosti, ale i mnoho obyčejných lidí se nechalo v médiích slyšet, že raději podpoří kandidáty, kteří získali potřebný počet podpisů od lidí, než ty, jež je dostali od poslanců či senátorů. Myslíte si, že to je správné hledisko při výběru prezidentského kandidáta?

Ano, s tím souhlasím, to je velmi dobrý argument od lidí, který skutečně má svoji logiku. A v tom mají oproti Vratislavu Kulhánkovi velkou výhodu jak Miloš Zeman, tak i Jiří Drahoš. To musím přiznat.

Bývalý prezident Václav Klaus by nechtěl na Hradě žádného Marťana, tedy člověka, který nemá žádné politické zkušenosti. Má jeho tvrzení logickou podstatu? Měli bychom si tedy vybírat jen mezi Milošem Zemanem, Mirkem Topolánkem a Pavlem Fischerem? Měli bychom pominout velké manažerské schopnosti u některých dalších kandidátů, které má například Jiří Hynek, nebo jak jste sám uvedl Vratislav Kulhánek?

S tímto názorem našeho bývalého prezidenta zásadně nesouhlasím. Naopak si myslím, že když se prezidentem stane schopný a inteligentní člověk s velkým rozhledem, je pro něj spíše výhoda, že nemá žádné osobní politické vazby z minulosti. U nás v Česku máme řadu velmi schopných lidí, kteří zatím nepůsobí v politice. Kdybychom měli dávat pořád přednost jen těm starým harcovníkům, kteří tu působí v politice 25 i více let, tak se budeme točit dokola a nikam dál se neposuneme. To bychom se dostali do velmi nepříznivého, zakonzervovaného stavu, což naprosto odmítám.

V médiích se také často spekuluje, zda Jiří Drahoš, který je v průzkumech zatím na druhém místě za Milošem Zemanem, ve finále nepropadne jako při minulých volbách Jan Fischer. Myslíte si, že by se mohla tato situace opakovat? A bude případně akademik Drahoš rovnocenným soupeřem ve druhém kole Miloši Zemanovi?

Nevím, to je těžko říct. Opět musím zopakovat, že Jiří Drahoš je velmi inteligentní a slušný člověk, nicméně je to akademik, a protože sám působím i v akademickém senátu, tak vím, že vnímání světa těchto lidí bývá v některých ohledech poněkud odlišné. Samozřejmě je otázkou, jak se Jiří Drahoš dokáže rychle přeorientovat na běžnou realitu, to nemusí u něj trvat dlouho. Miloš Zeman je oproti tomu zkušený a schopný politik, kterému sebevědomí určitě nechybí, nicméně, jak jsem už uvedl, může ho ale hodně hendikepovat jeho zdravotní stav.

Alexandr Mitrofanov, politický komentátor, napsal v deníku Právo, že člověk, který bude volit Zemana, není tím pravým, hodnověrným občanem ČR a už vůbec ne demokratem, jelikož chce mít nad sebou diktátora. Jak se na takový „specifický“ názor díváte?

Alexandra Mitrofanova si dost vážím, on je takovým vizionářem a řada jeho předpovědí se už u nás na politické scéně odehrála. V tomto případě je však jeho pohled na Miloše Zemana až příliš kritický, ale neodsuzoval bych ho, je to jeho osobní názor. Miloš Zeman sice rád českou politiku ovlivňuje a používá někdy k tomu i silové prostředky, ale do opravdového diktátora má ještě hodně daleko.

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby, ale nedali jmenovité doporučení, koho mají volit. Někteří duchovní se však přece jen neudrželi. Profesor Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho vyjádření je Miloš Zeman jako kandidát naprosto nevhodný pro svůj údajně nedobrý zdravotní stav a také proto, že prý svými činy a prohlášeními morálně poškozuje společnost. Domníváte se, že má pan Halík pravdu anebo je zcela vedle ohledně posuzování lidských kvalit současného prezidenta a také toho, co si přeje běžný český občan?

Na takovou otázku se mi zas hodně těžko odpovídá, protože mám pana Halíka za morální autoritu u nás. Jeho hodnocení současného prezidenta je ale dost tvrdé. Částečně za pravdu mu dávám jen ohledně zdravotního stavu Miloše Zemana. On je zatím ještě ve slušné psychické kondici, stále mu to dobře myslí, ale jestli by dokončil další prezidentské období, je velkým otazníkem. Každý máme tam nahoře vymezený svůj čas a Miloš Zeman by se měl proto už začít šetřit.

Psali jsme: Piráti kritizují vládní programové prohlášení VIDEO Byl jsem průserář. Táta mi dával výprask. Trefil jsem popeláře kuličkou, přiznal u piva Topolánek. Seděla u toho celebrita Hradec Králové: Ve středu se vydají poslední voličské průkazy pro první kolo prezidentských voleb Veřejný ochránce práv: Na osvobození od placení místního poplatku mají někteří jen 15 dnů



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Štěpán