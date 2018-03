VIDEO Okamura: Já a fašista? Ne, to Brusel!

Hostem Horkého tématu na serveru ParlamentníListy.cz byl lídr SPD Tomio Okamura. Mimo jiné pohovořil o svém zájmu účastnit se vlády a také o tom, co je fašismus.

„My nevíme, proč nebudeme ve vládě. Děláme vše pro to, abychom v nějaké vládní konstelaci mohli prosazovat náš program. Myslím, že všichni v Česku to vědí, že jako jediná strana se snaží, chodí po jednáních. Andrej Babiš řekl, že nechce být s SPD ve vládě,“ podotkl úvodem Okamura. Podle svých slov jej chápe, neboť Babiš chce mít ve vládě někoho servilního. To ČSSD bude, míní Okamura.

„Chápu, že jako hnutí SPD jsme až další v pořadí pro případnou spolupráci. Já bych nedovolil, aby se neplnilo vládní prohlášení, jako to bylo v minulé vládě,“ připomněl Okamura například zákon o referendu.

„Chci splnit ten program, protože chci voličům říkat, co jsme dokázali prosadit,“ zmínil Okamura. „Po čtyřech měsících jednání se nám podařilo usilovným jednáním implementovat naše programové body do vládního prohlášení. Chceme podpořit vládu odborníků. Nechceme být přímo účastni ve vládě, kde je trestně obviněný premiér. Taková vláda je nestabilní, kdykoliv může spadnout. Kdyby byl premiér zatčen nebo odsouzen, padne vláda,“ podotkl dále Okamura, jenž chce stabilní vládu například i kvůli zdlouhavým legislativním procesům.

Okamura následně horoval i za přímou odpovědnost soudců. „Chceme také zásadně pomoci lidem v dluhových pastích,“ zdůraznil Okamura další ze svých priorit. „Chceme také zestátnění exekutorů, přeskupení sociálních dávek,“ dodal.

„Nebudeme politikařit. To, co ve Sněmovně předvádějí Piráti, STAN, lidovci, topkaři, aby blokovali jednání... Politikaří,“ kritizoval ostatní strany Okamura. „Budeme rádi, když budeme moct prosazovat program. Chceme táhnout republiku dopředu. Společnost tady je hodně rozdělená. A já chci lidi tady spojovat,“ poznamenal Okamura a vyzval k tomu, aby všichni táhli za jeden provaz.

Okamura pak hovořil o goebbelsovských metodách 30. let, jichž jsme nyní svědkem. Poukázal například na demonstrace za demokracii, kdy zaznívají například výzvy k odstoupení Okamury kvůli fašismu. „Nás ale volily statisíce voličů. To je nerespektování výsledků voleb. Tady se hrozně hrotí ta atmosféra,“ zmínil Okamura a vysvětlil, co je fašismus.

„Ten, kdo prosazuje přímou demokracii a referendum, to je opak fašismu,“ míní Okamura. „Tam, kde je fašizující tendence, tak to je Brusel, podle toho, co předvádí dnes,“ dodává velmi kriticky šéf SPD. „Pojďme táhnout republiku dopředu,“ vyzval závěrem Okamura.

