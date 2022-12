Varuji soudné členy ODS. Okamurův veterán Večerníček odkryl karty

reklama

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 86% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 10% hlasovalo: 14718 lidí

Energetická krize, inflace a zhoršování hospodářské situace země. Jak moc nečinnost či pomalost vlády hraje do karet straně Svoboda a přímá demokracie, jejímž jste rádcem?

Nečinnost vlády hraje do karet mnoha stranám. V prvé řadě vládě. Ta má díky drahým energiím rekordní zisky z ČEZ. Díky inflaci rekordní zisky z DPH a současně inflace snižuje reálnou hodnotu státního dluhu.

Extrémní zisky mají překupníci s energiemi a surovinami. Rekordní příjmy mají obchodníci z USA i ruský Gazprom. Ještě nedávno to vypadalo, že miliardové investice do břidlicového plynu jsou pryč. Stačil Green Deal a nová válka a americké zdroje jsou opět ve hře s tím, že nastartoval i zbrojní průmysl, kterému po odchodu z Afghánistánu hrozil pokles.

Při důkladnější analýze zjistíme, že energetická krize je výsledek cíleného procesu, na kterém se pracuje minimálně desetiletí. Ve spolupráci tu jsou zájmy USA. Jde o to oddělit Německo a Evropu od Ruska a jeho zdrojů surovin i energie a připoutat je k sobě. Součástí je lobby, která zjistila, že směrnice ani propagandu Green Dealu nikdy neprotlačí. Je to proti ekonomické logice. Takže opět tady v synergii máme tlak na odpojení od surovin a zdrojů, které zajišťují levnou energii.

Odpůrci vlády jí vyčítají, že pracuje pro všechny ostatní, než pro české občany...

Není to jen tato vláda. Navíc tahle vláda otevřeně deklaruje, že je vazal USA a Bruselu. To je fér, jakkoli s tím nesouhlasím. Ale není fér, když se hnutí ANO doma tváří vlastenecky a venku je fakticky součástí pětikolaice. Doma ANO hlavně ústy předsedy Andreje Babiše bojuje s Bruselem, ale když se na to podíváme blíž, tak Andrej Babiš bojuje s tím, co jeho poslanci prosadili.

Petr Fiala SproK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V koalici, která vládne Evropskému parlamentu a EU jsou hnutí ANO, TOP 09, lidovci (KDU-ČSL), STAN a ČSSD. Hnutí ANO je totiž součástí liberální profederalistické frakce Renew. Ta usiluje o posilování institucí EU na úkor moci národních států. Ani komisařka Jourová ani hnutí ANO nikdy v minulosti reálně nic neudělali proti nelegální migraci, naopak.

Vojtěch Žižka ČSSD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Dita Charanzová, Ph.D. BPP



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová z hnutí ANO prohlásila: „Jsem pro úplnou ekonomickou blokádu Ruska, tedy pro kompletní zastavení dodávek ropy, uhlí a plynu do Evropy.“ To je fakt chytré, protože máme stále podezřele levný benzín a uhlí a v elektrárnách vyrábějí moc levně elektřinu.

Opozice navrhuje omezení dodávek energie na burzu v Lipsku. Je si vědoma závažností a četností žalob na stát od minoritních akcionářů ČEZ, které by poté přišly?

Máme napsaný zákon, který ukládá energetickým firmám prodávat do zahraničí až přebytky. Jsme v energetické krizi, tedy v krizi cenové. Energie máme přebytek, ceny vyhání jen spekulace, takže vláda má výsostné právo strategickou komoditu regulovat.

Pokud jde o ceny, je to jednoduché jako facka potřebná každému politikovi, který ceny energií šroubuje. Ministerstvo financí podle zákona o cenách může ihned nařídit například cenové stropy u výrobců elektřiny a také u distributorů.

Pokud stropem bude například maximálních 50 nebo 100 procent zisku, tak neexistuje soud, který by dal akcionářům za pravdu, že je stát poškodil. Mít roční zisk 50 procent je sen. Sto procent už považuju u elektřiny za zločin. Nicméně dnes mají obchodníci na elektřině tisíce procent. Výrobní cena elektřiny je v řádu desetihaléřů. Tedy té z uhlí a jádra.

Někteří minoritní akcionáři navíc oznámili, že by jim strop nevadil výměnou za garanci, že těch až 100 procent bude třeba deset let. Takže jediný problém je nechuť vlády elektřinu zlevnit. Strop podle cenového zákona navíc znamená, že nikomu stát nevyplácí náhrady. Takže stát to nestojí nic a lidé i firmy by měli elektřinu do pěti korun za kilowattu. Ano, tratili by spekulanti, energofimy jako ČEZ a stát. Rekordní příjmy státu ve stovkách miliard jdou z kapes lidí a firem. Neokradl je Putin, okradl je stát a spekulanti. Ano, Putin má rekordní zisky, ale jen díky idiocii Bruselu a politiků, jako je Jourová z hnutí ANO a další.

Proč podle vás Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů, takže se vážné finanční problémy týkají už 1,3 milionu občanů, jak je to napsané na stránkách SPD?

Vláda z toho má enormní zisky, jak už jsem řekl. Miliardy z kapes občanů a firem šly a jdou jak spekulantům, tak vládě. Jen z ČEZ si stát letos uloupne 36 miliard korun. Jen v prvním pololetí stát na DPH vybral o 89,8 miliardy víc než loni. Pochopitelně další miliardy jdou jak dalším akcionářům ČEZ, tak všem možným spekulantům na trhu. To jsou peníze, které vláda vytáhla z kapsy domácnostem a firmám, a které jim samozřejmě chybí. Navíc klesá reálná hodnota dluhu. Také tady jsou zájmy EU prosadit obnovitelné zdroje energie, což bez předražení stávající energie prostě nelze.

A jako bonus tady budou tlaky spekulantů. Každá stomiliarda dobrá. V rekordních příjmech a protiruské hysterii se pak ztratí desítky miliard na Ukrajinu a zbraně americkým zbrojním firmám. Svou roli může hrát i normální lidská blbost. Hlavně vzdělaní lidé mají schopnost vše komplikovat a nevidět jednoduchá řešení. Pomoc občanům je přitom jednoduchá – zlevněme energie. Od elektřiny, ropy, plynu se odvíjí vše. Beton, hnojivo na pšenici, cena chleba z pekárny, mléka či sýru z Olešnice nebo Madety.

Denně krachují malé firmy. Popravdě, země ještě není v krizi. Ta skutečná přijde příští rok. Pokud vláda ceny energií nesrazí, tak přijde řetězová reakce krachů středních a pak velkých firem s tím, že ty největší, jako je Škoda Auto, se odstěhují. Já zcela vážně varuju soudné kolegy z ODS, zbavte se Fialy a dalších ideologicky pomatených lidí a vraťte vládu do ekonomické reality. Díky nim sice vyhrajeme příští volby, ale zem bude zpustošená a škody budeme napravovat desetiletí.

V praxi to znamená strop na elektřinu a konec sankcím vůči Rusku. Do budoucna je třeba zestátnit velkou energetiku včetně plynovodů a ropovodů a vlastnit znovu rafinérie. Pokud budeme mít levnou eletřinu, levný plyn, ropu a uhlí, tak naši výrobci budou levně vyrábět a naši zemědělci budou produkovat levné potraviny. Není to až tak složité, pokud tomu chceme rozumět.

Slibujete, že pakliže Jaroslav Bašta vyhraje prezidentské volby, odvolá premiéra Fialu. Vždyť to „de facto“ nelze…

Správná poznámka de facto. Ano, de iure to určitě lze, protože to říká ústava, která prezidentovi dává pravomoc jmenovat a odvolávat předsedu vlády a k této pravomoci neexistuje žádná podmínka, zatímco u jiných pravomocí ústava prezidentovi nějaké podmínky diktuje. Třeba odvolat ministra nebo rozpustit Parlament může už jen za přesně daných podmínek. Jinými slovy tam, kde ústavodárci chtěli prezidenta omezit, tam ho skutečně omezili. A tam, kde omezen není, tam ho zjevně omezit nechtěli. Možná jim nedošlo, že tím stvořili poloprezidentský systém.

Není to jediný lapsus. Tím, že je v ústavě napsáno, že je zdrojem moci lid a lid vládne i přímo, tak jsme si našlápli k demokracii. Ale zákonodárci už právo lidu vládnout přímo také nedotáhli. Takže tu máme pouze omezená obecní a krajská referenda, ale celostátní právo rozhodovat přímo tak, jak ústava předpokládá a jak doopravdy ústavodárci podle osobních svědectví chtěli, nemáme.

Největšími favority prezidentských voleb jsou Babiš, Pavel a Nerudová. Jak na vás působí tito kandidáti?

Začnu odprostřed. Pavla bychom si přáli do druhého kola s Jaroslavem Baštou. Antikomunisté, rusofobové a havlisté by byli nuceni volit komunistu a komunistického agenta proti disidentovi a vězněnému bojovníkovi za lidská práva. Super.

Nerudová je model à la Čaputová. Takže ji někdo někde vybral a připravil jí peníze. Ale nutno říct, že sofistikovaněji než Čaputové či protiorbánovcům v Maďarsku. Bylo to jasné už v létě, když Česká televize spustila dehonestační zprávy proti Pavlovi. Došlo mi, že byla vybraná Nerudová. Ale přímo jí nemám za zlé, že je loutka a chce jí být, protože to ani nezastírá. Snad by mi mohlo vadit to, že se vydává za ekonomku. Omyl, byla a je to účetní. A pravda, kromě ochoty se nechat vodit za ruku i za nos, podívejte se na její kauzy, nemá jinou kvalifikaci. To, že při nějakém testu vědomostí podváděla, jen ukazuje, že podvody na její univerzitě nebyly náhodné. Je to kariéristka, která prostě udělá vše, co se od ní chce. Nebo, jako v případě důchodové komise, neudělá nic. Stačí jen dát zadání. Pavel i Nerudová jsou celoživotní loutky. Mít je na Hradě je sice „kauf“, ale pro ty, co si je budou vodit. Pro občany by to byla katastrofa a ostuda.

Andrej Babiš hraje možná nechtíc roli bílého koně, který má rozložit ty „protičaputovské“, protinerudovské, protibruselské hlasy. To, že ve druhém kole nemá šanci, víme všichni od počátku. Babiš rozhodně není loutka v přímém slova smyslu, ale bezesporu je pod tlakem hlavně z Německa, ale třeba i Francie, kde má velkou část podnikání. Jeho boj se Západem, Bruselem a za náš, nikoli jeho národ, je hodně omezený. Přál bych mu, aby se z toho vymanil. Ale to se zatím nestalo. A přeju hlavně naší zemi, aby ho soudy křivě neodsoudily za nesmysly, které nikdy nebyly trestnými činy. A přál bych mu, i zemi, aby odstoupil ve prospěch Jaroslava Bašty.

Pomáháte Baštovi. Předvolební průzkumy mu nedávají moc šancí. Může překvapit?

Je to jediný kandidát, který může ve druhém kole porazit Pavla, Babiše nebo Nerudovou. Víc než polovina této země si nepřeje Fialovu vládu. On je připravený ji odvolat. Mandát mu k tomu dává nejen ústava, ale i případné přímé zvolení občany. Nepochybuji, že by odvolání řešil Ústavní soud. To, že premiéra odvolává prezident s přímým mandátem od většiny voličů, má svou sílu.

Jaroslav Bašta je jediný z kandidátů, který právo občanů rozhodnout o vystoupení a samotné vystoupení z Evropské unie prosazuje. Myslím, že ústavní žaloby od prezidenta na nenaplnění ústavy plus tlak na vládní koalici by mohl pomoci prosadit zákon o referendu, který jako jedna ze dvou zemí EU nemáme s tím, že na Kypru se ale referenda konala. Například o sjednocení. Bašta je bohužel jediný kandidát, který bojem za demokracii a svobody druhých dokázal, že bude pro naše občany skutečnou oporou a jejich zástupcem proti exekutivě i legislativě.

Psali jsme: Vláda zemských škůdců. Třeba ji demokraticky odstranit, vyzývá Okamura. A pokud bude Bašta na Hradě... Rozvoral (SPD): Korupční kauza v Evropském parlamentu zásadně snižuje důvěryhodnost EU Okamura (SPD): Kvůli Fialově drahotě si většina lidí kupuje horší a nezdravé potraviny Přerov: Ve školách mají děti nad 20 stupňů, neučí se v bundách, vzkazují ředitelé škol



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.