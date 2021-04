Ve jménu boje s covidem se prosadily dříve nemyslitelné věci. Šmírování, zadlužování. Poslanec Hrnčíř má jasno, o co tu jde

CIVILIZACE A MY „Pokud se někdo chce dobrovolně očkovat, měl by mít možnost si i vybrat jakou vakcínou. Upírání této volby z ideologických důvodů, nás vrací zpět před listopad 1989,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř. Ohledně situace ve školách zmiňuje „střídavou komedii“. Mluví také o „svázání členských států EU do dluhové unie, ze které už nebude úniku.“ Rázná slova pak pronesl na adresu takzvaného covid pasu, jehož zavedením se podle něj z neočkovaných stávají občané druhé kategorie. „Tvůrci covid pasu navíc nijak neřeší, že očkování nebo testování nezabrání opětovné nákaze ani možnému přenosu infekce,“ říká a upozorňuje i na povinné zadávání velmi citlivých dat a jejich šíření po světě.

Od 12. dubna má přijít určité rozvolňování opatření proti šíření koronaviru, část dětí by se měla vrátit do škol, otevřít by se měly některé obchody. Souhlasíte s tímto plánem vlády tak, jak ho zatím představila?

Tak dlouhé uzavření škol nemá ve světě obdoby. Navíc se výzkumem prokázalo, že uzavření škol má na šíření viru v populaci zanedbatelný vliv. Uzavření škol má dramaticky negativní vliv na celkový psychický a zdravotní stav dětí. Do škol se měly vrátit všechny děti, ne jen část a na střídačku. Učitelé jsou již očkovaní a děti se budou testovat. K čemu tato střídavá komedie?

A co říci na to, že minulý týden skončil další ministr zdravotnictví? Bylo jeho odvolání dobrým rozhodnutím?

Ministři zdravotnictví se v této vládě mění jako na orloji. Už to ani nevnímám.

Jak moc se podle vás „otevřela“ jmenováním Petra Arenbergera cesta k ruské, případně i k čínské vakcíně?

Vláda tragicky selhává ve svém plánu očkovat od počátku dubna 100 tisíc osob denně a nečinně přihlíží zoufalému nedostatku vakcín. Někteří ministři spolu se stranami demobloku ostře vystupují proti záměru obstarat pro zájemce vakcínu Sputnik V. Hovoří o ní jako o mocenském nástroji, prostředku k destabilizaci země či ruské hrozbě.

Zcela ignorují fakt, že se tato vakcína úspěšně používá v mnoha zemích světa. Můj názor je prostý – pokud se někdo chce dobrovolně očkovat, měl by mít možnost si i vybrat jakou vakcínou. Upírání této volby z ideologických důvodů nás vrací zpět před listopad 1989. Doufám, že nový ministr zdravotnictví tohle chápe.

Když se zamyslíme nad snad blízkou budoucností, jaká bude podle vás ČR po pandemii? Můžeme říci, že třicetiletá etapa České republiky, začínající revolucí v roce 1989, vlastně v určitém smyslu skončila? V čem to bude nyní ekonomicky, společensky či politicky jiné?

Svět už nebude stejný jako dřív. Překvapila mě především ta rychlost, s jakou jsme přišli na pozadí pandemie o donedávna nedotknutelná práva a svobody. Nechci nijak zlehčovat nebezpečnost covidu-19 nebo podporovat konspirační teorie, ale lepší podmínky pro prosazení takzvaného Nového světového řádu (NWO), si globalisté nemohli přát. Ve jménu boje s covidem se rychle prosadily věci, které by donedávna byly nemyslitelné. Jako třeba šmírování přes mobilní telefony a elektronické platební prostředky, covidové pasy nebo gigantické zadlužení EU, které je 4x větší než plán na komplexní obnovu válkou zdevastované Evropy z roku 1948, tzv. Marshallův plán.

Takové škody covid-19 určitě napáchat nemohl. Tady jde o něco jiného, svázat členské státy EU do dluhové unie, ze které už nebude úniku a nemohl se tak opakovat brexit. V Bruselu už si nikdo neláme hlavu s tím, jestli něco má rozhodovat EU nebo národní státy. Prostě rozhodne a nařídí. Státní svrchovanost je už jen prázdný pojem.

Covid ekonomicky odnesla především střední třída. Mnoho bohatých lidí naopak své majetky rozšířilo. Může i toto přispět k jakémusi třídnímu rozkolu ve společnosti? Co bude jeho důsledkem?

Myslím, že pro všechny skupiny obyvatel to bylo a ještě bude obtížné období života. Z omezení ekonomiky se radují především nadnárodní korporace a velkokapitál, protože velká část regionálních firem a podnikatelů prostě nepřežije a jejich trh obsazují právě velcí hráči.

Tak rychlé a významné přerozdělení majetku ve prospěch těch nejbohatších, nevěstí nic dobrého. Stabilita ve společnosti je ohrožená nejvíce v novodobé historii. Když k tomu přidáme nedomyšlenou likvidaci průmyslu pod taktovkou zelených fanatiků nebo dotacemi pokřivené zemědělství a konkurenceschopnost národních hospodářství, nečeká nás vůbec dobré období.

„Nesouhlasím s vytvářením občanů druhé kategorie pouze proto, že nejsou očkovaní“! Napsal jste na svůj fb a přiložil jste petici „proti zavedení covid pasu, který diskriminuje neočkované občany“. Co plánům na covid pas nejvíce vytýkáte a jaké řešení ohledně bezpečného cestování navrhujete vy?

Zavedením covid pasu se z neočkovaných stávají občané druhé kategorie, což je prostě pro mě nepřijatelné. Tvůrci covid pasu navíc nijak neřeší, že očkování nebo testování nezabrání opětovné nákaze ani možnému přenosu infekce. O povinném zadávání velmi citlivých dat a jejich šíření po světě nemluvě. Dokážu si představit např. testování ze slin před vstupem do letadla, protože i očkovaný člověk může být přenašečem a nakazit další cestující. Covid pas na to nemá žádný vliv.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se podíváme na naši politickou scénu, Vít Rakušan hovoří o tom, že podzimní volby budou soubojem generace starého Česka s tím novým. Je podle vás třeba, aby odešel starý establishment a přišla změna?

Myslím, že to je jen nějaká předvolební strategie, vyvolat mezigenerační konflikt. Považuji to ovšem za velmi nebezpečné pro již tak dost polarizovanou společnost.

Jsou tím novým establishmentem Piráti? Čím si vysvětlit, že podle nejnovějšího průzkumu přeskočili ANO?

Po období ekonomické prosperity se nyní v plné nahotě ukazuje nehospodárnost a nekompetentnost současných vládců. Vláda je rozhádaná a velmi slabá. Rostou ceny i státní dluh, a přesto se nedaří efektivně pomáhat ekonomice. V této situaci je logické, že lidé hledají alternativy a posilují opoziční strany.

Otázkou je, do jaké míry jsou tyto průzkumy realitou nebo odrazem přání mainstreamových médií, která jen podporují tento nový establishment jako součást a oporu Nového světového řádu.

Celkově, jak vidíte naši politickou scénu pár měsíců před parlamentními volbami? Jak moc se situace ještě může změnit? A co říci například na odchod Václava Klause ml. z politiky?

Sleduji účelové volební bloky, které už v minulosti moc dobře nedopadly. Bude přibývat třecích ploch mezi jednotlivými stranami a mohou se do voleb i rozpadnout. Třeba nesourodý slepenec ODS, TOP 09 a KDU-ČSL už avizoval, že po volbách každý půjde svojí cestou. Co k tomu dodat...

SPD je jediným vlasteneckým hnutím v českém Parlamentu s autentickým politickým programem, který neúnavně prosazujeme. Věřím, že voliči to ocení, nebudou zbytečně tříštit hlasy a ve volbách výrazně posílíme.

Na závěr se ještě vrátíme k nedávné tragické události, ke smrti miliardáře Petra Kellnera. Po tragédii na Aljašce, při které zahynul, se ozvalo mnoho soukromých osob i organizací se svědectvím, jak jim Kellner za svého života pomáhal. Financoval například výzkum léků na rakovinu, mnoha nadějným Čechům platil vzdělání. Na druhou stranu se na něj především z levicového spektra snesla kritika například kvůli Home creditu. Někteří lidé se ptají, zda je v pořádku vydělávat na půjčkách chudým lidem. Jaký tedy vlastně byl podle vás Petr Kellner?

Petr Kellner byl zcela jistě respektu hodný člověk. Byl to vizionář, který i bez kriminálního pozadí dokázal vytvořit podnikatelské impérium světového významu. Jeho smrti je mi nesmírně líto…

V Evropě mizí úcta k tradicím, pracovitosti, podnikavosti i ke svobodě jako takové. To jsou slova Petra Kellnera z roku 2019. Měl pravdu?

Nepochybně pravdu měl.

Je na místě obava, že postcovidový svět bude představovat ještě větší nápor na lidské svobody?

Už jsem se o tom zmiňoval na začátku. Překvapila mě především ta rychlost, s jakou jsme přišli na pozadí pandemie o donedávna nedotknutelná práva a svobody. Ta rychlost se neustále zvyšuje…

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se hovořilo o „nutných“ proměnách kapitalismu. Měl by být zodpovědnější, ekologičtější, prostě měl by projít jakýmsi restartem. Souhlasíte s tímto pohledem, je to cesta pro budoucnost?

Myslím, že i současným elitám jde stále o to samé. Posilovat svoji moc a zvyšovat své bohatství. Pod pláštíkem zodpovědnosti a ekologičnosti budou vymýšlet zelené projekty a vytahovat dotace ze zadlužených ekonomik do svých kapes. Už teď jedno procento nejbohatších ovládá přes 80 % světového bohatství. Před 30 lety to byla asi polovina. Z toho plyne, že ekonomika stále více nefunguje pro všechny, ale pouze pro bohatou menšinu. A to je moc špatně!



