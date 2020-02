Veleba: ČT jako KSČ těsně před Listopadem. Xavere, s těmi lidmi mám zkušenost

ROZHOVOR „Obávám se, že Česká televize je na tom s podporou veřejnosti podobně, jako byl minulý režim před svým pádem, před listopadem 89,“ říká někdejší senátor a bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba ohledně toho, jak by podle něj dopadla případná nová „spacáková revoluce“. V této souvislosti posílá jasný vzkaz herečce Aně Geislerové. Vyjádřil se k volbě nových členů do Rady ČT, ostře se opřel do Senátu a nešetřil ani ředitele ČT Petra Dvořáka či moderátorku Noru Fridrichovou. Naopak pochválil kardinálu Duku, kterého označil za moudrého muže. Promluvil také o ocenění Zlatý citron, které nově dostal moderátor Luboš Xaver Veselý, a prozradil, za co toto „ocenění“ získal před lety i on sám.

Volby do Rady ČT vyvolaly velký zájem. Na šest míst se tentokrát přihlásilo 90 kandidátů. Čím si tak velký zájem o členství v Radě vysvětlit, a objevil se mezi kandidáty někdo, kdo vás zaujal a v Radě byste ho rád viděl, a naopak někdo, kdo na této pozici podle vás rozhodně „nemá co dělat“?

Česká televize neplní svou veřejnoprávní funkci, stručně řečeno, stal se z ní mocenský nástroj určitého politického proudu, který vnucuje občanům svůj jediný správný názor a místy zachází tak daleko, že to až působí dojmem, že vnucuje, co si lidé mají vůbec myslet. To vše pod rouškou takzvané demokracie a svobody. Tento styl samozřejmě budí averzi, odpor a ostré protireakce, čehož mistři staříci a tučnící redaktoři, reportéři a spřátelení úderníci využívají k tomu, aby se stavěli do role obětí útoků na svobodu slova a demokracii, kterou oni údajně brání.

Opak je pravdou, dnes už významná část občanů je výkony ČT znechucena, televizi nevěří a žádá nápravu. Tu ovšem může iniciovat Rada ČT, pokud tedy se její členové budou obtěžovat plnit svoje povinnosti, a nikoliv přání pana generálního, jak to bylo doposud a jak mu bez uzardění schvalovali roční odměny v řádu přes milion korun. Situace kolem ČT nazrála, nespokojenost veřejnosti sílí a po dlouhé době je tu poprvé šance zvolit na 6 uvolněných míst do Rady ČT kvalitní odborníky, nikoliv poskoky pana generálního a jisté parlamentní strany, které teče do bot a ztrácí vliv.

Přirozeně toto je důvod, proč je takový zájem kandidátů. Cítí, že mají šanci, že za nimi stojí veřejnost a že pokud se do Rady dostanou, tak jim bude dovoleno plnit svoje povinnosti.



Některá jména hned na začátku vyvolala poměrně velkou diskusi. Pod drobnohled se dostala například ekonomka Hana Lipovská, kterou nominovala Česká biskupská konference. Lipovská je terčem kritiky proto, že dříve pro ParlamentníListy.cz uvedla, že nechápe smysl existence veřejnoprávních médií. Někteří jí vyčítají také angažmá v Institutu Václava Klause. Jsou to oprávněné výtky? Jde o problematické věci?



Tak, v poslední době, časově to koresponduje s úspěšnou vládou Andreje Babiše, je startérem a vrchním iniciátorem (neplést s inkvizitorem) té jediné ideově správné linie skupina aktivistů z čím dál méně ctihodné horní komory Parlamentu ČR zvané Senát. Ti, kteří by měli být zárukou, chcete-li pojistkou demokracie v této zemi, si stále častěji osobují práva dřívějších kádrováků a partajních tajemníků určovat, kdo je či není vhodný na tu či onakou funkci. Jejich ostražitému oku se už nevyhne ani Česká biskupská konference a její nominantka Hana Lipovská.

Už to tedy není jenom přímo volený prezident republiky a ústavní žaloby na něho, podle láskyplných senátorů rádoby velezrádce, už to není jenom strašák návratu komunismu coby kouřová clona při kádrování nepohodlných osob aspirujících ve volbách na různé pozice, ale tentokrát se dočkala i církev. S jídlem roste chuť a lze si představit i útoky na primase českého primase Dominika Duku, je přece v dobrém vztahu s prezidentem. Napadá mně, že v této souvislosti by nebylo od věci, kdyby senátní úderka posílila, takový Halík by se v této partě obzvlášť vyjímal. No uvidíme, třeba se dočkáme.



Ekonomka Lipovská, která se mimochodem dostala do užšího výběru kandidátů, konkrétně uvedla - „Nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií. Zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou – rozhlas přece existoval i během německé okupace, televize vesele sloužila komunistickému režimu.“ Souhlasíte s tímto výrokem?



Souhlasím, jenom bych snad doplnil, že tato slova bohužel vystihují i reálie České televize a stále více i Českého rozhlasu, po pádu minulého režimu. Z tohoto jejího dřívějšího výroku je vidět, že jde o velmi bystrou ženu a že po jejím zvolení do Rady ČT, o čemž nepochybuji, že se stane – má přece obrovský benefit senátních kádrováků, který ji v očích veřejnosti jenom posiluje – bude v Radě ČT velkým přínosem.



Mimochodem, je, nebo není podle vás dobře, že se do Rady ČT hlásí i lidé, kteří s televizí a s jejím dnešním fungováním nesouhlasí? Může to způsobit nějaký větší rozkol, nebo naopak přinést do fungování ČT určitý svěží vítr?



Na tuto otázku snad není třeba ani odpovídat. Je přece jasné, že vývoj a pokrok obecně může vzejít jenom z demokratického „souboje“ různých názorových proudů, z nichž přirozeným výběrem nabývají vrchu ti nejlepší. To je obecný zákon vývoje, zákon evoluce, který objevil už Charles Darwin, a který platí i pro společenské a politické děje, tedy i pro Českou televizi. Takže moje odpověď vychází z tohoto obecného zákona vývoje s tím, že v případě České televize je třeba vzít v potaz, že jde navíc o reálnou politickou moc s nesporným vlivem na veřejné mínění společnosti. Od toho už je jenom krůček k reálnému vlivu na volby.

O „svěžím větru“ nových tváří v Radě ČT netřeba pochybovat, spíš hrozí uragán, a ten rád smete z cesty překážky. Jsem si jist, že mnohým v Radě, ale hlavně v ČT skončí život v naprostém klidu a bezvětří, kde se ani lísteček nepohne a penízky od koncesionářů plynou. To už je ale další věc a materie pro takové spekulace leží hluboko v archivech, anebo, jak jsme viděli, pod nánosem černé barvy úředních smluvních dokumentů.

Abych nebyl laciný – Rada ČT je tu od toho, aby pracovala, a její členové jsou od toho, aby dodržovali svůj slib voličům a Ústavě ČR. Je s podivem, že Senát těmto samozřejmým povinnostem brání a že vůbec je možné v parlamentní demokracii zaměstnávat média a veřejnost kádrováckými praktikami.

Často diskutovaným tématem jsou koncesionářské poplatky. Ostatně, vy jste byl jedním z těch, kteří před časem iniciovali jejich zrušení. Co říci na argument druhé strany, podle které by jejich zrušením došlo k ohrožení nezávislosti ČT?



Musím upřesnit. Já jsem inicioval petici za zrušení poplatků České televizi pro seniory a zdravotně a tělesně postižené občany. Pro ostatní občany pak možnost volby, zda přispějí České televizi, kultuře, sportu nebo třeba dětským domovům ve svém regionu.

Cílem mého senátního návrhu zákona o České televizi bylo navýšit vysílací čas studií v Brně a Ostravě a ubrat ústředí v Praze. Tehdy, když jsem návrh novely zákona předložil, tak regionální studia Brno a Ostrava měla ze zákona podíl 20 % vysílacího času a Kavčí hory 80 %, což je do očí bijící nepoměr a tuhá centralizace. Pokud by se podíl regionálních studií zvýšil o 10 %, tak by to přineslo posílení regionální kultury, větší uplatnění místních herců, režisérů, celých souborů například filharmonií apod. Podle mne není důvod, aby z financí placených obyvateli celého státu bylo 80 % tvorby zajištěno jen v hlavním a nejbohatším městě státu.

Tedy cílem mého legislativního návrhu bylo posílit regionální kulturní instituce a souběžně s tím jsem podporoval aktivity k zrušení části koncesionářských poplatků. Dopadlo to, jak dopadlo, bez podpory a zamítnuto. Ostatně, když připustíme, že pan generální Dvořák pohrdá zákonem a nezveřejní platy s odkazem, že národ na to není připraven, tak těžko si lze představit, že jakýsi drzý senátor dostane podporu svým legislativním návrhům směřujícím k určité spravedlnosti.



„Veřejnoprávní média musí existovat, ale je zapotřebí, aby tato média skutečně respektovala celé složení naší společnosti nejenom co do výčtu všech, ale také i co do šíře jejich života, aktivit a názorů,“ uvedl kardinál Dominik Duka. Souhlasíte? A co v tomto směru ČT vyčíst?

Pan kardinál Duka je moudrý muž. Měl jsem možnost ho poznat, hovořit s ním, vyměnit si názory na dnešní dobu. S jeho názory vyjma církevních restitucí souhlasím, a stejné to je i s jeho názory na úlohu veřejnoprávních médií a jejich nápravy. Svoje názory, vyjadřuje pan kardinál kultivovaně, přesně, týkají se často dějinných událostí a poučení z nich, což mnohým neználkům redaktorům a redaktorkám nevyhovuje. Uvedu například jeho názor na islamizaci Evropy. Netřeba rozvádět, jenom bych se opakoval.



Pod palbou se kromě ekonomky Lipovské ocitl i moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý, který má do budoucna dělat rozhovory i s prezidentem Zemanem. Problém je podle kritiků v jakési plíživé normalizaci veřejnoprávního média, u Xavera prý podle Nory Fridrichové také hrozí, že bude Zemanovi jen úslužným „držákem na mikrofon“. Co na takový názor říkáte?

Tento výrok Nory Fridrichové by si zasloužil rozbor renomovaného odborníka v oboru psychiatrie. Nemyslím to ironicky, ale jestliže zasloužilá reportérka ČT dopředu označí svého kolegu pracujícího pro Český rozhlas, že bude pouhým „držákem na mikrofon“ a řeč je o šanci Českého rozhlasu převzít TV Barrandov pravidelný pořad „Týden s prezidentem“, který zvedl této soukromé televizi sledovanost, pak se musím ptát – co to je za lidi v té naší veřejnoprávní televizi? Jaká je tam atmosféra a jak pan generální vede ty, kteří na obrazovkách dnes a denně ovlivňují naši společnost? A konečně – nejsou to náhodou oni, kteří rozdělují lidi a spolehlivě sejí sémě zla a nenávisti? Už dlouho mám názor, že jsou, a že obrazovka České televize jim je nástrojem k šíření štvaní, lži a nenávisti. A dokonce si myslím, že svými metodami nemá daleko k praktikám dřívější StB.



Xaver Veselý byl jedním ze tří recipientů anticeny Zlatý citron od Českého filmového a televizního svazu FITES. Ten mu ji udělil za údajně podbízivý styl moderování a za to, že projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Celá věc byla vysílána v přímém přenosu na ČT. Je takové „ocenění“ namístě? Může být důvodem Veselého dlouhodobě kritický postoj k hospodaření ČT?



Xaver je moderátor, který projevuje sympatie k lidem, a který se chová slušně k hostům. To je jeho styl, jeho povaha a mně se takový moderátor líbí. Určitě lepší než například Václav Moravec, který skáče do řeči, doslova vyštěkává sugestivní otázky, který rozumí snad všemu na světě a který dospěl od počáteční éry uznávaného moderátora s velkou sledovaností k jednomu z nejodpudivějších a pro diváka nejkontroverznějších. Možná proto se bojí ČT zveřejnit jeho plat, aby nepřipravená veřejnost neprovedla něco nepěkného. Nezbývá než doufat, že soud připraven je a že rozhodne ve prospěch veřejnosti a Václav Moravec by zatím mohl natočit fokus jak ČT hospodaří s koncesionářskými poplatky a trochu si ještě pár korun vydělat a zvýšit už tak upadlou sledovanost.



Mimochodem, toto ocenění jste před lety dostal i vy. Za co jste byl takto „oceněn“, a co na to i s odstupem doby říkáte?

Já dostal, cituji: „ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY – ZLATÝ CITRÓN senátorovi Janu Velebovi za opakované, politicky motivované vyhrožování České televizi“. Stalo se tak 16. ledna 2016 na akci TRILOBIT Beroun 2016, kterou pořádá Český filmový a televizní svaz FITES za podpory města Beroun. V textu ceny se píše, že moje legislativní návrhy a veřejná vystoupení prý dokazují principiální nepochopení smyslu existence médií veřejné služby a prý křísí touhu některých politiků proměnit službu veřejnosti v posluhu vlastním zájmům. Tak pravila porota pod předsednictvím Vladimíra Justa. Má-li obdobnou cenu Xaver Veselý či údajně i Václav Klaus, tak to v mém případě chápu jako určité vyznamenání a čest pro mne a cítím to jako závazek.



Vrátíme-li se k tomu, co se děje kolem ČT, domníváte se, že hrozí podobná „spacáková revoluce“, jakou jsme tady měli před dvaceti lety? Ostatně, herečka Aňa Geislerová sdílela na facebooku komentář Martina Fendrycha ze serveru Aktuálně.cz, kde se autor věnuje České televizi. V něm mimo jiné varoval před některými kandidáty, kteří jsou nepřátelští vůči ČT, a vyjmenovává politiky i hnutí, kteří na veřejnoprávní médium útočí. „Už jednou jsme před Českou televizí demonstrovali, bude-li třeba, vrátíme se,“ napsala v souvislosti s tímto komentářem herečka Geislerová.

V tomto případě bych se nijak nevzrušoval a Aně Geislerové bych ten spacák dopřál. Staré lidové přísloví říká „kdo chce kam, pomožme mu tam“, tedy do spacáku. Noblesnější doporučení, které je pro politizující herečku zvyklou na pódia a světla ramp stručnější – „jak ctěná libost“. Je-li libo pod dohledem kamer vlézt do spacáku, tož ať tam vleze. Už to vidím, jak ji davy koncesionářů budou podporovat, jak budou provolávat slávu panu generálnímu nebo Václavu Moravcovi. Stejné davy, které prý nejsou připravené na zveřejnění platu Moravce, a tak pan docent Koudelka musí pro tuto informaci využít soud. Snad se nepřipravený lid dočká.



Pokud by k nové „spacákové revoluci“ skutečně došlo, domníváte se, že by dopadla stejně jako minulá? Nebo je nálada ve společnosti už úplně jiná a kritika vůči ČT z mnohých míst už příliš velká?

Obávám se, že Česká televize je na tom s podporou veřejnosti podobně jako byl minulý režim před svým pádem, před listopadem 89. Pokud by k něčemu mělo dojít, tak to zcela určitě nebude „spacáková revoluce“, o jaké sní tzv. pražská kavárna, ale revoluce úplně jiného typu. Jejími protagonisty by nebyla Aňa Geislerová nebo dokonce profesionální demonstranti chvilkaři, kteří se tím živí, ale někdo úplně jiný, mimo tuto pražskou bublinu.

Neboť, jak praví staré lidové přísloví – žádný strom neroste až do nebe. No a to televizní nebe České televize právě končí a to je pro mnoho vyvolených mocných velký problém, se kterým se nedovedou smířit. A proto přeji poslancům Poslanecké sněmovny správnou volbu členů Rady ČT, zkrátka a dobře – pusťte je na ně! A úplně nejlépe pusťte na Kavky NKÚ, to bude hnízd, nikoliv však čapích!

