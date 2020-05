Venkovský učitel, který natáčí populární videa: Koronakrize odhalila slabiny systému. Řada dětí je stále odstřižena od internetu

„Co nezlepšily desítky školení z počítačové gramotnosti, to zvládl covid-19 během pár dnů. Jak já, tak většina mých kolegyň a kolegů se za pochodu seznamovala s desítkami programů. On-line vyučování, komunikační kanály, natáčení videí. Myslím, že nyní více víme, co ve školách potřebujeme,“ říká o pozitivech současné situace pro školství učitel ZŠ v Oknech blízko Máchova jezera Milan Bárta, který teď vytváří pro své žáky velmi populární videa.

reklama

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 15552 lidí Děláte každý pracovní den videa o přírodě Českolipska. Získaly si velkou popularitu nejen mezi vašimi žáky na základní škole v Oknech na Českolipsku, ale sledují je i děti odjinud. A dost možná, že i nějací jejich rodiče. Budete v nich pokračovat i v době, kdy bude škola otevřená?



V televizi sice řekli, že se o tom u nás ve škole neuvažuje, ale my naopak chceme tento zájem využít. Rád bych po návratu k normálu do akce více zapojil i děti. Dokonce přemýšlíme, že o prázdninách v Oknech uděláme příměstský tábor, který bude zaměřený na zkoumání přírody v okolí.

Říkáte si díky svým úspěšným videím, že alespoň k něčemu je současná situace dobrá? Pomohla něčemu ve školství?



Co nezlepšily desítky školení z počítačové gramotnosti, to zvládl covid-19 během pár dnů. Jak já, tak většina mých kolegyň a kolegů se za pochodu seznamovala s desítkami programů. On-line vyučování, komunikační kanály, natáčení videí. Myslím, že nyní více víme, co ve školách potřebujeme.



Krize však odhalila i slabiny systému. Dáváme dětem obědy zdarma, mléko zdarma, ovoce zdarma, ale až teď se ukázalo, že řada dětí je stále odstřižená od internetu. A bez něj zcela gramotní a využitelní na trhu práce nebudou. Byl jsem na stáži ve Finsku, tam bylo školní stravování zdarma plošně. Notebook děti měly povinně a když na něj neměly, půjčil jim ho stát. A finské školství je v mnoha studiích považováno za nejlepší na světě.

Psali jsme: „Tato generace zůstane bez práce.” Virus to prý dorazil. Ředitelka školy o mládeži, silné zážitky O ošetřovné kvůli zavřeným školám požádalo 197.800 zaměstnanců Teror politické korektnosti, myšlenkový fašismus. Možná vás překvapí, kdo o něm takto ostře napsal Pedagogická komora kritizuje přístup ministerstva k otvírání škol

Někteří rodiče si stěžovali, že učitelé dětem v této době nakládali příliš úkolů. Jaké s tím máte zkušenosti v Oknech?



Někdo si stěžoval, že má práce hodně, někdo málo. Byla a je to mimořádná situace. Pro všechny účastníky procesu – pro učitele, pro žáky i rodiče. Nemohlo to být dokonalé. Neexistoval žádný plán, jak podobnou krizi zvládat. Spousta věcí se dělala intuitivně, za pochodu. My se snažili, co nejrychleji si práci rozdělit, aby děti nedostávaly úkoly od šesti učitelů naráz, jiným systémem, s jinou periodicitou. I proto má videa vznikla – nechtěl jsem se motat mezi třídní. Nutné bylo udržet hlavní předměty. Má videa jsou spíše bonusem na spaní. Někteří doposud netuší, kolik věcí se z nich naučili.



Zároveň ale rodiče mnohdy poznali, jak náročná je vaše práce. Oceňují vás teď více?



Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 9% Nova 69% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 8071 lidí



Jak zvládají netradiční výuku děti? Jaké máte reakce?



Učím nyní tři třídy denně on-line a pak natáčím videa a různě individuálně komunikuji. Děti se hodně rozštěpily a souvisí to s tím, co jsem řekl. Některé nemají zázemí pro individuální výuku. Nebýt asistentek, nebyli bychom s nimi skoro ve styku. Některé děti se i samy od sebe snaží výuce vyhnout. Ale na druhou stranu si myslím, že velké množství dětí udělalo díky nasazení jak učitelů, tak rodičů, větší pokroky, než by udělaly za normální situace.





Souhlasíte s tím, aby děti šly do školy už v květnu? A co deváťáci, kteří mají dělat přijímačky na střední školy? Nejsou nyní v nejistotě?



Děti potřebují návyky a sociální kontakt s vrstevníky. Já jsem pro, aby se vrátily do školy co nejdříve. Aspoň zjistíme více o tom, jak se nákaza šíří. Neumím si představit, jak by fungovaly po půl roce nechození do školy. Jen bude ty malé těžké udržet od sebe. Viděl jsem teď, jak se potkali tři naši žáci. Žádné rozestupy – bylo na nich tak hrozně vidět, jak se potřebují dotýkat, sdělovat si novinky. My u nás v současnosti máme děti jen do šesté třídy, takže k deváťákům se vyjadřovat nebudu.



Postup ministerstva školství k postupnému otvírání škol se nelíbí řadě učitelů ani ředitelů. Prý je chaotický. Co si myslíte vy?



Všichni se nyní chováme tak trochu chaoticky. Já jsem všechny ty zprávy přestal číst. Než jsem si přečetl, co ministerstvo vymyslelo, vznikly na to parodie, memes a další vtípky. Některá vyjádření všech ministrů, nejen školního, mi často přišla tak vtipná, že už jsem je za vtípek považoval i v původní verzi. Za výuku na mé škole zodpovídá ředitelka, takže pro mě jsou důležité její pokyny. Takže je očekávám. Když mi řekne, že mám pokračovat ve výuce z domova, budu pokračovat. Když bude chtít, abych si vzal na starosti děti ve škole, budu ve škole. A tam se budu snažit dodržovat pokyny, které dostanu. Nejsem povahou anarchista.

Psali jsme: „Absolutní neschopnost,“ sneslo se u soudu na Vojtěchův resort. Verdikt mnohé překvapí „Pakárna!“ Byl někdy ve škole? Babiš to schytal za svůj plán pro děti. Posuďte sami No tak důchodce umře, no! Jdu se schválně nakazit! Uječené VIDEO, po kterém létají dámská přirození Zmatek! „Lidušky“ do poslední chvíle netušily, zda mají zavřít brány. I pro knihovny a plavecké školy už máme odpověď. Ruší se i některá MHD

Současné tempo rozvolňování omezení je pro někoho příliš rychlé a změny přicházejí zbytečně naráz, druzí zase tvrdí, že by již mělo být dávno po nouzovém stavu a další pokračování těchto opatření jen poškozuje ekonomiku. Jak se na toto nelehké rozhodování díváte vy?



Nevím, jestli jsem ten pravý, co do toho může mluvit. Stát zaměstnává politiky, epidemiology, hygieniky, ekonomy. Ti všichni mají více informací a zkušeností než já, tak ať rozhodují. Myslím, že jsme epidemii zvládli dobře. Samozřejmě ve mně zůstane pachuť z pár věcí, třeba z lezení do zadku pevninské Číně atp., ale asi i to k politice patří.

Fotogalerie: - Škola pro demokracii

Učíte i zeměpis a při pohledu na váš facebook je vidět, že i rád cestujete za poznáním. V rámci EU bude nutné velmi brzy vyřešit i cestování na letní dovolené. Ekonomiky některých jižních států finanční injekci od turistů potřebují. Je podle vás řešením tvorba koridorů tak, jak o tom například uvažuje česká vláda ve spolupráci s Chorvaty? Nebo se máme letos soustředit na domácí dovolené a podpořit české podnikatele?



Zase budu mluvit za sebe. V minulých letech jsem hodně investoval do svých cest do zahraničí. Myslím hlavně času. Ale měl jsem sen, že si najdu několik týdnů a budu chodit po Svatojakubských cestách u nás v Česku. Mám projité hlavní české trasy – od Žitavy do Prahy, z Prahy do Německa přes Šumavu i Český les. Měl jsem za sebou pár etap v Polsku a chtěl pak pokračovat od severu přes Broumov až zase na jih napříč republikou. Tak to jen pozměním a půjdu nejprve od Staré Boleslavi na Vlašim a pak dále po nově vyznačené trase. Jen ještě nevím, kterým směrem. Pokud se opatření uvolní, rád podpořím i jižní státy Evropy, ale nepůjdu do toho za cenu karantén apod. A taky jsem už do jižních států něco investoval. Měl jsem jet na Expedici s padesáti studenty a doposud máme blokované peníze v několika hostelech v Bosně a Hercegovině. Jestli se někdy vrátí, je zatím ve hvězdách.



Napsal jste i několik knih - například Jak nevyhodit školu do povětří, či Jak přežít školníka. Bude od vás i nějaká knížka z vyučování v době pandemie? Nebo snad dokumentární film třeba na základě vašich videí?



No jasně, uděláme z toho celovečerák a vezmeme na to okenské děti do dokského kina, abychom měli jistotu, že videa viděly opravdu všechny. Ale vážně – láká mě ve videích pokračovat s dětmi, ale žádné jiné plány s nimi nemám. Jsou nepoužitelná pro jiné účely než výukové. Žádnou novou knížku také nechystám. Něco jsem zkoušel, ale během krize to padlo. Stejně jako psaní jiných věcí. Psali jsme: „Tato generace zůstane bez práce.” Virus to prý dorazil. Ředitelka školy o mládeži, silné zážitky Korovirus začlenili i do geometrie. Ale to strašení sestřiček kvůli matematice…. Oceněná kantorka a školská manažerka promluvila Hlavně se z nich nepo... Za „studenty na pole“ přišlo Ondráčkovi peklo. Tak ho vrací zpět Totální ústřel, to je mimo! Rakušan s Plagou drtili komunistu Ondráčka. A chválila se ČT, u konkurence

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.