Veterán z balkánských misí: Národ v těžké době potřebuje charismatického vůdce. Přímý Babiš dobře, důrazný Hamáček taky. Ale ten Vojtěch...

ROZHOVOR Dobrá práce Babiše i vlády, snad až na toho ministra zdravotnictví Vojtěcha. Překvapivě důrazný Hamáček. Národ prostě potřebuje charizmatického „vůdce“. Co s neposlušnými nepřizpůsobivými? Internovat! Propuštěné zahraniční dělníky šupem posílat do jejich zemí původu. Pendlery okamžitě zakázat, to je neúnosné zdravotní riziko. To říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý voják v balkánských misích, domažlický občan Waldemar Janeček. Armáda je zatím prima, ale střezme se chaotického přenosu informací, na který jsme u nás „kabrňáci“. Na útvary pak dojde paskvil toho, co odesílá generální štáb.

reklama

Co říkáte současnému stavu, zákazu nezákazu vycházení?

Naprosto s tím souhlasím a jsem rád, že k tomu naše vláda a vedení státu přistoupilo takto dobře. Že je to pojato tak, že můžete jít projít se do přírody, jet za rodinou, nakoupit si. To je pojato velice dobře a rozumně.

Tedy že to není tak tvrdě restriktivní, ale poměrně volnější, takže se tomu nemáme nijak vysmívat…

Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 17494 lidí

Viděl jsem nějakou tiskovku, kde jedna reportérka „šla“ jednak do Babiše a pak i do Hamáčka, který byl trochu tvrdší, a ona se ptala, jaké budou tresty za porušení. On jí docela ostře a podle mne fundovaně odpověděl, že se máme chovat zodpovědně, a ne hledat někoho, koho budeme pokutovat a za kolik. A to řekl dosti důrazně, což se mně docela líbilo.

Takže jak si počíná vláda? Neuzurpuje si moc a nehraje si na diktátory, podle vás tedy „palec nahoru“?

Vláda, která se nyní ne vlastní vinou dostala do této šlamastyky, stojí si opravdu docela dobře a dobře se v tom také orientuje, včetně předávání informací lidem. Musím ale podotknout, že ministr zdravotnictví, to je tedy případ. Nechápu, jak se takový člověk mohl dostat na tento vysoký post. Já jsem jej zaznamenal již dávno před epidemií a to je člověk, který národu určitě nedodá sebevědomí a důvěryhodnost; a to mne na něm hodně mrzí.

A Babiš? Jestli uzurpuje moc na úkor Hamáčka? Babiš je prostě byznysmen. Ale nechápu, jak se může chovat takto nezodpovědně – on nepotřebuje spát, jíst, mít základní životní potřeby, aby byl alespoň trochu odpočinutý? Tím se podle mého názoru chová docela nezodpovědně, protože on přece šéfuje. Potřebuje být nad věcí, a ne že bude někde kontrolovat roušky, vzápětí bude tiskovka, pak zase něco. Mne by opravdu zajímalo, kolik hodin ten člověk skutečně prospí. Vždyť má přece kolem sebe obrovský tým odborníků, ministry a poradce, které může více zapojit. On by měl být mozkovna zcela nahoře, kde informace odchytne někde u sebe v kanceláři a tam to zpracuje. Já jsem fakt zvědavý, jak to dlouho vydrží, než to s ním práskne. To je prostě z jeho strany dost nezodpovědné.

Národ ale vyžaduje, především v těch hektických chvílích, personu, svého „vůdce“, který jedná a vystupuje razantně…

To on ovládá a myslím, že je v tom dobrý. Jde přímočaře, nehledá cizí slova, kterým by lidé nerozuměli. Občas, když je nervózní, přechází do slovenštiny, ale budiž, na to jsme si už zvykli. Jde prostě přímočaře, dívá se na lidi rovnou do kamery, je vidět v jeho výrazu, že to i tak myslí a že to tak je. A tohle chybí ministru zdravotnictví…

Máme být doma, ale jsou tu také lidé bez domova. Jak se k nim chovat a neměli by se nějak soustředit?

Nepřizpůsobivé, kteří nechtějí respektovat nařízení, tak ty bych opravdu tvrdě sankcionoval. Vy ostatně víte z minulých rozhovorů, jaké mám v tomto poměrně razantní a konstantní názory. Třeba je „dát i pod zámek“. Odnětí svobody na měsíc nebo dva. Aby si to zapamatovali. A pokud to jde a je to k něčemu, i výrazný finanční postih. Protože tohle je nezodpovědnost a takové lidi vidíte všude možně a není jich úplně málo. Bohužel, to je konstatování stavu.

…finanční postih je jim tak pro legraci…

Nemazlil bych se. Napařil bych mu tři měsíce natvrdo do kriminálu, aby to měl ve výpisu trestů, aby bylo vidět, jaký má flastr. Tím by se ukázalo, že takto se chovat nelze.

Nu, jestliže se někde shromažďují, vesele popíjejí, vysmívají se ostatním…

Přesně tak! Jinak musím říci, v případě lidí bez domova, že spolupracuji s domažlickou městskou policií. Musím ocenit, že mají tyhle lidi podchyceny, znají je jménem, ví, kde je najdou. Znají přesný počet, kolik jich je, a to je velmi dobře. Ví jak vypadají, v čem žijí, jaký je jejich stav. Takže v konzultaci s hygienikem nebo lékařem mohou rozhodnout, koho vzít někam na lůžko.

Prostě je důležité, aby takové lidi měla městská policie dokonale podchycené.

Psali jsme: Lubomír Man: Ztratila ČT poslední zbytek pudu sebezáchovy? Ratiboř modernizuje hospodaření s odpady a zavádí jejich chytrou evidenci Pavel Opl: Okamžitě zavřít "šmejdy" a odstíhat i odpovědné osoby Vašíček (SPD): STOP koronaviru v Česku

To je samozřejmě optimální stav, ale jestliže budou ukončovat práci montovny, tak co s těmi lidmi, cizinci?

Je to tvrdé, ale už to není legrace. Co se týká zahraničních pracovníků, pokud přijdou o práci, šupem bych je posílal domů. Vypravil bych autobusy, vybavil je rouškami na cestu, a jestli to je Bulhar, Rumun, prostě hned bych je vracel. Tady totiž není měřítko, jak dlouho tato situace bude trvat. Nejde o měsíc, to může třeba klidně trvat i pět měsíců. Takže bych je štandopéde lifroval domů. A když by to nešlo, tak je dát třeba do nějakých opuštěných kasáren, kde by dostávali nějaké hygienické potřeby a teplé jídlo, aby se o ně stát postaral, ale každopádně je separovat. Nemohou se přece mírnyx týrnix pohybovat po obcích a městech. Jsou na ubytovnách, kde se dva nebo tři lidi střídají o jednu postel.

To je přece nejen bezpečnostní, ale nyní hlavně zdravotní riziko…

Přesně tak! To stát ani města nemohou dopustit. Nelze, aby se někde setkávali v houfu. Oni nebudou respektovat nařízení. Budou holdovat alkoholu a otravovat okolí.

A jak se podle vašeho názoru situace zhostila armáda?

Armáda připravená je a může být velice nápomocná. Má techniku, lidi, vybavení. Je namístě, že byla zapojena – z mého pohledu kdyby byla nasazena o něco dříve, bylo by to jen ku prospěchu věci. Ale nešť. Vím, že než u nás „něco proleze“ aparátem, tak to určitý čas trvá. Takže armáda nápomocná je a bude a je to podle mne dobrý tah.

Ze své vlastní zkušenosti bych ale sepjal ruce a prosil – jen ať armáda dostává informace a úkoly z jednoho místa od jednoho člověka, který ví, o čem mluví. A ten další, který to převezme, aby informace předal na své podřízené tak, jak to „nakoupil“. Já vím za svých bývalých třiadvacet let, co jsem sloužil v armádě, tak to byl vždy obrovský průšvih. Nějaký generál seděl v generálním štábu nebo Poslanecké sněmovně, kde se o něčem rozhodovalo, předal informaci směrem dolů a tam už to dostávalo jiný charakter. Informace byly najednou poněkud jiné. A pak, než se to dostalo na útvary a jednotlivé lidi, tak ještě i tam se to změnilo, takže toto vidím jako problém. Doufám, že mezi nimi nevznikne chaos a ozbrojené složky – policie, armáda, celní správa, vězeňská služba – budou dostávat stejné informace, podle kterých se každý resort bude chovat.

Vzpomínám, že už několik týdnů předtím, než se toto stalo, tak někteří poslanci a odborníci, třeba z SPD nebo Trikolóry, a jmenovitě také docent Konvička a další žádali uzavření hranic, nasazení armády, zastavení vlaků; a to se jim ostatní smáli, ale nyní je to realita.

To se udělalo velice dobře. A mohlo se určitě dříve, vždyť jak teď vidíme, rozhoduje každý den…

…a co Unie?

Tahle ženská, která tomu nyní šéfuje, to je opravdu komik. Kdyby to nebyla tak tragická situace, tak je to parodie. Mne bere doslova vztek a říkám si – to není možné. Je samozřejmě v pořádku, že se zavřely hranice, ať si v Bruselu brblají, jak chtějí.

Co ale nechápu, je náš benevolentní vztah k pendlerům. To je velmi nedotažené. Kousek od nás, patnáct dvacet minut jízdy autem je Cham. Tohle okresní město je totálně zasekané, tam je spousta nakažených lidí, daleko více než u nás v celé republice! A naši lidé z Domažlic a okolí tam jezdí do práce! Já bych jim to zakázal. Prostě hranici je třeba hermeticky uzavřít. Češi, kteří jsou v zahraničí, se mohou vrátit, ale je třeba přesně vědět, kdo je kdo, aby byli dohledatelní. Já bych ty pendlery zakázal. Okamžitě. Stejně to tak bude.

To je unikátní v celém středoevropském prostoru. Myslím, že to je taková naše raritka.

Já jsem o tom také nikde neslyšel.

Jak celou situaci kolem boje proti koronaviru vidíte do budoucnosti? Bude lépe?

Myslím, že zatím ne a bude to ještě docela průser. Čísla budou stále narůstat, nakažených bude víc a víc. Jestli se nyní bavíme o několika stovkách pozitivních, tak si musíme uvědomit, kolik lidí je otestováno! Pár tisíc. A je nás deset milionů! Ti nakažení, neotestovaní lidé jsou venku. Teď, když přiletělo letadlo s rychlotesty, tak ty budou velice rychle pryč a počet nakažených tak vypálí nahoru, že budeme jen koukat. A na psychiku lidí to zapůsobí. Prostě nic takového, že by nás za pár týdnů čekalo nějaké zlepšení. Jen hůř, bohužel.

Každý rozumný člověk se bojí. Když konstatujeme fakta, tak to není strašení a je dobře, že o těch faktech víme. Doufám, že je to všechno alespoň z větší části pravdivé. Vadí mi ale, že na všech různých programech a stanicích meldují pořád dokola, a nevíte, jestli se máte dívat na obrazovku nebo na ní číst na liště probíhající textové informace. Já bych udělal za den tři nebo čtyři vstupy. Ráno, v poledne, někdy odpoledne a pak v hlavních zprávách večer. Aby lidé věděli, kdy si mají zapnout televizi nebo rádio, protože bude vstup bezpečnostního charakteru. Když jsou lidé pořád doma, tak to poslouchají dokola dokolečka a to psychice nepomůže. Naopak. Pak to může někde „bouchnout“ kvůli úplné blbosti.

Když se bude někdo chtít podívat jindy a mít další informace, najde to na internetu, na stránkách vlády a ministerstev.

Zmínil jste se o předsedkyni Evropské komise, která „podělala“ německou armádu a nyní „úspěšně“ likviduje EU. Kde je ten společný postup? Jak je možné, že nám i dalším středoevropským zemím Německo rekvíruje už zaplacené dodávky, na Itálii se Unie vykašlala…

Paní předsedkyně je úplně mimo porcelán. To nechápu. Je mi líto, když vidíte, jak musí jednotlivé státy samy reagovat. Ale alespoň se zpětně ukazuje takřka v přímém přenosu, co je to za instituci, co je to za „geniální myšlenku“. Protože Unie nikdy neměla vzniknout. Prostě takto se šaškuje před celým světem.

Pokud Německo skutečně sebralo roušky a další zdravotnický materiál, to bych to jen tak nenechal. Požadoval bych vysvětlení, sankce, protože to se fakt nemůže dít. A rozmázl bych to na velkém plénu, kdo za to může. Jsou to blázni, nebo jejich germánská nátura nebo co…

Ono se o tom tak nějak cudně mlčí, ministr zdravotnictví něco naznačil, ale kdyby nebyla zprávy z jiných států, především ze Švýcarska, tak bychom o tom ani nevěděli. A tady by byl prostor pro naše europoslance, aby se pochlapili…

Určitě! Vůbec bych nemlčel a spolu s dalšími postiženými státy bych do toho šel, aby naši poslanci přiložili do kotle, co se to děje. Když se nad tím do hloubky zamyslíte, tak je rovnítko s druhořadými potravinami, kdy tady v České republice můžeme žrát odpad Evropy? Takže bych věc řádně, ba co víc, exemplárně, rozmázl. My tedy nepotřebujeme roušky, ale Německo ano? To přece nejde!!

Psali jsme: Generál Pavel: Roušky z Číny? Riziko! To si Čína od nás vybere Aféra kolem Zemana: Dnes promluví v TV. Ale než otevřel pusu, kavárna už křičí. Proč? Senátor Láska: Za co mám být té Číně vděčný? Za rozšíření viru? Veterán balkánských misí zcela otevřeně o armádních čachrech: Šméčka s Migy. Zachrchlala se, zavařila a konec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.