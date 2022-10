Většina lidí to chce. Okamura na tom posílil. Expremiér radí Babišovi: Přitvrďte!

„Vedení strany by mělo odstoupit. Měli by být navoleni noví delegáti sjezdu,“ vzkazuje ČSSD po nepříliš radostném volebním výsledku bývalý premiér a někdejší předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek. Padla i jména těch, které považuje za „viníky“ současné situace ČSSD. V rozhovoru, který vznikl ještě před pátečním projevem ruského prezidenta Putina, znovu zdůraznil nutnost ukončení války na Ukrajině a zamyslel se také nad tím, co se stalo s plynovody Nord Stream 1 a 2. Dostal se i k výsledkům voleb v Itálii.

Pane inženýre, co říkáte na výsledky voleb? Tedy na výsledky komunálních a prvního kola senátních, výsledky druhého kola ještě ve chvíli, kdy spolu mluvíme, neznáme…..

Volby dopadly vcelku podle mého očekávání. Vládní strany v těch komunálních volbách, s výjimkou Prahy a Brna, oslabily. Že v těchto dvou městech budou výjimky, se také dalo čekávat. Sem tam nějaké krajské město, ale jinak se počet mandátů vládních stran výrazně snížil. No a do druhého kola senátních voleb postoupilo s nejsilnějším kontingentem kandidátů na senátory hnutí ANO. A já jsem přesvědčen, že je schopno udělat těch deset až dvanáct senátorských míst. Tím se trošku ta tvář Senátu změní. Myslím si, že v těch volbách zvítězilo hnutí ANO. A co je nejdůležitější pro budoucnost, že získalo velmi silné pozice v komunální politice, ze kterých zase za ty dva, čtyři, šest let může rekrutovat silné kandidáty do Senátu, tak jako se to dařilo svého času v letech 2008 až 2012, možná 2014 sociální demokracii. A jak se to dařilo dlouhou dobu od 90. let do roku 2006 také ODS, kdy tyto strany byly vlastně v podobné síle, to znamená někde kolem 30 procent volebních preferencí nebo i volebních výsledků, jako je v současné době hnutí ANO.

A co říkáte na neúspěch levice v těchto volbách, ať už právě ČSSD nebo i KSČM?

Ještě bych chtěl dodat, že komunální volby skončily také úspěchem pro SPD. Pokud jde o levici, tak komunisté jsou opravdu na ústupu. Jako strana protestů vlastně své voliče zklamala, protože byli defacto součástí uskupení, které, byť z nevládních pozic, podporovalo vládu. A to u strany, která je protestní, vlastně protisystémová, jak někteří její voliči očekávají, je prostě s tím jejich pohledem neslučitelné. No a jak někdo propadne pod tu hranici pět procent, tak je velice těžké se z toho vyhrabat.

A sociální demokracie?

Tam je ten problém hlubší. Ale když čtu analýzy těch lidí, kteří o těch věcech trochu přemýšlejí, jak předseda Šmarda, tak Patrik Eichler, no tak oni se vidí nostalgicky v tom projektu, který totálně neuspěl, v útoku na pražskou radnici. To je taková ta levicová pražská kavárna. O tom sní a po tom vzdychají. Ale to prostě cesta pro sociální demokracii není.

Jinak mě potěšila také moje bývalá tisková mluvčí z Úřadu vlády Lucie Orgoníková. Ta se svojí kandidátkou, nevím, jestli tam byla lídrem, ale to není důležité, získala 27 procent v Přibyslavi. Což je malé městečko, ale je to další bod, řekl bych, pozitivní deviace. Je možné najít ještě některá další místa. Například Klatovy, tam ale ta kandidátka byla společně s ANO. Potom Louny, Pardubice… Těch míst se asi najde víc. Ale jinak se počet členů v zastupitelstvech za sociální demokracii dramaticky snížil.

Co by měla sociální demokracie dělat? Jaké důsledky z toho vyvodit?

Vedení by mělo odstoupit. To je jedna věc. Druhá věc je, že by měli být navolení noví delegáti sjezdu. Myslím, že je to jak proti smyslu stanov, tak vlastně svým způsobem i nezákonné – když někdo podá protest u soudu, tak uspěje, aby byli delegáti sjezdu navoleni, dá se říci, na věčné časy. To pak budou opakovaně volit ty samé typy lidí, které jim připraví Poche, Havelka, Špaček a podobní mistři světa, kteří tu stranu dovedli do takové podoby, v jaké je.

Když se podívám na Prahu, což je jedno ze dvou míst, kde jsem se v sociální demokracii angažoval nejvíc, kde jsem jí postupně vybudoval pozici, dostal ji do městské rady, kde byla váženou radniční stranou. Ale ten současný výsledek voleb, to je děsuplné.

Ti lidé jako je Petříček a Poche by měli okamžitě odejít, i ti, kdo s nimi spolupracovali. Ale oni neodejdou, takže to půjde ještě níž.

Druhé místo, kde jsem se sociální demokracií dosahoval vynikajících volebních výsledků, byl Ústecký kraj. No a tam teď v některých okresních městech ta strana vůbec nebyla schopná postavit kandidátku. V Mostě získala jedno procento hlasů. V Chomutově, kde měla kdysi starostu, se nedostala. Takže to je úplný debakl zase těch lidí jako je Havelka, Andrt a podobně. Tihle lidé necítí žádnou sebereflexi, žádný stud, že zostuzují tu značku sociální demokracie. Je mi z nich opravdu špatně.

A co říkáte na volební účast? Očekávala se asi větší, vzhledem k nespokojenosti řady lidí, demonstracím, které se konají…

Myslím, že by Andrej Babiš, který byl bohužel zaneprázdněn také některými svými osobními starostmi, měl trochu přitvrdit v té opoziční politice a také v argumentaci. Pokud většina lidí dnes chce přímé jednání s Ruskem o cenách energetických surovin, no tak z úst Andreje Babiše a jeho blízkých o tom nepadlo slovo. SPD se alespoň v tomto snaží, proto tak posílila. Snaží se jít opravdu takovou radiální formou.

Je zřejmé, že lidé do značné míry nevidí nějakou alternativu. Spousta voličů levice hledá nějakou levicovou stranu a nenašla ji. To je také určitý potenciál, který by bylo možné zvednout. Obávám se, že je tady znechucení velké části občanů vůbec z institutu voleb. Že nic neřeší a vláda si mele pořád to svoje. Hned po volbách zase ministr průmyslu něco obrátil. Ti lidé přestávají mít jakoukoliv důvěru v instituce. A to je velmi vážné.

Vláda před pár dny schválila nařízení Ministerstva zdravotnictví, které snižuje minimální předepsané teploty na pracovišti. Teplota se může snížit o dva stupně, z 20 na 18, případně z 18 na 16 stupňů. Odboráři to odmítají. Co na to říkáte?

Že odboráři mají pravdu. Na to není potřeba být odborář, ale je to věc zdravého rozumu. Když někdo sedí třeba dvě hodiny v místnosti s teplotou 18 stupňů, no tak prochladne. Tak samozřejmě otužování má svůj smysl, to je asi jako preventivní program (úsměv). Měl by být ale doprovázen také jinými zdravotně preventivními programy, jako třeba pohyb. Ale vláda na sport a na pohybové aktivity dává třetinu toho, co dávala v roce 2019 Babišova vláda. Takže to není vedeno, řekl bych, bohulibým směrem.

Ale teď vážněji. Tento problém souvisí s potenciálním nedostatkem energetických surovin a s těmi sankcemi, na kterých se česká vláda velmi aktivně účastní a které v podstatě už dneska ubližují obyvatelstvu EU, zejména těch středo a východo evropských zemí. Tak chtělo by to asi udělat otáčku, pokusit se ukončit válku na Ukrajině, která stejně nemá žádné dobré východisko. Jestli tam Rusko mělo v tisíc kilometrů dlouhé frontě nějakých padesát tisíc vojáků v prvním sledu, no tak teď tam budou statisíce. To už se v podstatě vyhrát nedá i s nasazením nějakých super zbraní. Navíc, vojenské arzenály západu se vyprázdnily, kdežto ruská válečná výroba běží na plné pecky. A kromě toho tam mají ještě z dřívějších dob ohromné arzenály munice. Takže je potřeba zvážit tu situaci a říct si, že hra skončila.

Velká diskuze se odehrává ohledně poškození Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři. Úřady severských států se domnívají, že šlo o záměrnou sabotáž. Co vy si o tom myslíte? Komu by to prospělo?

Podívejme se i na Itálii. Co říkáte na výsledky tamějších voleb? Jaký „vzkaz“ tím Itálie poslala EU?

Tak to se teprve uvidí, co nová italská vláda bude dělat. Do jaké míry bude muset v té ekonomické oblasti jít kroky, kterými šla Draghiho vláda, která byla s podporou toho politického středu, zejména levého středu.

Pak je otázka, co v politické oblasti. Myslím, že o Berlusconim je známo, že je osobním přítelem Vladimira Putina. Pozitivní vztah k Rusku má také druhý účastník té koalice, Salvini. Pravda, nejsou v té koalici v tak silné pozici, jako je budoucí premiérka, ale nelze to podceňovat. No a musíme počítat s tím, že Itálie může být v některých otázkách vůči požadavkům Bruselu intaktní. Prostě nebudou jí konvenovat. A že se tady, možná, vytváří nějaká širší fronta, tvořená Orbánem, konzervativci Itálie a také Švédskem. Možná. Zejména tu osu Orbán - Maďarsko, Itálie bych viděl jako docela reálnou. To je takové mé předběžné hodnocení. Ale až ty praktické kroky vlády ukáží, kam vlastně chce směřovat.

