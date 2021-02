Vicepremiér pro PL: Situace stále není dobrá

ROZHOVOR Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) chce na vládě prosadit, aby se od pondělí 22. února v Česku otevřely všechny obchody. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prozradil, za jakých podmínek by vláda umožnila zákazníkům nakupovat zboží opět i v malých prodejnách. Služeb ani restaurací se však plánované rozvolňování týkat nebude. „Je to první krok, který musíme udělat, pokud se potvrdí, že se situace nezhoršuje, pak můžeme pouštět další provozovny,“ slibuje Havlíček.

Avizoval jste, že v pondělí na vládě navrhnete otevření některých obchodů. Můžete, prosím, blíže specifikovat, o které obchody by se mělo jednat a od kdy by se mohly otevřít?

Jednalo by se o všechny obchody, které jsou dnes zavřené, zatím tedy nejde o služby. Pokud nedojde k zásadnímu zhoršení pandemické situace, potom můj návrh bude otevřít 22. února 2021.

Nejednalo by se tedy o služby, jako jsou například kadeřnictví či restaurace. Proč takové selekce?

Situace stále není dobrá. Nemůžeme pustit vše současně, půjdeme podobně jako v okolních zemích, tedy postupné uvolňování. Proto zatím pouze obchody, kde nedochází většinou k fyzickému kontaktu, lidé tam netráví delší dobu, a navíc polovina obchodů otevřená je. Je to první krok, který musíme udělat, pokud se potvrdí, že se situace nezhoršuje, pak můžeme pouštět další provozovny.

Na jaká hygienická opatření by se měli obchodníci připravit? Připravujete nějaké zásadní novinky nebo půjde opět o omezení počtu zákazníků na metr čtvereční, rozestupy, desinfekce apod.?

Ještě upřesníme, ale v tuto chvíli počítáme, že to bude jeden zákazník na 15 metrů čtverečních, dvoumetrové rozestupy, roušky, řízení front, dezinfekce, pro personál obchodu chceme navrhnout povinné respirátory na bázi FFP2, specifický hygienický režim bude v obchodních centrech.

Souvisí tento váš krok s tím, že vláda vyhlásila nový nouzový stav až na základě společné žádosti hejtmanů?

Je to zájem všech. Plníme ale dohody z víkendu, kdy jsme si s hejtmany řekli, že v oblasti obchodu a služeb uděláme revizi některých opatření, zapojíme krajské hygieny a pokusíme se najít systém, v rámci kterého více zapojíme veřejnost ve smyslu drobného uvolnění a současně budeme apelovat na dodržování pravidel. Okamžitě jsem proto začal jednat s předsedou Asociace krajů panem Kubou a přicházíme s tímto návrhem. Hejtmani jednali o víkendu vstřícně a pragmaticky a totéž musí vidět od nás. Nebyla žádná dohoda ve smyslu handlu zdraví za ekonomiku, ale hledat společné řešení, které celé situaci pomůže. Přesně to plníme a velmi si toho vážím. Současně ukazujeme lidem, že to nemusí být jen o politické soutěži, ale že nám jde o společnou věc.

Není váš krok motivovaný také tím, že se proslýchá, že by měl Ústavní soud v nejbližších dnech rozhodnout právě o tom, že uzavření malých obchodů je diskriminační?

Nikoliv. Ústavní soud podle mých informací řeší předcházející nouzový stav, kdy supermarkety mohly prodávat plný sortiment, zatímco specializované obchody měly zavřeno. To jsme na podzim změnili a velké markety mohou prodávat jen to, co je povolené, tedy stejný sortiment, co ostatní. Proto ty pásky v obchodech.

Na jednání vlády jste již opakovaně připravoval návrhy na rozvolnění některých opatření, jako v případě skiareálů, nakonec však na jejich projednání často ani nedošlo. Jak vidíte vaše šance nyní?

Ještě to budeme řešit. Zatím jsme jim vylepšili kompenzace, které činí miliardu, a podstatně jsme jim vyšli vstříc v požadavcích.

Cítíte pro své kroky podporu u podnikatelské veřejnosti nebo i zde převládá obava z opětovné gradace epidemie?

Převládá jednoznačně podpora. Tímto krokem máme šanci změnit mnohé. Pomůžeme podnikatelům, rodinným firmám, živnostníkům. Současně vycházíme vstříc zákazníkům. Nastavíme jasná pravidla a všem dáváme šanci přesvědčit se, že to zvládneme. Je to obrovský psychologický zlom, pokud to nyní dáme, tak je to po dlouhé době světlo na konci tunelu. Na to naši lidé čekají. Jsem přesvědčen, že to zvládneme.

