Vidíte? Opět táhne Drahoš druhým tahem… Reklamní expert ještě před televizním střetem Zemana a Drahoše odkrývá taktiku, výhody, slabiny, šance

Viděli jsme, jak mediální a marketingový obraz Andreje Babiše přispěl k jeho volebnímu zisku v podzimních sněmovních volbách. Jakou práci podle vás odvádějí mediální poradci dvou zbylých soupeřů o Hrad (Jiřího Drahoše a Miloše Zemana) před blížícím se závěrečným kolem prezidentských voleb?

Myslím, že to je doba velkého taktizování, ve kterém, podle mého názoru, zatím vyhrává Miloš Zeman. Je totiž ve svých krocích špatně předvídatelný, záměrně ve své komunikaci vypouští klamavé balónky: Tu osvobodí dvojnásobného vraha, prohlásí, že ho podporuje Mistr Gott, který to potom dementuje, nebo Zeman říká, že nehodlá v předvolební kampani vystupovat v médiích a že ji vlastně ani nepovede… Realita je přitom zcela odlišná.

Zeman je také v objektivně výhodnější situaci, protože za sebou nechal dlouhou mediální a imageovou stopu. Ať se nám to líbí, nebo ne, výzkumy hovoří jasně: oblíbenost Zemana osciluje až k padesáti procentům. Oproti tomu Drahoš svou emoční stopu a obraz musí vytvářet za pochodu a musí nabídnout něco víc než Zeman i jeho voličům, protože část z nich musí získat na svou stranu. Jinak nemá šanci.



Šéf Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec. (Foto: archiv P. Brabce)

Drahoš bývá svými příznivci vykreslován jako klidný gentleman. Zatímco Zeman je svými kritiky popisován jako barbar, který užívá vulgarismy, neváhá svými výroky přispět k sexistickému pojetí světa. Příznivci Zemana jej zase na FB přirovnali ve stylu vyjadřování a v životním stylu k Winstonu Churchillovi, zatímco Drahošův styl vystupování přirovnali k Nevillu Chamberlainovi. Patří tyto taktiky do běžné politické soutěže?

V politické soutěži se jako jediné ctí cíl.

Fotogalerie: - Tady volili Zemana

Který z prezidentských kandidátů je pro marketingové a mediální poradce vhodnější a více tvárný materiál, Zeman nebo Drahoš, a případně proč?

Silné ego nemůžete nikdy potlačit, hranice slušnosti jsou pro každého trošku jinde. Lidu vždy imponoval král, který umí mluvit tak, jako jeho poddaní, a který občas (kvazi) chytrou myšlenku prošpikuje nějakým tím jadrným slovem, nejlépe u piva a u tlačenky s cibulí.

Půjdete na cvičák s amébou, nebo s foxteriérem? Oba pánové jsou specifická matérie, tvoří takový unikátní hardware. Zeman má větší operační paměť, trošku zastaralý software, ale je uživatelsky vstřícný a pohodlný.Občas mu ale dochází šťáva a tak se někdy hledá úpéesko. Polovina uživatelů ale nechce nic restartovat, protože jsou líní a pohodlní a nějak to přece jen funguje… Skoro všichni přece rádi kupujeme ve slevě! Ta druhá půlka lidí si za lepší program chce připlatit, protože ví, že za to dostanou nějakou další přidanou hodnotu… Musíte mít čas je přesvědčit a vysvětlit jim výhody. Ten čas Drahošovi zoufale chybí. Proto v kampani není důležité, kdo je kujnější. Rozhoduje schopnost předat tu správnou emoci.

Fotogalerie: - Jiří Drahoš slaví postup

Do jaké míry může tato mediální bitva sehrát roli v případě nerozhodnutých voličů? Ono není podle průběžných sociologických výzkumů vůbec jisté, zda všichni ti, kteří v prvním kole prezidentských voleb volili neúspěšné kandidáty: Horáčka, Fischera a Hilšera, ve druhém kole dorazí, aby hodili hlas zrovna Drahošovi…..

Vždy záleží na správné koncovce. Zprůměrovaný volič je, matematicky vzato, součástí velkých čísel a v konečném důsledku ta relevantní část voličů reaguje na první signální. To, co se nám může zdát jako holý nesmysl a plochá zjednošující informace, může být pro šedivý voličský mainstream spouštěčem výběru a volby. I proto je pan Drahoš v mnohem méně komfortní situaci. Jak má držet svou image akademika tak, aby s ním rezonovali třeba ostravští horníci a oceláři, kterých je skoro třicet tisíc?

Ve čtvrtek vyšel inzerát, ve kterém Klub přátel Miloše Zemana propojil Jiřího Drahoše s migrační vlnou. Inzerát vybízel: „Stop imigraci a Drahošovi. Tato země je naše. Volte Zemana“. Drahoš se proti tomu ohradil, že je to dezinformace. Že se prý staví proti imigrační vlně. Ještě koncem léta ale hovořil o tom, že nějakých 2600 uprchlíků by Česko, jak mu nařizují kvóty, zvládlo. Byla to z vašeho pohledu podpásovka?

Zemanova komunikace nastoluje agendu a to je vždy výhoda. Drahoš musí „dotahovat témata“, musí mu odpovídat. Ale to je pozdě a soupeř má časovou výhodu následného kroku. Myslím, že jeho tým je skoro vždy o krůček pozadu. Chybí mu zdravá agresivita. Je ale otázkou, zda by mohl být v této roli hodnověrný. Lidé poznají, když se do nějaké role stylizujete. A v politice není nic horšího, než špatný herec. Stačí se podívat na zasedání do sněmovny.

Fotogalerie: - Superdebata na ČT

Blíží se první debaty prezidentských kandidátů. Miloš Zeman dle svých slov trvá na čtyřech debatách. Jiří Drahoš by se účastnil jen dvou. Zatím to téměř jistě vypadá, že v některých debatách bude Zeman sedět proti prázdné židli. Koho taková situace poškodí? Může na tom vydělat Zeman nebo naopak Drahoš?

Vidíte? Opět táhne Drahoš druhým tahem… Já vím, že to je nesmírně produkčně náročné všeho nechat a kontrovat Zemanovi tím, že „samozřejmě není problém a budu s ním debatovat na všech televizích“. Žádného jasného vyjádření ze strany pana Drahoše jsme se ale nedočkali. Okamžitě měl Zemanovi odpovědět. Dovedete si představit situaci, kdy si sedne prezident Zeman sám do křesla u Soukupa na Barrandově? To by bylo Zwei Kessel Buntes! A věřte, že divákům TV Barrandov by se to fakt strašně líbilo. To je ta přesná cílovka.

Proč si myslíte, že se Drahošovi do čtyřech živě přenášených debat s prezidentem nechce? Co může být důvodem?

Dva hlavní důvody: taktika druhé fáze je kontaktní kampaň. To je náročné na čas a produkci. Prostě to Drahošově týmu velmi narušuje časový plán. Už tato volba Drahošovy závěrečné taktiky byla ale myslím předvídatelná, protože Zeman je zdatnější rétor a velký mediální mazák. Drahoš je tudíž objektivně zase v nevýhodě. Překvapuje mne také pozice ČT, která nepostavila do duelu moderátora Moravce. To není její dobrá vizitka a znamená to, že i tady je Zeman a jeho tým silným zákulisním hráčem. Při vší úctě, paní Witowská nekope tu správnou moderátorskou ligu, která by prezidentskému duelu slušela.

Zeman je protřelým řečníkem. Drahoš se nyní s největší pravděpodobností připravuje na střetnutí s ním. Co myslíte, že mu jeho marketingoví poradci nyní radí?

To opravdu nevím. Jediná šance na úspěch je podle mne vnutit Zemanovi svůj styl komunikace a mít štěstí na témata. Drahoš není zvyklý říkat polopravdy a bonmoty, které Zemanův elektorát tolik miluje. Bude to velký souboj nervů a Zeman určitě znervózněl hodně - tuhle situaci zcela jistě neočekával, může to být Drahošova výhoda. Ale lámat chleba se bude na emocích. Třeba to Zeman přepískne a Drahoš více zasáhne srdce diváků…

Psali jsme: Kateřina Konečná: Zeman má navrch nad Drahošem. Ovšem nepodceňujme mediální sílu pražské kavárny, která lidem vymývá mozky Miroslav Kulhavý: Koho a co chtějí Drahošovi poradci ještě zneužít; i děti se hodí? Drahoš: Diskutovat s Milošem Zemanem budeme 23.1. na TV Prima a 25.1. na ČT1 Jestli chce Drahoš obstát v debatách se sebejistým Zemanem, musí přijít s vlastním tématem, tvrdí odborníci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž