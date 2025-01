Vidlák: Česko čeká zabíjačka s pomocí policie a soudů. Ukrajinský scénář

Tak nám chce vláda do právního řádu zavést paragraf „neoprávněná činnost pro cizí mocnost“, který bude postihovat i záležitosti, které jinak nejsou legální, ale bude záležet na motivu takového jednání. Když to bude „pro cizí mocnost“. Že jde o gumový paragraf, říká i Hana Marvanová, kmenová součást „pražské kavárny“. Co o tom soudí odborné a politické kruhy kolem vás?

Bude to takové kladivo na opozici. Gumovost paragrafů umožňuje, aby vše, co udělá opozice, byla činnost pro cizí moc a vše, co udělá vláda, aby činnost pro cizí moc nebyla. Ale hlavně to otevírá Pandořinu skříňku. Místo politického soupeření o hlasy, začne politická zabíjačka za pomoci policie a soudů. Jestli chce Otakar Foltýn kopat příkopy, tak víc už to nejde. Politika byla taková soft občanská válka, při které nikdo neumřel a nic se nezničilo. To nejhorší, co se vám mohlo stát, bylo, že jste musel s ostudou skončit. Až tato vláda do toho vnesla kriminalizaci a vymezování se, kdo vlastně národ je a kdo už není. Bohužel, přesně tohle spěje k ostřejším formám občanské války, kdy už se něco zničí a někdo i umře. Takový ukrajinský scénář...

Veliká legrace bude kolem Elona Muska, který hodlá dát na své síti X velký prostor lídryni Alternativy pro Německo Alici Weidelové. Přímo v rozhovoru se sebou samým, tedy Muskem. A už se v EU ozývají hlasy, že za to musí Musk a jeho X dostat od euroorgánů flastr. Jenže zároveň za chvíli nastupuje Trump a všichni vědí, že na Elona se musí pohlížet jako na zástupce Donalda. To mají asi „soudruzi“ hlavu v pejru, co?

Vždycky, když mají eurosoudruzi hlavu v pejru, začnou odhlasovávat rezoluce, které nemají žádnou právní závaznost, ale všichni se u toho uklidní. Žádný flastr nebude. Nikdo se neodváží, protože by Trump mohl opravdu odejít z NATO. Zároveň vidíte v přímém přenosu tu servilitu, jak všichni mlčeli, když totéž, co Musk, dělal George Soros nebo Bill Gates. To byla každá stížnost dezinformace, proti které musela Jourová bojovat. Teď, když to dělá Musk, tak se všichni mohou uprskat, ale to je tak všechno.

Ale, mezi námi... to, že náš Augiášův chlív uklízí Musk a neuklidili jsme si ho sami, to nás ještě přijde draho.

Jinak, v Bruselu by se měli znovu ozvat zemědělci. Protestem. Proč tentokrát? Pořád se jim něco nelíbí, řekl by škarohlíd…

Hlavním důvodem je dohoda MERCOSUR, díky které mají Němci vyvážet auta do Jižní Ameriky a Jižní Amerika za to k nám bude vyvážet zemědělské produkty. Jihoameričané se nebudou ptát na emise dovážených aut a my se nebudeme ptát na kvalitu dováženého jídla.

Evropské zemědělce to poškodí.

Ale jinak budou demonstrovat i odboráři z průmyslu. To víte, ten grýndýl se moc nepovedl a poslední hi-tech obor, totiž auta, jde do kytek tak rychle, že z toho jde hrůza. I naši odboráři tam budou. I já tam budu. Přinesu z toho pak nějakou autentickou reportáž. Rozhodně je to krok dobrým směrem. Bude se demonstrovat tam, kde všechny ty šílenosti vznikají.

Vy o tom ledacos víte: Dojde ještě před volbami na další „traktoriádu“ i v Praze? Nebo na nějaké to vyklápění hnoje apod.? Jinak, jak to tedy nakonec dopadlo s tím pánem, co za valník hnoje před Úřadem vlády byl postižen pokutou?

Řízení o pokutách stále běží... to víte, byrokracie. Ta má čas a nikdy nezapomene. Ale jinak to na nějakou traktoriádu zatím nevidím. Hodní zemědělci stále jednají s Výborným, který jim jistě už brzy dá to, co jim před rokem slíbil a zlí zemědělci jsou zklamáni přístupem Agrární komory a Zemědělského svazu. Nejspíš se tedy bude dál mlčet, čekat na volby a doufat, že příštímu ministrovi se zemědělců zželí.

Eurostat se asi stal „prodavačem strachu“, konstatoval jeden známý ekonom ironicky. Zjistilo se totiž, že za elektřinu dávají Češi nejvíc v Evropě z hlediska parity kupní síly. Naše ministerstvo průmyslu odvětilo, že lidé platí v reálných cenách, ne v paritě kupní síly. Tak je všechno v pohodě, ne?

Tak určitě... Jsme exportéři, kteří každý rok expedují výkon celého Temelína a máme nejvyšší ceny, skoro jak v Německu. Všechno je v nejlepším pořádku, jasně, tihle ministři budou znovu zvoleni, protože nic netěší Čecha víc než se nechat okrádat ve jménu evropských hodnot. Ale mně už to vlastně nevadí. Když se vláda rozhodla pojmout volební kampaň tak, že se máme dobře, jen o tom nevíme, je jim přáno. Když dělá soupeř chybu, nebudeme ho rušit.

A až se po volbách bude pravda a láska ptát, kdo mohl ty dezoláty volit, tak za to nemůže ruská hybridní válka, ale Fialova debilita.

Řeší se dále i plyn. Zásobníky jsou prázdnější než loni touto dobou, plyn přes Ukrajinu neteče, ale bude ho prý dost odjinud. Mně tam ale chybí jedna položka, asi nejdůležitější: Cena. Cena, za kterou plyn budeme odebírat a prodávat spotřebitelům. Nepřehlédl jsem něco?

Ceny stoupají, plynu v zásobnících ubývá... To je klasická nepřímá úměrnost, která ale skvěle vyhovuje Američanům a dalším obchodníkům s LNG. Nevím, jak to dopadne, ale než skončí tato zima, zjistíme to všichni. Jen doufejme, že to bude snesitelné zjištění, na jehož konci nebudeme jektat zubama. Ať už zimou, nebo vztekem nad fakturou za teplo.

To víte, evropské řešení znamená, že se všechny problémy Evropy projeví v našich peněženkách.

Komentátor Hospodářských novin Jiří Leschtina dostal záchvat hrůzy nad předvánočním tiskovým prohlášením SOCDEM, dle kterého je vedení SOCDEM zmocněno vyjednávat o společném postupu ve sněmovních volbách s dalšími politickými subjekty. „Jízda Maláčové do náruče komunistů začíná,“ zněl titulek komentáře. Že by nějaký únik, pane předsedo hnutí STAČILO!?

Jednání stále probíhají... k tomu zatím nemám co dodat. Pochybuju, že by pan Leschtina věděl něco, co já nevím. Ale fakt nechápu, proč řeší jednání mezi námi a SOCDEM? Proč neřeší vpravdě komoušský paragraf o činnosti pro cizí moc? Proč neřeší komoušského rozvědčíka na Hradě? Co se stane strašného, když STAČILO! uspěje? Aha... jasně. Ukáže se, že Hospodářské noviny už nikomu nejsou schopny vyhrát volby, a tak není důvod je držet a platit Leschtinovi za nefungující režimní propagandu. Totéž platí i pro Českou televizi... Jak se ukáže, že není schopna vyhrát nikomu volby, nebude ji potřebovat ani Vít Rakušan.

Když se ještě ohlédneme za Vánoci a oslavami silvestra a Nového roku: Co se tak neslo mezi vašimi přáteli na moravském venkově? Vyhlíželi nový rok s radostí?

Jasně. Hned jeli do nového obchodu Lidl Outlet. Proto tam byly henty fronty. To víte, nějak si střední třída musí udržet svůj status. Dělá se to tak, že si necháte pěkné auto, ale už si nekoupíte sekačku za dvacet tisíc, ale za dva tisíce v Lidlu. Ze stejného důvodu byly plné Kauflandy. Už si nemůžete dovolit drahé potraviny s donáškou nebo večeři v restauraci, už musíte jet na nákup do discontu. Lidi pořád ještě vidí vaše hezké oblečení a středostavovské auto, takže vše vypadá v pořádku... Prostě přestanete jíst u Pohlreicha, ale začnete si kupovat k večeři kabanos ze separátu. Navenek je všechno v pořádku, navenek jsme všichni bohatí a jen statistiky ukážou, jak moc jsme si zase pohoršili.

Já vím, máme se dobře, ale nevíme o tom.